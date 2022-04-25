В некоторых материалах, посвященных дорожным знакам, мы упоминали, что их действие не распространяется на маршрутные транспортные средства. Например, автобус при определенных условиях может проехать под «кирпич» , а также поехать прямо там, где водители легковушек будут обязаны повернуть . Для многих водителей такой «нарушающий» маневр автобуса может оказаться непредсказуемым и привести к неприятным последствиям. Давайте вспомним все случаи, когда маршрутные транспортные средства могут не подчиняться дорожным знакам, чтобы избежать возможных опасных ситуаций.​

Особенности движения маршрутных транспортных средств многие связывают только с полосами для общественного транспорта, помня, что на них нельзя выезжать. Впрочем, об этом запрете мы еще поговорим подробнее, а сейчас давайте выясним, какие знаки не действуют для маршрутных транспортных средств. Ведь на самом деле таких исключений гораздо больше, чем кажется.



Знаки запрета движения

Мы уже упоминали, что автобус может проехать под «кирпич», но вообще список знаков, запрещающих проезд, но не действующих для автобуса, шире. На маршрутные транспортные средства не распространяется действие знаков 3.1 «Въезд запрещен», 3.2 «Движение запрещено» и 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено».

Само собой, смысл этого исключения – не в «безнаказанности» общественного транспорта, а в организации дорожного движения. Например, «кирпич» обычно вешается в начале единственной полосы общественного транспорта в данном направлении вместе с соответствующим знаком, напоминая водителям о том, что для поворота придется ехать до следующего перекрестка. Но в целом стоит помнить, что ПДД полностью освобождают общественный транспорт от запретов проезда под эти знаки, так что не стоит бездумно ехать за автобусом в незнакомом месте, чтобы не нарваться на крупный штраф или лишение.

Знаки запрета поворота и разворота

Следующая группа запрещающих знаков, не действующих для общественного транспорта – это знаки запрета поворота и разворота: 3.18.1 «Поворот направо запрещен», 3.18.2 «Поворот налево запрещен» и 3.19 «Разворот запрещен».

Это исключение тоже связано прежде всего с организацией выделенных автобусных полос. Например, знак запрета поворота налево может быть установлен на перекрестке, где налево уходит единственная полоса общественного транспорта. При этом на другой дороге этого же перекрестка может быть установлен знак запрета разворота, напоминающий, что встречная полоса – автобусная. Так что при маневрировании не стоит, например, пытаться протиснуться слева от автобуса: увидев знак 3.18.2, автобус может повернуть налево, а виноватым будет водитель легковушки.

Знак запрета остановки и стоянки

Это исключение, в отличие от предыдущих, легко читается. Знак 3.27 «Остановка запрещена», запрещающий остановку и стоянку транспортных средств, не распространяется на общественный транспорт, при условии, что он установлен в месте их остановки и сочетается с соответствующим знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и/или разметкой 1.17. То есть, следующее сочетание знаков и разметки говорит о том, что останавливаться в зоне действия знака 3.27 запрещено всем, кроме общественного транспорта.

В общем-то, для автомобилистов ПДД и без того запрещают остановку ближе 15 метров от мест остановки общественного транспорта. Но обычно на этот запрет действует исключение: остановка разрешена «для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств». А вот если рядом с остановкой стоит еще и знак 3.27, то останавливаться нельзя даже для посадки-высадки пассажиров.

Знаки разрешенного направления движения

Следующая группа знаков, которые не действуют для общественного транспорта – предписывающие знаки 4.1.1-4.1.6, указывающие разрешенные направления движения. Обычно на перекрестках для указания допустимых направлений движения для автомобилистов используются именно они.

Их роль – указать автомобилистам, куда можно ехать и поворачивать, исключая направления, в которых движение запрещено, и в частности полосы общественного транспорта. Но стоит и в целом помнить о том, что маршрутный транспорт может поехать и в направлении, не указанном стрелкой на голубом знаке.



Знаки направления движения по полосам

Знакам направления движения по полосам мы посвящали отдельный материал, где напоминали о том, что они носят не рекомендательный, а очень даже обязательный характер. То есть, обычному водителю ехать прямо под стрелку, предписывающую только поворот из этой полосы, запрещено. А вот автобусу – разрешено, поскольку действие знаков 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 5.15.2 «Направления движения по полосе» не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Это исключение тоже стоит учитывать при планировании маневров. Например, если автобус едет в крайней левой полосе, и вы знаете, что знаки предписывают поворачивать из нее налево, не стоит выезжать наперерез автобусу, рассчитывая, что он обязательно повернет. Автобус может поехать прямо, а в случае ДТП виновником будет признан водитель легковушки, не уступивший дорогу при выполнении поворота.

