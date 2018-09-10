Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта же вера в безусловную управляемость заставляет субароводов снисходительно смотреть на остальных во время ледовых покатушек и не мешает при этом «ходить за трактором» в два-три раза чаще других. Я не фанат этой марки, но должен признать: в этих автомобилях, делающих в выхлопную трубу незабываемое “бу-бу-бу”, есть что-то особенное. Причем не только в Impreza WRX STI, но и в простом семейном Forester. Давайте попробуем купить себе немного этого “бу-бу-бу”, имея в кармане 800 тысяч рублей.

Что и где ищем?

Конечно, Forester — это ни разу не “врыкса”, а очень даже неплохой семейный автомобиль. Да, он проигрывает привычным лидерам в оснащении и качестве материалов, но кое-что он может делать чуть лучше, чем другие кроссоверы. Например, держаться на дороге из-за симметричного полного привода или рычать оппозитным мотором. Особенно весело рычат турбированные экземпляры, которые предпочитают неразумные гонщики. Допустим, у нас в планах нет гонок со светофоров и прочих не очень умных вещей. Тогда от машин с турбомоторами лучше сразу отказаться — они чаще всего уже здорово укатанные.

Наиболее интересный вариант — это старый-добрый атмосферный EJ20, который стоял на моторах до рестайлинга. В общем-то, его двух литров и 150 л.с. вполне хватает, а если хочется больше, что есть 2,5-литровый EJ25. Особенность этих моторов — склонность к масляному аппетиту и стук в четвёртом цилиндре. Обычно причина кроется в залегающих кольцах из-за склонности мотора греться. В больше степени это свойственной 2,5-литровым моторам, но особенности не очень удачной системы охлаждения делают перегрев любого мотора EJ20 вполне реальным. Помимо этого, из-за оппозитного расположения цилиндров горячее масло стекает в поддон гораздо медленнее и оно остывает, оставаясь на стенке цилиндра. Само собой, при этом оно остаётся и на кольцах, которые по этой причине коксуются быстрее, чем на большинстве рядных моторов. Ну, кто не знает шуток про “тук-тук, кто там, это я, четвёртый цилиндр”? Или про то, что моторы Субару масло не едят, просто их владельца так часто проверяют уровень, что вычёрпывают его щупом?

У моторов серии FB, которые ставили после рестайлинга, проблем со стуком четвёртого цилиндра из-за неудачной системы охлаждения нет. Зато масло они любят ещё больше, особенно те, которые были выпущены до 2013 года (часто встречается бракованные кривые блоки).

За наши деньги машину после 2013 года не купишь, так что нам этот мотор не светит в принципе.

АКПП Subaru 4EAT — собственного производства и вполне нормальные, но если на машине “отжигали”, то учитывая её возраст (а мы будем смотреть что-то не моложе 2011 года) и особенности эксплуатации, проверять “автомат” нужно внимательно. Как и редукторы, в которых не всегда вовремя меняют масло, и даже подвесной подшипник карданного вала, который на Форестерах тоже слабоват.

Ну что, поехали!

Если вложить ещё немного…

Странно, но первый же вариант оказался не таким уж плохим. За дорестайлинговую машину 2008 года выпуска с двухлитровым мотором и МКПП просят 520 тысяч.

Правда, пробег у машины больше, чем у Моисея за сорок лет ходьбы по пустыне — 200 тысяч километров. Даже интересно, как у машины сохранился салон? Но начнём мы с кузова.

Сразу заметно, что в левый передний угол машине что-то когда-то прилетело. Угол крыла будто вдавлен внутрь, а зазоры с фарой, передним бампером и капотом не очень ровные.

Тут даже толщиномер не нужен, чтобы понять, что крыло красили. Но уж если он есть…

В принципе, не так уж плохо: даже шпатлёвки нет. Да и вся остальная машина осталась с родным ЛКП, кроме заднего левого крыла, у которого перекрашен лишь фрагмент площадью около десяти квадратных сантиметров.

Кстати, ЛКП у Форестера хорошее. Они пока ещё не гниют, да и коррозия есть далеко не на всех машинах. Но сколы, конечно, могут и ржаветь.

А вот такого безобразия на кромке крыши, как бывает на многих “корейцах”, у Субару почти не бывает. Даже задняя дверь на этих машинах ржавчиной часто не тронута. И это, конечно, хорошо.

Зато у Форестера есть своя фамильная болезнь — лопающееся лобовое стекло. Тут не очень удачно сделана зона подогрева дворников, которая включается сразу с обогревом руля и зеркал, отчего нажатие одной кнопки может привести к появлению хороших трещин. Цена вопроса — тысяч от шести, но нужно учитывать, что если трещина пошла вверх через половину водителя, вредные гаишники могут отказать в перерегистрации. И юридически они будут правы.

Печально, что снаружи эта машина выглядит намного лучше, чем внутри. Пробег в двести тысяч салон Субару скрывать не станет. Он даже, вроде как, гордится тем, что пять раз обогнул Землю по экватору. Кнопки стёртые, пластик поцарапан, кресло изношенное и продавленное.

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Теперь смотрим на крепление салазок сидений. Они ржавые. На всякий случай приподнимаем коврик и щупаем обивку пола. Она настолько сырая, что рука становится мокрой. Тут, извините, есть смысл руку понюхать. Иногда такое безобразие устраивает протекающий радиатор печки, обычно — в ногах у пассажира. Тут запаха антифриза нет, маслянистого налёта на руке тоже, но даже сама по себе вода на полу — это плохо.

