Шины для SUV: Toyo в поисках идеального баланса

Мы не первый раз обращаем свое внимание на проблему выбора оптимальных шин для автомобилей класса SUV, но повторенье – мать ученья… Тут, кстати, возможно некое разночтение в понимании того, что представляет собой этот класс. Кто-то относит к нему и рамные внедорожники (в том числе профессионалов борьбы с бездорожьем), и кроссоверы, причем как полноприводные, так и с приводом только на одну ось, но кое-кто считает, что термины «SUV» и «кроссовер» – это синонимы, а «внедорожник» – это что-то совершенно иное. Есть авторы, которые, наоборот, полагают, что SUV – это типичный для Северной Америки легкий грузовик, который используется в качестве повседневного транспортного средства, а кроссоверы – это нечто среднее между ними и легковушками. Давайте договоримся, что будем придерживаться первой точки зрения. Но вернемся к разговору о шинах…



Подбор шин для SUV имеет некую специфику, вытекающую как из технических особенностей самих автомобилей, так и специфики эксплуатации. Во-первых, кузов SUV, как правило, тяжелей кузова легковых автомобилей сопоставимой размерности, а нагрузки, которые испытывают шины, – выше, поскольку сам класс предполагает возможность эксплуатации не только на ровном асфальте. Во-вторых, автомобили SUV имеют относительно большой дорожный просвет, который подразумевает использование шин с довольно большим внешним диаметром. И вот тут возникает серьезное различие в характере эксплуатации автомобилей разными владельцами. Одни ориентируются преимущественно на движение по асфальту, и весь экстремальный оффроуд для них – проезд по заснеженной парковке. Другие же хотят иметь возможность комфортабельно передвигаться по городу, без особого напряжения совершить бросок на тысячу-другую километров по трассе и уверенно передвигаться по очень плохим местным дорогам и грунтовкам. Но есть и те, кто хочет иметь возможность преодолеть несколько километров по раскисшим лесовозным колеям…

Понятно, что разработать шину, которая была бы одинаково эффективна в любом режиме эксплуатации и в любом соотношении, нереально, потому что требования, которые предъявляются к шине на разных покрытиях, зачастую прямо противоречат друг другу. Например, высокая эффективность на слабых грунтах подразумевает разреженный рисунок протектора. Но это автоматически ведет к уменьшению площади сцепления с асфальтом. Продольные водоотводные канавки, эффективно отводящие воду из пятна контакта на твердых покрытиях, ухудшают сцепление шины с грунтом. Высокий профиль повышает комфорт при наезде на препятствия, но ухудшает управляемость, а повышение прочности боковин, наоборот, снижает комфорт. Отсюда следует простой вывод: даже владельцам одинаковых автомобилей нужны разные шины, и их выбор должен зависеть от того, как они планируют эксплуатировать свой SUV. Именно поэтому ведущие производители предлагают целые линейки шин для внедорожников и кроссоверов. Давайте разберем, что представляют собой эти линейки, на примере продукции Toyo Tires.

Первую группу составляют шины категории UHP, Ultra High Performance («сверхскоростные»), имеющие индекс скорости V, который допускает движение на скоростях до 240 км/ч. Именно такие шины интересуют владельцев мощных и быстрых SUV премиальных марок – Range Rover, Mercedes, Audi, BMW, Lexus…

Среди шин этой группы есть модели, полученные из обычных «легковых» вариантов путем усиления боковин, но практически не отличающиеся от них по рисунку протектора. Примером такого подхода является модель Proxes Sport SUV. При разработке этой модели основной упор был сделан на улучшение управляемости на сухом и мокром асфальте, а также на максимальное снижение уровня шума. На достижение этих показателей работает и состав резиновой смеси, разработанный с использованием технологии Nano Balance (об этой технологии мы рассказали весьма подробно. Важно, что при изготовлении этой модели использовано два типа смеси. Наружная часть протектора изготовлена из резинового компаунда с высокими сцепными свойствами, достигнутыми за счет высокого содержания диоксида кремния и применения специального эластомера. А базовая часть состоит из резиновой смеси высокой жесткости, причем использование эластомера, обеспечивающего контроль теплообразования, и особых компонентов для сохранения жесткости позволяет поддерживать свойства шины неизменными при её разогреве.

