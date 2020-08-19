Qashqai был не первым, не вторым и даже не десятым кроссовером в истории мирового автопрома. Некоторые компании к моменту выхода этой модели выпускали SUV уже больше 10 лет. И всё-таки это знаковая машина как минимум для России. Она была достаточно дёшева, чтобы ее мог позволить себе массовый покупатель (даже после кризиса 2008 года), и достаточно крепка и надежна, чтобы дожить на вторичке до 2020 года в неплохом (внешне) состоянии. Действительно ли всё так неплохо? Разберемся в двух частях: в первой говорим о кузове, салоне и электрике, а во второй – о ходовой части, моторах и трансмиссии.

Техника



С точки зрения техники машина смотрится достаточно скучно, особенно с позиций сегодняшнего дня. Цельностальной кузов, два варианта колесной базы для 5- и 7-местного исполнения, сравнительно компактный по меркам начала 2000-х годов.

Передняя подвеска МакФерсон, задняя – многорычажная. Базовый привод передний, с подключением заднего моста через простую электромагнитную муфту. Акцента на внедорожные возможности не делалось. Паспортный дорожный просвет в нашей версии был заявлен в 200 мм, но по факту был значительно меньше, особенно если считать от защиты картера. Моторы – строго рядные четверки, бензиновые атмосферники 1,6 и 2,0, а также дизели 1,5, 1,6 и 2,0 для Европы. Коробки передач – ручная, гидромеханическая и вариатор.

В сочетании с очень умеренной ценой, традиционно высоким качеством сборки, достойной пассивной безопасностью (как минимум баллы за тесты EuroNCAP были высокими) и низким расходом топлива получился крайне успешный кроссовер. Эта модель, более компактная, чем CR-V и RAV4, создала тренд на дальнейшее расширение модельных линеек кроссоверов в сторону компактов как в Европе, так и в США. В этом же нарождавшемся классе маленьких SUV играли Kia Sportage и Hyundai Tucson, но, будучи «корейцами», стояли в иерархии на ступеньку ниже (тогда это еще было актуально).

Таймлайн

Сентябрь 2006 года. Модель представлена на Парижском автосалоне.

Декабрь 2006 года. Начало производства. Сразу же были доступны варианты с бензиновыми моторами 1,6 114 л.с. и 2,0 143 л.с., а для Европы – с дизелями 1,5 dCi 103/106 л.с. и 2,0 dCi 150 л.с. Моторы 2,0 доступны с автоматическими КП и полным приводом. Причем бензиновый мотор сочетается с CVT, дизельному же положена весьма современная на тот момент 6-ступенчатая гидромеханическая коробка.

Февраль 2007 года. Начало продаж в Европе и Японии.

Июль 2008 года. Начало производства 7-местной версии Qashqai +2.

Декабрь 2009 года. Рестайлинг модели. Обновление передней оптики, интерьера и комплектаций. Продажи обновленной версии начались весной 2010 года. В российской комплектации появился вариант с бензиновым мотором 1,6 и CVT.

Сентябрь 2011 года. Обновление линейки дизельных моторов, стал доступен новый турбодизель 1,6 dCi 130 л.с.

Ноябрь 2013 года. Окончание производства в Англии.

Кузов

Внешние панели

Снаружи даже у недорогих экземпляров откровенной ржи не видать, разве что на кромках капота и крыши над лобовым стеклом. Облезающий лак и краска на стыке крыльев и бамперов, у кромок дверей тоже бывает, но чаще всего коррозии не видно. Вот жучки попадаются, это явные следы вовремя не залеченных сколов. ЛКП все же достаточно тонкое и нежное, что хорошо заметно по количеству царапин и потере блеска у большинства экземпляров, которые явно не проходили полировку и повторную окраску.

Часто встречается коррозия у стыков задней двери и бленды номерного знака сзади в целом, но она точечная и серьезной опасности не представляет. А вот сама бленда часто отломана – конструктивный дефект крепежа, его отрывает при попытках поднять дверь за нее. Надо или ставить ремнабор, или сверлить насквозь и ставить на пистоны от Газели, что вполне сносно смотрится на темных машинах, но неприемлемо для светлых. И лучше вывести кнопку открытия в салон, а газовые упоры поставить помощнее, со стартовым усилием.



