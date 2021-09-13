Масляный фильтр — это та деталь, которую иногда меняют даже не самые внимательные к автомобилю люди. Внимательные это делают по регламенту, невнимательные — из-за безысходности. Но делают. При этом они очень стараются хотя бы что-то сэкономить. Накопить на новый Ленд Крузер эта экономия никак не поможет, но некоторым проще переубедить себя в этом, чем отдать лишние двести рублей. К сожалению, эта жадность может привести к очень большим затратам . Фильтр — штука гораздо более важная и сложная, чем многим кажется. И дешёвый фильтр иногда вообще не способен работать так, как ему полагается. Почему — разберёмся ниже на конкретных примерах. А пока — немного теории.

Не так прост, как кажется

Привычный нам масляный фильтр относится к неразборным полнопоточным фильтрам механической очистки. Да-да, называется вот так вот сложно, потому что фильтры в жизни встречаются разные.



Они бывают разборными и неразборными. Те, что сегодня мы будем разглядывать, неразборные. Такие стоят на большинстве автомобилей, но иногда встречаются и разборные фильтры. У них можно заменить только картридж (сам фильтрующий элемент), а корпус при этом остаётся прежним.



Полнопоточный фильтр — это тот фильтр, которые прогоняет через себя весь объём масла, поступающего в мотор под давлением маслонасоса. Как у него это получается, рассмотрим ниже, с фотографиями. Ну, а кроме полнопоточных масляных фильтров есть ещё неполнопоточный и комбинированный. В фильтре первого типа масло идёт по двум параллельным путям: частично — на очистку, частично — в мотор. В мотор оно поступает только после очистки, которая, надо признать, получается более качественной. Но долгой, поэтому этот фильтр не слишком распространён. В комбинированном, как это понятно по названию, совмещены и полно- и неполнопоточный фильтр. Вещь и редкая, и дорогая, отчего нам совершенно не интересная.



По поводу способа очистки всё просто: механическая очистка подразумевает прохождение масла через фильтрующий элемент (как раз наш случай). Кроме механической, очистка может быть гравитационной (такие фильтры называют просто отстойниками — в них примеси оседают вниз под собственной тяжестью), центробежной (примеси оседают на стенках вращающегося фильтра) и магнитной. Последние фильтры стоят в коробках передач и собирают на себя металлическую стружку. В двигателях таких фильтров нет.



Вот, в общем-то, и всё. О том, как работает и почему может не работать полнопоточный фильтр, рассказано ниже, поэтому теории на этом хватит. Перейдём к практике.

Трое из ларца

Мы взяли три одинаковых популярных фильтра с номером 90915-10009. Эти фильтры стоят на Тойотах, причём разных (на RAV4, Camry, Corolla Hatchback 2019). В общем-то, это один из самых популярных фильтров Тойоты.



Один из фильтров купили у дилера, чтобы быть уверенными в том, что он оригинальный. Ещё два приобрели в обычных магазинах. Причём при их выборе, само собой, пытались нещадно экономить (именно в этом и заключается смысл покупки запчастей не у дилера, а в интернет-магазине). Конечно, что-то сэкономить получилось, но в абсолютных цифрах экономия выходит смешной. Судите сами: оригинал у дилера стоит 715 рублей, а в Интернете мы их купили за 450 и 485 рублей. То есть, сэкономили 265 и 230 рублей соответственно. На новый Land Cruiser с этой экономией, н по-прежнему не хватает. На старый, к сожалению, тоже. Что ж, главное — не сделать хуже двигателю, на который эти фильтры встанут.



На всех фотографиях фильтры расположены в той же последовательности: слева направо идут оригинал, затем — фильтр за 450 рублей и третий — за 485. Оценивать начнём с упаковки.



А упаковки, если честно, совершенно одинаковые. Настолько одинаковые, что я был почти уверен, что все эти фильтры — оригинальные. Даже имея перед глазами коробку от дилера, я не смог бы догадаться, что два фильтра стоят дешевле. Разве что голограмма-стикер с надписью Toyota есть только на дилерской коробке.



