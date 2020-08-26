Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части . Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть



Тормозная система

Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормоза Тормозные колодки передние

2 891 Ate 2 653 Pagid 1 730 Тормозные колодки задние

3 428 Ate 1 933 Textar 1 425 Тормозной диск передний 5 143 Ate 3 621 Pagid 2 597 Тормозной диск задний 4 900 Ate 2 655 Valeo 2 060

Подвеска



Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.

Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.

Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.

Рулевое управление

Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники... Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.

Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.

Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.

Трансмиссия

Общие проблемы

Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.

Механические коробки

Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.

Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».

Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.

Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.

Автоматические коробки

Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.

Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.

К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.

Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.

К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.

Также с помощью этой программы можно немного поправить сильное и опасное для вариатора падение оборотов мотора на старте и отключить торможение двигателем, что нагружает ремень на растяжение.

Полный привод

Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.

Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска и трансмиссия Передний L-образный рычаг

4 769 Lemforder 3 213 AMD 2 110 Задний сайлентблок переднего рычага 801 Moog 740 Akitaka 585 Опора передней стойки 1 890 Boge 2 866 SACHS 2 925 Сайлентблок заднего продольного рычага Нет в продаже Akitaka 1 008 Febest 983 Амортизатор передний 11 334 Boge 5 579 SACHS 4 195 Ступица передняя 7 449 SKF 5 328 FAG 8 054 Подшипник ступицы 2 581 Asam 1 824 Ruville 6 294

Моторы



Общие проблемы

Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.

Бензиновые моторы

Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.

Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.



Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.

Фазовращатель впуск 2,0 4 784 рубля

Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.

Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.

При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.

MR20DE мотор чуть посложнее и мощнее. Конструктивно всё вроде бы то же самое, но система охлаждения с двумя контурами, другие материалы ГБЦ, чуть удачнее дизайн блока. Перегревов мотор так сильно уже не боится. А вот масляный аппетит нагулять можно легко. У моторов как минимум 3 версии поршневой группы: до 2008 года, с 2008-го по 2010-й и после 2010-го. Чем она новее, тем шансов на масложор меньше. На поздних MR20DE более толстые поршневые кольца, и даже при интервале замены в 15 000 км и использовании стандартного масла утечек почти нет.

Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.

При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.

Дизельные моторы

Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Двигатель Радиатор 1,6 12 254 Luzar 4 874 Nissens 7 601 Цепь ГРМ 2,0 7 279 SWAG 19 330 Did 5 957 Фазовращатель впуск 2,0 4 784 Нет в продаже Цепь ГРМ 1,6 6 164 Did 3 838 CGA 1 510 Помпа 1,6 1 929 Airtex 1 577 SKF 5 617

Брать или не брать?



Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?