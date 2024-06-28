Тест пяти комбо-устройств: без штрафа и упрека

Гибрид радар-детектора, видеорегистратора и базы камер фиксации нарушений – самый многофункциональный и технологичный автомобильный гаджет. И поэтому логично востребованный. Мы свели в сравнительном тесте пять устройств, среди которых и лидеры рынка, и малоизвестные имена, и амбициозный новичок.

Административная статья о недопустимости ограничения обзора с места водителя, к счастью, не распространяется на практике на автомобильные электронные гаджеты. Поэтому они и остаются крайне популярными у автомобилистов. Самый удобный формат – 3-в-1: гибриды, объединяющие в одном корпусе видеорегистратор, радар-детектор и базу камер фиксации нарушений. К их выбору необходимо подходить особенно тщательно. Во-первых, такие приборы дороги сами по себе. Дешевле 10 000 рублей предлагаются лишь откровенно сомнительные варианты. Во-вторых, все три компонента должны работать на отлично. Ведь поменять их по отдельности не получится.

Как сделать правильный выбор? Логика подсказывает, что в первую очередь стоит обратить внимание на раскрученные имена. Так риски купить негодный гаджет ниже, но все равно не нулевые. Бренды на этом рынке – совсем не то же самое, что BMW или Mercedes в автомобильном мире: промашек допускают гораздо больше. Случаются неудачные модели и прошивки, а то и марка вдруг заметно портится, отстает от актуальных наших требований. Есть в сегменте и давно работающие фирмы, но их названия не на слуху. Вроде бы у них не должно быть наценки за бренд, однако и качество ниже. Третий вариант, наиболее рискованный – купить гаджет марки, только вышедшей на рынок.

Мы собрали для сравнения аппараты из всех перечисленных категорий. Давно и хорошо известные на рынке бренды представляют Carcam Hybrid 4 Signature за 14 500 рублей и чуть более дорогой Sho-Me Combo Vision Pro ценой 15 400 рублей. Марка Navitel раскрутилась на навигаторах, а вот другие ее автомобильные гаджеты менее известны. От нее выступает модель XR2600 Pro по очень привлекательной цене 11 300 рублей. Еще один представитель второго эшелона – Roadgid Premier 3 за напротив нескромные деньги: отдали за него 18 700 рублей. Последний участник называется X-Can Condor COB 3. Он еще дороже – 21 000 рублей! Неужели качество соответствует? Проверим с пристрастием.

Navitel 1 / 2 Navitel 2 / 2

Распаковка

Первое впечатление, конечно, не основной критерий оценки, но от него тоже многое зависит. Небрежно сделанный прибор сразу настораживает. Тут никто в грязь лицом не ударил. Все аккуратно упакованы и полностью исправны. Не удивляйтесь: брак среди подобных устройств – не такой уж редкий случай. Встроенными источниками питания у всех пяти гаджетов выступают долговечные и безопасные суперконденсаторы. Их задача – не обеспечить полноценную автономную работу, а корректно сохранить последнее видео после того как водитель заглушит двигатель и выключится питание от сети. С этой задачей также справляются все участники теста.

Не смутила их и глубокая заморозка при -25оС. После такой имитации зимней ночи все включились без проблем. Кстати, о том, стоит ли оставлять подобные приборы на морозе. Многие владельцы этого панически боятся и утверждают, что гаджет не переживет даже одну зиму. Личный опыт показывает, что как минимум четыре года исправно работает аппарат даже с обычным аккумулятором, если его вообще не забирать из машины. С суперконденсатором срок будет гораздо больше.

X-Can 1 / 2 X-Can 2 / 2

Питание у всех моделей подведено к кронштейну. Это удобно: когда снимаешь и устанавливаешь гаджет на место, нет необходимости проводить какие-либо манипуляции с проводом, он подключен раз и навсегда. Ну и плюс к долговечности, ведь от постоянных движений туда-сюда гнезду питания тоже лучше не становится. Правда, у Sho-Me разъем зачем-то вывели не сбоку, а на сторону, обращенную к лобовому стеклу. Уходящий вниз, к розетке на приборной панели, провод запросто может частично перекрыть объектив видеорегистратора или «глазок» радар-детектора. Приходится за этим постоянно следить.

В старых машинах нет USB-портов, и 12-вольтовая розетка-прикуриватель, как правило, одна. Все гаджеты из нашего теста не оставят водителя без питания для других устройств: в торце разъема предусмотрено дублирующее гнездо – USB или тот же прикуриватель.

Roadgid 1 / 2 Roadgid 2 / 2

Комплектация у участников теста более-менее одинаковая. Sho-Me единственный лишен поляризационного фильтра, помогающего убрать в кадре блики. X-Can, напротив, упакован богаче остальных. Включена даже карта памяти на 32 Гб. Sho-Me, X-Can и Roadgid предоставляют выбор из двух типов крепления к стеклу – многоразовой, но достаточно громоздкой присоской или компактной, но одноразовой площадкой с 3М-скотчем. Такой подход понравится тем водителям, кто переставляет один гаджет из машины в машину. Например, из личной в рабочую.

Sho-Me самый громоздкий. Он построен на базе традиционной рупорной антенны, и она диктует вытянутую в горизонтальной плоскости форму. У остальных применяется плоская патч-антенна. Работает такая антенна не хуже, и при этом она компактнее. У Sho-Me проигрывает конкурентам по удобству соединение прибора с кронштейном – здесь применили салазки с фиксатором. Конкуренты перешли на магнитное крепление.

Sho-Me 1 / 2 Sho-Me 2 / 2

Подготовка к работе

Настроить любой из аппаратов – дело нескольких минут. Если вы знакомы с гаджетами такого типа, то заглядывать в инструкцию не придется. Меню в целом типовые с незначительными отличиями. Sho-Me, Roadgid и Carcam позволяют отдельно выставить параметры ночного режима видеорегистратора. В частности, указать время его автоматического включения и выключения. Не особо полезная функция с учетом того, что продолжительность светового дня – величина непостоянная. В Navitel допустимое превышение скорости выставляется с шагом 5 км/ч. У других 1-2 км/ч, это удобнее.

Carcam и Roadgid предлагают необычную функцию распознавания знаков ограничения скорости. Как на навороченных автомобилях! Не радуйтесь: система работает на порядок хуже, чем штатно установленная в машине. Некоторые знаки пропускает даже днем, а в темноте очень привередлива к качеству освещения и не успевает отработать на высокой скорости. Да и предупреждение на дисплее горит в течение всего нескольких секунд. Хотя было бы правильнее оставить его до следующего считанного знака, чтобы водитель в любой момент мог посмотреть на экран и узнать текущий лимит скорости.

Carcam 1 / 2 Carcam 2 / 2

Обновление прошивок и баз камер до актуальных версий оказалось сопряжено с разными нюансами у двух моделей. На официальном сайте Carcam в начале июня 2024 года последние файлы датируются… январем 2023-го! Тут бы сразу и снять аппарат с теста, потому что база камер полуторагодовалой давности бесполезна. Да и на доработку ПО производитель, кажется, махнул рукой. Navitel требует вводить серийный номер устройства. Зачем – непонятно.

Радар-детектор

Срабатывания на ложные источники излучения в ходе теста продемонстрировали Carcam, Sho-Me и Roadgid. Впрочем, попискивали приборы нечасто, так что в подходящем дорожным условиям режиме ездить с ними можно, и раздражать они не будут. Но есть важный нюанс: сейчас приличный радар-детектор обязан быть сигнатурным. Под этим термином подразумевается распознавание сигнатуры, «почерка» конкретного излучения. Они записываются в память прибора десятками. Часть – как ложные, на них аппарат реагировать не должен. Часть – как источники сигнала полицейских радаров. И раз гаджет знает, какой модели измерителя скорости принадлежит сигнатура, то он не просто предупреждает водителя, а сразу пишет ему на дисплее эту самую модель. Это технологично и вызывает больше доверия к аппаратам.

