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Полоса для общественного транспорта: можно ли по ней ездить и каков штраф за нарушение

15.02.2021 602 1 1

Выезд на полосу для маршрутных транспортных средств – это нарушение. Так справедливо полагают многие автомобилисты, и соблюдение этого правила помогает им избегать штрафов. Однако кое-где по выделенной полосе для общественного транспорта можно ездить, а в некоторых ситуациях водитель даже обязан на нее выезжать. Давайте разберемся в нюансах того, что нельзя, а что можно, и вспомним о том, какое наказание предусмотрено за нарушение.


 
Как понять, что передо мной полоса для общественного транспорта?

Выезд на полосу, обозначенную в ПДД как «полоса для маршрутных транспортных средств», в большинстве случаев запрещен для легковых автомобилей, так что нужно понимать, как не попасть в «запретную зону». Прежде всего внимание нужно обращать на знак 5.14, который так и называется – «Полоса для маршрутных транспортных средств». Он важен, поскольку обозначает выделенную полосу попутного направления. Окончание такой полосы обозначается знаком 5.14.1.

Следующая важная пара знаков – это 5.13.1 и 5.13.2, обозначающих наличие выделенной полосы для общественного транспорта на дороге, на которую можно выехать на перекрестке. Соответственно, поворот налево или направо на выделенную полосу автомобилистам запрещен.

Ну и еще пара знаков, обозначающих «выделенку» – это 5.11.1 и 5.12.1. Ими отмечают начало и окончание полосы для общественного транспорта встречного направления. На эти знаки нужно обращать внимание, планируя маневры – например, разворот, который будет запрещен.

Еще одна отличительная черта выделенной полосы – горизонтальная разметка 1.23.1, которая расположена на протяженности полосы и помогает водителям помнить о ее наличии. При этом полоса для общественного транспорта может отделяться от других полос попутного направления сплошной полосой разметки 1.1

Кому можно ездить по полосе общественного транспорта?

Движение по полосе общественного транспорта регламентируется пунктом 18.2 ПДД. Согласно ему, по выделенным полосам можно ездить:

  • маршрутным транспортным средствам;
  • школьным автобусам;
  • легковым такси;
  • автобусам из специального перечня, утвержденного властями Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
  • велосипедистам в случае, если такая полоса располагается справа.

Всем остальным транспортным средствам запрещаются движение и остановка на полосе общественного транспорта. То есть, по ней нельзя двигаться в том числе автомобилям каршеринга, частным таксистам на автомобиле без лицензии, мотоциклистам, велосипедистам и так далее. Среди законодателей давно идут обсуждения того, чтобы разрешить движение по «выделенкам» некоторым другим категориям водителей – например, обладателям электромобилей или тем, кто практикует карпулинг (совместное использование автомобиля, когда владелец подвозит попутчиков). Однако пока, по состоянию на начало 2021 года, все эти инициативы остаются лишь разговорами.

Более того, нужно понимать, что даже школьным автобусам и легковым такси движение по полосе общественного транспорта разрешено не всегда. Они могут въезжать на нее, только если на въезде нет знака 3.1 «Въезд запрещен» (он же «кирпич»). В материале, посвященном проезду под запрещающие знаки, мы выяснили, что «кирпич» как раз не распространяется на маршрутные транспортные средства, а вот всем остальным под него ехать запрещено. Таким образом, знак 3.1, устанавливаемый в дополнение к знаку 5.14, как раз и позволяет обозначать полосы, по которым можно двигаться исключительно общественному транспорту.

Какие исключения есть для обычных автомобилистов?

В запрете движения по выделенным полосам есть одно важное исключение: иногда знак 5.14 может дополняться информационными табличками 8.5.2 и 8.5.3, которые уточняют, что полоса для общественного транспорта действует только в рабочие дни или, например, с понедельника по субботу. Таким образом, в выходные и прочие дни, выделенные знаком дополнительной информации, полоса перестает быть выделенной, и движение по ней разрешено всем без исключения, как по обычной полосе движения. Иногда это порождает путаницу – таблички могут появляться и исчезать, изменяться и так далее, а к тому же выходными днями в том числе считаются и праздничные, но только официальные. Так что перед выездом на полосу общественного транспорта стоит убедиться в том, что это разрешено.

Еще одно исключение касается выезда на полосу общественного транспорта для выполнения правого поворота. Прямого указания на этот маневр в ПДД нет, но, как помним, пункт 8.5 ПДД указывает, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. В подробном материале о движении по полосам и поворотах мы выяснили, что поворачивать направо можно только из крайней правой в крайнюю правую полосу. Таким образом, если перед перекрестком разметка, отделяющая полосу общественного транспорта, сменяется со сплошной на прерывистую, нужно заблаговременно перестроиться на нее для выполнения поворота. Если же разметка остается сплошной до самого перекрестка, перестраиваться на выделенную полосу нельзя, и поворот направо на таком перекрестке запрещен.

Какое наказание предусмотрено за нарушение?

Выезд на полосу общественного транспорта попутного направления наказывается по статье 12.17 КоАП. Часть 1.1 указывает, что движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения <…> влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. А часть 1.2 уточняет, что нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Еще один штраф можно получить, если выехать на полосу общественного транспорта через сплошную линию разметки. Такое нарушение трактуется по части 1 статьи 12.16 как несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Штрафы, указанные выше, связаны с выездом на полосу общественного транспорта попутного направления. Если же выехать на полосу общественного транспорта встречного направления через сплошную полосу разметки, то такое нарушение будет караться по стандартам выезда на встречку. То есть при объезде препятствия через сплошную водитель получит штраф от 1000 до 1500 рублей, а при обгоне – штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторный же обгон через сплошную в течение года влечет лишение прав на год при остановке инспектором или штраф в 5000 рублей при фиксации нарушения камерами.

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1 комментарий
16.02.2021 08:24
Papirus (@sc_1968)

Особенно «актуальна» рекомендация поворота направо из этого ряда тогда, когда разметки не видно под снегом. А про знаки «Движение по полосам» Капитан Очевидность вообще забыл.
Теперь попробуйте, ориентируясь на эту статью и разыскивая разметку, повернуть направо в районе ВДНХ!

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