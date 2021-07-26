Ксеноновые лампы – одни из самых надежных, беспроблемных и долговечных источников света. Тем не менее в последнее время у них складывается странная репутация: лампы производителей из первой мировой тройки-пятерки горят по несколько месяцев, после чего гаснут... На автомобильных форумах полно жалоб автовладельцев на некачественный ксенон. В чем тут дело?

Как долго работают ксеноновые лампы?

Ксеноновые лампы в автомобильных фарах служат существенно дольше галогенных ламп накаливания, поскольку в них нет уязвимой нихромовой спирали, постепенно истончающейся при работе и страдающей от вибраций и встряхиваний. «Ксенон» же к неровным дорогам и кочкам совершенно равнодушен. И даже выход его из строя – плавный, постепенный, со снижением светового потока. А не одномоментный, как у «галогенок» – только что горела, и вот уже больше не горит…

Но сколько же по времени должны работать ксеноновые лампы и стоит ли выбирать их по этому параметру? Разные производители ксенона называют разные цифры, говоря о сроках его службы... Наверное, прямого обмана нет нигде, но лукавство разной степени имеет место быть. Знаете знаменитую «столетнюю лампу из Ливермора», которая горит, не выключаясь, в пожарной части в Калифорнии с 1901 года? Формально, опираясь на этот факт, производитель имеет полное право говорить, что его лампы работают «до ста лет и более», и это не будет прямым обманом потребителей. Хотя и изрядным лукавством.

Так что ориентироваться на обещания работы в 8, а то и 10 тысяч часов, написанные крупными и яркими буквами на упаковке, не следует. А следует открыть спецификации на лампу, которые на сайтах ведущих производителей «ксенона» доступны всем желающим. И найти там две цифры, обозначенные как B3 и Tc.

Вот что рассказал «Колесам» технический специалист OSRAM Артем Нуриахметов:



– Для тестирования ламп на долговечность существует общепринятая международная методика. Сто ламп одного типа одновременно включаются и начинают отсчет. Как только перегорает третья лампа из сотни, наступает время, обозначаемое как B3. То есть это время, которое практически гарантированно проработает любая лампа. После того, как гаснет 63-я лампа, отмечается время Tc – это, скажем так, время, которое называют «до… ». Для понимания: берем популярную лампу стандарта D1S из линейки Osram Xenarc Original – у нее B3 равняется 2000 часов, а Tc – 3000 часов. То есть 2000 часов гарантированного горения, а далее – вплоть до 3000 часов, но уже как повезет. Это – честные данные по единой методике. Но понятно, что некоторые производители могут формировать собственные «стандарты». Это как ГОСТы и ТУ – техусловия. ГОСТ един и неизменен, а ТУ все городят по собственному «пониманию прекрасного». В итоге возникают удивительные цифры, порой никак не связанные с реальностью.

Время 2000/3000 можно считать «золотым стандартом» качественных ксеноновых ламп и отталкиваться от него в сравнениях. У Osram это вышеупомянутая линейка Xenarc Original, которая поставляется на конвейеры автопроизводителей и обладает 4-летней гарантией. Есть еще более бюджетная линейка Xenarc Classic – с более низкой ценой и сроком службы процентов на 20 ниже. А также Xenarc Ultra Life с дорогими и продвинутыми инженерными решениями в области материалов электродов и состава газовой смеси, с 10-летней гарантией и служащая раза в четыре дольше Xenarc Original. Срок службы Ultra Life для наглядности даже конвертирован в пробег автомобиля – это примерно 300 000 километров при среднегодовом пробеге около 14 000 км с использованием ламп 60% времени.

Не 10 лет, а… три месяца!

Как уже говорилось, ксеноновые лампы – одни из самых надежных, беспроблемных и долговечных источников света. Тем не менее в последнее время у них складывается странная репутация – лампы производителей из первой мировой тройки-пятерки горят по несколько месяцев, после чего гаснут. На автомобильных форумах полно жалоб на недолговечный ксенон от ведущих брендов… Что же случилось?



Когда-то ксенон был признаком лишь премиальных и очень дорогих автомобилей, однако сегодня он, что называется, «ушел в народ». Много машин с газоразрядным светом на вторичном рынке, да и в сегменте новых авто классический ксенон пока выигрывает по эффективности и надежности у бюджетного LED-света, постепенно появляющегося в доступных по цене моделях авто. Благодаря такой распространенности на ксеноновых лампах сосредоточила свои усилия масса поддельщиков, выпускающих контрафакт под видом продукции брендов-лидеров.



