За 1,5-1,7 миллиона рублей можно купить немало кроссоверов: крупный Toyota Highlander или Honda Pilot , претендующий на стиль Nissan Murano или популярный Volkswagen Tiguan . Но на самом деле за стоимость ухоженного Tiguan можно получить побольше впечатлений, поискав его «премиального брата» – Audi Q3. Субкомпактный немецкий кроссовер тоже долго пробыл на конвейере, так что разброс цен большой: за самые дешевые ранние машины 2011-2012 года просят около миллиона, а за 1,7-1,8 миллиона можно выбирать из самых лучших и свежих вариантов . Давайте посмотрим, сложно ли купить такой «премиум для народа».

Разработка Audi Q3 потребовала так же мало усилий, как и Tiguan. Тот дебютировал в 2007 году и доказал, что сегмент компактных кроссоверов крайне перспективен, а Q3 вышла на уже проверенный фундамент в 2011. Технических откровений в ней тоже было немного: в отличие от Audi Q7, построенной на дорогой платформе с продольным расположением двигателя, Q3 получила в основу немолодую «тележку» PQ35, уже знакомую по Tiguan, Yeti, Golf и так далее. Само собой, за бренд приходилось платить: если на момент дебюта в 2011 году Q3 стоила 1,3-1,6 миллиона рублей, то к рестайлингу 2015 года цены выросли уже до 1,7-2,3 миллиона. Зато сейчас покупателям подержанных машин играет на руку более заметное падение цены на премиум. За хороший Tiguan просят, как за новый пять лет назад, а ухоженную Q3 с небольшим пробегом можно найти за 1,8 миллиона, что с учетом изначально широкой вилки цен вполне неплохо. Сильно ли поиск Q3 отличается от выбора Tiguan?​

Audi Q3 2011–18

Даже десятилетний возраст для Q3 – пока не приговор, так что кузова подавляющего большинства машин сохраняются в очень приличном состоянии. Слой краски тут пусть и тонкий, но не самый хрупкий, что вкупе с хорошим уходом обещает отсутствие видимых кузовных проблем. Мелкие дефекты возможны разве что на стыках бамперов с крыльями, где краска протирается и облупливается, а также на передней кромке крыши и вокруг дверных ручек. Пластику достается сильнее: бамперы страдают от царапин и повреждений нижней части, хром массивной фальшрадиаторной решетки мутнеет и облезает, а выдающиеся кромки накладок колесных арок первыми встречают препятствия, об которые и царапаются.



Audi Q3 2011–18

Зато капот не ржавеет от сколов – он алюминиевый, что хорошо, но дорого в ремонте. Багажная дверь тоже из алюминия, а потому не подкинет хлопот с ржавчиной в нише подсветки номерного знака и на стыках с фонарями. Чуть больше дефектов можно найти в скрытых полостях. Например, укрытые пластиком пороги уже наверняка имеют очаги ржавчины, особенно в отверстиях крепления молдингов, и под накладками арок тоже могут скрываться проблемы. Днище страдает в пределах нормы: если на нем нет повреждений (что возможно стараниями водителей-новичков и девушек, которых среди обладателей было много), то ржавчина будет в основном на подрамниках и в точках крепления подвески.



Хорошей новостью для тех же водителей-новичков были не слишком «премиальные» цены на кузовные детали: восстановить машину после легкого ДТП вполне реально. В основном, конечно, за счет неоригинальных запчастей, но и оригинал местами не шокирует. Например, переднее крыло стоит около 18 тысяч, хотя аналоги за 6-8 все равно выглядят привлекательнее. Бампер за 35 тысяч уже дороговат, так что заменители за 8-12 очень кстати. Оригинальный алюминиевый капот обойдется тысяч в 70, а неоригинальный стальной за 16-30 тысяч явно намекнет на аварийное прошлое. Впрочем, есть и алюминиевые аналоги тысяч за 40. Лобовое стекло с эмблемой Audi можно купить тысяч за 25, а можно выбрать аналог за 10-12. Даже ксеноновая фара стоит адекватных денег: 40-45 тысяч за оригинал – весьма скромно. Особенно на фоне шестизначного ценника диодной оптики. В общем, здесь при ремонте не всегда приходится изучать ассортимент всех местных и зарубежных разборок.

