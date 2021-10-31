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  • Околпаченные: сможешь ли ты угадать автомобиль по его колёсному колпаку?

Околпаченные: сможешь ли ты угадать автомобиль по его колёсному колпаку?

31.10.2021 184 0 0

Как известно, колёсные диски – это 80% красоты автомобиля. Когда-то мы предлагали вам угадать автомобиль по его диску, а сегодня пойдём дальше. Ведь на многих машинах колесо прикрывает колпак – не только декоративный, но и функциональный элемент. Они отличаются размерами, формой, материалами, наличием или отсутствием вентиляционных отверстий и прочими конструктивными решениями. Но главное – дизайн, по которому, мы уверены, вы сможете определить марку и даже модель автомобиля.

 

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