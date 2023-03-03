Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его быстрее, но проект откладывался: постоянно были тяжёлые времена. Но работа всё-таки шла, и вот, наконец, ГАЗ обрадовал новым Соболем. Стоило ли ждать новинку так нетерпеливо? Да, стоило: машина получилась удачной.

Чем не ГАЗель?



Тем, кто не слишком хорошо разбирается в лёгкой коммерческой технике, вкратце напомню, чем отличаются ГАЗель и Соболь. Основное отличие – в длине: Соболь короче ГАЗели. Например, база стандартного цельнометаллического фургона ГАЗель NN составляет 3145 мм, длиннобазного – 3745 мм, а Соболя NN – всего 3005 мм.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 Второе отличие – это задняя ошиновка. Вот тут стало немного сложнее, потому что раньше все знали: у Соболя на задней оси два колеса, у ГАЗели – четыре. Но совсем недавно ГАЗ стал выпускать ГАЗели без спарки, с задней типично «соболиной» осью и простой ошиновкой. Говорят, такая модификация подойдёт тем, кто чаще ездит по городу – ей легче управлять. Скорее всего, так оно и есть, но по одним только колёсам теперь ГАЗель от Соболя не отличишь. Зато можно отличить по задним дверям, которые у ГАЗели и Соболя открываются на разный угол. Но о дверях поговорим чуть позже. В остальном эти машины практически одинаковые: с теми же моторами, коробками и подвесками. Есть отличия в комплектациях, но это уже совсем неважно. Давайте лучше начнём изучать, что это за зверёк такой – Соболь NN.



Инструкцию читать надо!

Все знают, что автомобильные журналисты – народ самоуверенный. Подумаешь, Соболь… Да я на таком ездил, что Соболю не снилось! Сейчас как сяду да как прижму «тапку в пол»! Как бы не так.

Во-первых, сесть в Соболь как положено сразу не получится. Завидуйте, владельцы премиум-седанов: у водительского сиденья целых 18 направлений регулировок! Подобные кресла обычно встречаются на больших грузовиках или на дорогих версиях импортных «малотоннажников». И с некоторыми из регулировок надо разбираться основательно, иначе посадка не станет удобной. Тут можно не только отрегулировать жёсткость подрессоренного сиденья под вес водителя, но и изменить длину подушки, угол её наклона, наклона всего кресла, наклона спинки, высоту поясничного подпора… А еще можно подкорректировать угол наклона рулевой колонки. И если не заняться вдумчивой настройкой, можно не только заработать боль в спине, но и банально перекрыть ободом руля приборную панель. Времени на изучение пиктограмм регулировок может потребоваться много, но это того стоит.

Во-вторых, чтобы вдавить «тапку в пол», нужно снять машину со стояночного тормоза. На Соболе он электрический – привычной для многих «кочерги» нет. Работает он довольно шустро, но я как человек нетерпеливый несколько раз всё-таки психовал и нажимал клавишу туда-сюда, не дождавшись исчезновения надписи «Stop». Привык где-то через недельку. Отношение осталось двойственным: вроде удобно, но привыкать все-таки надо.



Потратив некоторое время на борьбу с креслом и стояночным тормозом, я вырулил от дилера. Не могу сказать, что сразу с первых минут или километров я привык к Соболю. Это было бы неправдой. И мне до сих пор трудно сказать, почему так произошло. Привыкание проходило постепенно и как-то поэтапно.



Вот, например, приборная панель. Да, она очень даже симпатичная, с хорошей графикой на экранчике. Показания спидометра и тахометра видны даже боковым зрением, а если надо, то на бортовой компьютер можно вывести те параметры, которые интересуют в первую очередь: скорость, напряжение в бортовой сети или даже температуру двигателя. Но шкалы температуры и уровня топлива вызывают вопросы. Температура на приборке «растёт» в обратную сторону – справа налево. Можно привыкнуть? Можно. Но сначала это кажется не очень логичным.



С уровнем топлива ещё интереснее. Зачем-то дизайнеры выделили на шкале ярким цветом зону последних десяти литров. Сидя в машине с полным баком, можно подумать, что эти десять литров солярки – последние в баке. Чтобы понять, сколько её там осталось всего, поначалу приходится присматриваться. И опять же: привыкнуть можно. Но не сразу.

