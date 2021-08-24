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  • Премиум по цене Volkswagen Tiguan: стоит ли покупать Audi Q3 I за 1,8 миллиона рублей

Премиум по цене Volkswagen Tiguan: стоит ли покупать Audi Q3 I за 1,8 миллиона рублей

24.08.2021 830 0 0

За 1,5-1,7 миллиона рублей можно купить немало кроссоверов: крупный Toyota Highlander или Honda Pilot, претендующий на стиль Nissan Murano или популярный Volkswagen Tiguan. Но на самом деле за стоимость ухоженного Tiguan можно получить побольше впечатлений, поискав его «премиального брата» – Audi Q3. Субкомпактный немецкий кроссовер тоже долго пробыл на конвейере, так что разброс цен большой: за самые дешевые ранние машины 2011-2012 года просят около миллиона, а за 1,7-1,8 миллиона можно выбирать из самых лучших и свежих вариантов. Давайте посмотрим, сложно ли купить такой «премиум для народа».

 

Разработка Audi Q3 потребовала так же мало усилий, как и Tiguan. Тот дебютировал в 2007 году и доказал, что сегмент компактных кроссоверов крайне перспективен, а Q3 вышла на уже проверенный фундамент в 2011. Технических откровений в ней тоже было немного: в отличие от Audi Q7, построенной на дорогой платформе с продольным расположением двигателя, Q3 получила в основу немолодую «тележку» PQ35, уже знакомую по Tiguan, Yeti, Golf и так далее. Само собой, за бренд приходилось платить: если на момент дебюта в 2011 году Q3 стоила 1,3-1,6 миллиона рублей, то к рестайлингу 2015 года цены выросли уже до 1,7-2,3 миллиона. Зато сейчас покупателям подержанных машин играет на руку более заметное падение цены на премиум. За хороший Tiguan просят, как за новый пять лет назад, а ухоженную Q3 с небольшим пробегом можно найти за 1,8 миллиона, что с учетом изначально широкой вилки цен вполне неплохо. Сильно ли поиск Q3 отличается от выбора Tiguan?​

Audi Q3 2011–18

Даже десятилетний возраст для Q3 – пока не приговор, так что кузова подавляющего большинства машин сохраняются в очень приличном состоянии. Слой краски тут пусть и тонкий, но не самый хрупкий, что вкупе с хорошим уходом обещает отсутствие видимых кузовных проблем. Мелкие дефекты возможны разве что на стыках бамперов с крыльями, где краска протирается и облупливается, а также на передней кромке крыши и вокруг дверных ручек. Пластику достается сильнее: бамперы страдают от царапин и повреждений нижней части, хром массивной фальшрадиаторной решетки мутнеет и облезает, а выдающиеся кромки накладок колесных арок первыми встречают препятствия, об которые и царапаются.

Audi Q3 2011–18

Зато капот не ржавеет от сколов – он алюминиевый, что хорошо, но дорого в ремонте. Багажная дверь тоже из алюминия, а потому не подкинет хлопот с ржавчиной в нише подсветки номерного знака и на стыках с фонарями. Чуть больше дефектов можно найти в скрытых полостях. Например, укрытые пластиком пороги уже наверняка имеют очаги ржавчины, особенно в отверстиях крепления молдингов, и под накладками арок тоже могут скрываться проблемы. Днище страдает в пределах нормы: если на нем нет повреждений (что возможно стараниями водителей-новичков и девушек, которых среди обладателей было много), то ржавчина будет в основном на подрамниках и в точках крепления подвески.

Хорошей новостью для тех же водителей-новичков были не слишком «премиальные» цены на кузовные детали: восстановить машину после легкого ДТП вполне реально. В основном, конечно, за счет неоригинальных запчастей, но и оригинал местами не шокирует. Например, переднее крыло стоит около 18 тысяч, хотя аналоги за 6-8 все равно выглядят привлекательнее. Бампер за 35 тысяч уже дороговат, так что заменители за 8-12 очень кстати. Оригинальный алюминиевый капот обойдется тысяч в 70, а неоригинальный стальной за 16-30 тысяч явно намекнет на аварийное прошлое. Впрочем, есть и алюминиевые аналоги тысяч за 40. Лобовое стекло с эмблемой Audi можно купить тысяч за 25, а можно выбрать аналог за 10-12. Даже ксеноновая фара стоит адекватных денег: 40-45 тысяч за оригинал – весьма скромно. Особенно на фоне шестизначного ценника диодной оптики. В общем, здесь при ремонте не всегда приходится изучать ассортимент всех местных и зарубежных разборок.

