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  • Письмо Деду Морозу: каким должен стать 2024 год для Kolesa.ru по мнению читателей?

Письмо Деду Морозу: каким должен стать 2024 год для Kolesa.ru по мнению читателей?

01.01.2024 148 1 0

Любая новогодняя открытка начинается со слов о том, что заветная ночь с тридцать первого на первое – это время чудес, когда можно загадывать желания. Ну и, конечно же, получать подарки от Деда Мороза, которому вы отправляли письмо. И пусть наши магические способности пока не так сильны, и настоящих чудес мы обещать не можем, кое-какие желания в уходящем году мы исполнили, да и подарков подарили немало. А чего еще вы хотели бы от нашего, редакционного Деда Мороза? Предлагаем написать ему письмо.

Прошедший год оказался для нас пусть и не самым простым, но в чем-то прорывным. Например, за год вы оставили на сайте более 5 тысяч комментариев – а это на 80% больше, чем в 2022! Конечно, больше всего комментариев было написано в августе, когда мы запускали конкурс для самых активных комментаторов. Тогда мы доказали, что подарки можно дарить не только зимой, но и летом, и наверняка исполнили несколько желаний.

В 2023 году мы стали еще активнее работать. За год на сайте вышло почти 2900 публикаций – на 7% больше, чем годом ранее, когда их было 2700. И это тоже наша совместная с вами заслуга: активная аудитория, открытая к конструктивному диалогу, – это лучшая мотивация для работы.

Сайт в прошлом году тоже стал лучше благодаря нескольким важным нововведениям. Во-первых, мы запустили блок «Лучшее в этот день», где ежедневно вспоминаем самые интересные, полезные и знаковые публикации прошлых лет. Во-вторых, мы повысили разрешение фотографий, которые мы публикуем в материалах: теперь все изображения, доступные в высоком качестве, можно открыть в полном формате по клику. Ну а в-третьих, мы совместно с Insapp запустили для вас сервис быстрого и удобного оформления полисов ОСАГО в онлайн-формате. Кроме того, мы упростили доступ к комментированию: теперь для написания комментариев можно не регистрироваться на сайте, а авторизоваться через соцсети. На этом список улучшений, конечно, не заканчивается: мы внесли массу незаметных доработок «под капотом», продолжаем работать над оптимизацией работы поиска по сайту и обещаем, что в новом году вы увидите еще не одно полезное нововведение.

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Но достаточно о нас – вернемся к главному, то есть, к вам. Ведь наша работа – это в том числе отклик на ваши запросы и пожелания. И именно о желаниях давайте и поговорим.

Предлагаем вам написать в комментариях письмо к нашему, штатному Деду Морозу из Kolesa.ru. Не ограничивайте себя в желаниях: их может быть хоть два, хоть пять, а то и десять! Пусть желания будут любыми – реалистичными и не очень, теплыми и прохладными, мягкими, как декабрьский снег, или колкими, как февральский ветер. Главное, чтобы они были искренними – вне зависимости от того, пожелаете ли вы видеть больше тест-драйвов Aston Martin или мира во всем мире. Ну а мы непременно прочтем их все и передадим их нашему Деду Морозу. И те, что окажутся ему и нам по силам, мы непременно исполним в новом году.

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1 комментарий
01.01.2024 15:28
Papirus

Хороший повод поблагодарить за подарок (регистратор-антирадар Неолайн, интересный и полезный девайс).
А пожелать хочется не размениваться на размножающуюся саранчу, а оставаться автомобильным изданием. Если нет новых автомобилей - развивать рубрику секонд-тест и параллельный импорт. Сравнивать аксессуары для машин.
Среди авторов комментариев есть люди, хорошо дополняющие статьи, так может сделать раздел с блогами?

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