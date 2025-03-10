Современный владелец автомобиля даже себе представить не может, что еще буквально лет 35 назад салонный фильтр был прерогативой только дорогих автомобилей, и то порой лишь в качестве опции. Впервые об очистке воздуха, поступающего в салон, начали задумываться еще в 50-х годах ХХ века, однако серийно их начали устанавливать лишь спустя почти 40 лет.

От куска тряпки к премиальной опции

По версии немецкой компании Freudenberg, впервые идею об использовании фильтра высказал водитель одного из ее членов правления, который заметил, что его одежда загрязняется именно от поступающего в салон воздуха. Для этого был применен отрез фирменного нетканого материала, которым перекрыли отверстие для поступления воздуха в систему вентиляции. На оригинальное решение обратили внимание руководители компании, и в итоге в лаборатории компании был создан фильтрующий материал Viledon, поступивший на промышленный рынок уже в 1957 году. Однако сфера его применения ограничилась лишь очистными системами предприятий.

Не стоит считать, что версия, изложенная на официальном сайте компании Freudenberg, является чем-то уникальным. Аналогичные рассказы присутствуют практически у всех производителей фильтровальных материалов. Более того, если вспомнить так называемые гаражные истории, то наверняка каждый найдет среди них похожие. Правда, в тех случаях чаще всего использовались более простые материалы – например, чулки или марля.

К использованию салонных фильтров вернулись только в 1979 году при запуске в производство новой на тот момент модели SAAB 9000. Но и это осталось единичным явлением, так как фильтрующий элемент был очень грубым и задерживал лишь крупные частички пыли, а сама идея его присутствия в автомобиле не была оценена ни владельцами, ни сотрудниками сервисов.

Прошло еще 10 лет, прежде чем фильтр салона решили установить на Mercedes-Benz S-class. Задание на подготовку к выпуску фильтрующего материала получила та самая Freudenberg. Срок был небольшой: всего за 6 месяцев надо было разработать и адаптировать для автомобиля новый материал. Сотрудники компании успешно справились с заданием, и за 1989 год было произведено 35 000 фильтров micronAir, а в 1993 году было продано уже 3,6 миллиона фильтров. Впрочем, все это не произошло спонтанно, в один момент. В предшествующие годы предпринимались попытки разных производителей фильтрующих материалов предложить решения для автомобилей премиум-класса. Однако все они, по сути, были кустарными вариантами, которые пытались установить в не приспособленные для этого системы вентиляции. И лишь в новой модели S-класса от Mercedes изначально все проектировалось с расчётом на установку фильтрующих элементов.

После удачного опыта производители фильтрующих материалов не остановились на достигнутом, и в середине 90-х годов в линейках продукции уже появились фильтры с активированным углем. Первоначально разные компании просто делали небольшой короб из пенопласта вокруг фильтрующего картриджа, который покрывали абсорбентом. Но эффективность работы таких вариантов была очень низкой. И снова Freudenberg оказалась пионером в новых технологиях – инженеры компании решили интегрировать волокна активированного угля в основной материал. Именно отсюда пошло второе наименование подобных фильтров – комбинированные.



Фото: insight.freudenberg-filter.com

Через 20 лет в 2016 году были представлены противоаллергенные материалы, которые были способны улавливать даже самые небольшие частички пыльцы различных растений. С этого момента автомобили, оснащенные подобными фильтрами, обеспечивали пассажирам чистоту воздуха, порой превосходящую ту, что достигалась в их доме или офисе. Причем на некоторые модели устанавливался именно такой тип фильтрующего элемента по умолчанию.

Типы салонных фильтров, и как выбрать нужный

В настоящее время, как уже было сказано, существуют три основных типа салонных фильтров: стандартные, угольные (с активированным углем) и противоаллергенные. Практически у всех производителей есть такие варианты для каждой модели автомобиля. Выбор зависит только от владельца и условий эксплуатации. Для этого разберемся, собственно, для чего и какой тип фильтра предназначен. Сразу скажем, что, в отличие от воздушных фильтров двигателя, которые производятся как из бумаги, так и из синтетического волокна, салонные фильтры изготавливаются только из нетканых материалов.

У большей части современных автомобилей фильтры устанавливаются после моторчика системы вентиляции. Сделано это, по задумке проектировщиков, чтобы предотвратить попадание продуктов износа его коллектора и щеток к пассажирам. Но благая идея обернулась другой проблемой: сам мотор подвержен влиянию всех возможных загрязнений, которые, попадая на его узлы, приводят к серьезным неисправностям. Кроме того, крупный мусор, застряв в районе его лопастей, может издавать неприятный шум. Поэтому для избежания всех этих неприятностей рекомендуется и перед ним установить дополнительный фильтр. Иногда он уже предусмотрен автопроизводителем и ставится на версии модели для некоторых стран (как, например, у Volkswagen Passat для Китая). Но чаще всего такой фильтр отсутствует в принципе, и тогда приходится придумывать варианты по месту. В особо сложных вариантах воздухозаборных отверстий рекомендуется установить хотя бы металлическую сетку для задержания крупного мусора.

