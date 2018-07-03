«Шнива», «Шнява», «Шнюша», «Шевронива»… Каких только прозвищ не заработал этот автомобиль. Полтора десятилетия назад, когда началась его реальная история, в автосалонах стояли настоящие очереди – Нива с крестом на облицовке радиатора по праву считалась «почти иномаркой», лучшим из автомобилей отечественного производства. За 16 лет восторги несколько поутихли, но Chevrolet Niva остается одним из самых популярных автомобилей в сегменте компактных SUV.

История Chevrolet Niva началась в 2002 году. Но этому предшествовала весьма драматичная предыстория. Обстоятельства создания СП «GM-АвтоВАЗ» и его пока что единственного детища многократно и подробно изложены во множестве автомобильных изданий. Но я все же напомню, что работы над моделью-преемником ВАЗ-2121 начались еще в 1984 году.

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Поначалу они велись ни шатко ни валко: несколько лет было потеряно на проработку кузова каркасного типа с пластиковыми панелями — такое решение в те времена казалось весьма перспективным. Рассматривался и вариант сделать новую Ниву кроссовером, то есть, полноприводным автомобилем без понижающей передачи в трансмиссии. Но в итоге было принято решение вернуться к «хладной стали» — то есть, к кузову обычного типа и схеме «настоящего внедорожника» (хотя и компактного).

В 1989 году на техсовете ВАЗ была окончательно сформулирована концепция нового автомобиля. Главной задачей было обеспечить полноценным комфортом не только водителя и переднего пассажира, но и всех обитателей пятиместного салона. Затем последовали весьма мучительные поиски образа: на заводе очень хотели получить очередной «долгоиграющий» дизайн, не слишком подверженный веяниям изменчивой автомобильной моды.

Среди рабочих эскизов были и явно развивавшие «зубильную» тему восьмой и девятой моделей, и те, в которых отчетливо прослеживались мотивы десятого семейства, работа над которым шла полным ходом, и даже те, что впоследствии, по одной из версий, легли в основу облика Honda HR-V. Но так или иначе, к началу 90-х основные решения были найдены. Тем не менее, доводка модели продолжалась в течение долгих семи лет, и лишь в 1998 году, на Московском автосалоне состоялась официальная премьера «Нивы» ВАЗ-2123. От детища Петра Михайловича Прусова автомобиль отличала выросшая на 250 мм колесная база и абсолютно новый пятидверный кузов. А вот с технической точки зрения вся «механика» автомобиля осталась прежней.

1 / 2 ВАЗ-2123 Нива '2001 2 / 2 ВАЗ-2123 Нива Прототип '1998

Напомню: на дворе стоял кризисный 1998 год, и у завода не было ни денег, ни ресурсов на нормальный запуск серийного производства новинки. Но что-то делать было все-таки надо, и в ОПП (опытно-промышленном производстве) начали малосерийную сборку по обходным технологиям. Обычно слова «ручная сборка» являются синонимом слов «высочайшее качество». Но не в нашем случае… По качеству работ ОПП всегда отставало от основных конвейеров. Посыпались рекламации и волна критики со стороны автомобильных изданий. И вот тут как нельзя кстати оказался интерес со стороны концерна General Motors, специалисты которого который почувствовали в модели незаурядный рыночный потенциал. В итоге было подписано соглашение о создании СП и выкупе им всех прав как на сам автомобиль, так и на наименование «Нива». В 2002 году ВАЗ-2123, получивший новую облицовку радиатора с золотистым крестом, более 1 700 мелких изменений в конструкции и новое имя Chevrolet Niva, наконец, встал на конвейер.

