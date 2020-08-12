Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть



Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.



Тормозные колодки передние 1 956 рублей

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормоза

Тормозные колодки передние 1 956

Ate 4 097 Febi 2 621 Тормозные колодки задние 3 013

Ate 2 083 Febi 1 763 Тормозной диск передний 280х24 9 085 — 2 шт в наборе Ate 3 220 Febi 1 891 Тормозной диск задний со ступицей 4 880 Ate 7 285 SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска и трансмиссия Передний L-образный рычаг 4 217 Febest 3 218 Опора стойки 4 421 SNR 2 419 Dello 1 747 Шаровая опора 741 Lada 616 SKF 623 Сайлентблок задней балки 3 727 Febest 1 051 Sidem 1 328 Амортизатор 9 980 Boge 3 946 Trialli 2 534

Рулевое управление



Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Форсунка 1,5 14 037 рублей

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Деталь Радиатор 4 170 Behr 10 349 Nissens 5 263 Комплект ГРМ 1,5 K9K 3 549 / 5 007 (с помпой) Ina 3 050 Dayco 3 117 Турбина 1,5 114 131 Mahle 15 857 Stellox 21 042 Форсунка 1,5 14 037 Delphi 16 324 Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M 3 093 Ina 3 845 SKF 3 437 Помпа 1,6 3 399 Luzar 1 340 SKF 2 312

Брать или не брать?



Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.