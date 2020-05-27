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  • Renault Logan I с пробегом: 3 способа порвать ремень ГРМ и ресурс под 500 тысяч

Renault Logan I с пробегом: 3 способа порвать ремень ГРМ и ресурс под 500 тысяч

27.05.2020 83 0 0

Из первой части обзора Renault Logan мы уже выяснили, что основной проблемой этих машин была и остается коррозия. Если Логан не сгнивший, то, покупая его, можно быть почти уверенным, что он отъездит не один год без больших вливаний. Во второй части рассмотрим типичные проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов. Сенсаций не будет, но появится понимание, куда конкретно смотреть и чего искать. 

 

Ходовая часть

Тормозная система

Первое, что вам нужно знать про тормоза Logan, это то, что они бывают без АБС. Пакет «Безопасность» стоил в 2007 году 19 тысяч рублей (кажется смешным, но по тогдашнему курсу это было 800 долларов), и многие экономили. Ну к тому же гаражные «спецы» до сих пор рассказывают байки про то, как плохо тормозят машины с АБС и как они попадали из-за нее в аварии. К сожалению, самые опасные заблуждения очень стойкие

Базовая тормозная система с невентилируемыми 239-миллиметровыми дисками спереди и барабанами сзади для восьмиклапанных моторов не так плоха, как может показаться. Тормозной путь на уровне конкурентов, ресурс тоже неплохой, а цена расходников смешная. Жаль, что качество уплотнений и направляющих передних тормозов низкое, после трех-пяти лет эксплуатации лучше проверить состояние. И никогда не применять агрессивных к пыльникам смазок – разбухают они даже от близкого соседства с «медяшкой» из баллона. 

У машин с 16-клапанным 102-сильным мотором передние тормозные механизмы солиднее, диаметром целых 258 мм, и их часто ставят вместо малоразмерных. С ними машина тормозит чуть лучше, но в горах можно меньше волноваться за перегрев – на вентилируемых дисках это сделать заметно сложнее.​

Задние барабаны служат долго. Насколько долго, непонятно, так как обычно внутри все успевает сгнить к моменту, когда владелец понимает, что ручник не держит. 

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние2 760Ate 3 557CTR 748
Тормозные колодки задние2 094Ate 2 030Febi 1 091
Тормозной диск передний 259x123 444 2 штAte 1 936Febi 1 192
Тормозной барабан задний15 609 2 шт в набореAte 4 402Triallo 1 729


Подвеска

Подвеска у Renault Logan унаследовала качество настроек Renault Clio и при этом оказалась отлично адаптирована для наших дорог. Простейшая конструкция с Макферсоном спереди и скручиваемой балкой сзади настроена крайне удачно. Причем в 2009-м году подвеску переработали – так, на версиях с 8-клапанными моторами ее лишили переднего стабилизатора и серьезно перенастроили. Вопреки распространенному заблуждению, машина не стала более валкой. 

Управляемость даже улучшилась, автомобиль стал охотнее заныривать в повороты под сброс газа. Но ставить сайлентблоки, амортизаторы старого образца и заднюю балку в машину без «стаба» не стоит – вот тогда-то она станет валкой и крайне неприятной в рулежке. И, конечно же, снимать стабилизатор на 16-клапанных авто тоже не стоит.

Ресурс подвесок высокий, во всяком случае, оригинальные компоненты на машинах после рестайлинга свои сотню-полторы тысяч проходят достаточно стабильно. 

Опора стойки
638 рублей

При эксплуатации в Петербурге, Москве и других «коррозийных» регионах чаще других страдают шаровые опоры передних рычагов. Пыльник слабоват, и влага под него проникает. Среди владельцев бытует мнение, что если регулярно набивать смазку под пыльник, то это сильно повышает ресурс опоры, и это отнюдь не лишено смысла. Разумеется, большая часть логановодов ничего такого не делает, а шаровая опора тут не сменная, заменяется только вместе с рычагом. Это не так дорого, но все же меньше, чем за полторы тысячи рублей качественный рычаг вы вряд ли найдете. Так что лучше следите за состоянием пыльников. 

Сайлентблоки рычагов, амортизаторы и опоры стоек очень крепкие, в такси они могут оказаться оригинальными при пробегах за 300, разве что стук на ходе отбоя достает при просадке опоры. В обычной жизни они выдерживают почти все, даже прохваты по грунтовкам в раллийном стиле. Жаль только, что повредить подрамник проще, чем подвеску.

Задняя подвеска с балкой тоже крепкая. Амортизаторы ходят немногим меньше, но обычно 150 тысяч они сохраняют приемлемое качество работы. Ресурс сайлентблоков балки порядка 200 тысяч, если пружины не просажены – они не любят перегрузки. 