Toyo Proxes Sport SUV 1 / 5 Toyo Proxes Sport SUV 2 / 5 Toyo Proxes Sport SUV 3 / 5 Toyo Proxes Sport SUV 4 / 5 Toyo Proxes Sport SUV 5 / 5

Не менее важен и рисунок протектора. Среди его особенностей можно назвать четыре продольных водоотводных канавки, образующие ребра со скругленными краями (такое решение позволяет равномерно распределить давление в пятне контакта), ребра высокой жесткости на внешней стороне протектора, обеспечивающие устойчивость в поворотах, и динамические канавки, улучшающие управляемость. Ну а ребра с увеличенным количеством ламелей на внутренней стороне протектора улучшают тяговые свойства на мокрой дороге и снижают уровень шума. Шины доступны в 42 типоразмерах, от 215/65 R17 до 295/40 R22, но наибольшее количество вариантов предусмотрено для посадочных размеров R20 и R21.

Другая модель такого же назначения и категории, Proxes ST III, сконструирована специально для установки на мощные кроссоверы и внедорожники. Эта шина отличается направленным рисунком протектора и обращает на себя внимание эффектным спортивным дизайном. В основе дизайн-концепции этой шины лежат образы молнии, наконечника стрелы и крыльев стелс-истребителя, но это не просто образы. Каждый из элементов несет и функциональную нагрузку: стреловидные конусообразные элементы повышают курсовую устойчивость при прямолинейном движении и способствуют лучшему сцеплению на мокрой дороге, канавки в форме молнии улучшают отвод воды из пятна контакта, жесткие широкие параллелограммные блоки повышают управляемость на сухом покрытии, а 3D-ламели в плечевых зонах протектора ограничивают смещение блоков во время торможения и разгона, за счет чего улучшается передача тормозных и тяговых усилий и снижается неравномерный износ. Эти шины подойдут тем, кто во главу угла ставит эффектную внешность, управляемость и износостойкость, а вот показатели шумности и комфорта их волнуют в несколько меньшей степени. Эти шины выпускаются в размерностях от 215/65 R16 до 305/35 R24, с максимальным разнообразием вариантов в посадочных диаметрах R20 и R22.

Toyo Proxes STIII 1 / 4 Toyo Proxes STIII 2 / 4 Toyo Proxes STIII 3 / 4 Toyo Proxes STIII 4 / 4

Однако среди владельцев SUV, практически никогда не покидающих асфальта, есть и обладатели куда более скромных массовых моделей. Более того, их аудитория существенно больше, и такие запросы тоже стоит учитывать. Но здесь система приоритетов отличается от требований, которые предъявляют к шинам владельцы премиальных SUV: их больше интересует комфорт, износостойкость, живучесть и топливная экономичность. Ответом на эти запросы может стать модель Proxes CF2 SUV, разработанная на основе «легковой» модели Proxes CF2.

Особый состав резиновой смеси с добавлением диоксида кремния, полимеров, повышающих износостойкость и сцепные качества, обеспечивает высокие характеристики на мокрой дороге и низкий износ, причем при сохранении низкого сопротивления качению. Эти шины отличаются, прежде всего, коротким тормозным путем на мокрой дороге, долгим сроком службы и эффективным расходом топлива. Четыре широкие водоотводные канавки снижают риск аквапланирования, а образующие их жесткие ребра снижают уровень шума и повышают устойчивость автомобиля на трассе. На улучшение управляемости и повышение комфорта работают и особенности внутренней конструкции: сверхпрочные эластичные брекерные слои и высокопрочный наполнительный шнур.

Toyo Proxes CF2 SUV 1 / 5 Toyo Proxes CF2 SUV 2 / 5 Toyo Proxes CF2 SUV 3 / 5 Toyo Proxes CF2 SUV 4 / 5 Toyo Proxes CF2 SUV 5 / 5

Proxes CF2 SUV доступна в 29 типоразмерах, от 175/80 R15 до 245/45 R20, но основное внимание уделено средним размерностям R16 и R17, то есть тем, которые нужны владельцам Hyundai Creta, Kia Sportage, Toyota RAV4 и VW Tiguan.