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Дальше — ещё интереснее. Вытаскиваем фильтры из коробок. И они опять абсолютно одинаковые! Совершенно.



На всех надпись Toyota, на всех — артикул, на всех — инструкция по установке на японском и английском языках (кстати, в инструкции нет ни слова про то, что в фильтр перед установкой надо заливать масло. Говорят только о необходимости смазывать резиновое уплотнительное кольцо, и это правильно). Качество нанесения надписей тоже везде одинаковое. Неужели три оригинала?



А вот и нет. Если глазу ничего не видно (по крайней мере, до разборки), эти фильтры можно хотя бы взвесить. Ну, мало ли… И вот тут есть первый сюрприз.





Оригинальный фильтр весит 167 г. Второй, который за 450 рублей, — 169 г. Разница в два грамма — это несерьёзно, в пределах погрешности. Зато третий фильтр весит всего 139 г. Куда делись ещё 30-32 г? Непонятно. Кстати, когда держал эти фильтры в руках, я этой разницы не почувствовал. Зато теперь можно сказать точно: с третьим фильтром что-то не так.



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Так как фильтры неразборные, то снять можно только уплотнительное колечко. Колечки я разглядывал пристально, но ничего не заметил: они все одинаковые.



Что ж, пора браться за ножовку. Может, на лицо они все близнецы, а “душа” у них разная? Посмотрим.



Пилите, Шура!

Первый фильтр я распилил легко, второй — чуть сложнее (неудобно их пилить). Третий хотел распилить болгаркой, но выяснилось, что он пилится проще первого и второго. Итак, все фильтры разобраны. Что мы видим внутри?



Внутри каждого фильтра мы видим не только фильтрующий элемент, но и по два клапана: противодренажный и перепускной. И их работа важна не меньше, чем работа фильтрующего элемента.



Противодренажный клапан (он же — обратный запорный) — это часть дна корпуса фильтра с резиновым кольцом. Работает он просто: после остановки мотора он не даёт маслу выливаться обратно в мотор. Цель такой работы очевидна: если бы масло каждый раз вытекало из фильтра, после каждой остановки мотора следовал бы “сухой” пуск. Пока оно вернётся в фильтр, пока наберётся давление… А любой пуск сам по себе мотору не слишком полезен. Так что штатная работа этого клапана очень важна.



А ещё важнее то, насколько точно работает перепускной клапан. Давайте отследим, как в фильтре движется масло.



Поступает оно от маслонасоса через отверстия в крышке вокруг центрального канала. В это момент оно давит на противодренажный фильтр, который закрывается только после остановки мотора. Затем масло проходит через фильтрующий элемент (в нашем случае — сложенный гармошкой специальный картон, который правильно называется высокопроизводительной фильтровальной бумагой, как и у большинства других фильтров) и идёт в центральный канал. Оттуда уже чистое масло попадает в двигатель. Картинка оптимистическая, но идеальная. В жизни часто многое бывает чуть иначе.



Давление масла зависит от многих факторов. В первую очередь, конечно, от того, насколько оно густое. Например, в мороз сразу после пуска мотора оно просто не способно в полном объёме пройти сквозь фильтрующий элемент. В этом случае как раз и вступает в работу перепускной клапан. Он открывается, пропуская масло мимо фильтрующего элемента сразу в мотор. Конечно, в этом случае масло не очищается полностью, но это намного лучше, чем запускать мотор с недостатком масла.



Перепускной клапан выручает и при слишком высоких оборотах коленвала, и в случае со старым и грязным маслом.



Разумеется, для каждого мотора предусмотрено своё давление открытия перепускного клапана. Будет открываться слишком рано — масло не будет проходить очистку. Слишком поздно — начнётся масляное голодание, а худшем случае фильтр просто лопнет или вылетит со своего места из-за слишком высокого давления.



