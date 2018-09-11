На самом деле, выбор кабриолета за миллион – довольно приятные хлопоты: здесь почти на все приятно взглянуть, число вариантов велико, а тип кузова предполагает, как правило, более достойное состояние, чем у соплатформенных моделей. Ведь кабриолет обычно – машина выходного дня, которую покупают не для повседневного труда, а для праздных променадов: отсюда и небольшие пробеги, и качественный уход, и следующее из этого хорошее техническое состояние.

Если в руках есть миллион, можно рассматривать самые разнообразные модели. Здесь и дерзкие BMW 6 серии, и юркие Mazda MX-5, и редкие Lexus SC 430, и элегантные Peugeot 408 CC, и «народные» Ford Focus и Opel Astra… Но мы договорились выбрать автомобиль с налетом ретро – и, пожалуй, варианта лучше, чем Mercedes-Benz SL в кузове R129, здесь не найти.

Всем своим видом SL говорит, что его дизайном начали заниматься еще в восьмидесятые – годы, когда до округлостей было далеко, а угловатые формы подчеркивали строгость и качество. Кабриолет был построен на укороченном шасси легендарного W124 – того самого, который чуть позже дал начало имени E-klasse. Однако несмотря на то, что дебютировал R129 на Женевском автосалоне 1989 года, он получил немало продвинутых технологических решений как по части оснащения, так и в области безопасности. К примеру, на последнюю работала скрытая дуга безопасности, автоматически выдвигающаяся при перевороте, чтобы спасти обитателей салона, а любителей технических штучек радовала дорогая музыка, опциональный штатный телефон, ксеноновые фары, датчик дождя и другие «фишки».

1 / 3 Mercedes-Benz SL (129) '1988–1993 2 / 3 Mercedes-Benz SL (129) '1988–1993 3 / 3 Mercedes-Benz SL (129) '1988–1993

Разумеется, стильный кабриолет должен был быть также комфортным, а по запросу – еще и быстрым. Первое условие выполнялось за счет прекрасной подвески, которая могла вдобавок быть активной, ну а второе – разумеется, прежде всего благодаря широкому спектру двигателей. Базовой во все времена была рядная «шестерка», а за доплату можно было получить и настоящий V8 на 5 литров. К примеру, вот этот экземпляр черного цвета одного из последних годов выпуска не только хорошо сохранился, но и щеголяет пятилитровым мотором M113, входящим в число надежных и удачных мерседесовских агрегатов. По заверению владельца, пробег слегка превышает 200 тысяч километров, и в наличии имеются даже сервисные документы, а цена автомобиля – 1,1 миллиона рублей.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Однако даже V8 – не самый впечатляющий агрегат, которым мог оснащаться SL. Если вы думаете, что в такой компактный кабриолет не мог поместиться чудовищный мерседесовский V12, то вы ошибаетесь: еще в 1992 году появилась версия 600 SL, под капотом которой стоял тот самый M120, которым кичились обитатели заднего сиденья S-класса. С таким мотором кабриолет весил почти 2 тонны, но все равно разгонялся до сотни за 6 секунд. Учитывая, что таких машин было выпущено всего около 11 тысяч, сейчас они крайне ценны – но на Авито изредка попадаются и такие экземпляры.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Но даже если вы не гонитесь за динамикой, справедливо полагая, что машина, которой уже 20, а то и под 30 лет, служит уже совсем другим целям, SL в кузове R129 вряд ли оставит вас равнодушным. Главное – уделять ему не меньше внимания, чем вам с ним будут уделять окружающие.