Audi Q3 2011–18

Подвески Q3 достались ожидаемые для платформы PQ35: МакФерсон впереди и многорычажка сзади. И к вящей радости покупателей этих машин сейчас, подвески имеют не только приличный ресурс, но и хорошую ремонтопригодность. Например, задний сайлентблок переднего L-образного рычага можно купить отдельно за пару-тройку тысяч, и штатно заменяемую шаровую опору – еще за тысячу-две. Впрочем, неоригинальный алюминиевый рычаг в сборе обойдется тысяч в 5-8, что тоже вполне недорого. Амортизаторы представлены в широком ассортименте от 2 до 8 тысяч рублей, а расходники вроде стоек стабилизатора здесь «общекорпоративные» и стоят копейки. Задние рычаги, в отличие от передних, сплошь стальные и тоже недорогие: даже крупные поперечные рычаги в оригинальном исполнении можно купить за 4-7 тысяч, а ведь есть и неоригинал, и отдельные сайлентблоки. В общем, пугаться статуса Audi здесь не нужно, подвеску вполне по силам содержать каждому владельцу Volkswagen Tiguan, хотя ремонт откровенно запущенной ходовой части может обойтись в приличную сумму.

С тормозами все так же несложно. Они здесь, само собой, дисковые по кругу, и нарекания на ресурс встречаются нечасто. Механизмов с плавающей скобой вполне хватает, тем более что диски довольно крупные – 315 мм впереди и 300 мм сзади. Расходники стоят вполне земных денег: тормозной диск можно купить от 2 тысяч при цене оригинала в 5-7, а колодки – от тысячи. В общем, расходы тоже вполне сравнимы с таковыми для Tiguan. И рулевое управление с электроусилителем, как и у Volkswagen, требует внимания при покупке. Легкие постукивания у машин с пробегом за 150 тысяч возможны, но ничего более серьезного, включая отказы усилителя, быть не должно. Неисправная рейка означает вложения, на которые можно было бы целиком перебрать подвески: оригинальный узел стоит под 150 тысяч рублей, и даже восстановленная рейка обойдется в 80-100. Поэтому не стоит верить на слово продавцам, рассказывающим о «проблемках со шлейфом» или «необходимости просто перепрошить систему».

Audi Q3 2011–18

Подавляющее большинство Q3 в продаже – полноприводные. Это неудивительно, ведь до рестайлинга передний привод к нам не везли, а с появлением после рестайлинга он все равно не стал популярен, занимая сейчас около 20% вторичного рынка. Полный привод здесь реализован по хорошо известной схеме с муфтой Haldex, подключающей заднюю ось. До рестайлинга это четвертое поколение Haldex, а с 2015 года – пятое. Оба варианта любят чистое масло и отсутствие долгих пробуксовок. Но если четвертое поколение с гидроаккумулятором в системе позволяет менять масло раз в 40-50 тысяч километров, то нежный электронасос пятого поколения диктует обслуживание каждые 20-30 тысяч. На масле экономить не стоит, тем более что на пятом Haldex менять его несложно и недорого. И уж точно дешевле, чем чинить внезапно ставшую переднеприводной машину.

