Мы уже рассказывали вам о том, что у маршрутного транспорта есть свои особенности ПДД : автобус может проигнорировать «кирпич» или проехать прямо там, где другие обязаны повернуть. Однако некоторые «приоритеты» есть еще и у автомобилей такси – а значит, обычным водителям тоже стоит помнить о возможных «подвохах». Давайте разберемся, что такого разрешено таксистам, но запрещено автомобилистам.

На какие такси распространяются привилегии?

Для начала нужно понимать, какие автомобили такси пользуются «привилегиями» ПДД. Для того, чтобы нарушать требования знаков, недостаточно поcтавить «шашку» на крышу. Пункт 5.1 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации уточняет, что «транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно быть оборудовано таксометром, иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, и на крыше – опознавательный фонарь оранжевого цвета».

Только автомобили, отвечающие всем условиям, перечисленным выше, имеют право на «вольности», о которых мы будем говорить дальше.

Остановка и стоянка на желтой разметке под знаком «Остановка запрещена»

Пункт 12.4 ПДД запрещает остановку и стоянку ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных желтой разметкой 1.17.1. Однако у таксистов в этом случае есть логичная привилегия: автомобили такси могут парковаться в местах, обозначенных разметкой 1.17.1 и знаком 5.18, который обозначает места стоянки легковых такси. Поэтому, увидев, как таксист освободил парковочное место, не спешите на него заезжать – сначала обратите внимание, нет ли там разметки. Ведь пункт 12.4 указывает, что «остановка запрещается ближе 15 метров от мест <…> стоянки легковых такси, обозначенных разметками 1.17.1 и 1.17.2, а при ее отсутствии – от указателя места <…> стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению <…> транспортных средств, используемых в качестве легкового такси)».

Разметка 1.17.1

Знак 5.18

При этом стоит помнить, что стоянка на остановках общественного транспорта для таксистов запрещена. А останавливаться на автобусных остановках автомобили такси могут только на общих основаниях: в том же пункте 12.4 ПДД указано, что остановиться на остановке общественного транспорта можно для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств. Однако при этом в зоне остановки не должно быть знака 3.27 «Остановка запрещена» – в таком случае остановиться там нельзя никому, даже для посадки и высадки пассажиров.

Езда по автобусной полосе и остановка на ней

Следующее, что стоит помнить – это то, что таксистам официально разрешено ездить по выделенным полосам для общественного транспорта: на это указывает пункт 18.1 ПДД. При этом он разрешает не только движение по выделенной полосе, но и остановку на ней.

Однако у таксистов, в отличие от автобусов, все же есть ограничения. Автомобили такси не могут ехать под кирпич или другие запрещающие знаки. То есть, им доступны не все выделенные автобусные полосы, поскольку на въезде на такие полосы зачастую устанавливается «кирпич», а сами полосы отделяются сплошной линией разметки.

Стоянка под знаком запрета стоянки

Мы подробно разбирали действие знаков запрета стоянки и последствия их нарушения. При этом у таксистов есть «иммунитет» от этих знаков, но только при определенном условии.

ПДД указывают, что действие знаков 3.28 – 3.30, запрещающих стоянку вообще или по четным и нечетным числам месяца, не действуют на легковые такси с включенным таксометром. То есть, таксист может ждать пассажира под запрещающим знаком, но только во время заказа. Без включенного таксометра стоять под знаками 3.28 – 3.30 им запрещено.

Несоблюдение других дорожных знаков при наличии таблички 8.4.14

Еще одно, но очень широкое «исключение из правил» добавляется таксистам табличкой 8.4.14.

Табличка 8.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси. ПДД указывают, что таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они применены, поэтому любой знак, дополненный табличкой 8.4.14, не действует для водителей такси.