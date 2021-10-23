С небес на землю: как чешская марка AVIA прошла путь от самолётов до грузовиков и жива до сих пор

Авторское
Начало: в небе
Более ста лет назад, а именно в 1919 году двое инженеров – Павел Бенеш (Pavel Beneš) и Мирослав Хайн (Miroslav Hajn) организовали на территории старых мастерских в пражском районе Высочаны ремонт самолётов. «Штат» компании на тот момент насчитывал от силы десяток человек, и это были не механики, а обычные слесари и плотники.
Уже год спустя, в 1920-м, AVIA уходит в небо: на международной авиационной выставке в Праге демонстрируется двухместный самолёт собственной конструкции, получивший обозначение AVIA BH-1. Его и на земле, и в небе (!) приводил в движение обычный мотоциклетный мотор фирмы Austro-Daimler мощностью 29 л.с. – как у советского «Запорожца-тридцатки» или Оки!
Нужно учитывать, что на тот момент сама Чехословакия находилась на экономическом и геополитическом подъеме. Ведь 4 июня 1920 года страны-победительницы Первой мировой войны и Венгрия, которая была правопреемницей империи, потерпевшей поражение и переставшей существовать вообще, подписали Трианонский договор. Это соглашение предусматривало, в том числе, что части Марамороша Угочи, Комарма, Нограда, Берега, Унга и Нитра (территории Словакии и Подкарпатской Руси) вошли в состав Чехословакии, что значительно укрепило позиции и увеличило общемировую значимость этой европейской страны. Поэтому неудивительно, что получивший высокую оценку специалистов первый самолёт AVIA вдохновил Президента Чехословакии Томаша Масарика выделить отечественным авиаторам грант в 100 тысяч крон.
Гранты и целевые кредиты в то время активно практиковались чешским правительством при активном лобби со стороны русинских эмигрантов, проживающих в США, а в наиболее бедных восточных землях новообразованного государства (Подкарпатская Русь, ныне – Закарпатье) в то время в пику бывшим австро-венгерским хозяевам происходило масштабное строительство жилищной инфраструктуры – но, как нетрудно догадаться, на американские займы, полученные благодаря все тем же заокеанским русинам...
Следующая модель AVIA под индексом BH-3 стала официальным истребителем военно-воздушных сил Чехословакии. И, как и в первый раз, 185-сильное «сердце» самолёта было чужим и даже немецким – производства BMW.
Но уже в 1921 году чехословацкое предприятие сменило владельца: его приобрёл некий пражский миллионер, сохранив при этом саму торговую марку AVIA. Два года спустя были запущены новые производственные мощности – старые мастерские для самолётостроительной фирмы стали попросту тесноваты. После переезда специалисты «Авиа» создали несколько монопланов – ВН-7, ВН-9 и ВН-11.
«Девятка» стала первым самолётом AVIA, получившим двигатель отечественного производства. Чехословацкая армия проявила к нему интерес и заказала десяток таких монопланов, особенностью которых было низкое расположение крыла и тандемная открытая кабина, в которой лётчик и его «пассажир» размещались последовательно.
Один из вариантов «девятки» выиграл престижную гонку гонку Coppa d'Italia 1925 года, а в следующем году он пролетел 1800 км (1100 миль) по трассе Прага – Париж – Прага со средней скоростью 131,2 км/ч (82 мили в час).
Позже AVIA начала выпускать бипланы – например, транспортный самолёт AVIA BH-25 (C-RITA), который благодаря двигателю Bristol Jupiter мощностью 450 л.с. мог поднять в небо не только двух членов экипажа, но и пять пассажиров.
Несмотря на то, что еще в 1928 году AVIA приобрела фирма Škoda, до начала Второй мировой войны завод в Летнянах выпустил значительное количество гражданских и военных самолётов – не только собственной разработки, но и лицензионных. В непростые военные годы производство не остановилось: AVIA выпускала самолёты немецкой фирмы Arado и авиационные двигатели Argus и Daimler, а после 1944 года в Чехословакии производили тренировочный самолёт Arado 96 и даже лицензионную копию немецкого турбореактивного истребителя Messerschmitt Me.262 (AVIA S-92)!
Продолжение: и в небе, и на земле
После окончания войны профиль деятельности предприятия расширился: здесь занялись ремонтом автомобилей и выпуском высокотехнологичных комплектующих – деталей и узлов топливной аппаратуры, подшипников и так далее.
