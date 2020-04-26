Советские боевые «Козлы» ГАЗ-69: штабные, артиллерийские, противотанковые и не только

В наследство от РККА послевоенной Советской армии досталась лёгкая командирская машина ГАЗ-67Б , но ещё за семь лет до прекращения её выпуска на Горьковском автозаводе разрабатывали принципиально новый автомобиль ГАЗ-69, выпускавшийся затем в нескольких исполнениях вплоть до систем запуска противотанковых ракет.

Хорошо известный советский джип ГАЗ-69 с народными прозвищами «Козёл» или «Бобик» положил начало установкам на новых вездеходах различного облегчённого возимого или навесного войскового оборудования. Вместе с тем в октябре 1947-го его первый прототип «Труженик» официально создавался для сельского хозяйства. Правда, в секретном техническом задании он носил совершенно иное наименование — тягач батальонных орудий и миномётов. За следующие два года появились ещё четыре опытных образца ГАЗ-69-76 с цельнометаллическими кузовами и характерными вырезами в откидном прямоугольном тенте, получившие индекс АТК-Л-69 — артиллерийский тягач колёсный лёгкий.

Опытный образец ГАЗ-69 с полукруглыми вырезами в тенте. 1948 год



Один из первых четырех прототипов с глухими боковинами моторного отсека

В 1951 году были проведены государственные испытания доработанных военных машин ГАЗ-69 на шинах типа ёлочка в сцепе с лёгкими пушками. В ходе испытаний был снят кинофильм, который продемонстрировали И. В. Сталину, что предопределило дальнейшую успешную судьбу автомобиля и способствовало скорому принятию его на вооружение.



Упрощенный предсерийный вариант ГАЗ-69-76 образца 1951 года

Осенью 1953-го развернулось мелкосерийное изготовление машин ГАЗ-69 с усиленной лонжеронной рамой, 52-сильным движком от легковушки М-20 «Победа» и трёхступенчатой коробкой передач с двухступенчатой раздаточной. К новинкам относились карданные валы с игольчатыми подшипниками, мосты с шариковыми шарнирами равных угловых скоростей и полуэллиптические рессоры с гидроамортизаторами двойного действия. В открытом двухдверном кузове с двумя передними сиденьями и двумя задними продольными скамейками размещалось до девяти человек. Там размещали также грузы массой до 500 килограммов и монтировали спецнадстройки. Впервые ГАЗ-69 был представлен на военном параде 7 ноября 1953 года.



Серийный армейский ГАЗ-69 с боковой «запаской» и поднятым тентом

ГАЗ-69 с откидным лобовым окном и задними продольными сиденьями

Испытания автомобиля ГАЗ-69 с одноосным прицепом ГАЗ-704 на местности

В 1955-м серийный выпуск ГАЗа-69 был переведен на Ульяновский автозавод, который в 60-е перешёл на обновленный вариант ГАЗ-69М с 65-сильным двигателем М-21Г от фургона УАЗ-450 с новым радиатором для охлаждения масла и маскировочными фарами. Версии 69Э и 69МЭ с экранированным электрооборудованием служили в основном в войсках связи.



Доработанный ГАЗ-69М ульяновской сборки для Советской армии (архив 21 НИИЦ)

Автомобиль ГАЗ-69M на съезде старинной военной автотехники. На заднем плане – ГАЗ-69АМ (фото автора)

В 1969-1972 годах в Ульяновске выпускалась последняя серия ГАЗ-69-68 с 70-сильным мотором М-21В от грузовичка УАЗ-452, механизмом отключения переднего привода и упрочнёнными ведущими мостами. Внешне эти машины отличались тентом с двумя небольшими боковыми окошками.



Вторично модернизированный грузопассажирский автомобиль ГАЗ-69-68

Уже в первые годы выпуска автомобили семейства ГАЗ-69 превратились в основные лёгкие многоцелевые машины Советской армии. Их поставляли в государства Варшавского договора и в армии многих соседних и дальних стран.



С 1953 года, параллельно с моделью ГАЗ-69, выпускался вариант ГАЗ-69А для эксплуатации в сельском хозяйстве, который также сыграл важную роль в военном деле. От своего старшего брата он отличался четырёхдверным кузовом с двумя рядами сидений, задним багажным отсеком с запасным колесом и скошенной частью брезентового тента.



Пятиместный военный вариант ГАЗ-69А с тентованным кузовом

Вид сверху на цельнометаллический кузов ГАЗ-69А с опущенным тентом. 1951 год

Его общая конструкция и параметры менялись параллельно с развитием базовой машины ГАЗ-69, а экранированные версии получали индексы 69АМ и 69А-68 соответственно.



Штабные автомобили ГАЗ-69А на военном параде на Красной площади. 1 мая 1958 года

Автомобили ГАЗ-69А/АМ состояли на вооружении СССР как командирские автомобили, традиционно возглавлявшие военные парады. В братских странах они служили многоцелевыми, штабными и парадными машинами, а также применялись для фельдъегерской связи.



Советский джип ГАЗ-69А в румынской армии на праздновании Дня освобождения. 1964 год

Военное оснащение на шасси ГАЗ-69

В Советском Союзе представители 69-го семейства с различными надстройками и вооружением исполняли штабные и парадные функции, служили для перевозки небольших подразделений, боеприпасов и мелких грузов, а также буксировали артиллерийские системы массой до 800 килограммов.



Автомобиль ГАЗ-69А во главе колонны Воздушно-десантных войск на параде в Ленинграде. 1958 год

Штабная машина ГАЗ-69А из состава группы Советских войск в Германии

Автомобили ГАЗ-69 с прицепными зенитными пушками на военных маневрах. 1955 год

Для доставки раненых в задней части кузова оборудовали двухъярусные носилки на четырёх человек. Машины с лёгкими радиостанциями и спецсигналами часто применяли в качестве патрульных машин Военной автоинспекции (ВАИ).



На московском параде автомобили ГАЗ-69 с личным составом ВДВ. 7 ноября 1957 года

На вооружении Воздушно-десантных войск состояли авиадесантируемые варианты машин ГАЗ-69 с демонтированными окнами и выступавшими внешними деталями, а доработанные версии доставляли транспортными самолётами и вертолётами. Прочие автомобили этого поколения оснащались средствами связи и разведки, пулемётами разных калибров, зенитным вооружением и ракетными системами.



Специальный облегченный авиадесантируемый вариант автомобиля ГАЗ-69 в ГДР

В Чехословакии на ГАЗ-69М монтировали штабной пункт ПВО для управления спаренными зенитными системами на грузовиках Praga V3S. В ГДР на ГАЗ-63АМ устанавливали 12,7-мм пулемёты и небольшие радиолокационные комплексы. В вооруженных силах дальних стран ГАЗоны служили базой 82-мм миномётов, безоткатных орудий и лёгких пушек.



ГАЗ-69АМ с крупнокалиберным пулеметом ДШК в Народной армии ГДР

Ниже приводим краткие сведения по наиболее распространенным и известным военным исполнениям машин семейства ГАЗ-69.



Мобильный топопривязчик базировался на специально подготовленном автомобиле ГАЗ-69Т и представлял собой комплекс топографической аппаратуры для непрерывного определения координат воинских подразделений, дорог и отдельных объектов, а также прокладки путей сообщения и переноса их на местность.



Модернизированная топографическая машина ГАЗ-69ТГМ с расширенной комплектацией

Спецмашину радиационной и химической разведки ГАЗ-69РХ оборудовали комплексом специальных приборов и средств для определения наличия и степени заражённости воздуха, местности и боевой техники известными на то время отравляющими веществами.



Машина ГАЗ-69РХ радиационной и химической разведки в польской армии

Лёгкая ламповая коротковолновая радиостанция Р-104М «Кедр» с собственными аккумуляторами обеспечивала двухстороннюю радиосвязь с различными объектами на ходу или на стоянке. Она размещалась поперечно в заднем отсеке автомобиля ГАЗ-69-68Э, а сложенная телескопическая антенна крепилась на правой боковине кузова.



Автомобиль ГАЗ-69-68Э с радиостанцией Р-104АМ в вооруженных силах Финляндии

Лёгкие радиостанции Р-125 «Алфавит» обеспечивали радиосвязь между командирами частей и начальниками различных служб Сухопутных войск. Всё оборудование было смонтировано за передними сиденьями машин ГАЗ-69Э/МЭ. Радист размещался на поперечной скамейке, одну или две штыревые антенны крепили на кронштейнах с левой стороны кузова.



Командно-штабная машина с радиостанцией Р-125М на шасси ГАЗ-69МЭ (архив 21 НИИЦ)

Внутреннее оснащение мобильной радиостанции Р-125М «Алфавит» в Народной армии ГДР

Секретный радиопеленгационный комплекс «Орел-Д», известный как «Луч-1», базировался на закамуфлированном шасси ГАЗ-69 с жёстким кожухом и брезентовой обшивкой вместо тента. Вращавшийся пеленгатор обеспечивал перехват радиосигналов на ходу или на стоянке в любое время суток.



Лёгкий радиопеленгатор «Орел-Д» с упрочнённым верхом кузова. 1965 год

Аэродромный пусковой агрегат АПА-12 применялся для запуска двигателей лёгких летательных аппаратов, проведения их обслуживания и питания электрических систем. Его основой являлось специальное шасси УАЗ-917, которое от серийного ГАЗа-69 отличалось наличием коробки отбора мощности, отдельной двухместной кабиной и кузовом с задней откидной крышкой, под которой находились генератор, аккумуляторы и контрольно-измерительные приборы.



Аэродромный пусковой агрегат АПА-12 на шасси УАЗ-917. 1962 год

Первый советский лёгкий дорожный миноискатель ДИМ с поисковым индукционным сканирующим устройством на переоборудованном шасси ГАЗ-69 служил для прокладки путей передвижения военных колонн, механизации поиска и обнаружения различных видов мин на больших территориях или на глубине до 70 сантиметров. Рабочие системы были подвешены в передней части рамы автомобиля и состояли из рычажно-пружинной подвески, двух управляемых колёс и шести поддерживающих роликов. Интересной особенностью машины было дополнительное правое рулевое колесо для оператора, управлявшего положением миноискателя.



Дорожный индукционный миноискатель ДИМ на автомобиле ГАЗ-69 в польской армии

Макет миноискателя ДИМ в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге (фото автора)

Первая советская лёгкая боевая машина «Шмель» для запуска четырёх противотанковых реактивных снарядов, созданная в 1960 году, базировалась на доработанных шасси ГАЗ-69/69М и входила в состав самоходного ракетного комплекса 2К15.



Пусковая установка 2П26 «Шмель» на шасси ГАЗ-69М в Музее артиллерии и инженерных войск (фото автора)

Она снабжалась двухместной кабиной с бронированной задней стенкой и повышенным расположением брезентовой крыши. В задней секции рамы с высоким складным тентом помещалась артиллерийская часть с направляющими для ракет с дальностью стрельбы до двух километров. В кабине рядом с водителем на особом сиденье, обращённом спинкой против движения, размещался оператор-наводчик, управлявший ракетами посредством двухпроводной линии связи.



Мобильные противотанковые системы «Шмель» на военном параде в Египте

Подготовка к запуску управляемых реактивных снарядов массой по 22,5 килограмма

В 1966 году эту систему сменил комплекс «Малютка» на колёсной бронемашине.



На заглавной фотографии – пусковая установка «Шмель» на шасси ГАЗ-69 для запуска противотанковых реактивных снарядов в экспозиции Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

