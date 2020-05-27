Ходовая часть

Тормозная система

Первое, что вам нужно знать про тормоза Logan, это то, что они бывают без АБС. Пакет «Безопасность» стоил в 2007 году 19 тысяч рублей (кажется смешным, но по тогдашнему курсу это было 800 долларов), и многие экономили. Ну к тому же гаражные «спецы» до сих пор рассказывают байки про то, как плохо тормозят машины с АБС и как они попадали из-за нее в аварии. К сожалению, самые опасные заблуждения очень стойкие.

Базовая тормозная система с невентилируемыми 239-миллиметровыми дисками спереди и барабанами сзади для восьмиклапанных моторов не так плоха, как может показаться. Тормозной путь на уровне конкурентов, ресурс тоже неплохой, а цена расходников смешная. Жаль, что качество уплотнений и направляющих передних тормозов низкое, после трех-пяти лет эксплуатации лучше проверить состояние. И никогда не применять агрессивных к пыльникам смазок – разбухают они даже от близкого соседства с «медяшкой» из баллона.

У машин с 16-клапанным 102-сильным мотором передние тормозные механизмы солиднее, диаметром целых 258 мм, и их часто ставят вместо малоразмерных. С ними машина тормозит чуть лучше, но в горах можно меньше волноваться за перегрев – на вентилируемых дисках это сделать заметно сложнее.​

Задние барабаны служат долго. Насколько долго, непонятно, так как обычно внутри все успевает сгнить к моменту, когда владелец понимает, что ручник не держит.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормоза Тормозные колодки передние 2 760 Ate 3 557 CTR 748 Тормозные колодки задние 2 094 Ate 2 030 Febi 1 091 Тормозной диск передний 259x12 3 444 2 шт Ate 1 936 Febi 1 192 Тормозной барабан задний 15 609 2 шт в наборе Ate 4 402 Triallo 1 729



Подвеска

Подвеска у Renault Logan унаследовала качество настроек Renault Clio и при этом оказалась отлично адаптирована для наших дорог. Простейшая конструкция с Макферсоном спереди и скручиваемой балкой сзади настроена крайне удачно. Причем в 2009-м году подвеску переработали – так, на версиях с 8-клапанными моторами ее лишили переднего стабилизатора и серьезно перенастроили. Вопреки распространенному заблуждению, машина не стала более валкой.

Управляемость даже улучшилась, автомобиль стал охотнее заныривать в повороты под сброс газа. Но ставить сайлентблоки, амортизаторы старого образца и заднюю балку в машину без «стаба» не стоит – вот тогда-то она станет валкой и крайне неприятной в рулежке. И, конечно же, снимать стабилизатор на 16-клапанных авто тоже не стоит.

Ресурс подвесок высокий, во всяком случае, оригинальные компоненты на машинах после рестайлинга свои сотню-полторы тысяч проходят достаточно стабильно.

Опора стойки 638 рублей

При эксплуатации в Петербурге, Москве и других «коррозийных» регионах чаще других страдают шаровые опоры передних рычагов. Пыльник слабоват, и влага под него проникает. Среди владельцев бытует мнение, что если регулярно набивать смазку под пыльник, то это сильно повышает ресурс опоры, и это отнюдь не лишено смысла. Разумеется, большая часть логановодов ничего такого не делает, а шаровая опора тут не сменная, заменяется только вместе с рычагом. Это не так дорого, но все же меньше, чем за полторы тысячи рублей качественный рычаг вы вряд ли найдете. Так что лучше следите за состоянием пыльников.



Сайлентблоки рычагов, амортизаторы и опоры стоек очень крепкие, в такси они могут оказаться оригинальными при пробегах за 300, разве что стук на ходе отбоя достает при просадке опоры. В обычной жизни они выдерживают почти все, даже прохваты по грунтовкам в раллийном стиле. Жаль только, что повредить подрамник проще, чем подвеску.

Задняя подвеска с балкой тоже крепкая. Амортизаторы ходят немногим меньше, но обычно 150 тысяч они сохраняют приемлемое качество работы. Ресурс сайлентблоков балки порядка 200 тысяч, если пружины не просажены – они не любят перегрузки.

Еще ресурс ступиц сравнительно невелик, и к тому же на машинах выпуска до 2007 года без АБС отверстия под датчики в ступицах не были закрыты крышками, и ступицы умирали буквально в течении 30-40 тысяч пробега от коррозии. Позже проблему исправили, но задние ступичники у машин, часто перевозящих много груза, по-прежнему ходят мало, до 60 тысяч.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска и трансмиссия Передний рычаг 2 663 Febi 4 006 Fenox 467 Опора стойки 638 Sidem 853 Monroe 1 514 Сайлентблок задней балки 613 AS Metal 341 Febi 808 Амортизатор 2 979 Boge 3 393 SACHS 3 364 Подшипник ступицы 2 040 Aisin 849 SNR 2 431

Рулевое управление



У редких машин без ГУР основная беда – это скрип рулевой колонки и люфты, завет дедов «не крутить на месте» у нас мало кто выполняет, а французы не очень рассчитывали на такие режимы. В общем, скрипит и люфтит сама колонка. Рейка в этом случае крепкая, но очень боится порванных пыльников – внутри нет избытка смазки.