Еще ресурс ступиц сравнительно невелик, и к тому же на машинах выпуска до 2007 года без АБС отверстия под датчики в ступицах не были закрыты крышками, и ступицы умирали буквально в течении 30-40 тысяч пробега от коррозии. Позже проблему исправили, но задние ступичники у машин, часто перевозящих много груза, по-прежнему ходят мало, до 60 тысяч.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний  рычаг2 663Febi 4 006Fenox 467
Опора стойки638Sidem 853Monroe 1 514
Сайлентблок задней балки613AS Metal 341Febi 808
Амортизатор2 979Boge 3 393SACHS 3 364
Подшипник ступицы2 040Aisin 849SNR 2 431

Рулевое управление

У редких машин без ГУР основная беда – это скрип рулевой колонки и люфты, завет дедов «не крутить на месте» у нас мало кто выполняет, а французы не очень рассчитывали на такие режимы. В общем, скрипит и люфтит сама колонка. Рейка в этом случае крепкая, но очень боится порванных пыльников – внутри нет избытка смазки.

Впрочем, пыльники надо беречь и на рейке с ГУР, просто она обычно чуть ими потеет, а пыльники не «сохнут». Чуть меньший ресурс наконечников и тяг – не беда, все равно эти детали ходят очень долго. 

Основная проблема связана с подтекающим датчиком давления в магистрали, течами сальника насоса и напорной магистрали, по завальцовке. Датчик давления многие заменяют на заглушку, убивая таким образом регулирование холостых оборотов, а сальник насоса обычно легко меняется самостоятельно, благо цена вопроса буквально 300-600 рублей и часа два работы. Обычно эта неприятность слабо выражена, но проверить на предмет течей рейку и систему стоит, «экономные» владельцы доводят расход масла ГУР до литра в месяц и даже не считают это неисправностью. 

Трансмиссия

Общие проблемы

Renault Logan – строго переднеприводные авто, и каких-то специфических проблем с конструкцией не наблюдается. Ресурс ШРУС и их чехлов хороший, раньше пяти-шести лет эксплуатации они владельцев не беспокоят. А случись что, выбор компонентов огромный, от дорогих брендовых Timken до недорогих китайско-индийских. 

Приводы успешно держат момент, но есть нюанс: на машинах с МКП при старте тихий «клац» – почти норма. Связан он с коробкой, ведь внутренний трипод левого привода фактически является частью ее конструкции, а «чехол ШРУС» на самом деле сальник МКП. И внутри него – коробочное масло.

Механические коробки

МКП серии J, в данном случае – JH1/JH3, для моторов 1,4 и 1,6 – конструкция весьма почтенная и не лишенная оригинальности. Производится серия еще с 80-х годов. Упомянутое выше размещение внутреннего ШРУСа левого привода внутри коробки сделано для обеспечения равной длины приводов. 

Внутри коробка достаточно традиционная, двухвальная. Основные проблемы связаны с течами мегасальника, через который легко сливается все масло, а также с износом стопорных колец дифференциала и подшипников первичного и вторичного валов. К недостаткам можно отнести еще затрудненное включение первой-второй передач из-за слабого синхронизатора. 

Тормозные колодки задние
2 094 рубля

При пробегах за 300 может износиться стакан трипода, что обычно приводит к выдергиванию привода из коробки и вытеканию масла. Но, к счастью, это редкий сценарий проблем, обычно все же коробки при пробегах 200+ вскрывают для замен подшипников (причем один из подшипников первичного вала тут еще и сальник по совместительству, может просто потечь), и попутно устраняют другие неприятности. 

Стакан трипода на эту коробку есть в числе запчастей и стоит недорого, такой проблемы, как на старых Mitsubishi Carisma с JB3, тут нет.  При больших пробегах 300+ случаются и другие неприятности: износ вилок переключения, синхронизаторов, износ механизма переключения и не только. Но в целом это крепкая, недорогая и достаточно ресурсная МКП. Не зря ее стали ставить на Lada Vesta. 

Автоматические коробки

Редкие машины с АКП оснащаются вариантом DP0, которая тут называется DP2. Не самая удачная конструкция применялась на машинах PSA и Renault повсеместно. По механической части эта коробка достаточно крепкая, но разработанный в 90-е электронно-управляемый гидроблок оказался слабым местом, к тому же французы для экономии топлива применяли очень агрессивные алгоритмы блокировки ГДТ, экономили на системе охлаждения, ставили дешевый масляный фильтр, а в версии Renault она еще и лишена датчика перегрева. И, конечно же, регламент замены масла не предусматривал обязательной его замены вовсе, а в тяжелых условиях лишь рекомендовал его менять раз в 60 тысяч. 

Итог не заставил себя ждать: при пробегах выше сотни тысяч километров у большинства владельцев уже начинаются проблемы с гидроблоком, у иных счастливчиков дерганья могли начаться уже при пробеге порядка 60 тысяч. Ну а грязный фильтр, проблемы с давлением из-за износа клапана регулирования давления, износа маслонасоса, грязного гидроблока, утечек давления в кольцах и на поршнях добивают и механическую часть, и достаточно быстро. 

Но не все так страшно. Во-первых, коробка очень дешево, по меркам АКП, чинится. Во-вторых, при минимальной доработке системы охлаждения, установке хорошего внешнего радиатора, внешнего маслофильтра и регулярной замене масла коробка работает хорошо. Подробно о коробке DP0-DP2 можно почитать в обзорах Citroen C5 и Renault Megane II.