Но есть ведь и те, кто и покупал кроссовер или внедорожник именно для того, чтобы ездить на дачу, на охоту, на рыбалку, просто отдыхать на природе, кто, в конце концов, живет не в мегаполисах, а в «уездных городках» или просто в сельской местности. Им шины, в принципе не рассчитанные на движение по грунту, просто противопоказаны! Но у Toyo есть решения и для них – целая линейка шин Open Country, состоящая из четырех моделей, обозначенных U/T, H/T, A/T Plus и M/T.

По балансу своих свойств шины Open Country образуют четкий градиент. На одном его полюсе находятся грязевые шины M/T. Это достаточно старая модель, получившая первые награды еще в 2008 году, но не утратившая своей актуальности: новинки в категории Mud Terrain вообще появляются довольно редко. Конструкция с тремя слоями корда из полиэстера обеспечивает повышенную прочность шины, отличную управляемость и способность выдерживать большие нагрузки, но главные таланты этой модели – высокую проходимость на пересеченной местности, отличные тяговые характеристики и управляемость на бездорожье – определяет рисунок протектора. Именно четыре ряда разреженных крючкообразных блоков дают максимальное сцепление с грунтом, позволяя при этом протектору самоочищаться при пробуксовке и просто в движении. Кроме того, рисунок, выходящий на плечевую зону, с открытыми плечевыми блоками зубчатой формы, играющими роль грунтозацепов, позволяет уверенно двигаться в глубокой грязи и глиняных колеях.

Toyo Open Country M/T



Но такой тип протектора, как правило, приводит к повышенному уровню шума и не лучшему сцеплению с мокрым асфальтом. Чтобы ситуация выглядела не так грустно, все блоки прорезаны глубокими ламелями, а плечевые блоки имеют различные размеры и конфигурацию – это уменьшает уровень шума на твердых покрытиях. В результате в отзывах потребителей эту модель называют одной из самых тихих и комфортных в грязевом сегменте. Шина выпускается в 25 типоразмерах, причем именно тех, которые можно применять на полно- и среднеразмерных пикапах и внедорожниках. О том, что шины Open Country M/T отлично подходят для установки на легкий коммерческий транспорт, говорят буквы LT в обозначении размерностей.

На другом полюсе находятся модели U/T и H/T. Они достаточно близки по своим потребительским качествам, поскольку ориентированы прежде всего на движение по дорогам с твердым покрытием, хотя в принципе позволяют съехать на легкое бездорожье.

Шины Open Country H/T «заточены» под шоссе и предназначены для тех, кто часто ездит на большие расстояния. Соответственно, одним из главных достоинств модели является длительный срок эксплуатации. Кроме того, симметричный ненаправленный рисунок протектора предотвращает неравномерный износ, блоки с различным уровнем наклона уменьшают шум, возникающий при соприкосновении шины с дорожным покрытием. Для этих же целей предназначены и волнообразные ламели, рассекающие блоки протектора на большую глубину. Центральное ребро жесткости отвечает за устойчивость в поворотах и управляемость на сухом асфальте, а две глубокие круговые канавки в плечевой зоне – за отвод воды, снижение уровня шума и высокую эффективность при любых погодных условиях. Шины Open Country H/T доступны всего в четырех типоразмерах, но это самые востребованные размерности: 235/75 R16, 275/60 R18, 245/55 R19 и 235/55 R20. Тем не менее модель H/T постепенно выводится из ассортимента, поскольку считается, что её вполне может заменить модель U/T.

Toyo Open Country U/T 1 / 4 Toyo Open Country U/T 2 / 4 Toyo Open Country U/T 3 / 4 Toyo Open Country U/T 4 / 4

Линейка типоразмеров модели Open Country U/T гораздо шире и насчитывает 51 позицию, причем 4 из них предназначены для легкого коммерческого транспорта. Как и следует из названия (U/T означает Urban Terrain), шины ориентированы на эксплуатацию преимущественно в городе, но владелец кроссовера, «обутого» в такие шины, вполне может позволить себе вылазку за город, на травку и проселочную дорогу. Состав резиновой смеси с добавлением диоксида кремния существенно уменьшает уровень шума, улучшает сцепление с мокрым асфальтом и уменьшает сопротивление качению, а значит – повышает энергоэффективность.

