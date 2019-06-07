Свет против света: помогает ли от ослепления фарами горящий в салоне плафон?

Свет против света: помогает ли от ослепления фарами горящий в салоне плафон?

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Ослепление водителя огнями фар встречной машины в темное время суток – проблема вечная. А с появлением современных галогенных ламп с повышенной светоотдачей и дешевых комплектов для самостоятельной установки ксенона она стала лишь острее…
 

Если ослепление сзади отчасти удалось побороть использованием электрохромных самозатемняющихся зеркал (хотя бюджетные авто такой функцией, как правило, не обладают), то встречная засветка по-прежнему опасна для машин практически любого класса и цены. Для тех, кто часто ездит по ночам, борьба с этим явлением делится на «пассивные» методы (специальные очки-«антифары» и экраны-фильтры, крепящиеся перед глазами водителя на козырек) и «активные» – в виде устройств фоновой внутрисалонной подсветки, которые заранее адаптируют глаз к приближению яркого источника света снаружи. О последних мы сейчас и поговорим! К примеру, в советское время популярным автомобильным гаджетом был противоослепляющий фонарь ФП-03УЗ, выпускаемый Рижским опытным заводом средств механизации.

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Устройство было невероятно примитивным в электрическом плане – оно представляло собой банально питаемый от прикуривателя светильник с 5-ваттной лампочкой и кнопкой включения. Светильник крепился на присоске к лобовому стеклу над головой водителя и якобы сокращал на 20-30% время адаптации глаз к «световому удару», наносимому появляющимся из темноты на ночной трассе встречным автомобилем.

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Почему в противоослепляющем фонаре используется синий светофильтр, а не, скажем, зеленый или вовсе неокрашенный? Все дело в физиологических особенностях человеческого зрения: чувствительность фоторецепторов глаз при темновой адаптации смещается в синюю часть спектра.

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 Многие из тех, кто не утруждал себя чтением инструкций, считали, что свет противоослеплящего фонарика должен был направляться в глаза водителя, но это распространенное заблуждение! На разных автомобильных форумах олдскульный фонарик ФП-03УЗ и в наши дни поминается достаточно часто, но обычно в таком духе: «а вот у меня у отца/деда на Жигулях/Москвиче/Волге такая фигня была, но после одного-двух применений ее закинули в дальний угол как бесполезную и даже вредную!». Нам же удалось раздобыть прибор для ретро-теста в состоянии «капсулы времени» — новеньким, в упаковке и с бумажной инструкцией, которая четко гласит: «Фонарь противоослепляющий крепится на внутренней стороне лобового стекла автомобиля таким образом, чтобы пучок света был направлен ПАРАЛЛЕЛЬНО стеклу и создавал подсветку для глаз водителя»

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 Разумеется, мы не смогли отказать себе в удовольствии испытать на практике гаджет из прошлого, чтобы понять – есть ли от него какой-либо эффект? Устанавливаем согласно инструкции, параллельно стеклу, включаем, получив интимную нежно-голубую подсветку, и отправляемся в путь по неосвещенным дорогам!

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 Что можно сказать? Удивительно, но эффект действительно есть! Расхождение со встречными машинами на неосвещенных ночных дорогах происходит с меньшей нагрузкой на глаза водителя. Не сказать, что улучшения радикальны, но они однозначно заметны. Вот только есть один нюанс… точно такой же эффект дает включенный потолочный светильник штатной салонной подсветки!

 Но для чего же тогда выпускали «противоослепляющий фонарь ФП-03УЗ», если его можно было заменить штатной подсветкой? А причина проста – на многих моделях советских авто потолочные плафоны освещения либо отсутствовали вовсе (как, скажем, на классических ВАЗах), либо располагались не там, где нужно – не над головой водителя, а позади нее, в центре крыши (к примеру, на ГАЗ-21, Москвичах 402-408 и так далее) А вот на машинах типа АЗЛК-2141 или ВАЗ-2109 салонный плафон стоял недалеко от зеркала заднего вида и вполне мог выполнять роль противоослепляющей подсветки. Им «ФП-03УЗ» был совершенно не нужен.

 Также надо отметить, что в радиолюбительской литературе с 70-х и до 90-х годов часто публиковались схемы автоматических противоослепляющих устройств, которые представляли собой те же фонарики над головой водителя, но с включением посредством фотоэлемента, получавшего сигнал от встречных фар. Правда, из-за инерционности срабатывания, а также из-за необходимости постоянной ручной подстройки чувствительности популярностью такие самоделки не пользовались.

Сегодня же, в эпоху дешевых светодиодов и быстродействующих микроконтроллеров эта история восстала из небытия – к примеру, некая немецкая компания выпускает противоослепляющий светильник «AntiBlendLicht» – светодиодную панель, крепящуюся на солнечный козырек и автоматически включающуюся по команде встроенных световых датчиков. Стоит сей гаджет 100 евро (!) в версии для легковых авто и 200 евро (!!!) в версии для грузовиков, отличаясь лишь 24-вольтовым питанием…

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Ну и напоследок нужно отметить, что проблема ослепления водителей встречными фарами бесконечно привлекает изобретателей, как серьезных, так и безумных – на эту тему регулярно патентуется что-то новенькое! Из наиболее любопытного и отчасти фантастического можно отметить пять пока не реализованных, но отчасти разумных идей:

 — Введение единого стандарта поляризационного покрытия стекол фар для всех производителей автомобилей и компонентов, чтобы можно было выпускать по единому стандарту специальные поляризованные очки для водителей, настроенные на свет фар и эффективно его ослабляющие.

— Повсеместное внедрение датчиков света, управляющих яркостью фар в ночное время – чтобы при появлении встречной машины яркость лучей обоих автомобилей начинала ослабевать с расстояния примерно в сотню метров и почти полностью снижалась на расстоянии около десяти метров.

— Оснащение автомобилей фарами, мигающим с частотой, превышающей инерционность глаза человека, а водителей – электронными очками со стеклами с переменной прозрачностью, которая синхронизируется с частотой мигания фар. Для того, чтобы очки водителя в одной машине синхронизировались с фарами другого автомобиля, в рамках единого стандарта используются радиочастотные приемопередатчики, устанавливающие соединение друг с другом при сближении машин.

— Включение в состав асфальта (или нанесение поверх, как краски) флюоресцирующего состава и одновременное применение ламп фар, светящих в мягком ультрафиолете – невидимых невооруженным глазом и безопасных для зрения. Подсвеченные ультрафиолетом участки дороги с таким флюоресцирующим покрытием должны сами светиться в темноте. 

— Оснащение практически всех автодорог (а не только крупных) стандартными мачтами освещения, но с умной системой активации фонарей, реагирующей на свет фар. На малозагруженной дороге фонари по умолчанию не светят, экономя электроэнергию, но включаются от света фар автомобиля и далее автоматически зажигаются перед ним и гаснут сзади, если следующая машина не появляется. Это позволит автомобилистам полностью отказаться от дальнего света и снизить яркость ближнего. А то и вовсе обойтись ходовыми огнями.

Практика
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