Разница в потенциалах: тест-обзор шин Bridgestone Turanza Т005 и Bridgestone Potenza S007а

На момент, когда вы будете читать этот обзор, зимние дожди смоют каучуковые граффити с гоночной трассы близ испанской Гранады, и поспеет второй за год урожай апельсинов. Зато летние новинки от Bridgestone как раз приобретут актуальность в России… Совсем скоро, весной 2019 года, у нас стартуют продажи Bridgestone Turanza T005 и Bridgestone Potenza S007а.

Осень в Испании неторопливая и размеренная, с меньшим, чем в летний сезон, количеством туристов и иностранных машин. А если говорить о Гранаде и окрестностях, то они и вовсе опустели. Правда, до тех пор, пока в горах Сьерра-Невада не выпадет снег и не закрутятся шкивы горнолыжных подъемников.

Но это нам на руку. Кто же удержится от соблазна нажать на газ, тем более среди оливковых рощ, на уходящих в точку прямых, если пять минут назад представители компании уверили, что на новеньких Bridgestone Turanza T005 можно позволить себе очень и очень многое? К тому же и автомобили для демонстрации возможностей шин выставлены весьма серьезные: Chevrolet Camaro, Lexus LS и LC500H, топовые модели Mercedes… Для Potenza S001 и вовсе приготовлена кавалькада суперкаров, о которых чуть позже.

Bridgestone недвусмысленно дает понять: их новые шины – для самых мощных и престижных автомобилей. Впрочем, это вовсе не означает, что владельцам более скромных моделей не стоит обращать на новинки внимание. Еще как стоит. Ведь «запас прочности» у таких шин по определению выше.

Например, Turanza пережила в России уже несколько поколений и зарекомендовала себя очень неплохо. Говорю это с уверенностью, благо собственный Opel Astra J прошел на модели 001 почти сотню тысяч, причем по самым разным дорогам, используясь, по сути, как туринг. К чему к чему, а к “обувке” претензий не было: живучая до безумия. Когда пришло время менять – шиномонтажник попросил «почти слики» себе: «Несколько дрифтовых сессий они вполне выдержат…».

Если говорить о рисунке протектора Bridgestone Turanza T005, то он на первый взгляд особо не отличается от предшествующих поколений модели. Четыре глубокие продольные канавки да поперечные водоотводы под разными углами, которыми разделены блоки. Но если присматриваться и вдаваться в техническую информацию, все не так уж и просто.

Грани блоков скруглены по краям. В поворотах такие деформируются по минимуму, пятно контакта остаётся большим. А вот на мокрой дороге вероятность аквапланирования меньше. Плечевые блоки внешней и внутренней стороны шины разноразмерные, отличающиеся и по форме. Производитель уверяет, что торможение, особенно на мокрой дороге, будет эффективнее, да и методика соединения блоков особая, повышающая срок службы шин.

Но главное в новинках — то, чем всегда отличался Bridgestone: очередной модернизированный состав резиновой смеси Nano Pro-tech с особым распределением диоксида кремния. Возможно, все эти новшества из области «сверхмалых чисел», но тормозной путь у таких шин в дождь на 8-10% меньше, чем у конкурентов, а ходимость на 11% выше, чем у Turanza прошлого поколения.

Ну и последняя фишка модели – технология Runflat, позволяющая доехать до ближайшего шиномонтажа в случае прокола. У данной модели она реализована за счет усиленных боковин. Конечно, плюсов тут немало, но есть и минус: такие шины ощутимо дороже.

А теперь — практика

Ни о каком ресурсном и даже об обычном тесте с замерами речи не идет. Все нижесказанное – на уровне водительских ощущений. Первые — от того, как поведет себя на Turanza T005 тяжеленный представительский седан Lexus LS. Предсказуемо отлично!

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Мягкая подвеска, выверенные настройки шасси и электроники и отменная шумоизоляция не дают ни одного повода высказать хоть одно замечание о шинах. Полсотни километров за пределами полигона – это прямики на не лучшем провинциальном асфальте, немного серпантинов, иногда присыпанных свалившейся с гор щебенкой, и кусочек автобана.

Скорости на них почти всегда самые обычные, разве что на ровном участке позволяю себе интенсивный разгон и торможение в пол. Ни с чем не сравнимо, к сожалению, но впечатляет. Пристегнутые ремни безопасности – must have! Пускать LS в боковое скольжение на горной дороге – верх безрассудства, да и для того, чтобы его осуществить, нужно быть совершенно безбашенным водителем. Особенно с учетом достойного “держака” Turanza T005.

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А вот на заточенном под спорт и куда более легком Lexus LC500H мое мнение о шинах меняется. Жесткая подвеска купе никак не компенсируется. С учетом усиленных «ранфлэтовых» боковин и низкого профиля, автомобиль совершенно не балует диванным комфортом. Но такого и не должно быть.

Зато при выезде на скоростную трассу управлять мощным «японцем» – одно удовольствие. Turanza прекрасно держат траекторию как при перестроениях, так и при динамических нагрузках: от интенсивного старта до не менее активного торможения.