На борьбу с шумом направлен и ряд особенностей рисунка протектора, в частности, оптимизированное размещение блоков протектора различной формы и частая насечка на внутренней поверхности канавок. Такая форма канавок создает препятствие для проходящего через них потока воздуха, а это в свою очередь снижает уровень шума, создаваемого протектором при движении. Такая технология получила фирменное наименование Silent wall, «стена тишины». Из прочих особенностей можно отметить наличие в плечевой зоне так называемых мультиволновых ламелей, которые придают блокам протектора оптимальную жесткость. Эта жесткость повышает устойчивость в поворотах, а также способствует более равномерному износу шины.

Но что делать, если владельцу автомобиля регулярно приходится ездить по не самым лучшим дорогам, и он хочет носиться по грейдерам с такой же уверенностью, как и по асфальту шоссейных трасс? Тогда ему нужны настоящие «универсальные солдаты», то есть шины категории All Terrain. В гамме Toyo это место занимает модель Open Country A/T Plus.

Toyo Open Country A/T Plus 1 / 4 Toyo Open Country A/T Plus 2 / 4 Toyo Open Country A/T Plus 3 / 4 Toyo Open Country A/T Plus 4 / 4

С одной стороны, шины этой модели прекрасно приспособлены к встрече с бездорожьем. Под бесшовным верхним брекерным слоем расположен сверхпрочный стальной брекер, который прикрывает каркас из двухслойного полиэстера. Всё это вместе с высокий заворотом слоя каркаса и жестким наполнительным шнуром служит залогом неожиданно высоких (для внедорожных шин) показателей управляемости, устойчивости и износостойкости. Кроме того, за износостойкость протектора, низкое сопротивление качению, а также за сцепление с мокрым асфальтом отвечает особый состав резиновой смеси с добавлением силики (двуокиси кремния).

Что же касается рисунка протектора, то он разработан, прежде всего исходя из задачи получить высокую проходимость: разделенные широкими канавками боковые блоки расположены своеобразными ступеньками, а рисунок протектора заходит на боковины. Понятно, что шины A/T по определению имеют несколько меньший внедорожный потенциал по сравнению с шинами M/T, но если оценить работу Open Country M/T отметкой в 5 баллов, то Open Country A/T Plus заслуживает твердую «четверку». В общем, на этих шинах не стоит бросаться на штурм карельских болот, но с раскисшей грунтовкой в средней полосе они справятся без особых проблем.

Ну а чтобы совместить высокую эффективность на грунте с пристойным поведением и комфортом на асфальте, рисунок протектора сделан асимметричным. Стоит отметить, что на первый взгляд эта асимметрия совершенно не бросается в глаза. Тем не менее все жесткие блоки протектора расположены в пять рядов. При этом центральный ряд образует ребро жесткости, отвечающее за точность реакции на действия рулем при движении по шоссе. Блоки внутренней стороны шины отвечают за низкий уровень шума, а также устойчивость и высокие тормозные качества, а вот блоки наружной стороны – за высокие сцепные качества на бездорожье.

Toyo Open Country A/T Plus

В итоге шина заслуживает оценку «выше среднего» за проходимость и износостойкость, а при оценке всех остальных параметров (эффективность на сухом и мокром покрытии, комфорт, шум и сопротивление качению) выглядит уверенным середнячком – естественно, если сравнивать эту модель с чисто шоссейными шинами Toyo, теми же Proxes Sport или CF2.

В России шины Open Country A/T Plus доступны в 56 типоразмерах, среди которых есть варианты, идеально подходящие и для «олдскульных» среднеразмерных пикапов и внедорожников (например, 30x9.50/R15LT, 31X10.50/R15LT и 33X12.50/R15LT), и для массовых кроссоверов (235/70 R16 и 235/65 R17), и для мощных автомобилей сегмента SUV-D – к примеру, 285/50 R20.

Подведем итог: выбирая шины для своего кроссовера или внедорожника, не стоит «голосовать сердцем» и ориентироваться на моду или эффектный внешний вид. Прежде всего стоит четко понять, как именно вы будете эксплуатировать автомобиль, куда и как часто будете ездить и какие качества вы готовы считать самыми важными – низкий уровень шума, ездовой комфорт, поведение на асфальте, готовность бороться с аквапланированием или проходимость. Обеспечить всё это одновременно не может ни одна модель любого из самых известных брендов. Но вот найти шины с подходящим для вас балансом вполне реально, в том числе – в линейке Toyo, причем этот японский бренд вполне может порадовать вас вполне доступными ценами.