Неприятно, что в лючке бензобака порой можно увидеть набухшие швы, но снаружи обычно это незаметно. Что-то еще снаружи можно увидеть, только заглянув в задние колесные арки, благо там нет локеров по умолчанию и вся ржа как на ладони. Царапины и потертости разной степени запущенности возможны в проемах – царапаются они немилосердно, и у многих владельцев проклеены пленками «во избежание». В остальном небитые Кашкаи сохраняются отлично – снаружи им часто нужна бывает только полировка, максимум – закрашивание сколов и глубоких царапин.

Снизу

Как и у многих современных машин, осмотр снизу бывает много «результативнее», особенно если машина эксплуатируется в Петербурге или Москве. В первую очередь стоит продолжить осмотр задних колёсных арок, который вы начали снаружи. Локеров у Qashqai, как уже было сказано, по умолчанию нет, так что все швы, а также верхний стык арки очень подвержены пескострую и коррозии.

Страдает также топливная магистраль в правой арке, причем металлическая трубка часто просто разваливается на куски, что чревато попаданием воды и грязи в бензобак. Отверстия ее крепежа к лонжерону служат катализаторами коррозии.

В передних арках локеры как раз имеются. Там обратите внимание на грязевой карман в ее задней части – за локером собирается комок из листьев, земли и прочего мусора. Форма локера способствует.

Коррозии обычно серьезной нет, поверхностно ржавеют только краешек крыла, места установки клипс и кромка порога. Сейчас это просто неприятно, но еще пяток лет, и точно появится множество машин с серьезной гнилью в этом месте. Боковые молдинги тоже собирают грязь изнутри, представляя угрозу для дверей. Периодически нужно промывать все, а некоторые владельцы рекомендуют расширить сливные отверстия.

У городских машин без антикора сильно ржавеют кронштейны, точки крепления подрамников, нагруженные точки крепежа подвески, зона над выхлопной системой и сам выхлоп. У десятилетних авто можно встретить свищи в трубах, отгнившие фланцы труб и утраченные кронштейны.

Пристальное внимание стоит уделить подрамникам, коих тут два, передний и задний. Окрашены они плохо, а у мест крепления стабилизатора поперечной устойчивости, болтов рейки и сайлентблоков рычагов может быть коррозия, а то и трещины. Очень рекомендую не забывать про их антикоррозийную обработку, особенно изнутри. Задние рычаги тоже в зоне риска: часто большой рычаг сгнивает насквозь так, что пружина его выгибает.

Самое неприятное подстерегает вас в багажнике, в боковых нишах, где ржавчина встречается на очень многих авто. В нишах вокруг вентиляционных жалюзи много-много рыхлой ржи, которая уже захватывает швы. Часто пол уже прогнил насквозь – если поковырять отверткой, то это станет очевидно. Снаружи процесс обычно не виден из-за грязи и слоя антигравия.

Причина на то чисто конструктивная – слив с ниши сделан «не в ту сторону», не в самой низкой, а в самой высокой точке. Направляющая крепления бампера крепится сквозными пластиковыми клипсами, со временем они ослабляются и пропускают влагу, да и сами жалюзи при мойке могут пропускать воду, не говоря уже о влаге сверху, с проема задней двери. В салоне под коврами тоже иногда встречаются очаги коррозии, но пока это редкость. Причем явных предпосылок вроде мокрых полов можно и не найти. Характерный признак проблем – ржавые салазки сидений. Присмотритесь, вдруг заметите неприятности на ранней стадии.

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Если поковырять желоба на крыше, резиновые уплотнения жгута задней двери, присмотреться к отверстиям дверных ручек, залезть под нижний уплотнитель дверей, брызговики в моторном отсеке, швы лонжеронов спереди и изнанку капота, то можно найти еще много мест, где вас встретят «жучки», вздутия краски и тому подобные неприятности.

