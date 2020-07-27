Не только кирпич: под какие знаки запрещено ехать на автомобиле и чем это чревато

Мы уже касались темы знаков запрета движения, когда рассказывали, кому и когда можно проезжать под знаки «Въезд запрещен» и «Движение запрещено» . Однако ими список знаков, под которые запрещено ехать автомобилистам, не ограничивается. К тому же в ПДД есть знак, о котором практически никто не помнит. Давайте составим полное представление о том, какие знаки на пути водителей легковушек означают запрет дальнейшего движения.

О ком мы будем говорить?

Для начала оговоримся: знаки, которые мы будем рассматривать, распространяются на обычных водителей легковых автомобилей категории В. О том, какие преимущества есть у водителей автомобилей со знаком «Инвалид» (для них, кстати, кое-что недавно изменилось), мы упоминали в статьях выше, а для водителей грузовиков, мотоциклов, автобусов, гужевых повозок и прочего есть собственные отдельные знаки. Поэтому, чтобы не смешивать все воедино, мы поговорим только об общих знаках, которые распространяются на все легковые автомобили. Давайте разберемся в них поочередно и выясним, какое наказание грозит за проезд под каждый из них.

Въезд запрещен

Знак 3.1 «Въезд запрещен» – это известный всем «кирпич». Он запрещает «въезд всех транспортных средств в данном направлении»: то есть под него ехать запрещено, но из-за него при этом может выехать автомобиль. Соответственно, знак обычно используется для обозначения въезда на односторонние дороги встречного направления и полосы для маршрутных транспортных средств. Автомобилистам ехать под кирпич запрещено без исключений.

Наказание за проезд под «кирпич», соответственно, зависит от того, что находится за знаком. Если водитель проехал под знак на одностороннюю дорогу встречного направления, то будет наказан по части 3 статьи 12.16 КоАП: она предусматривает штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Если проезд под «кирпич» связан с выездом на попутную полосу для маршрутного транспорта, то наказание последует по части 1.1 или 1.2 статьи 12.17: во всей стране это штраф в размере 1 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – штраф в размере 3 000 рублей. Еще возможна ситуация, когда «кирпич» установлен на въезде на прилегающую территорию: в этом случае наказание последует по части 1 статьи 12.16 в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Движение запрещено

Знак 3.2 «Движение запрещено» полностью запрещает движение всех транспортных средств. В отличие от предыдущего, он подразумевает запрет на движение во всех направлениях – и встречном, и попутном. Ехать под этот знак водителям легковых машин запрещено, но с исключениями. Ехать под знак 3.2 могут «транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне». Проще говоря, если вы живете или работаете в зоне за знаком 3.2, то вам разрешен проезд под этот знак. Единственное условие, которое устанавливают ПДД в этом случае – это то, что транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке. Кроме того, под знак 3.2 могут проезжать автомобили, управляемые инвалидами или перевозящие инвалидов.

Те, для кого движение под знак запрещено, в случае нарушения будут наказаны по части 1 статьи 12.16 предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.

Движение механических транспортных средств запрещено

Знак 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено» запрещает движение транспортных средств, приводимых в движение двигателем, в том числе и легковых автомобилей. Автомобилистам ехать под этот знак запрещено, но с исключениями. Исключения тут те же, что и в предыдущем случае: ехать под знак 3.3 могут водители, проживающие или работающие в зоне за знаком, а также обслуживающие предприятия или граждан в этой зоне.

Проезд под знак 3.3 водителем, не имеющим на это права, тоже наказывается по части 1 статьи 12.16 предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.

Движение с прицепом запрещено

Знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено» запрещает не только движение грузовиков с прицепами, но и буксировку механических транспортных средств. Таким образом, ехать под этот знак запрещено водителям легковушек, буксирующих другие автомобили или мотоциклы на жесткой или мягкой сцепке. При этом водителям легковых автомобилей с прицепом проезд под знак разрешен.

Проезд легкового автомобиля, буксирующего другое механическое ТС, под знак 3.7 также чреват для водителя буксира наказанием по части 1 статьи 12.16 в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Опасность

Знак 3.17.2 «Опасность» относится к тем, о которых забывают практически все водители, даже опытные. Главным образом это связано с редкостью его применения. Однако знак 3.17.2 запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью. То есть проезд под этот знак запрещен всем автомобилистам без исключений.

Проезд под знак в нарушение ПДД тоже будет караться по части 1 статьи 12.16 в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Стоит отметить, что в некоторых случаях знак 3.17.2 неправильно используется дорожными службами: можно найти примеры его исполнения на желтом фоне, что не предусмотрено ГОСТ, а также применение на ремонтируемых участках дороги в качестве предупреждающего вместе со временными знаками ограничения скорости. В случае получения штрафа за проезд под знак в такой ситуации можно обжаловать нарушение, зафиксировав обстоятельства произошедшего.

Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств

Знак 5.35 не относится к запрещающим, это знак особых предписаний, однако он тоже запрещает движение некоторых легковых автомобилей. Так, по состоянию на 2020 год он запрещает дальнейшее движение автомобилей, экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на автомобиль, ниже экологического класса, указанного на знаке. А вот с 1 июля 2021 года он будет запрещать и проезд автомобилей, экологический класс которых не указан в регистрационных документах.

Правда, на практике знаки зон ограничения экологического класса пока не встречаются, и наказание за их нарушение тоже не определено. Планы по организации таких зон обсуждаются несколько лет, и недавно в очередной раз прозвучала инициатива об обязательном внесении экологического класса в базу данных ГИБДД при постановке на учет для грядущей организации автоматического контроля нарушений. Но пока нет ни знаков, ни ответственности за их нарушение, остается только ждать развития ситуации.