Audi Q3 2011–18

Рестайлинг 2015 года принес Q3 и механическую коробку передач, но она осталась практически невостребованным вариантом, и сейчас встретить на вторичке машину с МКП крайне сложно. Например, на момент написания материала из 130 рестайлинговых машин в продаже на Авито ручной коробкой была оснащена лишь одна. Так что механику можно смело списывать со счетов и концентрироваться на DSG, которые у нас были безальтернативным вариантом автоматической трансмиссии. В зависимости от мотора это может быть либо шестиступенчатая DQ250, либо семиступенчатая DQ500. Сейчас оба варианта можно считать вполне удачными. Ведь это агрегаты с «мокрыми» сцеплениями в масляной ванне, которые изначально были неплохи, а сейчас их ремонт уже хорошо освоен и не так дорог. Ресурс младшей коробки может составить около 200 тысяч, а старшей – и того больше. Разумеется, они, как и раньше, любят чистое масло, которые стоит менять каждые 30-40 тысяч километров. Недостаток обслуживания может сказаться в первую очередь на исполнительных механизмах вроде соленоидов, хотя в целом грязное и горелое масло скажется и на сцеплениях, и на прочей механике коробки. При покупке же не стоит скупиться на диагностику коробки – она может многое рассказать.

Audi Q3 2011–18

С моторами у Q3 ситуация схожая с Tiguan, но в других пропорциях: основными здесь стали двухлитровые моторы семейства EA888, а после рестайлинга к ним добавились 1,4-литровые EA211. Двигатели EA888 с рестайлингом получили ревизию, которая позволила увеличить ресурс, снизить риск масложора и проблем с цепным ГРМ и цилиндропоршневой группой. Впрочем, это не значит, что потенциальных проблем больше не осталось – просто они стали менее серьезными и дорогими. К тому же эти двигатели хорошо освоены в ремонте и у опытных владельцев могут сочетать динамику и ресурс. Подробно об этих моторах и их ревизиях мы рассказывали в отдельном материале. Моторы EA211 на этом фоне более просты и еще менее рискованны для покупки. Они избавились от порочного наследия EA111 с их неудачным цепным ГРМ и проблемной поршневой: распредвалы тут приводятся надежным ремнем, а ресурс цилиндропоршневой группы при хорошем обслуживании может превысить 200-250 тысяч километров. К тому же эти моторы не требуют от владельца изучения всех технических нюансов за последние 10 лет. Правда, они часто сочетаются с передним приводом и не самой богатой комплектацией, так что, возможно, при покупке придется выбирать между простотой содержания и комфортом передвижения. Ну а если вы всерьез нацелились на покупку Q3, можно обратиться к нашему подробному материалу по выбору такого кроссовера.

Audi Q3 2011–18

Пару слов стоит сказать о дизельных моторах, которые представлены семейством EA189. Они тоже вполне хороши и могут считаться удачным вариантом для покупки. Правда, здесь все равно стоит понимать, сколько может стоить ремонт наддува и топливной аппаратуры, а также знать, на что стоит смотреть при покупке. Ну и иметь много терпения: дизельные машины встречаются лишь до рестайлинга и буквально штучно, так что хороший вариант придется искать тщательно и долго.



Audi Q3 2011–18



Если же не зацикливаться на дизеле, то найти ухоженную машину вполне реально, особенно с учетом бюджета. Ведь первое поколение Q3 покинуло конвейер всего 3 года назад, так что в продаже есть автомобили в возрасте 4-6 лет с небольшим пробегом. Самым простым вариантом будет кроссовер с мотором 1,4 и передним приводом, а также небольшим пробегом и от первого владельца – примерно вот такой. В содержании такая машина окажется практически такой же дешевой, как «народный» Tiguan, а ощущения качества подарит больше.

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Ну а если вы готовы вложить время, деньги и знания, чтобы получить кроссовер с хорошей динамикой и полным приводом, то стоит смотреть на рестайлинговые Q3 с двухлитровым бензиновым мотором. Принцип «чем свежее, тем лучше», который мы озвучивали при выборе Tiguan, здесь справедлив в полной мере, но отдача от хорошего варианта еще выше. Логичной покупкой будет автомобиль в возрасте до 5 лет, с пробегом до 100 тысяч километров и минимальным числом владельцев – например, вот такой. И если Автотека подтвердит честность пробега и безаварийную историю, то вкладываться в него придется не масштабнее, чем в Volkswagen. А уж впечатлений он даст точно больше.



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