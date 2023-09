В этом году в выставке приняла участие 141 компания. Считать, сколько из них приехало из Китая, я не стал, но JAC, Dongfeng, FAW, Weichai, Dauyn, Sany, JMC, King Long, Zhong Tong, Ankai, Yutong и множество других, уже ставших практически родными, производителей не могли не остаться незамеченными. Впрочем, не Китаем единым живёт наш автопром. На выставке можно было встретить и турецких производителей, и даже иранских. Но их, конечно, было не так много, как представителей из Поднебесной. К тому же у нас сейчас китайскую технику часто выдают за отечественную, и понять, чем тот же Валдай 45 отличается от Foton Auman, могут только специалисты. Рассматривание десятков разных китайских грузовиков (или одних и тех же, но с разными шильдиками) с одинаковыми моторами Weichai, коробками передач Fast Gear и мостами Hande вгоняет в тоску, но такое обилие хотя бы как-то помогает коммерческому автопрому симулировать относительное здоровье. Тем не менее среди этих машин есть и интересные образцы, которые способны даже вызвать оптимизм. Они интересны хотя бы тем, что они почти что отечественные (полностью отечественным не может быть ни один автомобиль). Да и среди «китайцев» нет-нет да и попадётся что-то любопытное. Вот на такие машины мы сейчас сегодня и посмотрим. Итак, что на Comtrans вызывает наибольший и даже искренний интерес?

Своё, родное

Начнём с новинки, которую ждали уже очень давно: полноприводного Соболь NN 4х4.

Когда только появился Соболь NN, у всех любителей этих машин в глазах застыл немой вопрос: а когда будет полноприводная версия? Моноприводный Соболь – немного не тот Соболь, который всем нужен (хотя и таким он тоже многим нравится). И вот, наконец-то, ГАЗ показал новинку с колёсной формулой 4х4.

Обратите снимание: тут нет неразрезного переднего моста. На общем подрамнике установлены независимая пружинная подвеска, редуктор и рулевая рейка. Выбор режима трансмиссии организован с помощью шайбы на панели, никаких торчащих рычагов в кабине нет.

На показанной на выставке машине под капотом стоит новый газовский дизель G2.5 (149,6 л.с., 420 Нм), коробка – шестиступенчатая.

Подробнее о том, что ещё нового появилось в полноприводном Соболе, мы расскажем позже. Сейчас пока посмотрим другие экспонаты.

Вторая долгожданная премьера от ГАЗа – это Газель NN с автоматической коробкой передач. Точнее, с роботом.

В основе робота лежит пятиступенчатая механическая коробка, но это не значит, что роботы будут исключительно с пятью передачами. Дело в том, что хотелось успеть показать двухпедальную машину на выставке, а быстрее было сделать образец с пятиступенчатой коробкой. В будущем робот может быть и шестиступенчатым (напомню, что шестиступенчатую механику на газовские машины ставят уже давно), а пока сейчас главное – понять, как воспримет такую идею публика.

Ещё один интересный автомобиль от ГАЗа – Валдай 8.

По большому счёту, это продолжение линейки Валдая Next, но с очень существенными отличиями. Поэтому вполне логично, что это всё-таки другая машина. Основное отличие – дизель G2.5 вместо Cummins ISF2.8, который из газовских машин потихоньку ушёл по понятным причинам. С одной стороны, жаль – хороший был мотор (при условии грамотного обслуживания), с другой – Валдаю очень не хватало более тяговитого мотора. Да и грузоподъемность Валдая 8 возросла c 3,8 т (такой она была у Валдая Next) до 4,6 т. Хотя, конечно, ходовая часть от ГАЗона NEXT полной массой 8,7 т как бы намекает, что иногда можно нагрузить его и ещё больше. Можно, конечно, но не нужно.

Ну и уж коли начали говорить о Валдаях, посмотрим и на Валдай 12 полной массой 12 т, который уже готовится к производству. В общем-то, по документам его полная масса чуть меньше (11990 кг), так что он не попадает под действие «Платона». Под кабиной – ярославский дизель семейства ЯМЗ-530 мощностью 170 л.с. и новая шестиступенчатая коробка передач. Важная особенность – цельная рама с лонжеронами постоянного сечения без вставок и удлинителей. Можно ставить любую надстройку, какую только душа изволит пожелать.

К Валдаям ещё вернёмся, а пока оценим экзотику.



Например, электрическую машину для служб доставки SDV 3,5.

Электрическая часть и интерьер кабины тут от уже серийного электромобиля Газель e-NN, грузоподъёмность – тонна. Запас хода – до 200 км, чего для города достаточно. Ну а за городом придётся ездить на чём-то другом. Согласен, выглядит машина странно, но есть у ГАЗа и ещё более странный экспонат – автономная транспортная платформа.



Электропривод у этой платформы тоже от Газель e-NN, ходовая часть – от Соболя NN 4х4. По большому счёту, это робот-доставщик, который можно использовать на складах и заводах. Колёса обеих осей у него управляемые, так что машина может не только крутиться на пятачке, но и бегать крабом – бочком. Но это уже совсем специфичная штука, так что вернёмся к грузовикам.

ГАЗ показал ещё несколько машин, но и о них, и о тех, которые уже показали, более подробно расскажем в отдельном материале. А пока посмотрим грузовики, от которых у некоторых журналистов упали челюсти: Валдай 18, Валдай 33 и Валдай 45.

Вроде бы, Валдай – бренд ГАЗа. Но нет. Этим названием воспользовалась компания «Нижегородские грузовые автомобили», о которой, признаться, до начала выставки никто не слышал. По большому счёту продукция этой фирмы – совместное детище ГАЗа и китайского Foton. Шильдика ГАЗа на этих Валдаях нет – это всё-таки не ГАЗ. Но и фотоновского значка на кабине тоже не видно, потому что теперь это просто Валдай, а не Foton или ГАЗ. Впрочем, на ГАЗе планируют заняться локализацией этих машин: варить для них и кабины, и рамы. В планах есть и переход к отечественным моторам и коробкам, так что посмотрим, что получится. Ух, как сейчас напряглись в КАМАЗе!

Теперь перейдём к другому отечественному производителю – миасскому Уралу. Тут центром притяжения стал Урал 80 (он же Урал-43206-67).

В ближайший год мы эту машину на дорогах, скорее всего, ещё не увидим, но машина интересная. Можно было бы даже сказать, что это такая новая «шишига» (ГАЗ-66), но это было бы чудовищным заблуждением: Урал 80 имеет полную массу в 12600 кг при грузоподъёмности 5500 кг. То есть, эта машина намного больше и тяжелее. Под капотом – новый дизель ЯМЗ-535, пятиступенчатая механическая коробка передач и двухступенчатая раздатка.



Подробнее об этой машине мы тоже расскажем в отдельном материале с выставки.

Теперь перейдём к братьям-белорусам. МАЗ не стал привозить полсотни новых машин (которых у него и нет), но зато показал шикарный новый седельный тягач МАЗ-541SA5

Особенность машины – использование агрегатов «дружественного» происхождения. На стенде про мотор сказано кратко: Евро-6, 550 л.с. Скорее всего, речь идёт о 13-литровом турбодизеле Weichai, который в этом МАЗе и собирались прописать. Коробка передач – 12-ступенчатая роботизированная Fast Gear. И всё это вместе – реальная угроза нашему КАМАЗу-54901 поколения К5, который за последний год тоже заметно «окитаился». Что ж, посмотрим, что из этого выйдет.

Ещё одна заметная новинка МАЗа – самосвал МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8.

Вроде бы этой машине уже есть пара лет от роду, но нет: тут тоже не обошлось без принудительных новшеств. Теперь вместо автоматов Allison тут тоже китайский автомат Fast Gear. Ну а дизель сразу выбрали удачный – Weichai. Так что его менять не пришлось.

Ну и, наконец, автобус туристического класса 3 поколения МАЗ 350 для пригородно-междугородних и туристических перевозок.

Надо говорить, что его двигатель – всё тот же Weichai? Только WP10, а не WP12, как у самосвала. Но в остальном локализация у этого автобуса высокая, а каркас вообще из российского металла. Дизайн, правда, немного странный: пока китайцы пытаются нарисовать что-то европейское, на МАЗе нарисовали что-то китайское. Но это дело вкуса, кому-то, может, нравится.



Кстати, о китайцах. У них тоже есть, что посмотреть.



Друзьям – только лучшее

Я уже говорил, что рассказывать о десятках одинаковых машин – дело скучное и неблагодарное. Поэтому отмечу лишь несколько самых интересных машин.

Первая – это магистральный тягач от DongFeng под именем ChengLong H7.

Формально о выводе этого автомобиля на наш рынок стало известно ещё в июле, но пока на дорогах этот тягач встречается очень редко. На мой взгляд, это самый европейский из всех китайских автомобилей: с просторной и очень богатой кабиной (там может быть даже кухня и душевая кабинка) и с очень богатым оснащением (тут есть всё – от системы удержания в полосе и камер кругового обзора до системы контроля усталости и потери концентрации). Мотор – Yuchai (480 л.с.) коробка – робот ZF Traxon (известная по очень многим грузовикам). Тем не менее пока популярным этот тягач не стал. Возможно, дело в цене от 10 миллионов, но сейчас это уже не так уж дорого.

Из машин поменьше отметим два автомобильчика, один из которых – очередной «убийца Газели», а второй – симпатичный LCV Dongfeng K33-561.

«Убийца Газели» – это грузовичок BAW T7, который обещают собирать в Брянске.

1 / 2 2 / 2

Эта машина – классическая «полуторка» с полной массой до 3,5 тонн, одно- или двухрядной кабиной. Есть два варианта мотора: бензиновый и битопливный (газ-бензин). Дизеля в линейке, правда, нет, но цена от двух миллионов вполне конкурентоспособная.

Вторая интересная маленькая машина – цельнометаллический фургон Dongfeng K33-561.

1 / 2 2 / 2

Она интересна хотя бы двигателем – дизелем Renault-Nissan М9Т. Напомню, что такой же стоит в пикапе Dongfeng DF6. Коробка передач – механическая шестиступка, но вот полная масса у него 3970 кг, что говорит о необходимости иметь в правах открытую категорию С. Да и стартовая цена в 3,65 миллиона рублей позволяет ГАзели немного расслабиться.

А что ещё?

Кто-то спросит: а что там наш КАМАЗ? А с ним всё нормально – он умудрился притащить сразу 30 экспонатов. Вот, например, КАМАЗ Атлант.

Но это не так интересно, как новая линейка КАМАЗ Компас, в которую входят модели с индексами 5, 9 и 12. И если Компас 9 и 12 новинками никак не назовёшь, то Компас 5 – действительно что-то новенькое. Но у нас была возможность ещё до начала выставки Comtrans попробовать всю линейку в деле на Дмитровском полигоне. Так что оставайтесь на связи: совсем скоро мы расскажем о том, чем нам эти машины понравились, а чем – не очень.

На этом на сегодня всё. Разумеется, на самом деле машин было намного больше, сегодня мы выбрали лишь самые интересные. Подробности о некоторых из них будут чуть позже. А некоторые, вполне вероятно, побывают у нас и на тестах. Если, конечно, когда-нибудь доберутся до конвейеров.