С тех лет в Каспий утекло немало волжской воды. Были подъемы, и падения. Так и «не взлетел» проект FAM-1 (с двигателем Opel, автоматической трансмиссией и раздаточной коробкой без промежуточного вала). Не сложилась реализация планов по массовой экспансии на рынки развивающихся стран и в южную Европу. Очередной кризис (да еще и с политическим привкусом) сделал абсолютно призрачными надежды на запуск показанного на ММАС-2014 преемника модели…

Но были и победы: к примеру, вполне удачный рестайлинг, в котором приняло участие знаменитое кузовное ателье Bertone. Темпы продаж, пожалуй, нельзя назвать рекордными, но в прошлом году нашли хозяев 31 212 автомобилей, да и на вторичном рынке Chevrolet Niva остается в числе устойчивых лидеров. Так за что же любят эту модель, а за что обоснованно ругают?

Любовь #5 «И в пир, и в мир»

Универсальность свойственна автомобилям категории SUV по самой их сути, но тут возможны нюансы. Какая-то модель более заточена под борьбу с бездорожьем и совсем уж слабо соответствует эксплуатации в «цивильных» условиях, какая-то — наоборот, «заточена» под жизнь в крупном городе и на трассе, и даже легкое бездорожье оказывается для нее серьезным испытанием. Chevrolet Niva в этом плане представляет собой золотую середину. Ездить каждый день на работу — пожалуйста. Выбраться на дачу, на пикник, на охоту, на рыбалку — никаких проблем, даже если к месту отдыха ведет разбитая и раскисшая грунтовка. Съездить с семьей в отпуск на юг — легко! Пять дверей и довольно просторные задние сиденья сделали «Шниву» вполне приличным семейным автомобилем. Нет вопросов и к имиджу: автомобиль выглядит вполне органично и на служебной стоянке бизнес-центра, и около конторы деревенского агронома, а его владелец не вызывает ни сочувствия — мол, надо же, как бедно живут, вон на какой чахотке ездят — ни зависти своим непомерным благосостоянием… Впрочем, все понимают, что несмотря на иностранное имя, Chevrolet Niva — это все-таки отечественный автомобиль, унаследовавший от «просто Нивы» многие из врожденных болячек.

Ненависть #5 «Дорогая, ты вся дрожжишь...»

Совершенно понятно, почему Петр Михайлович Прусов, конструируя 21-ю Ниву, остановился на схеме трансмиссии с отдельной раздаточной коробкой, соединенной с коробкой передач промвалом: ему была важна максимальная унификация с вазовской «классикой». В итоге вой раздатки и вибрации стали непременными спутниками нивовода, а балансировка карданных валов и борьба с вибрацией — услугой, которая пользуется у них особой популярностью. Ну а поскольку первоначально эта схема перекочевала на Chevrolet Niva без всяких изменений, то вибронагруженность и издаваемый раздаткой шум остались в числе часто упоминаемых недостатков. Положение несколько улучшила установка валов с шарнирами равных угловых скоростей вместо карданных, но все же в полной мере проблема решена не была. Правда, страдают «трясучкой» далеко не все автомобили, да и проявляется этот дефект далеко не всегда. Скажем, вибрация может начинаться на скорости в 90 км/час, а при разгоне до 100-105 — полностью пропадать. Чтобы целиком и радикально решить эту проблему, нужен новый агрегат, с раздаточной коробкой, непосредственно пристыкованной к коробке передач. Мне кажется, что и старая модель, который до сих пор стоит на конвейере и пользуется спросом, и «Шнива» вполне заслужили такое обновление. Но это — серьезное вмешательство в конструкцию и большие денежные вложения, а денег, как всегда, не хватает…

Любовь #4 «Все по местам!»

Популярная в свое время шутка гласит, что настоящего нивовода можно узнать по правой руке, которая на 10 сантиметров длиннее левой: иначе он не сможет включить пятую передачу. Что правда, то правда: эргономика ВАЗ-2121 оставляла желать лучшего, так что при работе над преемником этим вопросам было уделено особое внимание. В результате все получилось очень неплохо: все органы управления Chevrolet Niva находятся на своих местах, рабочее место водителя легко настраивается на человека любого роста и любой комплекции, сиденья удобные и не вызывают утомления даже во время многочасовых поездок, а приборы хорошо читаются в любое время суток. Но… Не все так сладко да гладко. Вот взять хотя бы сиденья. Они действительно куда удобней тех, что стояли на старой Ниве. Но не стоит забывать, что поставляет их все тот же ВАЗ, а значит, с ними случается всякое. Например, года через три может развалиться каркас. А в практически новенькой Chevrolet Niva в комплектации «Трофи», за рулем которой я путешествовал по Полярному Уралу, сорвало резьбу на узле регулировки наклона спинки. В результате мне пришлось держать в подстаканнике «Лезерман» и на каждой остановке подправлять положение спинки, используя складные пассатижи…

Ненависть #4 : И все-таки Лада останется Ладой...

Увы, качество комплектующих вообще стало ахиллесовой пятой нашего автопрома. А поскольку, несмотря на иностранное имя, Chevrolet Niva — это его «плоть от плоти и кровь от крови», ведь для СП GM-АвтоВАЗ сам «Волжский дважды автомобильный» с самого начала пребывает в статусе главного поставщика всего на свете, включая двигатель, агрегаты трансмиссии и ходовой части, а также кузовные детали, то и проблемы эти никак не могли обойти «Шниву» стороной. Причем на проблемы с качеством могут накладываться и чисто конструкторские ошибки. Например, из-за такой ошибки очень часто выходит из строя клапан в крышке расширительного бачка системы охлаждения. В результате может треснуть сам бачок, ну а если вам крупно не повезет, то дело может дойти до замены радиатора. Случаи, когда в течение жизни автомобиля пришлось заменить 5-6 треснувших расширительных бачков, далеко не редкость. Еще один проблемный узел — гидронатяжитель цепи ГРМ. Многие владельцы от отчаяния меняют натяжитель на старый, механический.

В «истории болезни» почти каждой Chevrolet Niva есть эпизод, связанный со ступичными подшипниками. В интернете бытует мнение, что единственный способ лечения этой врожденной болезни — установить подходящие по размеру подшипники от Iveco Daily. Но и прочие узлы тоже оказываются в «зоне риска». На вопрос, что в автомобиле ломалось, обычно следует ответ: «все как у всех: менял шаровые опоры, рулевые тяги, сайлентблоки, маятниковый рычаг, помпу, и кое-что по два раза». Про всякие патрубки и прочие хомуты можно и не упоминать… В общем, состояние автомобиля требует постоянного контроля и внимания со стороны владельца. Но не стоит воспринимать всю картину совсем уж в черном цвете. Как ни странно, огромное количество владельцев в качестве существенных достоинств упоминают «выносливость» и… «надежность»! Но это кажется нелогичным и странным только на первый взгляд. Дело в том, что для владельцев Chevrolet Niva совершенно не характерны душераздирающие истории про то, как машина по-мертвому встала где-то в чистом поле или на трассе. В большинстве случаев «Шнива» заблаговременно оповестит владельца о развитии той или иной болячки.

Любовь #3: «По гладенькой дорожке, по кочкам, по ухабам...»

Удлинение колесной базы и изменения, внесенные в настройку подвесок, в совокупности с более удобными сиденьями, лучшей обзорностью и появлением таких благ цивилизации как гидроусилитель руля, кондиционер и подстаканники, самым положительным образом отразились и на ездовом, и на общем комфорте Chevrolet Niva. Автомобиль неплохо держит траекторию и на прямой, и в поворотах, постоянный полный привод способствует устойчивости на скользких покрытиях, а преодоление наших направлений, состоящих из ям, ухабов и колдобин, не вытрясает душу из водителя и пассажиров. При этом и ямы, и ухабы, и «лежачие полицейские» преодолеваются ходом без пробоя подвески. Несколько хуже обстоят дела в городе: платой за постоянный полный привод и использованные при его реализации технические решения стал довольно малый угол поворота колес. В результате радиус разворота автомобиля составляет 5,8 м. Для сравнения — радиус разворота Renault Duster составляет 5,2 м, при том, что у него и колесная база больше на 237 мм, и кузов длинней на четверть метра. Но недостаточная маневренность является лишь одной из причин, из-за которых Niva не слишком популярна у обитателей мегаполисов.

Ненависть #3: «Неприятного вам аппетита...»

У схемы полного привода с блокируемым межосевым дифференциалом и постоянной передачей мощности на все четыре колеса есть масса достоинств, и лишь один неустранимый недостаток: повышенный расход топлива. Собственно, именно для экономии топлива один из мостов делают отключаемым — хоть принудительно, хоть автоматически. Ну а сочетание не самой мощной (согласитесь, 80 лошадок — это не бог весть что) и далеко не самой тяговитой (127 Нм при 3 800 оборотах — это действительно мало) рядной «четверки» с приводом на все колеса приводит к тому, что Chevrolet Niva отличается отменным аппетитом: 14,1 литра горючего на 100 км в условиях города, 8,8 л на трассе и 10,8 л в смешанном цикле. И это — по официальным данным! Правда, реальный расход конкретных автомобилей может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Кстати, в среде владельцев до сих пор не стихают споры о том, каким бензином лучше заправлять этот автомобиль. С одной стороны, нет никаких противопоказаний против топлива с октановым числом 92, а с другой, многие уверяют, что 92-й бензин «Шнива» не любит, а, как получившая иностранное гражданство, предпочитает что-то более утонченное. Например, 95-й…

Любовь #2: «Простота как полноценность»

Фазиль Искандер сказал в свое время: «Простота есть безусловное следствие сознания внутренней полноценности». Вот как на Chevrolet Niva смотрел… Собственно говоря, доставшаяся автомобилю от ВАЗ-2121 конструктивная простота определяет и относительно невысокую стоимость обслуживания. На сегодня плановые ТО в сертифицированном техцентре обойдутся владельцу в сумму от 9 500 до 14 500 рублей. Но можно обратиться и в сервис попроще — и уменьшить сумму процентов на 20. Собственно говоря, если вас не волнует потеря гарантии, то можно с самого начала пользоваться услугами «Межконтинентального супермегагаражного сервиса имени дяди Васи», а то и просто самому выполнять все необходимые операции. Цена расходных материалов и комплектующих составляет от 30 до 50 процентов всех расходов на ТО. Считайте сами… В общем, лучше всего Niva подходит людям, у которых руки растут из причитающихся для них мест. Никаких особых сложностей работа по обслуживанию этого автомобиля не представляет. Единственное, на что жалуются все, кто берется за эти операции, так это на необходимость снимать каждый раз переднюю нижнюю защиту. Очень уж много гаек приходится откручивать… Но есть и категории граждан, кому «Шнива» точно не подходит. Например, молодые родители, у которых семья пополнилась вторым ребенком.

Ненависть #2: «Дорогой, а как мы повезем коляску?»

Дело в том, что среди главных недостатков Chevrolet Niva подавляющее большинство владельцев называет маленький объем багажника. На самом деле, все в мире, конечно же, относительно. Если сравнивать с ВАЗ-2121 — то прибавка при создании новой модели получилась весьма существенной. Судите сами: объем багажника старой Нивы (по VDA) составляет всего 265 литров, а при сложенных спинках задних сидений — 585 л, а у Chevrolet Niva — 320 и 650 литров соответственно. Но детскую коляску действительно можно перевозить только со сложенным задним диваном. А самого ребенка тогда куда девать?? Вот многие молодые семьи и решают, что хотя автомобиль их и устраивает — но им на данном жизненном этапе нужно что-то повместительней. Но проходит какое-то время, нужда в коляске отпадает — и отцы семейства вновь начинают прикидывать: не купить ли опять «Шниву»? Дети-то выросли, а дорога на дачу лучше не стала, да и увлечение рыбалкой никуда не делось…

Любовь #1: «Через реки, горы и долины...»

