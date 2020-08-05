Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника



К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Очень часто повреждается краска в проеме задних боковых дверей, по нижней кромке в углу. Причина тоже в пескоструе и обледенении нижнего уплотнителя двери зимой, он со временем повреждает краску. А вот повреждения дверей, капота, задней двери – это уже, скорее всего, последствия старых ДТП и плохо залеченных сколов. ЛКП у машин достаточно хрупкое, а металл наружных панелей легко мнется, так что косметических окрасок может быть достаточно много. Сейчас такие повреждения умеют править без повторных окрашиваний, но 10 лет назад о таких технологиях еще и не слышали. Передние крылья тут пластиковые, но достаточно нежные, так что сколы и трещины могут быть и у них.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Передняя фара ксенон 46 122 рубля

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Передняя фара галоген Нет в продаже TYC 9 397 Hella 24 591 Передняя фара ксенон 46 122 Нет в продаже Стекло лобовое 11 501 Benson 5 819 Крыло переднее 4 657 API 2 088 AVG 1 894 Бампер передний 13 343 TYG 7 600 Капот 40 968 API 6 909 TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.



Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Что интересно, именно поломок при этом почти не бывает – в основном они связаны с отказом кнопок и проводки, а не самих элементов салона. Даже такие элементы, как откидные столики, ручки дверей, лифты, индивидуальные центральные подлокотники, блок подрулевых переключателей и кнопок и приборная панель на практике штуки весьма крепкие.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Отказы стеклоподъемников в основном связаны и с электроникой, отказы климатики – тоже из-за проводки и блоков управления. Проверьте разъем на резисторе вентилятора, он склонен подгорать. На машинах с климат-контролем возможны сбои и глюки из-за самого блока управления и срабатывания термозащиты регулятора. По механической части климатики компрессор кондиционера слабоват, да и прокладка трубок магистрали кондиционирования далека от идеала – трасса имеет много уязвимых мест, и за состоянием всего крепежа нужно следить в оба. Закисающие болты стыков магистрали же не способствуют минимальной стоимости ремонта.

Электрика

Электрика оставляет двойственное впечатление. Вроде бы все достаточно просто и при этом функционально, но подводит качество исполнения и местами – конструктив. Типичные поломки – отказ стеклоподъемников, электрики замков, датчиков температуры салона, сбои в климатической системе, проблемы с ключ-картой и ее блоком сопряжения и замком руля, моторчики регулировки зеркал, кнопки и IR-датчики системы бесключевого доступа, датчик включения заднего хода на МКП… Все эти элементы могут выйти из строя, причем датчик на коробке к тому же может ее загубить утечкой масла.

Генератор ресурсный – при заявленных пробегах в 200 тысяч (и реальных в полтора раза больше) часто стоит родной, и проблемы ограничиваются обгонной муфтой. Проводка под капотом качественная и хорошо проложенная, а вот в гофрах дверей переламывается. Ее можно было бы скорее похвалить, чем поругать в целом, если бы не проблема негерметичных разъемов.

Еще одна ложка дегтя – своеобразный подход к размещению реле, предохранителей и лампочек в салоне и подкапотном пространстве. Замена их порой требует неадекватного времени и сил.

При сбоях блоков управления, если не помогла перезагрузка с отключением аккумулятора, поможет дилерский сканер Clip или его эмуляция PyRen, о котором подробно рассказано в материале про Renault Logan.

Промежуточный итог

Через более чем десяток лет после окончания выпуска модели у вас все еще есть шанс найти вариант с почти целым кузовом – это уже совсем неплохо. Салон будет поношенный и средненько отделанный, зато просторный. Электрика может озадачить человека, никогда не работавшего с французскими машинами, но все компенсируется относительной простотой и дешевизной. Финальный вердикт можно будет сделать по итогам второй части, посвященной ходовой части, моторам и трансмиссии.