В это время руководство социалистического государства принимает решение о специализации заводов по типам автомобилей. «Авии» отвели роль по производству грузовиков, пусть и под чужой, казалось бы, маркой Škoda. Прототип Škoda-706R был подготовлен уже в 1946-м, и в следующем году в Летнянах началось производство семитонных грузовиков Škoda, а также автобусов на их базе.
Авиационное направление при этом никто и не думал сворачивать: в то же время AVIA представила новый истребитель AVIA S-199, выпуская при этом по лицензии даже советский штурмовик Ил-10 (B-33).
Еще одной и на этот раз гражданской новинкой стал двухмоторный пассажирский 18-местный самолёт AVIA-14 – «белая копия» советского Ил-14.
За последующее десятилетие предприятие освоило производство Tatra Т-805 – грузового автомобиля с V-образным восьмицилиндровым воздушником, а также грузовиков Praga.
А теперь малоизвестный и поистине невероятный факт: компания AVIA создала собственную... легковую микролитражку, получившую на заводе прозвище «транспортное средство». Она должна была предложить владельцу нечто большее, чем мотоцикл, по цене меньше, чем у автомобиля.
Подобно аналогам вроде немецкой мотоколяски-Гоггомобиля, двигатель у забавной машинки оказался сзади, а несущий кузов авиаторы выполнили из привычного им «крылатого металла» – дюралюминия.
Расположенный сзади мотор в своей основе представлял 350-кубовый двигатель от мотоцикла Jawa. Водитель при этом сидел посередине, а крыша-дверь сдвигалась назад словно «фонарь» у самолёта!
Были в истории марки Авиа и гоночные страницы, причем автомобильные. Еще в пятидесятые годы был построен прототип спортивного автомобиля с двухцилиндровым четырехтактным мотором BMW, причем AVIA Monoposto чудом дожила до наших дней!
К спортивной теме на производственных мощностях в Летнянах вернулись в семидесятые, причем на сей раз – в «формульном» классе «Восток» и уже с «жигулёвским» мотором. Правда, к серийной продукции эксперименты заводского дизайнера Вацлава Лима на гоночную тему имеют скорее «территориальное» отношение.
С небес на землю
В 1963-м в Летнянах начинают выпускать шасси для бронированного транспортёра OT-64 SKOT Střední Kolový Obrněný Transportér, созданного вместе с Прагой и Татрой.
Но год оказался историческим для предприятия не поэтому: ведь именно тогда, несмотря на своё «говорящее» название, AVIA прекращает производство самолётов, полностью сконцентрировавшись на наземном транспорте. И уже четыре года спустя происходит очередное знаковое для завода событие: чехи приобретают лицензию на производство французских грузовиков Renault-Saviem грузоподъемностью полторы (SG2 Super Goelette) и три тонны (SG4 Super Galion) соответственно.
Чтобы эти машины превратились в чешские автомобили AVIA A15 и AVIA A30 1968 модельного года, пришлось спешно расширять и модернизировать производственные мощности, что потребовало возведения новых цехов.
Кроме чехов, лицензией на производство «Савьемов» обзавелись такие гранды, как итальянская компания Alfa-Romeo (!) и немецкий MAN.
Узнаваемая машина с кабиной и кузовом синего цвета стала если не символом, то по-настоящему узнаваемым объектом чехословацкого автопрома, активно поставляясь как в страны Восточного блока, так и в СССР. Модель была относительно массовой: в лучшие годы завод выпускал до 17 тысяч автомобилей в год, которые существовали в трёх десятках разновидностей модификаций.
Локализация производства этой модели к концу семидесятых годов стала практически стопроцентной, и с передка как-то незаметно исчез шильдик «Saviem», который указывал на принадлежность автомобиля к старейшей французской марке.
В 1986 году компанию AVIA, у которой были свои заводы в нескольких городах Чехословакии, вместе с предприятиями Praga, BSS, Metaz и Kutná Hora включили в состав единого хозяйственного объединения. В 1988-м его преобразовали в концерн AVIA, куда вошли сама «Авиа», а также предприятия Praga, BSS и Dačické strojírny (Дачицкий машиностроительный завод). Головным предприятием стал завод AVIA в Летнянах, где производили двигатели, строили кабины и собирали шасси, часть из которых оснащали бортовыми кузовами и изотермическими фургонами, а в Брно, Иванчице и Жилине на базе обычных шасси собирали специальные автомобили.
