После дебюта в 2010 году Juke довольно быстро появился у нас – примерно в середине 2011-го покупатели увидели первые машины. Все рассуждения о том, что этот автомобиль можно либо любить, либо ненавидеть, тогда шли ему на пользу: в лучшие годы продажи поднимались на уровень десятков тысяч штук. Да и цены вполне способствовали успеху: на старте продаж Juke стоил от 650 тысяч до миллиона рублей, и даже рестайлинг 2014 года не слишком на них повлиял. Сравним это с 1,15-1,3 миллиона в 2019 году, на момент второго и окончательного ухода с рынка, наложим на урезанную техническую базу – и картина того, как прийти от 20 к 2 тысячам машин в год, становится ясна.
Напомним, что в ранние годы, до рестайлинга, Juke предлагался у нас с двумя вариантами моторов – атмосферным и турбированным, а также с передним или полным приводом, который вдобавок влиял на конструкцию задней подвески. По мере изменения курсов валют и роста цен все «лишнее» постепенно отслаивалось, и к 2016 году кроссовер вообще решили вывести из модельного ряда. Спустя год он вернулся, но уже без технического разнообразия: ни турбомотора, ни полного привода уже не осталось. Так что тем, кто непременно хочет получить машину с полным приводом, придется смотреть в сторону вариантов возрастом около 5 лет. Остается лишь понять, с чем рано или поздно придется столкнуться любому владельцу или покупателю Nissan Juke.
Двигаясь снизу вверх, можно окинуть взглядом дверные проемы и низы дверей – здесь нет уплотнителя по нижней кромке, так что нет и зоны скопления влаги, поэтому двери зачастую почти не имеют возрастных недостатков. Впереди помимо сколов на капоте и рамке лобового стекла стоит осмотреть стыки, зазоры и крепления бампера: он низкий, массивный и клиновидный, так что нередко страдает. Зато хрома в экстерьере минимум, поэтому кроме облезающей эмблемы с окаймлением переживать ни за что не придется. Сзади стоит традиционно уделить внимание нише номерного знака и нижней кромке бампера, а в идеале – не полениться снять задние фонари: они протирают под собой краску до металла, так что опытные владельцы часто проклеивают зону потенциального контакта. Еще из «фирменных» особенностей стоит упомянуть ручки передних дверей: зимой они часто примерзают, что кончается порванными тросами – в общем, надо как минимум проверить работоспособность.
Подвеска Juke, как мы уже знаем, зависит от типа привода: впереди здесь в любом случае МакФерсон, а вот сзади возможны варианты. На переднеприводных машинах применена полузависимая балка, а на полноприводных – независимая трехрычажная схема. Вдобавок настройки подвески у версии Nismo свои – учитывайте, что при обслуживании условно «заряженной» версии кое-где придется переплачивать. В целом ходовая часть не отличается особой капризностью: ресурс вполне стандартный, а широкой выбор неоригинальных запчастей решает вопрос с ценами. Кое-где, правда, не выйдет сильно сэкономить: к примеру, шаровая опора впереди штатно меняется вместе с рычагом за 7 тысяч, а ступичный подшипник – в сборе со ступицей за 8, но заменители в обоих случаях стоят от 2,5 тысяч. Те, кому оригинальные стойки стабилизатора по 1,5 тысячи покажутся дорогими, могут выбрать неоригинал от 300 рублей – в общем, все довольно стандартно. Сзади разница в конструкции подвески, разумеется, сказывается на затратах: если в полузависимой балке менять придется только сайлентблоки, то рычаги независимой подвески стоят 8-12 тысяч за оригинал, а из неоригинала можно найти только те же сайлентблоки.
Полноприводная трансмиссия у Juke устроена не так банально, как у большинства современных кроссоверов: здесь не одна муфта, подключающая заднюю ось при пробуксовке передней, а две независимых электронноуправляемых фрикционных муфты на задней оси. Дифференциала в редукторе нет – мощность от главной пары направляется к муфтам, которые в нормальных условиях разомкнуты, но при необходимости могут замыкаться независимо друг от друга, обеспечивая сцепление нужного колеса с дорогой или «доворачивая» машину в повороте, а также играть роль принудительной блокировки заднего дифференциала, замыкаясь синхронно. Неплохая эффективность системы, правда, отзывается на стоимости содержания: помимо обслуживания раздатки и заднего редуктора стоит помнить о шестизначной цене каждой из муфт – в случае поломки придется искать замену на разборке или варианты ремонта. Кардан, кстати, традиционно «необслуживаемый» и штатно меняется в сборе с подвесным подшипником за 70 тысяч, а выбор неоригинальных крестовин и подшипников хоть и есть, но крайне скудный.
Выбор коробки передач – один из ключевых вопросов при покупке подержанного Juke. Базовыми были ручные коробки – пятиступенчатая с атмосферным мотором и шестиступенчатая с наддувным. У них потенциальные проблемы – типовые и чисто возрастные: износ механизма переключения, подшипников и синхронизаторов. Сцепление стоит сущие копейки: оригинальный комплект из ведомого и ведущего диска можно собрать тысяч за 12, а неоригинальный – втрое дешевле. Разве что новый двухмассовый маховик у турбомотора стоит 50 тысяч против 20 у атмосферника. Но в целом МКП, которая встречается у четверти машин на вторичном рынке, это сравнительно беспроблемный вариант – особенно на фоне альтернативы, которой был вариатор.
До 2016 года у российских покупателей Juke оставалась возможность выбора мотора: стартовым был 1,6-литровый HR16DE, который выдавал 117 л.с. (или 94 в урезанной базовой версии), а альтернативным – наддувный MR16DDT на те же 1,6 литра, но уже 190 л.с. Первый мотор хорошо знаком нам по другим моделям концерна Renault-Nissan и успел себя зарекомендовать. Здесь ничего особенно сложного нет: чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск и цепной ГРМ. Если не пытаться ставить рекорды по ресурсу цепи, следить за охлаждением и нормально обслуживать двигатель, он может пройти более 200-250 тысяч километров. Гидрокомпенсаторов, кстати, здесь нет, так что раз в 60-80 тысяч нужно регулировать клапанные зазоры, а неухоженный мотор выдаст себя стуком при холодном пуске.
А теперь, кратко разобравшись с основными особенностями выбора подержанного Nissan Juke, попробуем сформировать портрет оптимального экземпляра, не забывая принцип «сбора в поход». Так, от полного привода вполне можно отказаться – машин в продаже немного, да и бездорожья Juke практически никогда не видит. Без турбомотора тоже вполне можно обойтись, если нет цели получить машину не только с яркой внешностью, но и с хорошей динамикой (наддувный Juke с механикой набирает сотню за 8 секунд). Единственный неоднозначный вопрос – готовы ли вы отказаться от автоматизированной трансмиссии. Однако учитывая, что за наши 700 тысяч мы можем выбирать из рестайлинговых автомобилей возрастом не более 5 лет и с небольшим пробегом, шансы найти вариатор без проблем вполне есть. Таким образом, «целевой» вариант будет выглядеть примерно так: рестайлинговый Juke в хорошей комплектации с атмосферным мотором, передним приводом, вариатором и многообещающим пробегом менее 50 тысяч километров. Главное – чтобы и сервисная книжка, и отчет Автотеки подтвердили честность пробега и безаварийную историю, а диагностика не выявила начинающихся проблем. В этом случае после замены масла в вариаторе и общего ТО с таким Juke можно отправиться в довольно долгий жизненный поход, причем с хорошими шансами на успешное возвращение.
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