К мотору претензий нет, работает ровненько и не стучит. Правда, за все двести тысяч ремень ГРМ тут меняли только один раз. Понимаю, что по регламенту он должен служить сто тысяч, и срок второй замены только подошёл. Но этот риск совсем не благородный: условия эксплуатации в России далеко не японские, и ремень лучше менять раньше регламентного срока.

Скажу сразу — этот Форестер оказался лучшим из того, что я увидел потом. Правда, у него великоват пробег, но судя по тем документам, что есть у владельца, денег на его обслуживание не жалели. Так что 500 тысяч за него не жалко. И, конечно же, придётся разобраться с мокрым полом и прилично вложиться в восстановление салона — ездить в нём сейчас просто неприятно.

Зеркало-предатель

Вторая машина на четыре года моложе и 250 тысяч дороже. Зато пробег у неё всего 130 тысяч, а коробка — автоматическая.

К началу осмотра очень неудачно пошёл приличный дождик, и нам пришлось сесть в салон. Который, к слову, выглядел очень даже нормально. Тут при большом пробеге обычно хорошо заметно, что рельеф обода руля сохраняется только у спиц, то есть там, где его не трогают руками. Но на этой машине он сохранился хорошо по всему диаметру.

Пока я сидел в салоне, от безделья разглядывал зеркала. И обратил внимание на волну в отражении боковины. И нет, это не дефект зеркального элемента. Как только воды с неба стало лить меньше, на свет появился толщиномер.

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Это даже не шпатлёвка, это шпатлевища! И так, плюс-минус несколько сотен микрометров, обе правые двери. Правые крылья просто перекрашены, причём настолько вульгарно, что несоответствие цветов заметно даже при съёмке на поганый телефон.

А под этой, мягко выражаясь, не аутентичной краской уже начинается коррозия, проявляя себя пока что только волдырями.

Если кратко, не битых мест на машине мало. Целые только одна левая дверь и крыша. А при пуске мотора я вздрогнул от воя, который быстро пропал. Но откуда он появился, заметить успел. Ну-ка, попробуем включить кондиционер. Да, это подшипник компрессора. Видимо, продавец забыл, что его при покупателе лучше не включать. Как и про шпатлёвку, когда убеждал, что машина в родной краске. Короче, бежим отсюда.

Колесами печально в небо…

Эта машина просто порадовала ценой — 444 тысячи. Просто подарок какой-то. 2008 год, 140 тысяч пробег, мотор — всё тот же двухлитровый “ёжик”, механическая коробка передач. Машину сдали в трейд-ин, но смущает количество владельцев, которых целых пять.

Передний бампер у машины немного провисает. И это позволяет заметить, что бампер этот, вообще-то, был синим. На фотографиях этого не заметно, но зато видно, что ставили его кое-как.

Но это только ягодки. На этой машине нет вообще ни одного ровного зазора! Ладно бы ещё фары, бампер, капот, передние крылья… Как говорил один человек с пропеллером на спине, это “ерунда, дело житейское”. Но тут разные зазоры даже у задних дверей, а капот просто стоит криво.

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Это что же надо делать с машиной, чтобы так её ушатать? Ответ находим в трещинах шпатлёвки на стойках кузова и крыше.

На центральных стойках кузова слой ЛКП обычно тонкий и не превышает 80-90 мкм. Но не в нашем случае.

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Это фиаско, братан. Кто-то на этой машине ездил вверх колёсами. А чтобы покупатель сразу не убежал в ужасе, натянул на кресла чехлы из совершенно дурацкого кожзама и “перетянул” руль.

А вот дыру на чехле ручника никто убрать не догадался. Так что вполне вероятно, что пробег тут не совсем настоящий. А если даже его никто и не отматывал, те несколько метров пробега на крыше всё равно всё портят. Думаю, объяснять, почему не надо покупать “перевёртыш”, необходимости нет.

“Лесник” за 700 тысяч

Субару всегда был обособленной маркой «для избранных». Поэтому, для компании AUTOMAMA это далеко не самый интересный вариант — его почти невозможно продать в разумные сроки и заработать хорошие деньги. Зато от Субару покупатели не требуют многого в плане комплектации, например, кожаный салон. А автомобили с механической коробкой передач пользуются равным спросом с “автоматами”.

Два года назад мы покупали “лесника” 2010 года под спецпроект и нашли буквально за несколько дней. Машина с мотором 2,0, на “автомате, пробег 111 тысяч километров, с одним владельцем и недостатками, которые были свойственны пробегу: под замену передние тормоза, задние поперечные рычаги, стойки и втулки стабилизатора. Были недостатки по кузову — два окрашенных элемента и трещина в лобовом. Купили мы его за 700 тысяч, а после проекта продали и вышли почти в ноль.

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Ещё на стадии просмотра объявлений заметил интересную вещь: разница в цене между рестайлинговыми и дорестайлингавыми третьими Форестерами очень большая. Первый за 800 тысяч найти трудно, а вот дорестайлинговые практически все стоят намного меньше нашей суммы. Отчасти это можно объяснить появлением новых моторов и разницей в цене новых машин в момент их продаж. Но нельзя сказать, что рестайлинговые машины настолько лучше, что за машину, которая на год моложе, стоило бы отдавать лишние 300 тысяч. Да, у неё мотор с хорошей цепью, а не ремнём, зато вместо ГУРа стоит электроусилитель, а рулевая рейка имеет обыкновение постукивать при совсем несерьёзных проблемах. Одним словом, тут лучше выбирать не год и пробег, а машину, исходя исключительно из её состояния. Хорошие Форестеры в природе существуют, но их придётся искать.