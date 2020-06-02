Авто и технологии ×
  • Тест-драйв «беспилотника»: Nissan покатал Leaf в автономном режиме по дорогам Великобритании

Тест-драйв «беспилотника»: Nissan покатал Leaf в автономном режиме по дорогам Великобритании

02.06.2020 17 0 0

Пробег протяжённостью 370 километров стал одним из этапов реализации проекта по исследованию современных технологий автономного вождения.

 

Grand Drive – это автономный тест-драйв, который японский бренд провёл на дорогах Англии. Его цель заключалась в создании алгоритма автономного вождения, приближенного к обычной манере езды человека. Он стал частью исследований консорциума Human Drive, который работает при поддержке правительства Великобритании и европейского отделения компании Nissan. Объём финансирования составил 13,5 млн фунтов стерлингов.

При этом маршрут Grand Drive прощёл от Крэнфилда до Сандерлэнда и включал в себя особенности британской дорожной сети, в том числе сложные круговые развязки, скоростные загородные дороги без разметки, ограничительных линий и бордюров. Система автономного вождения активировалась на маршруте при смене полос движения, в местах примыкания дорог и, при необходимости, для остановки и возобновления движения.

Участники проекта успешно завершили два испытания: речь идёт не только о 370-километровом тест-драйве с использованием передовой технологии определения местоположения, но и об исследовании на тестовом треке, где с помощью высокопроизводительных компьютеров изучались алгоритмы автономного вождения, имитирующие стиль езды человека.

В качестве тестовых автомобилей в обоих случаях использовались электрокары Nissan Leaf, которые оснастили GPS-навигатором, радаром, лидаром и камерами. Получаемые данные помогли системе автономного вождения управлять движением автомобилей и самостоятельно преодолевать препятствия.

Nissan Leaf 2018

В машинах, которые тестировались на закрытых трассах, использовался искусственный интеллект, разработанный партнером консорциума – компанией Hitachi Europe Ltd. С помощью этого ИИ машинное обучение систем шло в режиме реального времени. На основе созданных баз данных о сценариях и решениях, встречавшихся ранее, теперь будут строить алгоритмы безопасного объезда препятствий.

«Безопасное завершение самого длинного автономного тест-драйва в Великобритании – это невероятное достижение для Nissan и консорциума HumanDrive, а также огромный шаг к внедрению автомобилей без водителей на дорогах общего пользования, – сказал министр промышленности страны Надим Захави. – Этот проект является ярким примером того, как автомобильная промышленность, работая с правительством, может продвигать технологии, способствующие мобильности людей, помогая при этом сократить выбросы углерода».

«Великобритания быстро становится лидером в области интеллектуальных и автоматизированных технологий управления транспортом. Это огромный глобальный сектор способный создать тысячи новых рабочих мест, – отметил министр по транспортным технологиям и инновациям Джордж Фримэн. – Наше будущее мобильности: городская стратегия поддерживает инновации в области транспорта для более чистого, экологичного и интеллектуального транспорта. Успешный проект Nissan – Human Drive – это яркий пример того, как может выглядеть следующий этап транспортной революции в Великобритании».

В компании отметили, что в рамках проекта были проведены исследования, нацеленные на повышение кибербезопасности автономных автомобилей, разрабатывались методики обеспечения безопасности для тестирования автономных автомобилей и оценки их влияния на всю транспортную систему государства.

Актуальные модели Nissan, представленные на Европейском рынке, – Juke, Leaf, Qashqai и X-Trail – оборудованы опциональной системой ProPilot (это одна из технологий Intelligent Mobility). Она предлагает помощь в управлении автомобилем, разгоне и торможении. Функция подключается при движении автомобиля по отдельным полосам скоростных шоссе. Она оптимизирована как для работы в условиях загруженных дорог, так и для движения по автомагистралям с большой скоростью.

В японской компании добавили, что система ProPilot освобождает водителей от некоторых наиболее рутинных задач, что способствует снижению усталости и уровня стресса, а это, в свою очередь, помогает повысить уровень безопасности и точность управления.

«Концепция Nissan Intelligent Mobility нацелена на разработку технологий автономного вождения для всех наших автомобилей, которые будут эксплуатироваться в любых странах мира, – пояснил главный вице-президент Nissan Europe, ответственный за исследования и разработки в Европе, Дэвид Мосс. – Сейчас у нас имеются все возможности для дальнейшего развития этого исследовательского проекта, развернутого в Великобритании, и мы продолжаем двигаться в будущее с более автономными, электрифицированными и «подключенными» автомобилями».

Nissan Leaf 2018
Япония беспилотные авто авто и технологии Nissan Nissan Leaf

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Ford Focus ll Как ни странно, поводов не покупать второй Focus обычно не находят: на вторичном рынке это очень популярная машина, и ещё не сгнивший, не битый всмятку и не угробленный десятью предыдущими в... 114 0 0 02.06.2020
Статьи / Новинки Kia XCeed за 1,5 млн: «отвёртка» на «Автоторе», кузов – из Словакии, смена масла – раз в полгода Из девяти модификаций Kia XCeed, доступных в Европе, в Россию привезут только две, других не будет. Но есть и хорошие новости: если в представительстве «обнаружат спрос на более дешёвые комп... 4609 1 10 01.06.2020
Статьи / Популярные вопросы Изменения в ОСАГО от 25 мая 2020 года: что изменилось и когда вступает в силу На прошлой неделе, 25 мая, был утвержден Федеральный закон № 161 о внесении изменений в закон об ОСАГО. Часть новых правил начала действовать сразу, часть вступит в силу через 90 дней с моме... 2524 0 3 01.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 45809 15 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42492 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 31077 18 7 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings