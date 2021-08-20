Опасения перерастают в реальность: уже весной этого года цены на пропан-бутан достигли точки невозврата, когда ездить на газе стало примерно так же дорого, как на бензине. Но лето продолжает подкидывать события, а что будет в конце года – и вовсе вопрос открытый. Давайте посмотрим, почему переводить машину на газ прямо сейчас – абсурдная затея и почему до этого дошло.

Что происходит с ценами на пропан-бутан?



Чтобы не ударяться в панику с самого начала, обозначим объективный факт: цены на пропан-бутан, или СУГ (сжиженные углеводородные газы) имеют высокую волатильность – то есть, значительно колеблются в течение года. Например, если взглянуть на весь 2020 год, то в январе средневзвешенная цена СУГ на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже составляла 18,7 тысяч рублей за тонну, к апрелю упала ниже 9 тысяч рублей за тонну, а уже в июне подскочила почти до 32 тысяч. На фоне цен на бензин динамика невероятная: для сравнения, АИ-92 в 2020 году прошел путь от 46 до 36 тысяч рублей за тонну и обратно к 48 тысячам. То есть, «ковидная весна» смогла пошатнуть цену бензина на 20%, после чего она вновь отыграла позиции. Газ же тем временем сначала подешевел вдвое, а затем подорожал чуть ли не вчетверо. Нынешний год обновил рекорды: весной тонна сжиженного газа стоила более 36 тысяч рублей, а в начале августа достигла исторического максимума в 53,3 тысячи рублей.

Для розничных покупателей это означает рост цены литра топлива почти на треть с начала этого года и вдвое по сравнению с 2020. Год назад пропан-бутан стоил около 16 рублей за литр, но в начале этого года перевалил за 20 рублей. Сейчас же цены на СУГ сильно разнятся в зависимости от торговой сети: где-то можно встретить цены в 31-34 рубля за литр, а где-то они уже пробили новый потолок, достигнув отметки в 42 (!) рубля за литр. Ценники на газовых заправках порой переписываются по нескольку раз в неделю, прибавляя сразу по 3-5 рублей. Бензин на этом фоне – просто образец стабильности, ведь АИ-92 с начала года подорожал «всего» на 3,5 рубля, с 42 до 45,5 рублей.

Почему так вышло?

На самом деле цены на СУГ планомерно росли с начала лета. Причины были вполне обычными: сезонное повышение спроса и экспортные запросы. Но август смог побить рекорды не без посторонней помощи. Ключевую роль в нынешнем скачке сыграл пожар на заводе «Газпром добыча Уренгой», случившийся в ночь с 4 на 5 августа. В результате поставка газоконденсата с завода почти полностью остановилась, и до выхода на штатные объемы пока далеко. Правительство отреагировало на проблему распоряжением Минэнерго, которое постановило перенаправить на внутренний рынок около 40 тысяч тонн СУГ, которые были предназначены для экспорта. Но это, разумеется, не компенсирует те объемы, которые выдавал завод в Уренгое – более 200 тысяч тонн в месяц. В последнюю неделю принятые меры вкупе с постепенным увеличением поставок газа позволили переломить график, снизив цену тонны СУГ до 47 тысяч рублей. Однако гарантий того, что тренд на снижение будет стабильным, никто дать не может.

При этом динамика цены на пропан-бутан может быть абсолютно любой, оставаясь лишь в рамках рыночных условий. Государство по закону не участвует в регулировании цен и не ограничивает, например, предельную отпускную стоимость литра на заправке. Более того, в отличие от бензина, цена которого более чем на 70% состоит из акцизов и пошлин и за счет этого более стабильна, газ сильнее подвержен влиянию рынка, поскольку именно корреляция спроса и предложения формирует конечную розничную стоимость. Этим же объясняется и большой разброс розничных цен: если крупные игроки вроде Газпрома могут позволить себе продавать газ по 32 рубля за литр, то мелкие сети, изначально закупающие СУГ с наценкой, вынуждены устанавливать более высокие цены, вплоть до упомянутых 40-42 рублей за литр.

Что это означает для автомобилистов?

Потребительская математика довольно проста: пропан-бутан остается выгодным топливом до тех пор, пока стоит примерно вдвое дешевле бензина. Ведь более низкая стоимость топлива отчасти нивелируется более высоким расходом: в зависимости от современности газового оборудования, режимов эксплуатации, конкретной машины и других факторов потребление газа может быть на 15-30% выше, чем бензина. Исходя из этого, минимальный порог выгоды – около 70% от стоимости бензина, и сейчас он фактически пройден. Ведь даже если отбросить экстремумы в виде 40-42 рублей за литр газа и взять средний показатель в 32 рубля за литр, то при стоимости 92-го бензина в 45,5 рублей за литр цена газа составляет от него 71%.

Еще нагляднее картина становится, если посчитать стоимость километра пробега на разных типах топлива. Например, для автомобиля со средним расходом бензина в 10 литров на сто километров эти самые сто километров будут стоить 450 рублей, а цена одного километра пробега – 4,5 рубля. Если принять расход пропан-бутана в 13 литров, то при цене в 32 рубля за литр это дает 4,2 рубля за километр пробега. Если же расход составит 14 литров на сотню, то экономия исчезает полностью: стоимость километра пробега становится равна 4,5 рублям и на бензине, и на газе. Ну а повышение стоимости газа хотя бы на рубль приводит и вовсе к абсурдной ситуации, когда ездить на газе становится дороже, чем на бензине.