Напомню, что оцинковка вовсе не панацея от такого рода проблем, просто развивается коррозия дольше, и ее проще устранить впоследствии. Но без антикора, без промывки и проливки внутренних полостей, без контроля герметика на наиболее нагруженных швах машина уже после 10-15 лет будет иметь много крайне неприятных коррозийных мест.

Оборудование кузова

Про бленду задней двери, у которой отрывает крепеж, я уже упомянул. Облезающий на бамперах лак встречается повсеместно – что-то не то с пластификатором на производстве.

Передний бампер часто провисает. Бороться с этим почти бесполезно, только если менять в сборе или «колхозить» с накладками на адсорбер или стяжками изнутри. Серпы крыльев и крышки омывателей коробятся и отлетают из-за льда зимой – надо аккуратно их промывать. Накладки боковых зеркал – расходник, особенно если регулярно ездить по трассе. Крепеж игрушечный, и он очень быстро разбалтывается, после чего накладка улетает.

Облезающий хром беда тоже повсеместная, причем на машинах после рестайлига накладки облезают еще быстрее, чем на более старых. Эмблемы и U-образная накладка радиаторной решетки очень часто оказываются закрашены в «черный мат», чтобы не менять.

Передняя фара галоген 17 023 рубля

Сеточки в бампере слабы сами по себе, и к тому же радиаторы от камней и пескоструя они защищают очень слабо, в итоге радиаторы теряют нижние соты, а сетки вываливаются. «Колхозная» металлическая сеточка в бампер решает обе проблемы. Конечно, при этом охлаждение немного ухудшается, но не сильно.

На дверях проблем целый букет. Во-первых просаживаются петли при пробегах 150-200. К счастью, в продаже есть ремонтные наборы с 10-миллиметровой осью – нужно только рассверлить и поставить. Нижнее уплотнение дверей рано проминается, в итоге под ним собирается грязь, а где грязь, там и жучки на металле. Уплотнитель нужно менять или вставить внутрь мягкую трубку – на несколько лет такого ремонта хватит точно. А вот верхние уплотнители набирают абразива и потихоньку протирают краску, лучше их регулярно смазывать консистентной силиконовой смазкой – заодно и зимой не будут примерзать.

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Похожая проблема с уплотнителями и у задней двери – тоже потеря герметичности, стук, да к тому же лишние предпосылки для развития коррозии в боковых нишах багажника. Но проблема во многом в износе ограничителя двери, который очень сильно просаживается.

Ручки дверей не без греха: при пробегах под 200 мало того, что они расцарапаны и местами облезают, так еще и у машин с бесключевым доступом случаются поломки по электрической части.

Еще к типовым поломкам стоит отнести трапецию дворников – уж больно она слабая, любое закисание, и вырывает шарниры привода. Впрочем, ремонтируется это не очень сложно.

Оптика плохого качества, особенно на дорестайле. Для нее характерно не только затирание пластика снаружи, но и раннее, до 100 тысяч, помутнение отражателя. Но есть и хорошие новости: есть китайские ремкомплекты неплохого качества.



В целом, мелких недоработок хватает, но надо понимать, что Qashqai часто выступал в роли семейной машины у владельцев, относящихся к ней исключительно потребительски. Для них характерно неаккуратное обращение, редкая мойка, частые мелкие ДТП и дешевый ремонт по каско. Многие проблемы меньше проявили бы себя, будь обслуживание этой машины более осознанным.



Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузовные элементы Передняя фара галоген 17 023 Depo 7 941 Hella 14 350 Стекло лобовое 13 938 XYG 7 710 AGC 9 558 Крыло переднее 11 747 API 4 739 SAT 9 511 Бампер передний 14 727 API 5 669 Phira 8 380 Капот 38 417 SAT 11 307 API 9 061

Салон



Салон у машины достойный по меркам класса, жаль только, чуть тесноват для крупных людей. Залог хорошего впечатления – это материалы и эргономика. Все сделано стильно, с вниманием к деталям, и материалы применяются неплохие.

И всё же есть элементы, которые к 150-200 тысячам пробега выглядят уже совсем неопрятно. В первую очередь это окрашенные «под хром» и «под серебро» пластиковые детали – краска слезает с них достаточно быстро. Во вторую – кожзам сидений, который держится сильно хуже ткани. В третью – обшивки руля и ручки коробки передач.