Audi Q3 2011–18

Подвески Q3 достались ожидаемые для платформы PQ35: МакФерсон впереди и многорычажка сзади. И к вящей радости покупателей этих машин сейчас, подвески имеют не только приличный ресурс, но и хорошую ремонтопригодность. Например, задний сайлентблок переднего L-образного рычага можно купить отдельно за пару-тройку тысяч, и штатно заменяемую шаровую опору – еще за тысячу-две. Впрочем, неоригинальный алюминиевый рычаг в сборе обойдется тысяч в 5-8, что тоже вполне недорого. Амортизаторы представлены в широком ассортименте от 2 до 8 тысяч рублей, а расходники вроде стоек стабилизатора здесь «общекорпоративные» и стоят копейки. Задние рычаги, в отличие от передних, сплошь стальные и тоже недорогие: даже крупные поперечные рычаги в оригинальном исполнении можно купить за 4-7 тысяч, а ведь есть и неоригинал, и отдельные сайлентблоки. В общем, пугаться статуса Audi здесь не нужно, подвеску вполне по силам содержать каждому владельцу Volkswagen Tiguan, хотя ремонт откровенно запущенной ходовой части может обойтись в приличную сумму.

С тормозами все так же несложно. Они здесь, само собой, дисковые по кругу, и нарекания на ресурс встречаются нечасто. Механизмов с плавающей скобой вполне хватает, тем более что диски довольно крупные – 315 мм впереди и 300 мм сзади. Расходники стоят вполне земных денег: тормозной диск можно купить от 2 тысяч при цене оригинала в 5-7, а колодки – от тысячи. В общем, расходы тоже вполне сравнимы с таковыми для Tiguan. И рулевое управление с электроусилителем, как и у Volkswagen, требует внимания при покупке. Легкие постукивания у машин с пробегом за 150 тысяч возможны, но ничего более серьезного, включая отказы усилителя, быть не должно. Неисправная рейка означает вложения, на которые можно было бы целиком перебрать подвески: оригинальный узел стоит под 150 тысяч рублей, и даже восстановленная рейка обойдется в 80-100. Поэтому не стоит верить на слово продавцам, рассказывающим о «проблемках со шлейфом» или «необходимости просто перепрошить систему».

Audi Q3 2011–18

Подавляющее большинство Q3 в продаже – полноприводные. Это неудивительно, ведь до рестайлинга передний привод к нам не везли, а с появлением после рестайлинга он все равно не стал популярен, занимая сейчас около 20% вторичного рынка. Полный привод здесь реализован по хорошо известной схеме с муфтой Haldex, подключающей заднюю ось. До рестайлинга это четвертое поколение Haldex, а с 2015 года – пятое. Оба варианта любят чистое масло и отсутствие долгих пробуксовок. Но если четвертое поколение с гидроаккумулятором в системе позволяет менять масло раз в 40-50 тысяч километров, то нежный электронасос пятого поколения диктует обслуживание каждые 20-30 тысяч. На масле экономить не стоит, тем более что на пятом Haldex менять его несложно и недорого. И уж точно дешевле, чем чинить внезапно ставшую переднеприводной машину.

