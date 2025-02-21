Ситуация не самая приятная: надо снять колесо, но один болт никак не хочет откручиваться. В итоге дешёвый баллонный ключ слизывает ему грани, после чего остаётся только действовать по заветам Бориса Пастернака: «Достать чернил и плакать». Или можно придумать какой-то более практичный выход из ситуации? Можно! Хотя и сложно.

Если есть время и деньги

Откинем очевидный вариант – поехать в сервис. Это для слабых людей. Сильные идут другим путём: боли, разочарований и финансовых вложений. Зато в итоге получают радость от победы над болтом, а это дорогого стоит. Тем временем при некоторых вложениях этот путь можно сильно сократить.

Речь идёт о приобретении экстрактора (выкрутки, ввёртки, ввёртыша – в сервисах его как только не называют). Это такое конусное сверло с обратной резьбой и четырёхгранником под ключ или вороток. Пользоваться экстрактором не слишком сложно, но вдобавок к нему нужно иметь как минимум дрель и сверло по металлу, кернер и молоток. Если ничего из этого нет, то дешевле будет действительно поехать в сервис. Если нет только экстрактора, то нужно помнить, что при его покупке нельзя экономить. Дешёвые ломаются очень легко, толку от них мало, а выкручивать болт, в котором застрял обломок экстрактора, ещё сложнее.

Фото: Колеса.ру

Последовательность работ очевидная: берём кернер, намечаем место сверления в центре болта с сорванными гранями и сверлим отверстие под экстрактор. Если немного промахнулись с центром на головке или обломке болта, это не очень страшно. Но желательно этого не делать, потому что существует золотое правило использования экстрактора: нужно всегда выбирать экстрактор максимально возможного диаметра. То есть 4-миллиметровым экстрактором выкручивать колёсный 12-миллиметровый болт, тем более закисший, бесполезно: слабый экстрактор, скорее всего, просто сломается. Лучше взять побольше (например, 8-миллиметровый), и вот тут как раз важно постараться засверлиться как можно точнее, чтобы экстрактор вкрутился именно в болт, а не в ступицу или, что более вероятно, в колёсный диск. Глубоко сверлить не надо, достаточно будет 8-10 мм. При сверлении не нужно демонстрировать упорство и жечь несколько свёрл. Лучше работать потихоньку, делая перерывы, чтобы дать остыть и сверлу, и болту – локальный перегрев диску на пользу не идёт. Итак, отверстие готово, теперь вставляем в него экстрактор и крутим воротком по направлению против резьбы болта. Экстрактор должен вгрызаться в остатки болта, и если последний не закис окончательно, операция должна закончиться безоговорочным успехом.



Фото: Михаил Баландин

К сожалению, грани обычно оказываются слизанными именно потому, что болт намертво прикипел. Толку от «вэдэшки» в этом случае будет не больше, чем от молитвы, поэтому чтобы не сломать экстрактор, можно попытаться немного облегчить его задачу. Например, вкручивая экстрактор, постучать по воротку с ним молотком в тот момент, когда он под нагрузкой. Это хотя бы немного увеличивает шансы сдёрнуть приржавевшую резьбу болта. Есть ещё один способ ослабить болт. Иногда он показывает себя вполне действенным, хотя мы не можем рекомендовать его по причине дикой и откровенно незаконной сущности. Заключается он в том, чтобы ослабить все остальные болты и потихоньку проехаться пару километров. Один болт, даже сильно закисший, редко способен удержать колесо на месте. Совсем отвалиться ему не дадут оставшиеся три или четыре болта (зависит от машины), а вот сдёрнуть болт весом машины и силой, действующей на колесо, часто успешно получается. Только не надо ездить много и быстро: есть хороший шанс сделать ослабленными болтами отверстия в диске овальными, после чего отцентровать его на ступице будет практически невозможно.

Необходимо напомнить ещё одну вещь: экстрактор бывает не только в виде сверла, но и в виде головки, которой можно открутить гайки со слизанными гранями. Такими экстракторами-головками в сервисах выкручивают секретки с дисков, от которых потеряли ключ. Качественная головка-экстрактор стоит дорого, но уж если покупать, то именно такую: дешёвая легко может лопнуть. Это не так неприятно, как сломанный внутри испорченного болта обычный экстрактор, но и выкидывать на ветер потраченные на плохую головку-экстрактор 300-500 рублей тоже ни к чему.

Фото: Raymond, wikipedia.org

В общем-то, экстрактор – лучший инструмент для того, чтобы выкрутить болт с сорванными гранями. Плохо только, что дёшево его не купишь, и часто с экономической точки зрения выгоднее будет съездить в сервис, чем отдать деньги за железку, которая потом несколько лет будет лежать на полке в кладовке. Может быть, есть другие способы, не такие дорогие?