А какая машина нужна завзятому рыболову? Да вот как раз такая, как Chevrolet Niva. Чтобы без проблем ехала по трассе и не пасовала на умеренном бездорожье. Отменную проходимость, унаследованную от ВАЗ-2121, считают плюсом практически все владельцы этого автомобиля, хотя и признают, что модель-прародитель была в этом плане несколько круче. Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного: колесная база «Шнивы» больше, а значит, геометрическая проходимость ухудшилась. Мощность двигателя и тяговые характеристики остались прежними, а вот снаряженная масса подросла на 200 кг. Если принять во внимание, что алюминиевые бамперы классической Нивы допускают использование джиперского реечного домкрата-«хайджека» без всяких переделок, то становится ясно, что для всяческого внедорожного экстрима 21-я подходит лучше.

Но одно дело — экстремальный оффроуд, а другое — обычная жизнь. В наших краях вечнозеленых помидоров проходимость может пригодиться не только на охоте, рыбалке или при выезде на дачу с пресловутым «последним километром». Большая часть нашей страны раскинулась на территории, где, знаете ли, бывает зима. А зима — это снег. А снег с дорог убирают не везде, а даже там, где убирают, это происходит далеко не мгновенно. Да и если мы будем обсуждать не соревнования, а автотуризм, то для дальнего и сложного маршрута я однозначно предпочту «Ниву с крестом»: комфорта больше, а мой опыт путешествий на этом автомобиле в Туве и на Полярном Урале однозначно свидетельствует о том, что этот автомобиль раскрывается, лишь съехав с асфальта, и что его способностей хватает на очень, очень многое.

Ненависть #1: «У нее слабое сердце...»

А вот на асфальтовых трассах все обстоит не столь однозначно. По равнинным трассам Chevrolet Niva может перемещаться вполне уверенно, без особого напряжения разгоняясь до 110-120 км/час (при условии, что мы говорим об ухоженном автомобиле). Можно разогнать и до 140, но такой режим уже становится не слишком комфортным: обороты двигателя подбираются к красной зоне, звук начинает давить на уши, да и расход топлива переходит с «трассовой» в «городскую» категорию. На самом деле на дальних перегонах оптимально держать скорость 90-100 км/час: и устаешь меньше, и горючее экономишь. Но стоит дороге пойти на подъем… Вот едешь ты на 5-й передаче, и подъем вроде бы не самый серьезный, но мотор явно не тянет, и скорость падает. Ты включаешь четвертую — все равно не тянет! Третья — не тянет! Ладно, вторая… И тут двигатель взрывается надсадным ревом, с вылетом стрелки тахометра в красную зону. И ничего с этим не поделаешь. По этой же причине водителям Chevrolet Niva приходится тщательно рассчитывать обгоны на трассе: ну не умеет «Шнива» набирать со скорости 80-90. При этом штурм даже весьма серьезных грунтовых подъемов особых проблем не составляет: вторая пониженная — и вперед, не зная преград…

Тем не менее, подводя итоги, можно сказать, что плюсов у Chevrolet Niva куда больше, чем минусов. Со своей неприхотливостью, простотой ремонта, доступностью запчастей и полным отсутствием привередливости в плане дорожных условий она практически идеально вписалась в жизнь российской глубинки. Это в столицах «Шнива» — Золушка, а в уездных городках она является свидетельством зажиточности и определенного достатка. На ней не зазорно ездить ни работяге, ни предпринимателю, ни представителю районного начальства. И очень жаль, что время идет, популярность модели падает, а вот вероятность того, что в обозримое время появится следующее поколение модели, которое унаследует и имя, и все лучшее, что в ней есть, избавившись от главных недостатков, стремительно тает…