У многих граждан (не обязательно автовладельцев) существует неверное представление о мире подделок. Массовое мнение сейчас выглядит так: сперва (несколько десятилетий назад) подделки полностью копировали оригинальный товар (вид, название, упаковку). Потом постепенно стали примитивно маскироваться, меняя название на схожее (сакраментальный Адидас-Абибас и ему подобные). Ну а затем китайская индустрия развилась настолько, что большинство товаров они уже начали выпускать под собственными брендами, копируя лишь чужие технологии, а не внешний вид и названия европейских марок.

Так вот, на самом деле уже все не так. Классика подделок с ПОЛНЫМ копированием названия фирмы, модели, внешнего вида упаковки и, разумеется, самого товара вернулась к нам в полной мере! И автомобильных компонентов это касается непосредственно, к сожалению… Ибо в поддельном «адидасе» вы в лучшем случае натрёте или промочите ноги, а вот поддельная автозапчасть может привести к реальной беде.

Берем снова для примера популярную модель Osram Xenarc Original с одним из самых распространенных цоколей D1S. Стоимость лампы в крупных торговых сетях и в официальном магазине – около 5000 рублей. А вот визуально точно такая же лампа в аналогичной упаковке и под тем же названием на каком-нибудь левом сайте стоит всего лишь 2500-2900 рублей… Конечно, приятнее заплатить две-три тысячи, а не пять, согласитесь. Но эта «выгодная» лампа – абсолютная подделка, к сожалению. К оригиналу она не имеет ни малейшего отношения, хотя и выглядит практически неотличимо. Она не делается, как любят фантазировать некоторые, «на том же заводе, только в ночную смену», она не завозится «без пошлин и налогов». Это просто фальшивка, выпущенная вообще непонятно кем и непонятно по каким технологиям:



Одна из ламп – оригинал, вторая – подделка неизвестного происхождения. И мы намеренно не говорим, какая – где, ибо для обычного потребителя отличия незаметны. Да, есть разница в некоторых мелких деталях, есть небольшая разница в оттенках цветов… Но, что важно, общее качество полиграфии у подделки ничуть не хуже, а ведь раньше их выдавала именно плохая печать! В самих же лампах внешние отличия и вовсе можно разыскать только под микроскопом, да и то – если вы сотрудник компании Osram или давно работаете в сфере торговли автозапчастями.



Вот только кроме впечатляющего внешнего сходства ничего общего у контрафакта с оригиналом нет. Оригинал ставится и горит 3-5-10 лет, а «левак» выходит из строя непрогнозируемо в течение нескольких месяцев. В желании сэкономить нет ничего противоестественного – большинство из нас далеко не миллионеры. Но на контрафакте, увы, сэкономить невозможно. Левые лампы не служат даже половину от гарантийного срока оригинала, а затраты на установку новых ламп (порой со снятием бампера и другими арматурными работами) повторяются после выхода контрафакта из строя.



Облавы на ламповых «бутлегеров»​

Проблема приобрела нешуточные масштабы в последнее время. Автовладельцы-потребители «катят бочку» на производителей, но разве те могут отвечать за качество фейковых ламп и распространять на них свою гарантию? Страдают потребители, страдает репутация производителей, которым предъявляют претензии за беспородные лампы, расфасованные в упаковку с их именем. Страдает, как бы пафосно это не звучало, безопасность дорожного движения, и это не шутки.

По этой причине крупные производители оригинальных автомобильных ламп, и в первую очередь – ксеноновых как наиболее интересных для «бутлегеров», последние несколько лет ведут реальную «тайную войну», самостоятельно выявляя через розничные сети и интернет-магазины источники контрафакта. С помощью юридических контор, способных засвидетельствовать результат, проводятся контрольные закупки в интернет-магазинах или рыночных ларьках, заказываются под видом торговцев оптовые партии, после чего на встречу с поддельщиками приходит полиция. Про эти «ламповые войны» запросто можно снять остросюжетное кино – материала хватает, поверьте!