Почти бесплатно и почти бесполезно

К сожалению, другие будут либо не слишком результативными, либо слишком сложными. К первым можно отнести старый метод наколачивания на болт головки меньшего диаметра. Да, иногда он помогает, но перед тем, как брать в руки головку и кувалду, нужно быть готовым как минимум к тому, что с головкой придётся попрощаться. Редко какая головка может деформировать болт под свой размер, не меняя при этом свою геометрию. Как правило, головка при этом из 17-миллиметровой станет 17,5- или 18-миллиметровой, причём в ней намертво застрянет старый болт (если, конечно, его получится выкрутить). Но если под рукой есть ненужная головка, то почему бы и не попробовать – хуже всё равно не будет.

Фото: Михаил Баландин

Второй способ – что-нибудь приварить к головке со слизанными гранями. Тут особых правил нет: варят любую железку, за которую удобно сдёрнуть болт воротком или ключом с неприлично длинной трубой на рычаге, которую многие уважительно называют «усилителем». Разумеется, мало у кого дома или в гараже есть сварочный аппарат, поэтому помощь такого рода обычно оказывают в сервисах. И, что плохо, не всегда в хороших. Поэтому нет ничего странного в том, что иногда таким способом не только выкручивают испорченный болт, но и губят во время сварки колёсный диск. Повторим ещё раз: локальный перегрев для диска опасен. К тому же в некоторых дисках болт утоплен так глубоко, что подобраться к нему сваркой просто невозможно. Так что этот способ доступен отнюдь не всегда.

А что насчёт дедовского метода «зубило и молоток», который предполагает ставить зубило под углом в сторону откручивания болта по резьбе и последующими ударами молотка пытаться выкрутить болт? На самом деле он не так эффективен, как кажется, и намного лучше себя проявляет при откручивании не болта, а гайки со слизанными гранями. Хотя если болт при этом ещё и нагреть, то сдёрнуть его иногда можно. Однако если грани на головке болта уничтожены приложенной к баллонному ключу неимоверной силой, стучать по зубилу уже поздно. Эффективнее было бы сначала залить болт «жидким ключом», потом постучать по нему зубилом (не стараясь при этом испортить грани головки болта), а уж потом пытаться выкрутить этот болт баллонником. В этом случае шансов на успех было бы больше, но о том, «как надо было», поговорим позже.

Ну и, наконец, если есть дрель и свёрла, а экстрактора нет, и покупать его не хочется, болт можно просто высверлить. Хотя если говорить прямо, это не так уж и просто, потому что иногда попадаются болты из такой стали, что высверливать их приходится очень и очень долго. Главная опасность – повредить сверлом ступицу, поэтому работать придётся аккуратно.

Чтобы не испортить

Ну а теперь вернёмся к вопросу «что надо было сделать, чтобы не сорвать грани болта?».

Первое – не надевать на них дешёвый инструмент. Использование кривых баллонных ключей и головок из сплава риса и фольги – гарантированный способ уничтожить грани болта или гайки. Второе – затягивать колёсные болты с правильным моментом затяжки. Разные производители рекомендуют разные моменты, но обычно они не намного больше 100 Нм. Прыгать на трубе, затягивая колесо – плохая идея. Хорошая – затянуть в меру, а километров через 50-100 проверить момент и при необходимости подтянуть.

Фото: Евгений Балабас

Третье – смазка болта. В среде не только автолюбителей, но и профессионалов общего мнения по поводу целесообразности нанесения смазки на колёсный болт нет. Существует мнение, что в результате применения смазки болт будет самопроизвольно откручиваться, а момент затяжки будет всегда неправильным (вроде как трение в смазанной резьбе меньше, отчего при затяжке фактический момент будет всегда больше требуемого, а это резьбе сильно вредит). Отчасти эти опасения справедливы, и на новых машинах найти смазку на болтах колёс невозможно – её там почти никогда нет. Но это – на новых. В реальной жизни болты или шпильки лучше всё-таки смазывать: никакого избыточного момента при затягивании не будет, резьба не повредится, и откручиваться ничего не должно. Но есть два важных нюанса. Во-первых, наносить нужно только высокотемпературную смазку, желательно – с более консервирующими, а не смазывающими характеристиками. Например, медную или керамическую, но никак не литол или солидол. Во-вторых, наносить её нужно только на резьбовую часть болта, а не на конусную, которой производится центрирование диска на ступице. Вот там сила трения действительно важна, и со смазкой лучше туда не лезть. Да и прикипает всё-таки резьба, а не конус болта или гайки. Поэтому использовать смазку нужно, но с умом. И тогда необходимость покупать экстракторы или плясать вокруг болта с сорванными гранями стремится к нулю.