Если же принять во внимание не только затраты на топливо, но и прочие накладные расходы, то выгодность газа становится сомнительной уже сейчас. Например, баллоны имеют срок службы и со временем требуют замены, система нуждается в обслуживании редуктора, форсунок и других элементов, а также регулярной замене газового фильтра. Само собой, в перспективе заплатить пару тысяч за ремонт форсунок и пару сотен за фильтр – не проблема, но если добавить все эти затраты, включая очень редкие, но дорогие, в стоимость пробега за год или несколько лет, то результаты могут быть неожиданными.

Но сильнее всего подорожание СУГ сказалось на тех, кто установил ГБО совсем недавно или только планирует его установить. Стоимость комплекта газобаллонного оборудования с установкой колеблется около 50 тысяч рублей для обычного четырехцилиндрового мотора, а кроме того, еще несколько тысяч рублей нужно отдать за его регистрацию в ГИБДД с внесением пометок в документы. Таким образом, при прошлогодней цене газа в 18 рублей за литр против 45 у бензина и расходе в 14 литров на сотню можно было бы окупить установку ГБО за 30 тысяч километров, или за 2-3 года обычной эксплуатации. Повышение цены газа до 23 рублей в начале этого года растянуло окупаемость до 47 тысяч километров, или 3-5 лет. Ну а при розничной стоимости в 32 рубля за литр вложение 60 тысяч рублей в установку ГБО и вовсе превращается в бессмысленную затею, ведь экономя 300 рублей с тысячи километров пробега, окупить его попросту невозможно.

А что с метаном?

На фоне кратных повышений стоимости сжиженного газа компримированный метан пока тоже кажется гораздо более стабильным. Правда, стоит помнить, что эта стабильность тоже обусловлена рыночными рамками. Кто-то может помнить, что в 1993 году в рамках программы по замещению моторных топлив природным газом было решено ограничить предельную отпускную цену на сжатый природный газ на отметке в половину цены реализуемого в данном регионе бензина А-76, но в 2015 году это постановление было отменено. Так что если цена природного газа для бытовых нужд населения контролируется ФАС, то к работе АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) это не относится.

Однако пока цены на метан более стабильны, чем на пропан-бутан. Если в 2018 году кубометр стоил около 14 рублей, то в 2020 – 17 рублей, а сейчас достиг отметки в 20 рублей. На фоне СУГ, которые подорожали в рознице более чем на 30% с начала года, подорожание на четверть за три года – очень неплохой результат.

Вдобавок перевод автомобилей на метан дополнительно стимулируют государство и Газпром. В 2020 году предлагались программы по субсидированию установки метанового ГБО: 60% должно было субсидировать государство, а еще 30% брал на себя Газпром. По той же схеме несколько лет назад продавались заводские битопливные модификации Lada Vesta и Largus, которые с учетом субсидий были всего на 30-50 тысяч рублей дороже обычных бензиновых. Впрочем, программы субсидирования переоборудования автомобилей во многих регионах работают и сейчас, а с их условиями можно ознакомиться на сайте Минэнерго.

Lada Vesta CNG



Математика затрат для автомобиля на метане чуть проще, чем для пропан-бутана. Расход топлива здесь практически один к одному, то есть, один литр бензина равен одному кубическому метру газа. Правда, расчет заправки для компримированного газа отличается от сжиженного: в стандартный баллон объемом 90 литров входит около 22 кубометров метана – то есть, на одной заправке автомобиль с расходом в 10 литров на сотню проедет всего 220 километров. К тому же в последнее время динамика прироста машин с метановым ГБО превышает скорость появления новых заправок, что вкупе с более долгой, чем для бензина, процедурой заправки провоцирует очереди на АГНКС. Однако пока все это с лихвой компенсируется выгодой: даже после подорожания до 20 рублей за кубометр метан остается в 2,5 раза дешевле бензина.

Lada Largus CNG 1 / 3 Lada Largus CNG 2 / 3 Lada Largus CNG 3 / 3

Чего ждать дальше?

Ключевой вопрос для владельцев машин с ГБО состоит в том, что будет дальше, и здесь строить прогнозы довольно сложно. С одной стороны, поводов для паники нет: несмотря на пожар на заводе в Новом Уренгое, Газпром наращивает объемы производства, в том числе СУГ, так что явного дефицита газового топлива и связанного с этим дальнейшего резкого подорожания можно почти не опасаться. С другой стороны, возврат к розничным ценам начала года теперь практически невозможен – по крайней мере, до момента нормализации производства, которое займет не один месяц. Так что продажи ГБО, которые и без того снизились на 20-30%, наверняка продолжат падать. К тому же нельзя списывать со счетов и социальный фактор: в конце сентября состоятся выбору в Госдуму, так что подорожание всех видов моторного топлива крайне нежелательно. Поэтому 19 сентября можно считать еще одним, пусть и не критически важным, но заметным пороговым моментом, после которого исчезнет дополнительный фактор сдерживания цен. Какими они будут к концу года и не станет ли газ выгоднее за счет подорожания бензина, пока можно только догадываться. Lada Largus CNG