Из недавнего:

В Южном административном округе Москвы был проведен полицейский рейд, инициированный расследованием представителей компании Osram при поддержке специалистов по защите интеллектуальной собственности. На одном из складских комплексов найдено более 290 000 единиц контрафактных ламп и 90 000 коробок с эмблемами ведущих мировых брендов, включая Osram, производственное оборудование, упаковочные материалы, этикетки и наклейки с нанесенными товарными знаками правообладателей. Злоумышленники закупали дешевую несертифицированную продукцию, наносили на нее логотипы известных марок, а затем реализовывали через розничные автомагазины в различных регионах России.



Следующая история – из Екатеринбурга. Рейд в столице Уральского региона стал очередным мероприятием, инициированным компанией Osram в рамках программы по противодействию контрафакту. На Кировском оптовом рынке был задержан владелец торговой точки, реализующей поддельные автолампы под маркой Osram. На складе торговца обнаружили крупную партию подделок, ввезенную из Китая…



Место действия – Санкт-Петербург. Крупным российским дистрибьюторам автозапчастей стали поступать предложения о поставках партий якобы фирменных ламп с огромными скидками. Проверка цепочки закончилась на территории одной из промзон в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где полицией был обнаружен склад и огромные производственные помещения. Там находились контрафактные автомобильные лампы, немаркированные комплектующие и производственное оборудование – три станка и конвейер. В итоге были изъяты сотни тысяч поддельных автоламп Osram и других известных марок, а также полиграфическая продукция, предназначенная для упаковки.

Распознаем подделку!

Чтобы обезопасить себя от фальшивого ксенона, нужно сделать три несложные вещи.



Первое – узнать среднюю цену на товар. Промониторьте Яндекс-Маркет, зайдите на официальный сайт производителя. Цена подделки всегда в два и более раз ниже. Некоторый демпинг может быть обусловлен акциями в магазинах, но он не будет столь радикальным.



Второе – тщательный выбор места покупки. Никаких покупок на палаточных рынках, в придорожных магазинах и в интернет-магазинах с сомнительными названиями. Нет навыков отличить сомнительное? Не проблема – ориентируйтесь на osramonline.ru. Либо можно купить непосредственно там, либо обратиться к разделу «Где купить?» официального сайта.

Там вы увидите список розничных дилеров, а если в вашем городе такового нет, то всегда можно позвонить ближайшему дистрибьютору и попросить дать контакты розничного магазина из его зоны охвата.



И третье – 100-процентная проверка конкретной лампы на оригинальность с помощью фирменной службы Osram Trust. Онлайн-сервис позволяет проверить лампу даже в магазине, прямо на прилавке – достаточно смартфона с мобильным интернетом! Суть проверки – в индивидуальных кодах, наносимых на оригинальные лампы и упаковку, тогда как фабрики подделок делают все лампы с одинаковой маркировкой и к алгоритму индивидуального кодирования Osram доступа не имеют. Поэтому платформа Trust четко отделяет оригинал от фейка. Единственный нюанс: программа проверяет самые востребованные у поддельщиков продукты – все ксеноновые лампы Osram и галогенные лампы в пластиковых боксах по две штуки. Галоген в картонных коробках и блистерах по одной штуке, а также LED-лампы Osram пока в программу Trust не вошли.

Слева упаковка поддельной лампы, а справа – оригинал с проверочной наклейкой и кодом Osram Trust:



Проверочная наклейка с 7-значным кодом Osram Trust:



Как пользоваться Osram Trust? Очень просто!​

Заходим на www.osram.ru/trust, в специальное окно вводим 7-значный код с упаковки и нажимаем «Проверить». Это первый этап. В нем мы получаем подтверждение информации об изделии – название модели и линейки продукции. После чего сервис выдает вам второй код – он должен быть на цоколе лампы. Сравниваем полученный код с надписью на лампе, и если всё совпадает – перед нами 100% оригинал!



Также можно отсканировать с помощью смартфона QR-код со стикера лампы. В этом случае не нужно никуда заходить через браузер и набирать что-либо на клавиатуре – QR-код даст команду на открытие нужной страницы и автоматическую загрузку семи символов кода с последующей ее проверкой.



Первый этап проверки:



Второй этап проверки:



Результат:



Можно ли обмануть систему?​

Заподозрив неладное, спрашиваем у инженера Osram – а количество запросов одного и того же номера как-то ограничено? Ведь я могу проверить лампу сам, а потом продемонстрировать этот процесс друзьям несколько раз, к примеру? Но тогда же получается, что и поддельщики могут купить одну оригинальную лампу, взять ее код упаковки и серийный номер и клепать их тысячами с этим кодом, который так же будет успешно проходить проверку Osram Trust!