Audi Q3 2011–18

Рестайлинг 2015 года принес Q3 и механическую коробку передач, но она осталась практически невостребованным вариантом, и сейчас встретить на вторичке машину с МКП крайне сложно. Например, на момент написания материала из 130 рестайлинговых машин в продаже на Авито ручной коробкой была оснащена лишь одна. Так что механику можно смело списывать со счетов и концентрироваться на DSG, которые у нас были безальтернативным вариантом автоматической трансмиссии. В зависимости от мотора это может быть либо шестиступенчатая DQ250, либо семиступенчатая DQ500. Сейчас оба варианта можно считать вполне удачными. Ведь это агрегаты с «мокрыми» сцеплениями в масляной ванне, которые изначально были неплохи, а сейчас их ремонт уже хорошо освоен и не так дорог. Ресурс младшей коробки может составить около 200 тысяч, а старшей – и того больше. Разумеется, они, как и раньше, любят чистое масло, которые стоит менять каждые 30-40 тысяч километров. Недостаток обслуживания может сказаться в первую очередь на исполнительных механизмах вроде соленоидов, хотя в целом грязное и горелое масло скажется и на сцеплениях, и на прочей механике коробки. При покупке же не стоит скупиться на диагностику коробки – она может многое рассказать.

Audi Q3 2011–18

С моторами у Q3 ситуация схожая с Tiguan, но в других пропорциях: основными здесь стали двухлитровые моторы семейства EA888, а после рестайлинга к ним добавились 1,4-литровые EA211. Двигатели EA888 с рестайлингом получили ревизию, которая позволила увеличить ресурс, снизить риск масложора и проблем с цепным ГРМ и цилиндропоршневой группой. Впрочем, это не значит, что потенциальных проблем больше не осталось – просто они стали менее серьезными и дорогими. К тому же эти двигатели хорошо освоены в ремонте и у опытных владельцев могут сочетать динамику и ресурс. Подробно об этих моторах и их ревизиях мы рассказывали в отдельном материале. Моторы EA211 на этом фоне более просты и еще менее рискованны для покупки. Они избавились от порочного наследия EA111 с их неудачным цепным ГРМ и проблемной поршневой: распредвалы тут приводятся надежным ремнем, а ресурс цилиндропоршневой группы при хорошем обслуживании может превысить 200-250 тысяч километров. К тому же эти моторы не требуют от владельца изучения всех технических нюансов за последние 10 лет. Правда, они часто сочетаются с передним приводом и не самой богатой комплектацией, так что, возможно, при покупке придется выбирать между простотой содержания и комфортом передвижения. Ну а если вы всерьез нацелились на покупку Q3, можно обратиться к нашему подробному материалу по выбору такого кроссовера.

Audi Q3 2011–18

Пару слов стоит сказать о дизельных моторах, которые представлены семейством EA189. Они тоже вполне хороши и могут считаться удачным вариантом для покупки. Правда, здесь все равно стоит понимать, сколько может стоить ремонт наддува и топливной аппаратуры, а также знать, на что стоит смотреть при покупке. Ну и иметь много терпения: дизельные машины встречаются лишь до рестайлинга и буквально штучно, так что хороший вариант придется искать тщательно и долго.

Audi Q3 2011–18

Если же не зацикливаться на дизеле, то найти ухоженную машину вполне реально, особенно с учетом бюджета. Ведь первое поколение Q3 покинуло конвейер всего 3 года назад, так что в продаже есть автомобили в возрасте 4-6 лет с небольшим пробегом. Самым простым вариантом будет кроссовер с мотором 1,4 и передним приводом, а также небольшим пробегом и от первого владельца – примерно вот такой. В содержании такая машина окажется практически такой же дешевой, как «народный» Tiguan, а ощущения качества подарит больше.

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Ну а если вы готовы вложить время, деньги и знания, чтобы получить кроссовер с хорошей динамикой и полным приводом, то стоит смотреть на рестайлинговые Q3 с двухлитровым бензиновым мотором. Принцип «чем свежее, тем лучше», который мы озвучивали при выборе Tiguan, здесь справедлив в полной мере, но отдача от хорошего варианта еще выше. Логичной покупкой будет автомобиль в возрасте до 5 лет, с пробегом до 100 тысяч километров и минимальным числом владельцев – например, вот такой. И если Автотека подтвердит честность пробега и безаварийную историю, то вкладываться в него придется не масштабнее, чем в Volkswagen. А уж впечатлений он даст точно больше.

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