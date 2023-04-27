Главный тормозной цилиндр – несложный и малозаметный узел, от которого тем не менее зависит главное. А именно – безопасность, ибо при выходе его из строя автомобиль лишится тормозов. С понятными последствиями…

Конструкция современного двухсекционного цилиндра несложная: корпус, два поршня с уплотнительными резиновыми манжетами, толкатель и две возвратные пружины. При нажатии педали тормоза толкатель с помощью вакуумного усилителя давит на поршни (сразу двух контуров). В результате открывается перепускной клапан, и тормозная жидкость поступает по магистралям в рабочие тормозные цилиндры колёс.



Однако даже такой не очень сложный узел со временем может выйти из строя. Если отбросить очевидные причины (усталость материалов, износ и пр.), то основными остаются несоблюдение технологии изготовления и несвоевременное техническое обслуживание. С последним все ясно: необходимо вовремя менять тормозную жидкость, следить за состоянием тормозных магистралей и уплотнителей поршней (манжет).

А вот с технологией производства все не так просто. Как и в случае с прочими узлами, тормозные цилиндры изготавливает как сам производитель, так и сторонние компании. Как ответственный производитель, дорожащий своей репутацией, ГАЗ внимательно следит за предложениями на рынке. Именно поэтому специалисты завода тщательно проводят испытания одинаковых узлов, своих и сторонних производителей. Их результаты зачастую неутешительны…

Если незначительное возрастание массы узла в сборе по сравнению с «родным» некритично, как и увеличенная шероховатость рабочей поверхности, то отклонение диаметра (номинальный 26 мм) у детали конкурента вызывает опасение – возможно подтекание тормозной жидкости. Вывод отчета закономерен: испытание узел в сборе прошел, но геометрические параметры детали не соответствуют действующей конструкторской и технической документации.

Еще хуже ситуация с аналогичным узлом другого производителя, устанавливаемого на коммерческие машины, производимые на автозаводе в Нижнем Новгороде. К тем же несоблюдениям параметров геометрии и шероховатости добавляется упрощение конструкции. Так, в изделии в сборе отсутствует ряд деталей, влияющих на работоспособность узла: заглушка, соединительная трубка втулки бачка, шайба поршня. Вдобавок установлено невыполнение ряда вспомогательных операций при сборке изделия.

Сухой вывод отчета испытаний: изделие конкурента не соответствует конструкторской документации ПАО «ГАЗ» и потому не может гарантировать длительной работоспособности узла.

А ведь причина подобного проста: в результате вмешательства в конструкцию сторонний производитель удешевил стоимость узла на целых 35 рублей. Вряд ли это достойная плата за безопасность.

Выбор, конечно, остается за клиентом. Однако приведенные результаты сравнительных испытаний показывают, что мизерная экономия на стоимости узла, пусть и не самого важного, может привести к печальным, а иногда и плачевным последствиям. Только сам производитель, изначально проектирующий, производящий и постоянно контролирующий все агрегаты автомобиля, может соблюсти все необходимые для долговременной успешной эксплуатации параметры.



