Вокруг технической и продленной гарантий постоянно возникают споры: есть ли вообще в них разница? А если есть, то какую подключить выгоднее? Разбирались совместно с экспертами гарантийной компании Karso , чем отличаются гарантии, какие у них преимущества и недостатки, а также выясняли, в каких ситуациях подойдет тот или иной вариант. Karso – это сервис технической гарантии на автомобили с пробегом (более 10 лет на рынке и более 40 городов по всей России) с удобной градацией тарифов, широким гарантийным покрытием и оперативной техподдержкой. ​

Партнерский материал

Продленная гарантия​

Так называют обслуживание автомобиля после окончания действия заводской гарантии. Производитель берет на себя ответственность по дальнейшей поддержке состояния машины в официальных сервисах.

Плюсы

Сохраняется прямое сотрудничество с дилером

Водитель уже доверяет официальному производителю, поэтому такой способ ничего существенно не изменит в обслуживании.

Срок службы автомобиля можно продлить

Дилер использует только оригинальные запчасти, гарантируя их долговечность и износостойкость.

Можно выбрать компенсацию деньгами или ремонт автомобиля

В редких случаях дилер вправе предложить компенсацию, если не может самостоятельно отремонтировать автомобиль. При этом компенсация удовлетворит клиента, так как в расчет идет официальная стоимость детали и ее замены.

Минусы



Многие поломки могут не согласовать

Частое явление у автомобилистов – жалобы и попытки судиться с дилерами из-за компенсации ремонта. Понять, какой случай гарантийный, а какой нет, не так-то просто.

Срок и сумма покрытия зависят от состояния автомобиля

Если машина у водителя уже давно, дилер обязательно проверит ее состояние. Подключать заводскую гарантию на автомобиль с высокой степенью износа может быть даже бессмысленно, так как ремонт не будут согласовывать.

Ремонтировать машину можно только в том городе, где она куплена

Это частое правило: техобслуживание только в том месте, где водитель купил автомобиль. При этом автовладелец может переехать или изначально жить в другом городе.

Могут отказать в ремонте

Если водитель прошел техобслуживание, сделал мелкий ремонт или установил что-то в обход официального дилера, в гарантии на крупный ремонт могут отказать.

Высокие цены на техобслуживание

Цены на такое обслуживание у дилера могут в разы превышать тот же набор услуг у обычных СТО.

Техническая гарантия

Такое обслуживание подключают на б/у автомобили с пробегом. Гарантия никак не зависит от официального дилера и подключается ровно на год. Водитель каждый год может менять условия по тарифу (его стоимость и величину покрытия). Ремонтируют автомобиль в партнерских салонах, при этом заключают договор и предоставляют гарантии качества.

Плюсы

Ремонт можно получить в любом городе, где у компании есть партнерские автосалоны.

Автомобиль можно купить в одном городе, а техническую гарантию – в другом. География ремонта вообще не привязана к месту жительства водителя. Можно приехать в любое партнерское СТО компании, чтобы также получить качественный ремонт с покрытием.

Цены ниже, чем у заводского обслуживания, при этом качество на уровне.

Стоимость пакета услуг не зависит от состояния машины. Водитель сам может выбрать тариф, который будет оплачивать раз в год. У Karso, например, тарифы начинаются от 29 900 рублей, а покрытие затрат – от 150 000 рублей соответственно.

Условия прописаны в договоре

В документе описывают все гарантийные случаи и условия, при которых их можно получить. Нет мелкого шрифта, неоднозначных формулировок или оговорок «на словах».

Больше гарантийных случаев

Старый автомобиль редко может сломаться из-за заводского брака, чаще – из-за износа. Поэтому многие детали, которые не ремонтируют по официальной гарантии, можно отремонтировать по технической.

Нет строгих ограничений

Техническую гарантию оформить проще, так как требований к машинам выставляется меньше. Обычно это ограничения по сроку службы или пробегу. В Karso есть несколько условий: автомобиль должен быть не старше 20 лет и проходить регулярную замену масла и масляного фильтра. Другие требования и ответы на частые вопросы можно посмотреть по ссылке.

Гарантию можно переоформить

Если текущему автовладельцу гарантия не пригодилась, он может обратиться в компанию, где покупал ее, и переоформить на другого человека.

Минусы

Тоже отказывают в ремонте

Редко, но такие ситуации случаются. Это происходит из-за того, что поломка не включена в гарантийное обслуживание или водитель не выполняет условия по договору. Например, не заменил масляный фильтр своевременно.

Без официальных дилеров

Если сотрудничество с официальными производителями и поставщиками важно для водителя, тогда вариант с технической гарантией не для него. Такое обслуживание строится на ремонте у партнерских салонов и СТО.

Что выбрать

Оба варианта могут быть удобны, поэтому водителям стоит отталкиваться от того, что они в итоге хотят получить. Так, если им важен официальный дилер, стоит выбирать продленную гарантию. Производитель будет дальше поддерживать ремонт автомобиля. Однако техническая гарантия позволит не беспокоиться из-за серьезных поломок даже если у автомобиля большой пробег. При этом ремонт распространяется на большее количество деталей и узлов.