С первым базовым типом все ясно: его задача – уловить довольно крупные частицы пыли и других загрязнений. Качество фильтрации зависит от применяемых материалов и, само собой, стоимости итогового продукта. Однако даже с простым фильтром все может быть ﻿не все так просто, как кажется, поэтому выбирать его нужно с умом и не экономить. Например, дешевый фильтр может быть произведен с большими геометрическими допусками, и в итоге его попросту невозможно будет установить без деформации, или же, наоборот, он будет пропускать пыль из-за неплотно прилегающих краев. Кроме того, воздух, особенно в продолжительную сырую погоду, поступает в салон увлажненным, и не очень качественные фильтры могут превратиться в нефункциональный элемент, способствующий размножению бактерий – это особенно критично для пассажиров автомобилей с кондиционером. Наконец, при выборе фильтра возможны и банальные ошибки в кросс-номерах (варианты аналогов для оригинального артикула), и тогда фильтр может быть похожим, но на самом деле предназначаться для другого автомобиля, имея слегка другой размер.

В том числе для борьбы с бактериями предназначен другой тип фильтровальных элементов – угольные фильтры. Но в первую очередь они призваны не устранять вредную микрофлору, а уменьшать количество посторонних запахов из окружающей среды: эта функция была основной при разработке такого типа фильтров. Угольный фильтр позволяет почти не чувствовать запахов выхлопа соседнего грузовика или паров спирта из омывающей жидкости. Однако и с сокращением численности вредных микроорганизмов подобные фильтры справляются успешно – правда, в основном лишь в начале своего ресурса.

Фото: filtron.eu

Следующим этапом развития систем фильтрации салона автомобиля стали так называемые противоаллергенные фильтры, которые производители обычно относят к «премиум-линейкам». Появились они со значительным временным отрывом от предыдущих двух, но популярность их не заставила себя ждать, так как проблема респираторных аллергических реакций для многих автовладельцев стоит ребром. Такие фильтры сочетают в себе активированный уголь и дополнительную обработку (в частности, полифенольную), что позволяет им не только нейтрализовать запахи, но и задерживать до 95% различных типов пыльцы и других аллергенов, а также противостоять размножению бактерий. Само собой, стоимость таких фильтров еще выше, но люди, лично знакомые с аллергией, обычно готовы платить за свой комфорт. Вдобавок это еще и вопрос безопасности: чихнувший человек теряет контроль над автомобилем как минимум на секунду, за которую автомобиль, двигающийся со скоростью 80 км/ч, проедет около 25 м.

Но каким бы прекрасным ни был фильтрующий материал, и на какие мелкие загрязнения он бы ни был рассчитан, владельцу автомобиля надо помнить о его сроке службы. Любой из описанных типов фильтров рано или поздно выходит из строя – и не всегда точно по пробегу автомобиля, так как условия эксплуатации могут быть разными. Разными производителями автомобилей и фильтров заявляются разные сроки службы: обычно простые фильтры рекомендуют менять не реже чем раз в 20-30 тысяч километров, а для угольных порой заявляют ресурс и до 60 тысяч километров пробега. Но на практике срок службы зависит от внешних условий, поэтому не стоит безусловно верить тому, что указано на упаковке или в руководстве по эксплуатации. В условиях пыльного загазованного города даже угольный фильтр может исчерпать свой ресурс за 10-20 тысяч километров. Поэтому в вопросе очистки воздуха лучше не экономить и менять фильтр при каждом регулярном ТО автомобиля.

Стоит помнить и про форс-мажорные обстоятельства. Так, например, фильтрующий элемент салона может намокнуть при засорении отверстия для стока воды или же при проезде очень глубокой лужи. Несмотря на уверения производителей в том, что после просушки он вернется в исходное состояние, лучше все же его заменить. Объясняется это просто: представители компаний, конечно, имеют в виду практически новый картридж, а вот если он уже изрядно послужил, то вся грязь на нем после намокания просто станет труднопреодолимой преградой для воздуха. Также во влажной среде могут активизироваться те самые бактерии, которые на сухом фильтре размножаться так эффективно не могли.

Что же будет, если просрочить замену фильтрующего элемента? Казалось бы, чем плотнее он забит – тем меньше грязи попадет в салон. Однако это заблуждение. Прежде всего снизится эффективность работы системы вентиляции – даже с помощью электровентилятора не получится обеспечить ее на должном уровне. Также забитый фильтр охотнее впитывает влагу – значит, с запотеванием стекол будет бороться сложнее, особенно если в машине отсутствует кондиционер. Кроме того, даже угольный фильтр спустя несколько лет превратится в благоприятную площадку для размножения бактерий.