Лес, снег и моторы

Понятно, что оценивать машину только в городе мне не хотелось, поэтому первым делом я запланировал поездку куда-нибудь в том направлении, где вначале есть трасса, а потом нет не то что трассы, а хороших дорог вообще. А куда может поехать любитель автоспорта в первой половине февраля, если не на баху «Северный лес» – первый этап Чемпионата России по ралли-рейдам. Ну и не буду скрывать: я давно болею за ГАЗ Рейд Спорт, так что хотелось поддержать друзей и просто хорошую команду. Ехать лучше в компании, поэтому утром в пятницу забираю друзей – и в путь.

Утром я сел в холодную машину. В Соболе есть штатный предпусковой подогреватель, но, как вы уже поняли, читать инструкцию – а это отдельная книжечка – мне не хотелось. Потом я всё-таки её изучил и с подогревателем разобрался, но без чтения этой увлекательной литературы, если у вас нет опыта использования этого устройства, не обойтись. Ну да бог с ним – есть обогрев зеркал, лобового стекла, сидений (причём и пассажирских тоже), так что спасаться от мороза в шкуре убитого медведя не придётся. А если подогреватель заранее все-таки включить, машина встретит горячим воздухом из дефлектора печки сразу после запуска двигателя. Приятно, однако.



Одного из товарищей надо было забрать из гостиницы, рядом с которой по старой доброй традиции Питера нет порядочной парковки. Пришлось красться между машинами, попутно подтверждая ощущение, испытанное накануне вечером при парковке у себя во дворе: какая же удивительная у Соболя способность крутиться на пятачке! Я раньше много ездил на Volkswagen Transporter Т4 и должен сказать, что с Соболем иногда справиться легче, несмотря на то, что он больше. Видимо, сказывается задний привод, благодаря которому удалось сделать угол поворота передних колес в 45°, а радиус разворота – всего 5,4 м. При длине машины в 5,1 м получилось прямо-таки шикарно! Вот только очень жалко, что в базовом оснащении нет камеры или парктроников. Впрочем, у нас машина из самых первых партий, еще ноябрьская. Но газовцы говорят, что уже в марте в продаже появятся фургоны с заводскими парктрониками, а чуть позже обещают ещё и радары слепых зон. Так что будем считать, что отсутствие парктроников – это недостаток тестовой машины.



Итак, прокравшись через забитую машинами парковку, забираю друзей. Едем на три дня, так что вещей с собой много. Их можно закинуть в фургон (как-никак 7,8 куба), но можно со своими вещами поступить и более деликатно: уложить их под пассажирские сиденья. Там места достаточно, так что чемоданы и рюкзаки чувствуют себя под сиденьем свободно.

Трое мужиков тоже сидят не вплотную. Надо сказать прямо: кабина Соболя (как и ГАЗели) NN – это шедевр по меркам коммерческой машины. И не только из-за пространства, которого в ней много, но и из-за его организации. Если рассматривать все кармашки, органайзеры, подставки, полочки, возникает мысль о том, что можно купить ещё одну ГАЗель и растолкать её по запчастям во все эти ниши, углубления и бардачки. И я, например, нигде в других машинах не видел сверху панели штатное удерживающее устройство для телефона или планшета. Мелочь, а приятно.

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Ехать далеко – чуть больше ста километров. За это время можно оценить поведение Соболя на трассе. При наборе скорости мотор, конечно, слышно очень хорошо, но на круизе при скорости 100-110 км/ч он не досаждает, а других шумов – аэродинамических и колёсных – я не заметил вовсе. Можно не повышать голос и спокойно разговаривать. Однако если захочется послушать музыку, лучше заранее убить в себе меломана с абсолютным слухом: звук у магнитолы не для эстетов. Слушать что-то про то, что «жизнь блатная хуже, чем отрава» можно, но не более. Вряд ли это можно считать недостатком для грузовика, но не сказать об этом не могу. Впрочем, само головное устройство с 9-дюймовым сенсорным дисплеем работает быстро и без «глюков».