В нашем случае все три перепускных и противодренажных клапана выглядят одинаково. Фильтрующие элементы — тоже, за исключением третьего фильтра: у него “гармошка” выглядит какой-то неровной, хотя материал фильтрующего элемента ни на вид, ни на ощупь не отличается от двух остальных.



И всё-таки беспокоит вопрос: где те самые 30 граммов веса, которых не хватает фильтру за 485 рублей? Самая тяжёлая часть фильтров — корпус с противодренажным клапаном в крышке. Попробуем взвесить корпусы без фильтрующих элементов. И вот он — звук фанфар! Эти 30 граммов, оказывается, скрыты в корпусе.



Ради интереса проверим толщину стенок корпуса фильтра штангенциркулем. У первых двух фильтров она составляет 0,8 мм, в третьего — 0,6. Однако эта разница не объясняет разницу в весе: 0,2 мм толщины стенок весят совсем немного. Разницу в весе дали тяжёлые крышки корпусов — те части с резьбой, которыми фильтр прикручивается к блоку и через которые в него поступает масло. И это, конечно, грустно, потому что не совсем понятно, как этот фильтр будет работать.



Теоретически более тонкий корпус — это тоже плохо. Давление в фильтре может быть большим, так что не вполне понятно, как он среагирует на зимний пуск в мороз. Не сорвёт ли его с места? Учитывая, что крышка намного легче, чем должна быть, такой вариант развития событий особенно опасен. Мотор останется без масла за секунды, чему, конечно же, рад не будет. Тем более сразу после пуска, когда ему и без того тяжко.



Кроме того, именно эта крышка — часть противодренажного клапана. Будет ли он держать давление? Ну, может быть. А может, и нет, потому что резиновая запирающая часть клапана точно такая же, как у первых двух фильтров, а крышка отличается. И у меня нет уверенности в том, что такая система будет работать так же хорошо, как у оригинального фильтра. А это значит, что каждый пуск мотора может стать практически сухим. К чему это приводит, рассказывать не буду — сами понимаете.

Один из двух

В общем-то, второй фильтр похож на оригинальный — никаких отличий ни в нём самом, ни в упаковке я не заметил. Но очень плохо, что один из двух фильтров (а это, как ни крути, половина) оказался точно поддельным. Причём надо признать, что подделка выглядит прекрасно: на вид я бы его не отличил от оригинального фильтра. Если распилить, да — что-то увидеть можно. Немного иначе уложен фильтрующий элемент, чуть кривоват центральный металлический цилиндр, другая толщина металла. Да и сам металл, скорее всего, немного другой: после распила видно, что внутри он имеет другой оттенок, более красноватый. Жалко только, что видно всё это на распиленном фильтре, который на машину уже не поставишь. Снаружи разницы нет никакой абсолютно. А значит, определить подделку на вид невозможно.



Фильтр всё-таки можно купить у дилера. Как и все другие расходники, разница стоимости которых у дилера и в Интернете не выглядит существенной. Ну что такое 250 рублей за фильтр? Масло меняют обычно раз-два в год. Стоит ли так рисковать? Капитальный ремонт мотора обойдётся в 250 тысяч или дороже, так где же тут экономия? То же самое относится к приводным ремням, к ремням ГРМ и многим другим вещам, экономия на которых потом часто выливается в огромные суммы.



И последнее: отличить оригинал от подделки, как выяснилось, бывает сложно. Может, даже совсем невозможно. Да, фильтр у дилера стоит немного дороже, но собственное спокойствие вообще бесценно. Правда, есть ещё не подделки, а качественные аналоги, но что-то мне подсказывает, что тут тоже не приходится гнаться за дешевизной: как вместо оригинального тойотовского фильтра привезли подделку, так привезут и любой другой поддельный — от этого полностью защититься не получится. Всё-таки у дилера получается как-то надёжнее и спокойнее.