Отвечает Артем Нуриахметов:

– Да, количество запросов на один и тот же экземпляр действительно не ограничено. Но означенная проблема, разумеется, предусмотрена! Скорее всего, ваша проверка оригинальной лампы будет первой. Но необязательно – у лампы даже ДО продажи конечному потребителю уже может быть в активе несколько проверок. Например, выборочно код лампы может отправить на сервис Osram Trust дилер-оптовик, а потом кто-то в розничном магазине. В итоге ваша проверка окажется второй-третьей по счету. Но это вполне допустимо, поскольку система автоматически фиксирует число запросов одного и того же номера. Поддельщики же выпускают лампы десятками тысяч, и если они используют маркировку с оригинальной лампы на партии фейков, то как только число запросов превысит некоторое разумное число (весьма небольшое), при очередной проверке система выдаст сообщение, что код вводился уже несколько раз, из-за чего подтверждение аутентичности продукта под вопросом. Клиенту в этом случае нужно будет обратиться в российский офис Osram, где на такие ситуации быстро реагируют и помогут разобраться в проблеме.



Как найти код Osram Trust на упаковках ламп:



Как найти серийный номер на лампах для второго этапа проверки Osram Trust:



«Знай и умей!»​

Ну и под конец – несколько полезных советов тем, кто эксплуатирует ксеноновый свет на своем автомобиле.



Вопрос: Как определить, что ксеноновые лампы пора менять?

Ответ: С галогенными лампами накаливания все просто и очевидно: перегорела – меняем. Ксенон же обычно не выключается одномоментно, а теряет яркость постепенно. А поскольку автовладелец наблюдает свой свет практически ежедневно (вернее, еженощно), то плавное снижение интенсивности освещения трудно заметить. В этом случае мы рекомендуем периодически смотреть на включенную фару (сбоку, осторожно) и искать в её свечении розоватый оттенок. Он появляется как раз при приближении срока замены.

В: Можно ли менять лампы по одной, если вдруг одна из фар потеряла яркость заметнее другой или просто погасла?

О: Менять ксенон крайне желательно парой. Дело в том, что параметры ламп весьма близки, и если одна «приехала», то и вторая с высокой долей вероятности «на подходе». А если на вашей машине процедура замены, как часто бывает, непростая (со снятием бампера и фар), то замена по одной еще и весьма невыгодна. Ибо в самое ближайшее время арматурные работы, предшествующие смене лампы, придется повторить, заплатив за них повторно.

В: Почему после замены одной лампы автовладельцы часто жалуются, что новая светит хуже той, что осталась целой?

О: Такой эффект имеет место. Дело в том, что перед близящимся выходом из строя свечение ксеноновых ламп постепенно становится, скажем для простоты, «более белым». И когда лампы меняют по одной, свет новой лампы на фоне оставшейся старой кажется визуально слегка желтоватым. Создается иллюзия, что «новая хуже», хотя на деле это, разумеется, не так. Поэтому замена парой рекомендуется не только с финансовой точки зрения, но и с чисто эстетической – ездить «разноглазым» просто некрасиво.

В: Распространено мнение, что срок жизни «ксенона» сокращает количество включений-выключений…

О: Такое мнение бытует, и формально оно даже обосновано с технической точки зрения. Но на деле влияние включений/выключений пренебрежимо мало и в сроке жизни лампы незаметно. Так что «экономить» таким образом ресурс ламп – наивно и неразумно.

В: Наивный и уже напрочь затрепанный вопрос – есть ли какой-то способ корректно установить ксеноновую лампу в фару, рассчитанную на галоген?

О: Увы, несмотря на то, что с 1991 года, когда первые автомобильные ксеноновые лампы появились на серийном авто, прошло ровно три десятка лет, колоссальный по меркам технической эволюции срок, до сих пор так это сделать никому не удалось. «Ксенон» и «галоген» слишком разные по структуре светового излучения и требуют слишком разного «оформления», скажем так. Несмотря на то, что китайские ремесленники продают переходники для замены галогенных ламп на ксеноновые в комплекте с высоковольтными блоками, НИ ОДИН серьезный производитель ламп в мире таких переходников не производил и не производит. И строго предостерегает от их использования!

