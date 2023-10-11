Появление Renault Duster в свое время произвело эффект разорвавшейся бомбы в секторе недорогих кроссоверов. Машина с отличной проходимостью и при этом с небольшой ценой оказалась уникальной по совокупности характеристик. Не удивительно, что второе поколение (с 2021 года) унаследовало весь набор основных особенностей.

Техника

Удивительная платформа B0 от Logan послужила базой и для этого автомобиля. Что интересно, на этот раз она прекрасно сочеталась с полным приводом и моторами 2,0 на «большом» блоке Renault – до появления Duster такой вариации не было. Внутри же заметна неприкрытая унификация с Logan: Duster получил элементы интерьера от рестайлинговой версии «народного автомобиля», никаких отсылок к более высокому статусу кроссовера тут нет. Во главу угла все так же поставлена практичность, а к традиционным ценностям в виде простоты, надежности и вместимости добавили проходимость и универсальность.

По технической части Duster – типичное авто на платформе B0 с полностью стальным пятидверным кузовом. Передняя подвеска – МакФерсон, задняя у моноприводных версий полузависимая, а у полноприводных – многорычажная. Расположение агрегатов рядно-линейное, поперечное. Привод передний или полный с приводом задней оси через электромагнитную муфту, которая выбрана с хорошим запасом по моменту, что неплохо сказалось на выносливости на бездорожье. Геометрическая проходимость также выше всяких похвал. Duster – настоящий внедорожник, несмотря на отсутствие понижающей передачи и блокировок.

Силовые агрегаты кроссовер получил типовые от Renault. Двухлитровый двигатель – это F4R в нескольких вариантах мощностью от 135 до 143 л.с. Он сочетается с 6-ступенчатой МКП или с 4- ступенчатой АКП DP8 собственного производства. Моторы объёмом 1,6 л до рестайлинга представлены серией K4M мощностью 102 л.с, а после рестайлинга Duster получил более новый двигатель H4M (114 л.с.) разработки Nissan. Оба мотора агрегатируются строго с МКП, на переднеприводных версиях – 5-ступенчатой, а на полноприводных – с 6-ступенчатой.

Все двигатели хорошо известны, причем оба 1,6-литровых мотора можно было встретить и на Logan, и даже на Lada российской сборки. Интересный нюанс: 6-ступенчатая МКП имеет очень короткую первую передачу, позволяющую нивелировать отсутствие пониженного ряда. Схема переключения передач диктует старт в обычных условиях со второй передачи. Полным приводом могут оснащаться машины с любыми моторами, и даже есть полноприводный вариант с мотором 2,0 и АКП.

Хронология

Декабрь 2009 года. Представлена модель Dacia Duster. Моторы – бензиновый 1,6 л (102 л.с.) и дизельные объёмом 1,5 л (85/90/110 л.с.).

Осень 2011 года. Появление Renault Duster сборки московского «Автофрамос». У машин появился двухлитровый мотор мощностью 135 л.с. Версии с двигателем 2,0 могут оснащаться 4-ступенчатой АКП. В остальном отличия от европейского Duster минимальные: аккумулятор большей емкости, отсутствие сажевого фильтра у дизеля и защита картера в базовой комплектации.

Ноябрь 2013 года. Выход рестайлинга. Значительно изменилась проводка, что позволило использовать модули от Logan 2, в частности, новую панель приборов и мультимедийные системы. Обновились двухлитровые моторы, которые получили фазорегулятор и мощность 143 л.с. Появилось сочетание 4-ступенчатой АКП и полного привода, 1,6-литровые двигатели K4M (102 л.с.) заменили на 117-сильные H4M.

14 сентября 2017 года. Появление второго поколения модели.

Февраль 2021 года. Свернуто производство первого поколения модели в России, на смену ему пришел Duster 2 с вариаторами и турбомотором.

Кузов

Внешние панели



Качество ЛКП на Duster даже выше, чем у многих японцев, но всё равно далеко не эталонное. Покрытие тонкое и очень уязвимое, так что у экземпляров старше пяти лет появление «жучков» вполне ожидаемо. В южных регионах малопробежные машины могут иметь заводское ЛКП и на десятилетних экземплярах, но автомобили такого класса обычно не берегут, так что шансы на успех малы. Металл всех панелей, кроме крыши, с односторонней оцинковкой, сколы на внешних поверхностях рыжеют сравнительно медленно, и у владельцев по идее есть время на устранение неприятностей. Но это только в теории: на практике большинство ждет, пока придется красить панель целиком или пока в ней не появятся дыры. Мелкие сколы обычно не подкрашивают.