Моторы

Logan получил под капот самые олдскульные и крепкие из моторов линейки Renault на начало двухтысячных. Жаль, что в погоне за минимальной стоимостью автомобиля резинотехнические элементы и радиаторы были поставлены самые недорогие. Это не значит «некачественные», но не рассчитывайте на ресурс радиаторов, вентиляторов, проводки и патрубков, как на Mercedes или Saab начала двухтысячных. При пробегах 150-200 и возрасте более 10 лет вам придется внимательно следить за сохранностью всех компонентов обвязки моторов, от опор двигателя и радиатора до «фишек» провода стартера и всех хомутов. 


После 2007 года в системе питания нет фильтра, он встроен в бензонасос – это серьезный минус. Лучше всего врезать фильтр в напорную магистраль, что позволит увеличить ресурс сеточки на самом насосе.

Линейка двигателей включает в себя моторы с восьмиклапанной ГБЦ объемом 1,4 литра (K7J) и объемом 1,6 литра (K7M), а с конца 2009 года – еще и 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра серии K4M. 

Моторы основаны на схожем блоке цилиндров и относятся к серии К, которая использовалась на разнообразных моделях Renault с середины 90-х. При K-Type считается наследником E-Type из 80-х, а E-Type – в свою очередь, преемником линейки Cléon-Fonte из 60-х. Правда, явно заметных сходств с этим французским ретро у логановского мотора не наблюдается: там и распредвал имел нижнее расположение, и камеры сгорания были полусферическими – прямо как на крайслеровских Hemi. Тем не менее богатая наследственность сказывается положительно: у K-моторов отлично продумана и конструкция блока, и система смазки, и расположение навесного оборудования, и вообще все. 


Конструкция моторов консервативна, но для наших условий это скорее плюс. Блок чугунный, ГБЦ алюминиевые, привод ГРМ ремнем и никаких сомнительных новшеств для повышения мощности или экономичности – даже фазорегуляторов нет. На 8-клапанных моторах тепловой зазор регулируется винтом, а на 16-клапанных имеются гидрокомпенсаторы. Отличается и система зажигания: на 8V-моторах она классическая с одним модулем, а на 16V – с индивидуальными катушками. 

Минусов у этой серии моторов практически нет. Разве что термостаты не очень надежны, но никто не мешает поставить что-то из альтернативных вариантов. Также надо следить за чистотой маслоотделителя, иначе давит сальники и прокладки, причем передний и задний сальники коленвала тут слабенькие и текут одними из первых, что требует дорогого (по меркам Логанов) ремонта. 

Ресурс ремня ГРМ заявлен в 120 тысяч, и только отдельные неудачные партии моторов до 2009 года имели дефекты роликов, что приводило к необходимости менять комплект раньше, поэтому многие владельцы остерегаются затягивать замены на срок выше 60 тысяч. Ранняя замена в любом случае не повредит, ибо качество комплектующих на вторичном рынке плавает. Порвать ремень может и от заклинившей помпы, и из-за порванного ремня навесного оборудования. К тому же моторы потеют маслом, что тоже вредит ремню. 

Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M
3 036 рублей

Если дело дошло до обрыва, готовьтесь к худшему – на 8-клапанных моторах ГБЦ повреждает почти всегда, а на 16-клапанных – просто всегда. При капремонте, правда, можно поставить поршни с выемками, чтобы не загибало клапаны, – имеются среди аналогов и такие. В общем, ремень ГРМ лучше менять раз в 60 тысяч и заодно менять помпу и вспомогательный ремень. 

Ресурс поршневой группы – точно за 300 тысяч, иные моторы могут пройти и 500+. Небольшой масляный аппетит после 200-250 тысяч часто имеет место, но при более частой замене масла или использовании более качественных, чем штатные, масел, он может сойти на нет без ремонта. 

Вибрации и плавающий холостой ход, характерные для этих моторов, – это, скорее, недостатки системы управления двигателем и навесного оборудования, в частности не очень надежного ДПКВ, применения отдельного клапана холостого хода, склонного к подсосам впуска, слабые резинки форсунок и неудачная конструкция катушки зажигания, которая применялась до 2012 года. 

Если вам кажется, что проблем у логановского мотора многовато, то почитайте, во сколько обходится содержание М271 на машинах Mercedes или EP6C на Citroen и Peugeot.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор5 125LADA 6 439NFR 5 002
Термостат K4M759Nissan 731Magneti Marelli 430
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M3 036Ina 3 465SKF 3 668
Помпа 1,63 399Luzar 1 340SKF 2 312

Брать или не брать?

Вторая часть обзора немногое добавила к первой в плане принятия решения о покупке: повторимся, что если вы готовы мириться со спартанской обстановкой в салоне, и кузов не сильно поврежден коррозией, машину, скорее всего, брать можно. Правда, нужно держать в уме, что есть немало машин на рынке, которые отходили весь или почти весь свой недюжинный ресурс: 300 или даже 500 тысяч в такси или развозке спокойно проходятся за 7-8 лет, не говоря уже о 10. Менять по кругу всю машину ввиду естественного износа в случае с Логаном – занятие совершенно нерентабельное, так что не дайте себя обмануть. 

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