Так вот, Carcam и Roadgid хоть и неплохо отсекали ложные тревоги по сигнатуре, но «почерки» радаров в них не заложены. Все отображаются просто как К-диапазон. Sho-Me немногим лучше: не узнал Скат и Оскон, только Кордон – и то не каждый проезд под ним. Если включить в любом из этой троицы чисто сигнатурный режим работы, они не предупредят о реальных радарах, ведь излучение останется неопознанным. Это существенный минус. Navitel и X-Can отработали четко.

В Подмосковье и окрестных регионах из комплексов видеофиксации с излучением остались только Скат, Оскон и несколько моделей Кордонов. Первые два называются и выглядят по-разному, а вот по сигнатуре почти близнецы. Поэтому оба радара Navitel и X-Can называли Скатами. Это не ошибка и не минус: электронике действительно не распознать разницу. Кордоны же бывают разные. Одну модель детекторы без проблем видят за километр с лишним. А нас больше всего интересовал новый и малозаметный в плане излучения Кордон Про. Его не запеленговали Carcam, Sho-Me и Roadgid. Navitel сработал фактически под радаром. X-Can показал дальность 200 м, что для такого соперника неплохо.

По суммарной дальности новичок X-Can оставил всех соперников далеко позади. Отлично работающий сигнатурный режим и отсутствие ложных тревог дополняют картину и выводят гаджет в абсолютные лидеры по детекторной части.

Дальность распознавания радаров, м (реальные замеры)

Тип радара и метод измерения

Скат: в лоб/в спину Оскон: в лоб/в спину Кордон Про: в лоб/в спину Итоговая сумма Ложные тревоги Carcam Hybrid 4 Signature 100/-50 200/-50 - 200 Есть Navitel XR2600 Pro 150/-50 200/-50 0/- 250 Нет Roadgid Premier 3 150/-50 200/-50 - 250 Есть Sho-Me Combo Vision Pro 200/0 200/-50 - 350 Есть X-Can Condor COB 3 350/50 300/50 200/- 950 Нет

База камер видеофиксации

Скажем сразу: по наполнению база камер в гаджетах уступает той, что предлагают специализированные мобильные приложения. Новые комплексы появляются в лучшем случае через месяц после фактической установки, а то и через два. Раньше это было не страшно, потому что вводили в работу их неспешно. Теперь же это занимает считаные дни. Если ездить, надеясь на знания прибора, можно насобирать штрафов. Поэтому дешевле и эффективнее скачать программу на смартфон. Но раз уж у наших испытуемых база камер предусмотрена, оценим ее.

Самые полные знания о камерах – у X-Can. Они не без пробелов и ошибок, но их заметно меньше, чем у соперников, в пределах 5%. Еще один плюс модели – в очень лаконичных, но при этом исчерпывающе информативных фразах-предупреждениях. У остальных количество ошибок составило 10-15%.

Видеорегистратор

Регистраторы Sho-Me и Carcam обещают запись видео в невиданном разрешении 3840 на 2160 точек. Для сравнения: вполне достаточное для хорошего качества изображения разрешение Full HD – это 1920 на 1080 пикселей, ровно вдвое меньше. Неужели они наголову лучше остальных? Увы, нет. Скорее всего, имеет место банальная хитрость с интерполяцией, программным растягиванием изображения меньшего разрешения. Такое сплошь и рядом встречается на дешевых видеорегистраторах. Только там увеличивают реальное разрешение HD до минимально достойного Full HD. А Sho-Me и Carcam решили выдать себя за ультрапремиум.

Sho-Me 1 / 5 X-Can 2 / 5 Navitel 3 / 5 Roadgid 4 / 5 Carcam 5 / 5

Впрочем, все участники теста выступили достаточно плотной группой и показали неплохую читаемость номерного знака в статике. X-Can снова лучший, но остальные отстали несильно. Угол обзора камеры и читаемость номеров в динамике (проверяли проездом на разной скорости вдоль ряда припаркованных машин) у всех отличаются незначительно.

Стоит отметить способность моделей X-Can, Carcam и Roadgid записывать Full HD видео на скорости 60 кадров в секунду против стандартных 30 к/с. Преимущество увидите, если потребуется разложить записанный видеофрагмент по кадрам (для этого есть специальные программы). Скриншотов получится вдвое больше, а значит – вдвое больше шансов распознать какую-то мелкую деталь. Например, тот же номерной знак.

Читаемость номерного знака в статике, дальность м

Дневная съемка Ночная съемка Сумма метров Carcam Hybrid 4 Signature 10 9 19 Navitel XR2600 Pro 9 9 18 Roadgid Premier 3 9 9 18 Sho-Me Combo Vision Pro 10 10 20 X-Can Condor COB 3 11 10 21

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Общие впечатления и основные характеристики каждого комбоустройства приведены отдельно. Откровенно никчемных аппаратов среди испытуемых нет. Основные функции они выполняют, хоть и с разным уровнем качества. Новичок рынка X-Can приятно удивил. Он оказался лучшим во всех дисциплинах, а значит, и более высокая цена оправдана.

Carcam Hybrid 4 Signature (14 500 ₽)

Процессор: NTK96670

Видеосенсор: Sony IMX415

Максимальное разрешение: 3840 х 2160 при 30 к/с, 1920 х 1080 при 60 к/с

Заявленный угол обзора: 170о

Поначалу аппарат располагает к себе. Есть отдельные настройки ночного режима видео, сканер дорожных знаков, якобы фантастическое разрешение видео. Но на деле преимуществ это не дает. Радары по сигнатуре не распознает. На ярком солнце слишком затемняет видео. А больше всего разочаровала поддержка производителя: база камер не обновлялась полтора года! Возможно, производитель на это попросту закрыл глаза.

Navitel XR2600 Pro (11 300 ₽)

Процессор: MStar 8339

Видеосенсор: Sony IMX307

Максимальное разрешение: 1920 х 1080 при 30 к/с

Заявленный угол обзора: 150о

Самый доступный и при этом отнюдь не провальный гаджет. Цена очень привлекательная. Радарная часть средняя. Как видеорегистратор неплох, хотя и показал минимальный в тесте метраж. Поляризационный фильтр слабо фиксируется на объективе: быстро его потеряете, если будете постоянно снимать прибор, уходя из машины. Обновление базы камер – с вводом серийного номера прибора.

Roadgid Premier 3 (18 700 ₽)

Процессор: NTK96675

Видеосенсор: Sony IMX327

Максимальное разрешение: 2560 x 1440 при 30 к/с, 1920 х 1080 при 60 к/с

Заявленный угол обзора: 170 о

Дороговат для не самого раскрученного бренда. К работе всех основных функций есть претензии. Тестовый экземпляр дольше всех искал сигнал GPS и единственный из всех периодически терял его в движении. Не очень понятно, зачем аппарат отделан под карбон. Зато не перепутаешь с конкурентами. С учетом цены и характеристик – выбор спорный.

Sho-Me Combo Vision Pro (15 400 ₽)

Процессор: MStar 8629

Видеосенсор: Sony IMX335

Максимальное разрешение: 3840 х 2160 при 25 к/с, 1920 х 1080 при 30 к/с

Заявленный угол обзора: 140 о

Некогда очень авторитетная среди производителей автомобильных гаджетов марка на сей раз не смогла выступить достойно. Анонсированное высокое разрешение оказалось фикцией. Плохо распознает сигнатуры радаров. Неплоха комплектация, есть внутренняя память объемом 32 Гб. Предусмотрен комплект для стационарного подключения гаджета к сети машины.

X-Can Condor COB 3 (21 000 ₽)

Процессор: NTK96675

Видеосенсор: Sony IMX335

Максимальное разрешение: 2304 х 1296 при 30 к/с, 1920 х 1080 при 60 к/с

Заявленный угол обзора: 170 о

Гаджет показал лучшие результаты во всех категориях. Действительно отлично настроенный прибор с качественной работой. Смутить может разве что цена, но она оправдана способностями и окупится точностью. Тот случай, когда амбиции, подкрепленные техникой, способны утереть нос лидерам рынка.