В 1989 году в ЧССР произошла «Бархатная революция», в результате которой страна распалась на два государства – Чехию и Словакию. Концерн AVIA в это время претерпел аналогичные изменения, также распавшись на самостоятельные предприятия. Собственно сама AVIA при этом в 1992-м стала акционерным обществом Hamilton Standard, которое производило авиационные винты, но вскоре мощности перенесли на новое место, вследствие чего «авиационная тема» в Летнянах стала окончательным достоянием истории. В 1993-м модернизированные модели А21Т и А31Т получили турбомоторы, отвечавшие экологическим нормам Евро-1. Попутно при модернизации осовременили и шасси, и тормоза, и кабину внутри.
В этот момент на заводе предпринимают неожиданную и даже в чём-то отчаянную попытку расширить модельный ряд и приобретают лицензию на производство... французского внедорожника малоизвестной фирмы Auverland.
К сожалению, к тому моменту «авиаторам» стало ясно, что без серьезного иностранного инвестора, как это было в случае со Skoda, выжить в новых экономических условиях никак не получится. Чехи вели переговоры и с «исторически проверенной» фирмой Renault, и с Mercedes-Benz, однако победу, как и в Узбекистане, в 1995 году одержала южнокорейская фирма Daewoo. Корейцы вместе с австрийской фирмой Steyr создали консорциум, который владел 50,2% акций AVIA.
Годом позже торговое наименование стало звучать как Daewoo-AVIA, а кроме производства грузовиков компания также получила статус эксклюзивного представителя марки Daewoo в Чешской республике.
Экономический подъем предприятия тут же сказался на конструкции грузовиков, которые после большого обновления получили новые шасси, передние дисковые тормоза, общепринятые в Европе «малоразмерные» колёса и дизель с промежуточным охлаждением наддува, который укладывался в нормы Евро-2. Кабина стала не только выглядеть более современно, но и откидываться вперёд!
В Летнянах в конце девяностых начали собирать грузовики марки... Lublin. Машинокомплекты поступали из Польши – с завода Daewoo Motor Poland, который также принадлежал корейцам. При этом велась активная работа над принципиально новым среднетоннажным грузовиком, получившим обозначение D-Line и представленным в Чехии в 2000 году.
Кроме отечественного мотора, модель должна была получить английский двигатель Cummins и немецкие коробки ZF. В производство совладельцы вложили немалые деньги – 80 миллионов долларов, что позволило построить новый цех окраски, полуавтоматический сварочный комплекс и современную сборочную линию.
В начале 2006-го AVIA подписала контракт с британской компанией Smith Electric Vehicles (SEV), который предполагал поставку шасси и кабин в Англию, где на них должны были монтироваться электродвигатели. После того, как окончательно обанкротилась сама Daewoo, в октябре 2006 года появилась компания AVIA Ashok Leyland Motors – «дочка» компании Ashok Leyland, являющейся крупнейшим производителем грузовиков в Индии.
После этой «реорганизации» в Летнянах начался выпуск грузовиков D-серии, которые предлагаются в разных вариантах грузоподъемности (от 6 до 12 тонн) и семью вариантами колёсной базы. Технически эти грузовики были вполне современными, не перекликаясь со старушкой-«Авиа» ничем, кроме имени и характерного цвета кабины.
Несмотря на то, что ряд компаний пытался поставлять автомобили AVIA в Москву, Петербург и другие города России, особого успеха в РФ марке добиться уже не удалось – счет шел на десятки экземпляров, едва достигнув сотни единиц.
Да и дома финансовые дела у чешского предприятия с 2006 года шли не очень хорошо, а из-за низкого спроса на грузовики в Чехии в 2013 году индийское руководство приняло решение и вовсе свернуть производство и закрыть завод в Летнянах. И если вы думаете, что на этом история старейшей чешской марки закончилась окончательно, то ошибаетесь!
Весной 2016-го компания Czechoslovak Group приобрела завод у Ashok Leyland, тут же переименовав его в AVIA Motors. В следующем году производственные мощности перевели в город Пршелоуч, где находится промзона нового владельца, который представил и начал выпускать среднетоннажные грузовики AVIA D Initia, соответствующие экологическим нормам Евро 6.
Так что эта длинная сказка, как это очень редко бывает, оказалась для самой AVIA со счастливым концом.
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