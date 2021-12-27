Партнерский материал
Продленная гарантия
Так называют обслуживание автомобиля после окончания действия заводской гарантии. Производитель берет на себя ответственность по дальнейшей поддержке состояния машины в официальных сервисах.
Плюсы
- Сохраняется прямое сотрудничество с дилером
Водитель уже доверяет официальному производителю, поэтому такой способ ничего существенно не изменит в обслуживании.
- Срок службы автомобиля можно продлить
Дилер использует только оригинальные запчасти, гарантируя их долговечность и износостойкость.
- Можно выбрать компенсацию деньгами или ремонт автомобиля
В редких случаях дилер вправе предложить компенсацию, если не может самостоятельно отремонтировать автомобиль. При этом компенсация удовлетворит клиента, так как в расчет идет официальная стоимость детали и ее замены.
Минусы
- Многие поломки могут не согласовать
Частое явление у автомобилистов – жалобы и попытки судиться с дилерами из-за компенсации ремонта. Понять, какой случай гарантийный, а какой нет, не так-то просто.
- Срок и сумма покрытия зависят от состояния автомобиля
Если машина у водителя уже давно, дилер обязательно проверит ее состояние. Подключать заводскую гарантию на автомобиль с высокой степенью износа может быть даже бессмысленно, так как ремонт не будут согласовывать.
- Ремонтировать машину можно только в том городе, где она куплена
Это частое правило: техобслуживание только в том месте, где водитель купил автомобиль. При этом автовладелец может переехать или изначально жить в другом городе.
- Могут отказать в ремонте
Если водитель прошел техобслуживание, сделал мелкий ремонт или установил что-то в обход официального дилера, в гарантии на крупный ремонт могут отказать.
- Высокие цены на техобслуживание
Цены на такое обслуживание у дилера могут в разы превышать тот же набор услуг у обычных СТО.
Техническая гарантия
Такое обслуживание подключают на б/у автомобили с пробегом. Гарантия никак не зависит от официального дилера и подключается ровно на год. Водитель каждый год может менять условия по тарифу (его стоимость и величину покрытия). Ремонтируют автомобиль в партнерских салонах, при этом заключают договор и предоставляют гарантии качества.
Плюсы
- Ремонт можно получить в любом городе, где у компании есть партнерские автосалоны.
Автомобиль можно купить в одном городе, а техническую гарантию – в другом. География ремонта вообще не привязана к месту жительства водителя. Можно приехать в любое партнерское СТО компании, чтобы также получить качественный ремонт с покрытием.
- Цены ниже, чем у заводского обслуживания, при этом качество на уровне.
Стоимость пакета услуг не зависит от состояния машины. Водитель сам может выбрать тариф, который будет оплачивать раз в год. У Karso, например, тарифы начинаются от 29 900 рублей, а покрытие затрат – от 150 000 рублей соответственно.
- Условия прописаны в договоре
В документе описывают все гарантийные случаи и условия, при которых их можно получить. Нет мелкого шрифта, неоднозначных формулировок или оговорок «на словах».
- Больше гарантийных случаев
Старый автомобиль редко может сломаться из-за заводского брака, чаще – из-за износа. Поэтому многие детали, которые не ремонтируют по официальной гарантии, можно отремонтировать по технической.
- Нет строгих ограничений
Техническую гарантию оформить проще, так как требований к машинам выставляется меньше. Обычно это ограничения по сроку службы или пробегу. В Karso есть несколько условий: автомобиль должен быть не старше 20 лет и проходить регулярную замену масла и масляного фильтра. Другие требования и ответы на частые вопросы можно посмотреть по ссылке.
- Гарантию можно переоформить
Если текущему автовладельцу гарантия не пригодилась, он может обратиться в компанию, где покупал ее, и переоформить на другого человека.
Минусы
- Тоже отказывают в ремонте
Редко, но такие ситуации случаются. Это происходит из-за того, что поломка не включена в гарантийное обслуживание или водитель не выполняет условия по договору. Например, не заменил масляный фильтр своевременно.
- Без официальных дилеров
Если сотрудничество с официальными производителями и поставщиками важно для водителя, тогда вариант с технической гарантией не для него. Такое обслуживание строится на ремонте у партнерских салонов и СТО.
Что выбрать
Оба варианта могут быть удобны, поэтому водителям стоит отталкиваться от того, что они в итоге хотят получить. Так, если им важен официальный дилер, стоит выбирать продленную гарантию. Производитель будет дальше поддерживать ремонт автомобиля. Однако техническая гарантия позволит не беспокоиться из-за серьезных поломок даже если у автомобиля большой пробег. При этом ремонт распространяется на большее количество деталей и узлов.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться