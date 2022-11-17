Многие дальновидные и хозяйственные автовладельцы любят создавать запас расходников, дабы при необходимости быть уверенным, что нужное уже имеется в гараже или багажнике. Однако при покупке стеклоомывающей жидкости риск нарваться на некачественный продукт выше, чем в случае многих других автомобильных эксплуатационных жидкостей. Как распознать «незамерзайку», замерзающую даже в легкий морозец, вопреки обещаниям на бутылке.

Начнем с максимально очевидного: самый лучший способ протестировать «незамерзайку» – заморозить ее. Наверное, сибирякам и жителям крайнего севера будет непросто в начале зимы воспроизвести условия тамошнего пика холода (когда температура падает до минус 40 и ниже) искусственно, а вот автолюбителям средней полосы России в этом плане легко – в морозилке любого холодильника температура доходит по меньшей мере до минус 18 градусов, что перекрывает почти весь средний диапазон зимних температур. Остается отлить немного жидкости в любую емкость, пристроить между пельменями и курицей, и через несколько часов истина у вас в стакане!



Тем не менее такой тест не всегда возможен – иногда подворачивается выгодное предложение, морозилки под рукой нет, и жадность побеждает осторожность. Вот только нередко купленное оказывается дрянью – жидкость не выдерживает даже слабеньких подмосковных холодов. Иногда просто ввиду мошеннического и нелегального источника ее разлива. А иногда в продажу попадают остатки нераспроданного товара прошлого-позапрошлого года, и если тогдашняя зима была аномально теплой и сухой, производитель мог схитрить, уменьшив «градусность» для экономии спирта, ибо «и так сойдет»...

Чтобы наглядно продемонстрировать неоднородность качества, мы купили на популярной доске объявлений, у коробейников вдоль дорог и в небольших автомагазинах несколько канистр зимней жидкости разных марок в стандартных 5-литровых бутылях. Некоторые продавались по очень привлекательной цене – едва ли не вдвое дешевле магазинной и уж точно втрое дешевле цены на автозаправках. Налицо чистая экономия, мечта любого «плюшкина»! Можно воспользоваться случаем и сделать резерв и на эту зиму, и даже на следующий год, чтобы не стоять в очередях и не переплачивать за подскочивший в цене сезонный товар в конце осени. Но не так все просто…

На этикетках всех канистр, как и положено, имелись воодушевляющие надписи типа «-20°C», «-25°C», «-30°C», однако написанный мелким шрифтом состав (в который редко кто всматривается!) оказался достаточно странным: вода – более 30%; изопропиловый спирт – более 15%, но менее 30%; этиленгликоль – более 5%, но менее 15%; ПАВ; отдушка; краситель.

Главный компонент любой «незамерзайки» – изопропиловый спирт (встречается еще питьевой этиловый и откровенно ядовитый метиловый, но оба – существенно реже). Минимальная температура замерзания некоторых из купленных «коктейлей», согласно той же этикетке – не ниже -20 °C. А у других – еще ниже. Но все ли знают, какое количество изопропилового спирта фактически требуется, чтобы его раствор с водой не замерз? Для ответа давайте посмотрим в табличку.

Чтобы обеспечить температуру замерзания -20 градусов Цельсия, количество изопропанола в водном растворе должно составлять не менее честной половины. Как мы понимаем, лукавые «более 15%, но менее 30%» даже близко не подтягиваются к нужным нам 50%... Про предел в минус тридцать и говорить нечего! Хитрые производители безбожно разбавили состав водой, цена которой, в отличие от спирта, стремится к нулю.



Подтверждаем расчеты и проверяем нашу жидкость в морозильной камере, предварительно замерив там температуру (-18°C) – и из восьми образцов «незамерзайки» три замерзли в камень. Это, к слову, говорит о том, что и при минус 15 (что даже в центрально-европейской части России за лютый мороз не считается) жидкость превращается в «шугу» (взвесь рыхлых ледяных фракций) и становится фактически бесполезна для очистки стекла – насос «шугу» не прокачивает, а расположение бачка (на большинстве современных машин он находится в нише переднего крыла или бампера), не позволяет быстро разогреть «омывайку» теплом мотора.

Честно говоря, совершенно непонятно, почему производители такой жижи солгали в цифре предела замерзания, при этом честно указав состав… Тем не менее знание простой таблички с градусами и процентами для изопропанола (а этиловый и метиловый спирты в омывайке встречаются сегодня на самом деле крайне редко) может избавить вас от покупки откровенной дряни.

Думаете, это все? Давайте продолжим вдумчиво изучать этикетку с «незамерзайки». В вышеприведенном составе некачественной зимней жидкости мы наблюдаем наличие этиленгликоля («более 5%, но менее 15%»), который так же, как и спирт, препятствует замерзанию коктейля. Так и есть – собственно, многие автовладельцы отлично знают, что это вещество является основой практически любого антифриза для двигателя, и не замерзать в мороз – его прямая обязанность. Однако, судя по тому, как стеклоомывающая жидкость превратилась в лед под воздействием весьма умеренного холода, можно и без всякой химической экспертизы с уверенностью заявить: этиленгликоля там так же мало, как и спирта. Если он вообще есть…



Но главный вопрос здесь в том, что этого вещества, по-хорошему, в стеклоомывателе быть и не должно! Возьмите упаковку любого этиленгликолевого моторного антифриза и почитайте рекомендации – почти наверняка вы увидите требование не допускать попадания антифриза на лакокрасочное покрытие, которое от этиленгликоля способно мутнеть и разрушаться. А «омывайка» в процессе использования порой обильно орошает и капот, и крышу, ибо далеко не всегда жиклеры на капоте настроены идеально и так же идеально чисты. Плюс многие автовладельцы по опыту знают, что моторная охлаждающая жидкость на пальцах ощущается слегка маслянистой – подобное свойство никак не способствует качественной очистке лобового стекла, вызывая разводы и полосы, особенно на стареньких щетках «дворников».

Поэтому, приобретая «незамерзайку», тщательно изучайте перед покупкой состав на этикетке – чтобы спирта в жидкости было не «от 15 до 30%», а от 30% и выше, ибо с этого процента стартует худо-бедно пригодная для использования жижа, имеющая предел незамерзаемости хотя бы до минус 15°C. Следите за отсутствием в составе этиленгликоля, который портит лакокрасочное покрытие кузова и резину щеток стеклоочистителя. Ну а перед оптовой закупкой делайте «контрольную» – приобретите одну канистру и проверьте дома ее содержимое на замерзание в обычной бытовой морозилке. Если тест пройден, можно вернуться в к продавцу и взять уже нужное количество канистр гарантированно эффективной «незамерзайки» в запас.