Из неприятных поломок часто встречаются отказы регулировки сидения под тяжелыми водителями, заедающая блокировка рычага АКП, ещё обязательно стучит на неровностях заводская задняя полка.

Также за стук отвечает рулевая колонка, у которой к 200 тысячам сильно разбивает шлицы и карданы в приводе. Стоит посмотреть, нет ли там резиновых жгутов, заправленных в шлицы, и накерненных карданчиков – порой именно так решают подобные проблемы в регионах.

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Тросы привода замка от внутренней ручки со временем вытягиваются, при пробегах под 200 водительскую дверь иногда открыть тяжело. Совсем неприятно, если отклеивается обшивка потолка. Причина и в явно неудачном клее и конденсате, который со временем копится на панели крыши. Так что переклеенная в алькантару крыша – это не только модно, но и практично, если речь о Qashqai первого поколения.

Обратите внимание на качество работы автозатемнения зеркала заднего вида, механизмов складывания боковых зеркал, а также всех кнопок и подрулевых переключателей. Покрутите рулем: частая проблема на этих машинах – это поломка шлейфа, многие сбрасывают ошибки раз за разом, благо сканер недорог, а ресурс всех этих элементов не более чем умеренный. Состояние салона обычно в первую очередь говорит об отношении к машине, а не о пробеге или аккуратности.

Грязь в углублениях кнопок на руле, стертые кнопки климат-контроля, царапины на ручках – это просто знак того, что к машине относились как к дешевой повозке. Причем часто именно такие машины гордо несут в описании «один владелец» и «без повторных окрасок».

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Если взяли машину с проблемами по салону, знайте, что почти все они решаемы. Царапины можно убрать, руль перешить, на сиденья заказать новые чехлы, а всякие ручки и вовсе купить новыми занедорого.

С климатикой особенных проблем нет – она не очень интеллектуальна, но заслонки подводят редко, греет и холодит хорошо. Разве что радиатор кондиционера тут очень слабенький, камни и песок очень сильно ему вредят, часто уже после 5-6 лет эксплуатации он теряет соты, а то и герметичность.

Электрика

Как настоящая японская машина, в этом отношении Qashqai не особенно хлопотен. Основные беды помимо уже упомянутого малого ресурса улитки руля – это завышенное напряжение генератора (особенно у 2-литровых моторов), проблемы с обгонной муфтой генератора и ресурсом его подшипников, поломки проводов в гофрах водительской и задней дверей, поломки вентилятора отопителя и его регулятора, а также ограниченный ресурс бензонасоса.

Из неприятных мелочей можно отметить, что в подсветке массово применяются маломощные лампы накаливания, у них ограничен срок службы, а стоят они по 250 рублей штука. Правда, их можно заменить на светодиоды или поставить безцокольные колбы по 20 рублей.

Проблемы с вентилятором салона вполне решаемы. Вентилятор обычно нуждается в чистке, смазке и замене втулок. А если долго ездили с клинящим, то или умирает транзистор в блоке регулирования, или предохранитель. Транзистор можно заменить на недорогой за номером IRFP064N или аналог. Предохранитель впаян в блок регулирования, но и его тоже заменить несложно. Жаль только, что при замене мотора отопителя работ по салону получается много.

Бензонасос умирает из-за неудачной конструкции фильтра, он тут встроен в колбу, причем сеточку заборника поменять легко, а вот внутренний фильтр уже куда сложнее. К счастью, они сейчас есть в продаже, и менять бензонасос в сборе не нужно. Но владельцы обычно тянут до последнего и в итоге меняют все целиком.

Промежуточный итог

Кузов получился достаточно долговечным, и если бы не явный конструктивный просчет с нишами багажника, можно было бы считать его сильной стороной модели. Салон не сильно долговечный, но при желании ему можно вернуть лоск. Электрика не беспроблемная, но без дорогих проблем. Во второй части обсудим проблемы ходовой части, моторов и трансмиссии.