На очень грязных трассах Ленобласти выше всяких похвал вели себя боковые зеркала, которые так и не удалось закидать грязью. На моей Kia Rio в такую погоду через два-три километра в них ничего не видно, что невероятно раздражает. В Соболе же они остаются чистыми очень долго.

Ближе к автодрому «Игора Драйв», в окрестностях которого проходила гонка, началась сильная метель. Само собой, высокий Соболь не может не парусить, а ведь ещё и задний привод, и довольно короткая база… Я немножко крепче вцепился в руль, но оказалось, что переживал зря: машина очень хорошо стоит на заснеженной трассе с колеёй, даже скорость сбрасывать почти не пришлось.

Про саму гонку много рассказывать не буду – для этого нужен отдельный материал. Но скажу, что для команды ГАЗ Рейд Спорт она получилась драматичной. Команда выставила две ГАЗели NN: Александр Русанов и Алексей Мальцев ехали в категории Т1 и Алексей Игнатов и Евгений Павлов – в категории R (рейд-спорт). Русанов и Мальцев выступили отлично: второе место в своей категории и седьмое в абсолютном зачёте. И это при том, что на второй день на втором круге они пробили переднее правое колесо и докатили круг на трёх оставшихся. К сожалению, трасса в этот раз была для ГАЗелей слишком узкой, так что приходилось рисковать, и один раз этот риск вышел боком. Но иначе никак, а результат получился всё равно достойным. А вот на машине Игнатова и Павлова с новым мотором Cummins Euro 6 не выдержала турбина. В итоге – ремонт, замена и… И опять поломка. Пришлось снизить давление наддува. До финиша доехали, но лишь в середине таблицы. Обидно, но что поделать – это первая гонка сезона, в которой новый мотор обкатывали в боевом режиме впервые. Надеюсь, на следующем этапе результат будет лучше. Но вернёмся к Соболю.

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Я никогда раньше не ездил на ГАЗе с новой шестиступенчатой коробкой передач. По сути, большинство тестовых километров я ездил на ней, как на пятиступенчатой: первая передача там похожа на «понижайку» и нужна только на сильно гружёной машине или в тяжёлых дорожных условиях. Так что начинать движение чаще приходилось со второй передачи. На шестой при скорости 110 км/ч обороты невысокие – чуть за две тысячи, так что получается и тихо, и экономично. Но есть замечание к джойстику. Сам он удобный, очень удачно лежит прямо под рукой, и при переключении передач мне даже не приходилось отрывать руку от подлокотника. Но усилие на нём великовато, отчего страдает чёткость переключений.

В лесах около Игоры выяснил ещё одну интересную вещь: в тестовом Соболе нет блокировки в заднем мосту. И это грустно, потому что на свежевыпавшем снеге и заднем приводе автомобиль периодически пытался застрять. Правда, ни разу не застрял. И не потому что я водитель от бога (это вопрос довольно полемичный), а потому что есть вот та первая передача, на которой в большинстве случаев можно выползти из засады как на понижающей передаче. Но с блокировкой было бы, конечно, надёжнее, и я бы её себе заказал – такая возможность есть.

Что ж, теперь отправимся в город.



Житель мегаполиса

Не могу утверждать, что Соболь создан исключительно для города – на трассе он тоже хорош. Но всё-таки город – это его стихия. Тут в нём просыпается деликатность легкового автомобиля: можно красться по сантиметрам, можно втискиваться в узкие проезды (не забывая про повторители в зеркалах, которые зачем-то заметно выступают из корпуса, отчего их легко снести). Замечательные тормоза и обзор – тут даже говорить нечего. Однако я всё-таки нашёл, к чему придраться.

Чтобы лучше понять Соболь, я использовал его как машину на каждый день, вместо своей Рио. Возил сына в школу, ездил с женой за продуктами (о да, наконец-то нам хватило места для пакетов из супермаркета!), ездил по рабочим делам. Как ни странно, преимущества новой газовской «шестиступки» в городе не менее заметны, чем на трассе. В городе хватает всего трёх передач – второй, третьей и четвёртой. Мотор на Соболе – это всё тот же Cummins ISF 2,8 (дизель, 2,8 л, 140 л.с.), и тянет он неплохо. Правда, не стоит строго ориентироваться на зелёную зону тахометра, потому что если пытаться за неё не выходить, при переходе на повышенную передачу можете оказаться на слишком низких оборотах, и динамика разгона сразу пропадет. Если крутить мотор чуть за зелёную зону, хотя бы до 2700 оборотов, то машина едет даже не столько быстрее, сколько органичнее – без потери момента.