Основные проблемные точки – верхняя кромка крыши, ниша номерного знака на задней двери и поверхности боковых дверей и арки, особенно передняя часть «мускулистой» задней арки. Тут многое зависит от условий эксплуатации, и у Duster, выезжающих на бездорожье, есть явные проблемы с натертостями ЛКП на порогах, рядом с пластиковыми элементами, встречается множество царапин на всех поверхностях, и часто страдает нижняя кромка задней двери из-за контакта с бампером. Автомобили из Москвы и Петербурга больше страдают от коррозии нижней части дверей и арок из-за постоянного воздействия солевых коктейлей. Также у авто из этих регионов часто встречается коррозия по натертостям порогов в местах, где уплотнитель дверей стирает краску.

Duster выпуска до 2015 года могут иметь уже откровенные дыры в уголках дверей и под пластиковыми порогами. Но основные повреждения не бросаются в глаза, тем более если автомобиль прошел «предпродажную подготовку», что типично для большинства предложений. Дастеры сметают, как горячие пирожки, и потому перекупщики охотно берут их в любом состоянии, а там в ход идут «новейшие технологии» обмана. Я бы советовал не пренебрегать инструментальной диагностикой ЛКП и никогда не покупать Duster только по отчетам. И тем более не осматривать кроссовер грязным или при плохом освещении.

Снизу

Duster нужно обязательно проверять снизу. Во многом потому, что после внедорожных подвигов проблем может быть очень много. Сказываются и прикрытые пластиковыми накладками пороги с их очень дешевым и потому уязвимым для ржавчины креплением к металлу. Видно все это только снизу, поэтому нужно как минимум заглянуть или засунуть камеру под днище, хорошо осветить точки крепежа и кромку самого порога, которая легко корродирует и служит своеобразным «индикатором» общего состояния.

Верхние крепления порога – пластиковые клипсы. Фиксируются они не очень жестко, поэтому отверстия вокруг них корродируют, особенно в средней части порога, где нагрузка выше. Там у экземпляров постарше часто просто выгнивает кусок порога. Так что если пластик по центру шатается с хрустом, то есть вероятность, что причина кроется не в поломке пластиковых клипс, а в коррозии металла в месте их установки. Шпильки нижних креплений порога просто собирают грязь и ржавчину.

В задней части, у колесной арки, под порог забивается грязь. Сильной коррозии там обычно нет, но это дело времени.

Уплотнители нижней кромки дверей скрывают начало коррозии внутренней кромки. Их нужно при осмотре отогнуть и внимательно проверить все точки креплений и отверстия слива. Внутри двери скапливается много грязи, и часто там бывает влажно. Дверь банально не выдерживает условий эксплуатации в России, к тому же сказывается и применение дешевого кузовного герметика. Бывалые владельцы антикорят внутренние полости каждые пару лет, и, судя по всему, это вполне рабочий метод спасения дверей.

В моторном отсеке обратите внимание на швы стоек кузова и на наличие жучков по брызговикам моторного отсека. На самых старых Duster повышенное внимание нужнго уделить верхнему усилителю лонжерона кузова и его стыку с крылом. Ну а коррозия внизу у кронштейнов усилителя бампера – дело обычное, и встречается она даже у сравнительно свежих авто.

Влага в салоне в багажнике встречается часто – уплотнители недорогие, как и материалы салона. На автомобилях до рестайлинга с кондиционером встречался брак в виде отсутствия уплотнений между блоком печки и кузовом, в результате чего конденсат попадал под ковры. На машинах до рестайлинга часто протекает и сам корпус печки. Вода легко попадает в салон и при неаккуратной мойке кузова, после чего не хочет из него уходить. К сожалению, любые симптомы такого рода сильно повышают шансы на отказы электроники и коррозию днища, так что проверить наличие влаги нужно обязательно.

Внутренние швы кузова под кузовными панелями требуют ревизии, особенно в районе проема задней двери. Слабая герметизация швов и плохое качество сварки Duster до рестайлинга может аукнуться коррозией металла даже в верхней части кузова и обильными течами в районе задних фонарей. А внутренняя часть кузова рядом с задними арками и полы у мест установки усилителей часто имеют странные очаги ржавчины рядом с местами сварки и коррозию стыков.

Не стоит хмыкать, мол, «все как на Жигулях» и «наша сборка сказывается»: ровно так же сделано и окрашено большинство недорогих японских авто. А тут еще не поленились побрызгать антикором на днище и в целом постарались сделать хоть и дешево, но надолго. У экземпляров возрастом до 10 лет нередко встречается неплохое состояние большинства кузовных панелей, особенно если Duster не из Москвы или Питера. И лучше, чтобы это был автомобиль после рестайлинга, когда устранили множество огрехов сборки.