Впрочем, пыльники надо беречь и на рейке с ГУР, просто она обычно чуть ими потеет, а пыльники не «сохнут». Чуть меньший ресурс наконечников и тяг – не беда, все равно эти детали ходят очень долго.

Основная проблема связана с подтекающим датчиком давления в магистрали, течами сальника насоса и напорной магистрали, по завальцовке. Датчик давления многие заменяют на заглушку, убивая таким образом регулирование холостых оборотов, а сальник насоса обычно легко меняется самостоятельно, благо цена вопроса буквально 300-600 рублей и часа два работы. Обычно эта неприятность слабо выражена, но проверить на предмет течей рейку и систему стоит, «экономные» владельцы доводят расход масла ГУР до литра в месяц и даже не считают это неисправностью.



Трансмиссия

Общие проблемы

Renault Logan – строго переднеприводные авто, и каких-то специфических проблем с конструкцией не наблюдается. Ресурс ШРУС и их чехлов хороший, раньше пяти-шести лет эксплуатации они владельцев не беспокоят. А случись что, выбор компонентов огромный, от дорогих брендовых Timken до недорогих китайско-индийских.

Приводы успешно держат момент, но есть нюанс: на машинах с МКП при старте тихий «клац» – почти норма. Связан он с коробкой, ведь внутренний трипод левого привода фактически является частью ее конструкции, а «чехол ШРУС» на самом деле сальник МКП. И внутри него – коробочное масло.

Механические коробки

МКП серии J, в данном случае – JH1/JH3, для моторов 1,4 и 1,6 – конструкция весьма почтенная и не лишенная оригинальности. Производится серия еще с 80-х годов. Упомянутое выше размещение внутреннего ШРУСа левого привода внутри коробки сделано для обеспечения равной длины приводов.

Внутри коробка достаточно традиционная, двухвальная. Основные проблемы связаны с течами мегасальника, через который легко сливается все масло, а также с износом стопорных колец дифференциала и подшипников первичного и вторичного валов. К недостаткам можно отнести еще затрудненное включение первой-второй передач из-за слабого синхронизатора.



Тормозные колодки задние 2 094 рубля

При пробегах за 300 может износиться стакан трипода, что обычно приводит к выдергиванию привода из коробки и вытеканию масла. Но, к счастью, это редкий сценарий проблем, обычно все же коробки при пробегах 200+ вскрывают для замен подшипников (причем один из подшипников первичного вала тут еще и сальник по совместительству, может просто потечь), и попутно устраняют другие неприятности.

Стакан трипода на эту коробку есть в числе запчастей и стоит недорого, такой проблемы, как на старых Mitsubishi Carisma с JB3, тут нет. При больших пробегах 300+ случаются и другие неприятности: износ вилок переключения, синхронизаторов, износ механизма переключения и не только. Но в целом это крепкая, недорогая и достаточно ресурсная МКП. Не зря ее стали ставить на Lada Vesta.

Автоматические коробки

Редкие машины с АКП оснащаются вариантом DP0, которая тут называется DP2. Не самая удачная конструкция применялась на машинах PSA и Renault повсеместно. По механической части эта коробка достаточно крепкая, но разработанный в 90-е электронно-управляемый гидроблок оказался слабым местом, к тому же французы для экономии топлива применяли очень агрессивные алгоритмы блокировки ГДТ, экономили на системе охлаждения, ставили дешевый масляный фильтр, а в версии Renault она еще и лишена датчика перегрева. И, конечно же, регламент замены масла не предусматривал обязательной его замены вовсе, а в тяжелых условиях лишь рекомендовал его менять раз в 60 тысяч.

Итог не заставил себя ждать: при пробегах выше сотни тысяч километров у большинства владельцев уже начинаются проблемы с гидроблоком, у иных счастливчиков дерганья могли начаться уже при пробеге порядка 60 тысяч. Ну а грязный фильтр, проблемы с давлением из-за износа клапана регулирования давления, износа маслонасоса, грязного гидроблока, утечек давления в кольцах и на поршнях добивают и механическую часть, и достаточно быстро.

Но не все так страшно. Во-первых, коробка очень дешево, по меркам АКП, чинится. Во-вторых, при минимальной доработке системы охлаждения, установке хорошего внешнего радиатора, внешнего маслофильтра и регулярной замене масла коробка работает хорошо. Подробно о коробке DP0-DP2 можно почитать в обзорах Citroen C5 и Renault Megane II.



Моторы

Logan получил под капот самые олдскульные и крепкие из моторов линейки Renault на начало двухтысячных. Жаль, что в погоне за минимальной стоимостью автомобиля резинотехнические элементы и радиаторы были поставлены самые недорогие. Это не значит «некачественные», но не рассчитывайте на ресурс радиаторов, вентиляторов, проводки и патрубков, как на Mercedes или Saab начала двухтысячных. При пробегах 150-200 и возрасте более 10 лет вам придется внимательно следить за сохранностью всех компонентов обвязки моторов, от опор двигателя и радиатора до «фишек» провода стартера и всех хомутов.





После 2007 года в системе питания нет фильтра, он встроен в бензонасос – это серьезный минус. Лучше всего врезать фильтр в напорную магистраль, что позволит увеличить ресурс сеточки на самом насосе.



Линейка двигателей включает в себя моторы с восьмиклапанной ГБЦ объемом 1,4 литра (K7J) и объемом 1,6 литра (K7M), а с конца 2009 года – еще и 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра серии K4M.

Моторы основаны на схожем блоке цилиндров и относятся к серии К, которая использовалась на разнообразных моделях Renault с середины 90-х. При K-Type считается наследником E-Type из 80-х, а E-Type – в свою очередь, преемником линейки Cléon-Fonte из 60-х. Правда, явно заметных сходств с этим французским ретро у логановского мотора не наблюдается: там и распредвал имел нижнее расположение, и камеры сгорания были полусферическими – прямо как на крайслеровских Hemi. Тем не менее богатая наследственность сказывается положительно: у K-моторов отлично продумана и конструкция блока, и система смазки, и расположение навесного оборудования, и вообще все.





Конструкция моторов консервативна, но для наших условий это скорее плюс. Блок чугунный, ГБЦ алюминиевые, привод ГРМ ремнем и никаких сомнительных новшеств для повышения мощности или экономичности – даже фазорегуляторов нет. На 8-клапанных моторах тепловой зазор регулируется винтом, а на 16-клапанных имеются гидрокомпенсаторы. Отличается и система зажигания: на 8V-моторах она классическая с одним модулем, а на 16V – с индивидуальными катушками.



Минусов у этой серии моторов практически нет. Разве что термостаты не очень надежны, но никто не мешает поставить что-то из альтернативных вариантов. Также надо следить за чистотой маслоотделителя, иначе давит сальники и прокладки, причем передний и задний сальники коленвала тут слабенькие и текут одними из первых, что требует дорогого (по меркам Логанов) ремонта.

Ресурс ремня ГРМ заявлен в 120 тысяч, и только отдельные неудачные партии моторов до 2009 года имели дефекты роликов, что приводило к необходимости менять комплект раньше, поэтому многие владельцы остерегаются затягивать замены на срок выше 60 тысяч. Ранняя замена в любом случае не повредит, ибо качество комплектующих на вторичном рынке плавает. Порвать ремень может и от заклинившей помпы, и из-за порванного ремня навесного оборудования. К тому же моторы потеют маслом, что тоже вредит ремню.



Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M 3 036 рублей

Если дело дошло до обрыва, готовьтесь к худшему – на 8-клапанных моторах ГБЦ повреждает почти всегда, а на 16-клапанных – просто всегда. При капремонте, правда, можно поставить поршни с выемками, чтобы не загибало клапаны, – имеются среди аналогов и такие. В общем, ремень ГРМ лучше менять раз в 60 тысяч и заодно менять помпу и вспомогательный ремень.

Ресурс поршневой группы – точно за 300 тысяч, иные моторы могут пройти и 500+. Небольшой масляный аппетит после 200-250 тысяч часто имеет место, но при более частой замене масла или использовании более качественных, чем штатные, масел, он может сойти на нет без ремонта.

Вибрации и плавающий холостой ход, характерные для этих моторов, – это, скорее, недостатки системы управления двигателем и навесного оборудования, в частности не очень надежного ДПКВ, применения отдельного клапана холостого хода, склонного к подсосам впуска, слабые резинки форсунок и неудачная конструкция катушки зажигания, которая применялась до 2012 года.



Если вам кажется, что проблем у логановского мотора многовато, то почитайте, во сколько обходится содержание М271 на машинах Mercedes или EP6C на Citroen и Peugeot.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Двигатель Радиатор 5 125 LADA 6 439 NFR 5 002 Термостат K4M 759 Nissan 731 Magneti Marelli 430 Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M 3 036 Ina 3 465 SKF 3 668 Помпа 1,6 3 399 Luzar 1 340 SKF 2 312

Брать или не брать?

Вторая часть обзора немногое добавила к первой в плане принятия решения о покупке: повторимся, что если вы готовы мириться со спартанской обстановкой в салоне, и кузов не сильно поврежден коррозией, машину, скорее всего, брать можно. Правда, нужно держать в уме, что есть немало машин на рынке, которые отходили весь или почти весь свой недюжинный ресурс: 300 или даже 500 тысяч в такси или развозке спокойно проходятся за 7-8 лет, не говоря уже о 10. Менять по кругу всю машину ввиду естественного износа в случае с Логаном – занятие совершенно нерентабельное, так что не дайте себя обмануть.