Только вот милости от природы в виде дождя, целиком вылившегося в отрогах Сьерра-Невады, мы так и не дождались. Ближе к вечеру его пришлось заменить шлангом с водой и кусочком площадки около полигона. Опять же «несравненное» торможение в лужах с маневрами или без них оставило очень неплохое впечатление на любом из тестовых автомобилей.

Впрочем, тем кто верит цифрам, лучше подождать данных по результатам специализированных сравнительных тестов. Но 35 типоразмеров шин с посадочным диаметром от 16 до 21 дюйма говорит о нацеленности модели на рынок не только легковушек, но и кроссоверов.

Правда, тот случай, когда личные субъективные впечатления важнее измеренных величин, у нас все же случился.

Испытание спорткарами

Итак, вторую новинку 2019 года Bridgestone решил показать непосредственно на треке Gaudix близ Гранады. Когда узнаешь, что заезды на нем совершали Хэмилтон и Шумахер, а в более давние времена и Прост, в сердце что-то екает…

Конечно же, никто не выкатит под шинные тесты F1, да это и невозможно. Но вполне себе дорожные суперкары Ferrari 488, Lamborghini Huracan и Porsche 911 Carrera S, обутые в пока еще не целованные асфальтом трека Bridgestone Potenza S007а, – вот они, стоят под парами.

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Убедившись в том, что новые Turanza – это очень неплохо, поначалу не понимаешь, куда же лучше? На дорогах общего пользования при дозволенных в любой стране скоростях их хватит за глаза. Но вся фишка в том, что владельцы заряженных автомобилей часто балуют себя, например, на треках. А после неторопливо разъезжаются по домам. На тех же Porsche или Maserati, на тех же шинах… Едва ли убитых в хлам. Впрочем, это крайний вариант использования.

Но едва ли кто станет спорить с тем, что чем дороже и мощнее автомобиль, тем круче и качественнее на него расходники. В кратком техописании Potenza S007а первое, что бросается в глаза – кевлар. Да-да, тот самый материал, который пуля не берет, и из которого делают бронежилеты. Его загнали в каркас новой шины, сделав предельно жестким и прочным. Многослойный брекер из композитных материалов, также особо прочных.

Резиновая смесь протектора примерно та же, что и в Turanza – сваренная по упомянутой технологии Nano Pro-Tech, но куда жестче. Да и сам протектор очень похож на тот, что уже знаком нам. Не только по рисунку, но и по примененным технологиям. В частности, скругленным краям граней блоков. Остальные отличия практически невидимы, включая 3D форму М-образных ламелей или особо укрепленную центральную дорожку. Все это можно только почувствовать на ходу.

Кольцевая трасса — это не просто круг, по которому ты несешься с максимальной скоростью. Длинные и короткие прямые, шпильки, “эски”, разнонаправленные повороты сопровождаются нескончаемой чередой ускорений, торможений и боковых сносов. Нагрузки на шины – безумные, а их визг говорит не только о неправильном пилотировании, но и о способности протектора удерживать заданную траекторию.

Вполне логично было бы писать о суперкарах, сравнивая их поведение. Рассуждать о собранности и адекватности Porsche 911 Carrera S, волчьей цепкости Lamborghini Huracan или некоторой цифровой наигранности Ferrari 488. Остановимся пока на этом, моем личном и кратком рейтинге представленных суперкаров.

На каждом из них шины Bridgestone Potenza S007а ведут себя очень похоже. Ни о каком комфорте говорить не приходится – случай совсем не тот, и требования к шинам особые. Их задача — держать что есть мочи, по возможности нивелируя ошибки пилота. И вот с этим они справляются отменно.

Времени смотреть на спидометр нет никакого. Все внимание трассе и сигналам маршалов. Потерю траектории можно почувствовать или пятой точкой, или по визгу, проникающему через закрытые стекла и шлем. И все же перед одним из торможений в конце прямика глаза схватывают лимб… 195 км/ч, через мгновение 40, вкатываюсь в шпильку и выхожу из нее только под звук мотора.

Держак у шин просто зверский, и по мере прогрева круг за кругом он нарастает. Обычную резину на кольце убивают очень быстро, даже на автомобилях куда более скромных классов. А что же будет здесь? Именно это интересует меня больше всего по окончании тестовых заездов.

Измерить глубину протектора нечем, да этого и не требуется: визуально он практически не изменился. Горячий, чуть липковатый, шершавый и совершенно пригодный к новым заездам. Сколько их еще может быть – сказать сложно, но способности выносить нагрузки у Potenza S007a явно с запасом.

Впрочем, об этом говорят и некоторые графики в рекламном буклете. В сравнении с предшествующей моделью Potenza 001 новинку в большей степени адаптировали к износостойкости, реакции на руление, устойчивости на максимальных скоростях и сцеплению на сухой дороге. Наверное, это то, что следует в первую очередь учитывать при выборе шины. Впрочем, с учетом 24 типоразмеров в диапазоне от 18 до 20 дюймов, модель будет всё-таки нишевой.

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Как уточнили в Bridgestone, обе новинки пока будут выпускаться на зарубежных заводах компании, хотя в ближайшей перспективе некоторые типоразмеры Turanza T005 могут производиться и на российском предприятии.