Советские боевые «Козлы» ГАЗ-69: штабные, артиллерийские, противотанковые и не только

Хорошо известный советский джип ГАЗ-69 с народными прозвищами «Козёл» или «Бобик» положил начало установкам на новых вездеходах различного облегчённого возимого или навесного войскового оборудования. Вместе с тем в октябре 1947-го его первый прототип «Труженик» официально создавался для сельского хозяйства. Правда, в секретном техническом задании он носил совершенно иное наименование — тягач батальонных орудий и миномётов. За следующие два года появились ещё четыре опытных образца ГАЗ-69-76 с цельнометаллическими кузовами и характерными вырезами в откидном прямоугольном тенте, получившие индекс АТК-Л-69 — артиллерийский тягач колёсный лёгкий.
В 1951 году были проведены государственные испытания доработанных военных машин ГАЗ-69 на шинах типа ёлочка в сцепе с лёгкими пушками. В ходе испытаний был снят кинофильм, который продемонстрировали И. В. Сталину, что предопределило дальнейшую успешную судьбу автомобиля и способствовало скорому принятию его на вооружение.
Осенью 1953-го развернулось мелкосерийное изготовление машин ГАЗ-69 с усиленной лонжеронной рамой, 52-сильным движком от легковушки М-20 «Победа» и трёхступенчатой коробкой передач с двухступенчатой раздаточной. К новинкам относились карданные валы с игольчатыми подшипниками, мосты с шариковыми шарнирами равных угловых скоростей и полуэллиптические рессоры с гидроамортизаторами двойного действия. В открытом двухдверном кузове с двумя передними сиденьями и двумя задними продольными скамейками размещалось до девяти человек. Там размещали также грузы массой до 500 килограммов и монтировали спецнадстройки. Впервые ГАЗ-69 был представлен на военном параде 7 ноября 1953 года.
В 1955-м серийный выпуск ГАЗа-69 был переведен на Ульяновский автозавод, который в 60-е перешёл на обновленный вариант ГАЗ-69М с 65-сильным двигателем М-21Г от фургона УАЗ-450 с новым радиатором для охлаждения масла и маскировочными фарами. Версии 69Э и 69МЭ с экранированным электрооборудованием служили в основном в войсках связи.
В 1969-1972 годах в Ульяновске выпускалась последняя серия ГАЗ-69-68 с 70-сильным мотором М-21В от грузовичка УАЗ-452, механизмом отключения переднего привода и упрочнёнными ведущими мостами. Внешне эти машины отличались тентом с двумя небольшими боковыми окошками.
Уже в первые годы выпуска автомобили семейства ГАЗ-69 превратились в основные лёгкие многоцелевые машины Советской армии. Их поставляли в государства Варшавского договора и в армии многих соседних и дальних стран.
С 1953 года, параллельно с моделью ГАЗ-69, выпускался вариант ГАЗ-69А для эксплуатации в сельском хозяйстве, который также сыграл важную роль в военном деле. От своего старшего брата он отличался четырёхдверным кузовом с двумя рядами сидений, задним багажным отсеком с запасным колесом и скошенной частью брезентового тента.
Его общая конструкция и параметры менялись параллельно с развитием базовой машины ГАЗ-69, а экранированные версии получали индексы 69АМ и 69А-68 соответственно.
Автомобили ГАЗ-69А/АМ состояли на вооружении СССР как командирские автомобили, традиционно возглавлявшие военные парады. В братских странах они служили многоцелевыми, штабными и парадными машинами, а также применялись для фельдъегерской связи.
Военное оснащение на шасси ГАЗ-69
В Советском Союзе представители 69-го семейства с различными надстройками и вооружением исполняли штабные и парадные функции, служили для перевозки небольших подразделений, боеприпасов и мелких грузов, а также буксировали артиллерийские системы массой до 800 килограммов.
Для доставки раненых в задней части кузова оборудовали двухъярусные носилки на четырёх человек. Машины с лёгкими радиостанциями и спецсигналами часто применяли в качестве патрульных машин Военной автоинспекции (ВАИ).
На вооружении Воздушно-десантных войск состояли авиадесантируемые варианты машин ГАЗ-69 с демонтированными окнами и выступавшими внешними деталями, а доработанные версии доставляли транспортными самолётами и вертолётами. Прочие автомобили этого поколения оснащались средствами связи и разведки, пулемётами разных калибров, зенитным вооружением и ракетными системами.
В Чехословакии на ГАЗ-69М монтировали штабной пункт ПВО для управления спаренными зенитными системами на грузовиках Praga V3S. В ГДР на ГАЗ-63АМ устанавливали 12,7-мм пулемёты и небольшие радиолокационные комплексы. В вооруженных силах дальних стран ГАЗоны служили базой 82-мм миномётов, безоткатных орудий и лёгких пушек.
Ниже приводим краткие сведения по наиболее распространенным и известным военным исполнениям машин семейства ГАЗ-69.
Мобильный топопривязчик базировался на специально подготовленном автомобиле ГАЗ-69Т и представлял собой комплекс топографической аппаратуры для непрерывного определения координат воинских подразделений, дорог и отдельных объектов, а также прокладки путей сообщения и переноса их на местность.
Спецмашину радиационной и химической разведки ГАЗ-69РХ оборудовали комплексом специальных приборов и средств для определения наличия и степени заражённости воздуха, местности и боевой техники известными на то время отравляющими веществами.
Лёгкая ламповая коротковолновая радиостанция Р-104М «Кедр» с собственными аккумуляторами обеспечивала двухстороннюю радиосвязь с различными объектами на ходу или на стоянке. Она размещалась поперечно в заднем отсеке автомобиля ГАЗ-69-68Э, а сложенная телескопическая антенна крепилась на правой боковине кузова.
Лёгкие радиостанции Р-125 «Алфавит» обеспечивали радиосвязь между командирами частей и начальниками различных служб Сухопутных войск. Всё оборудование было смонтировано за передними сиденьями машин ГАЗ-69Э/МЭ. Радист размещался на поперечной скамейке, одну или две штыревые антенны крепили на кронштейнах с левой стороны кузова.
Секретный радиопеленгационный комплекс «Орел-Д», известный как «Луч-1», базировался на закамуфлированном шасси ГАЗ-69 с жёстким кожухом и брезентовой обшивкой вместо тента. Вращавшийся пеленгатор обеспечивал перехват радиосигналов на ходу или на стоянке в любое время суток.
Аэродромный пусковой агрегат АПА-12 применялся для запуска двигателей лёгких летательных аппаратов, проведения их обслуживания и питания электрических систем. Его основой являлось специальное шасси УАЗ-917, которое от серийного ГАЗа-69 отличалось наличием коробки отбора мощности, отдельной двухместной кабиной и кузовом с задней откидной крышкой, под которой находились генератор, аккумуляторы и контрольно-измерительные приборы.
Первый советский лёгкий дорожный миноискатель ДИМ с поисковым индукционным сканирующим устройством на переоборудованном шасси ГАЗ-69 служил для прокладки путей передвижения военных колонн, механизации поиска и обнаружения различных видов мин на больших территориях или на глубине до 70 сантиметров. Рабочие системы были подвешены в передней части рамы автомобиля и состояли из рычажно-пружинной подвески, двух управляемых колёс и шести поддерживающих роликов. Интересной особенностью машины было дополнительное правое рулевое колесо для оператора, управлявшего положением миноискателя.
Первая советская лёгкая боевая машина «Шмель» для запуска четырёх противотанковых реактивных снарядов, созданная в 1960 году, базировалась на доработанных шасси ГАЗ-69/69М и входила в состав самоходного ракетного комплекса 2К15.
Она снабжалась двухместной кабиной с бронированной задней стенкой и повышенным расположением брезентовой крыши. В задней секции рамы с высоким складным тентом помещалась артиллерийская часть с направляющими для ракет с дальностью стрельбы до двух километров. В кабине рядом с водителем на особом сиденье, обращённом спинкой против движения, размещался оператор-наводчик, управлявший ракетами посредством двухпроводной линии связи.
В 1966 году эту систему сменил комплекс «Малютка» на колёсной бронемашине.
На заглавной фотографии – пусковая установка «Шмель» на шасси ГАЗ-69 для запуска противотанковых реактивных снарядов в экспозиции Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Советский джип 2 поколения.