Еще один недостаток, который был замечен уже в городе, – это то, что можно не обращать внимания на цифры климатической установки: 26 там градусов или 29 – это не известно ни Соболю, ни самому богу. Вместо этих условных чисел, которые должны изображать температуру, можно было сделать простую шкалу. Но ладно, поворчали – и хватит. Перейду к плюсам.



Первое, что меня одновременно удивило и обрадовало, это расход топлива. Я ожидал, что на трассе на шестой передаче Соболь не будет жрать солярку литрами. Так оно и вышло: если не топить педаль в пол, можно уложиться и в 8,5 литров на 100 км (правда, это данные для пустой машины – на гружёной я их не проверял). Приятно, но ожидаемо. А вот расход по пробкам Петербурга в 12,5 литров максимум – это очень и очень достойный показатель. В таком же режиме моя легковушка ест около 11-11,5 л, поэтому 12,5 л для Соболя – это очень хорошо. Однако отмечу, что эти цифры взяты из показаний бортового компьютера, а он, говорят коллеги, тут порой показывает больше, чем есть на самом деле. Но в любом случае мне с лихвой хватило 80-литрового бака на 600 с небольшим километров пробега, из которых на трассу выпало около половины.

Ещё один плюс в карму Соболя я бы не заметил, если бы не так давно не катался на старом Транзите 2001 года выпуска. При всём моём уважении к этому «дедушке», у него напрочь отсутствовала хотя бы какая-то обивка фургона. Если в него хоть что-то положить и не закрепить, на ходу сзади просыпается гигантская погремушка. В Соболе ничего подобного нет: грузовой отсек у него полностью обшитый, на полу лежит фанера, а вдобавок там штатно предусмотрены такелажные петли на полу и такелажные рейки на бортах. То есть, груз несложно закрепить, и внутри ничего не гремит на каждой кочке.

И, наконец, последнее – люк для длинномерного груза. Тут ситуация следующая: длина грузового отсека Соболя – 2,6 м. А, например, стандартная длина панелей МДФ – 2,7 м. Проблема? Для кого-то – да. Для Соболя – нет. Открываем люк в передней стенке и вуаля – 3,5 м погрузочной длины есть. И это действительно удобно: при компактных габаритах можно перевезти длинномерный груз.



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А если Транзит?

Теперь перейдём к самому интересному: сколько стоит Соболь NN? Для меня этот интерес не праздный: я понял, что втюрился по уши и хотел бы купить его для семьи. Не фургон, конечно, а семиместный «комби», но хотел бы однозначно. Поэтому вопросы о стоимости я задавал очень даже искренне. Итак, наш тестовый фургон можно купить по цене от 2 695 000 рублей, а «комби» – от 2 905 000. Дорого? Дорого, конечно. Но вот, например, Niva Travel почти за полтора миллиона – это дешево? Что поделать, такие у нас сейчас цены. Тот же Ford Transit, каким-то чудом оставшийся на складе у дилера, стоит от 4,5 миллионов (за фургон). На этом фоне стоимость Соболя уже не кажется высокой. Выходит, что это у нас деньги такие дешёвые, а не машины дорогие. В общем, без комментариев.

Теперь отвечу на немой вопрос, который уже повис по ту сторону экранов: а что там с Соболем 4х4? Будет? Терпение и спокойствие, будет! Скоро появится и полноприводный Соболь NN, и, как мне кажется, это будет совсем другая машина. Очень хочется дожить и увидеть её своими глазами.



P.S. Кстати о часто задаваемых вопросах: Волгу на ГАЗе выпускать не будут. Ни ГАЗ-3102, ни Siber. Вообще не будут. И под заказ тоже не сделают. И нет, кузов купить тоже нельзя. Возможно, кому-то эти вопросы покажутся странными, но они реальны. А вот положительные ответы на них – нет.