Оборудование кузова

Все настолько кондовое, что, казалось бы, проблем быть не должно. Но нет – сказывается попытка минимизировать стоимость всех компонентов. Фары потеют, особенно страдают дорестайлинговые экземпляры, у которых еще и стекло может разойтись мелкими трещинками. Фары, внутри которых присутствует мягкий и легко перегревающийся слой пластика, очень плохо переносят полировку. Отражатели тоже осыпаются быстро, да и отказы корректоров – не редкость.

Чуть подклинивающие ручки дверей нужно смазывать. Стекла дребезжат, стеклоподъемники работают со звуком умирающего механизма с самого начала. Омыватель лобового стекла течет, причем иногда – прямо на модули зажигания бензиновых моторов. Регулировка замков и петель оставляла желать лучшего до 2015 года, когда эту процедуру на заводе начали делать действительно хорошо. Правда, звук закрытия двери все равно чем-то напоминает стук по крышке картонной коробки с детским металлическим конструктором.

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Кнопки, зеркала, форсунки омывателя, дворники – все это имеет не очень высокий ресурс и боится воды, химии и эксплуатации в целом. Уплотнители многие меняют на газелевские, и как ни странно, газовские лучше. Предсказать, что сколько прослужит, достаточно сложно, но в большинстве случаев до сотни тысяч пробега Duster не доставляет сильных хлопот.

Салон

Салон у Duster простой, но мыть из шланга его не рекомендуется (причина озвучена выше). До рестайлинга интерьер был совсем неказистым, после стал получше, но все равно неподготовленный человек испытывает в нем двенадцать оттенков депрессии. При этом стоит признать, что в целом тут достаточно все удобно, хотя и не очень эргономично. Подозреваю, что у галлов есть руки на уровне поясницы, и довольно длинные, иначе я не могу объяснить расположение многих кнопок вроде включения подогрева сидений или джойстика регулировки зеркал. Износостойкость даже цельнопластикового салона не производит впечатления: руль и панели сильно затираются при смешных пробегах в 120-150 тысяч. Но попадаются уникумы, у которых и после 300 тысяч все выглядит, как с завода. Откровенных поломок по салону нет, но сиденья слабоваты, а об отсутствии скрипов и шумоизоляции можно только мечтать.

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Рассуждать о мультимедийной системе бесполезно. Она тут иногда бывает в базовой комплектации, но качество звука вообще не обсуждается. Климатика простейшая, но у дорестайлинговых Duster повальные проблемы с герметичностью корпуса печки, из-за чего на полу оказывается конденсат. Окна слива конденсата могут быть не отцентрованы относительно отверстий пола или не иметь уплотнений, что тоже неприятно. Но из поломок можно отметить только слабоватые радиаторы (салонный и конденсор кондиционера), а муфта кондиционера требует ласки, чистоты и смазки: частенько она норовит издавать неприятные звуки после загрязнения или длительного простоя.

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Электрика

Ситуация с электрикой такая же, как с прочим оборудованием кузова. Вроде бы все просто и должно работать хорошо, но сделано настолько дешево, что совсем беспроблемной машина просто не может быть. В сочетании с часто влажными полами кузова получается неприятно. Список проблемных мест по электрике довольно объемный, но наиболее массовые неприятности проблемы – это коррозия разъема жгутов кузова в левом пороге и коррозия монтажного блока под капотом.

У Duster с АКП подгнивает штекер АКП и проводка к нему. Ну и многие владельцы ставят «сейф» на блок управления двигателем, который расположен открыто для удобства сборки. Поставить на его место новый, без иммобилайзера, дело одной минуты. Многие переворачивают блок и ставят сверху пластину защиты, а кто-то крепит полноценный усиленный кожух на срывных болтах. В обоих случаях проводка к блоку повреждается довольно быстро. Любые жгуты моторного отсека становятся не очень гибкими года через три, а через пять уже можно увидеть осыпающуюся изоляцию и зеленые провода.

С гофрами дверей ситуация точно такая же, разве что проблем от этого поменьше.

Промежуточный итог

Duster прост, но тут ситуация, как с УАЗиками: неприхотливость и требовательность к обслуживанию идут рука об руку. Дешевизна комплектующих аукается достаточно быстро, но владельцы мирятся с этим легко. Даже слабоватое ЛКП кузова большая часть владельцев за проблему не считает. Сравнивают-то его не с «немцами», а с отечественной техникой, и в лучшем случае – со старыми «японцами», а тут Duster явно в выигрыше. А вот с чем они сравнивают моторы и коробки, мы совсем скоро узнаем из следующей части нашего обзора.