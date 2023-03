Травить колеса, но не душу: тест шин Cordiant Off Road 2

Оффроуд не назвать дешевым хобби. Даже если ты ездишь на дешевой «котлете» из выпотрошенной Нивы, регулярные затраты на внеплановые ремонты, частое обслуживание вроде замены масел после бродов, а также сопутствующий инвентарь вроде лебедок, тросов, шаклов, корозащит, хайджеков и прочего, выходят солидными. Одна из статей крупных расходов – это шины. И здесь, конечно, хватает вариантов решения вопроса, в числе которых уже давным-давно присутствует Cordiant со своим Off Road. Но теперь у компании появился еще один вариант: второе поколение этой модели. Первое знакомство с преемником прошло на дорогах и направлениях Узбекистана.

Шины под названием Off Road присутствуют в ассортименте у Cordiant уже более десятка лет, да и с момента их последнего технического обновления прошло уже 6 лет. В общем, самое время для внедрения чего-то свежего. И в этот раз обновление вышло глобальным: не «рестайлинг», а второе поколение шин с новым рисунком, но прежними ценностями.

Что изменилось?

По сути, изменилось почти все. Той же осталась разве что глубина протектора, составляющая около 14 мм. Центральные блоки протектора стали проще по форме и разнесены дальше друг от друга. Это, по заявлению производителя, позволило обеспечить на протекторе не только гребущие поперечные канавки, но и продольные, что повышает самоочищаемость. А еще такая оптимизация рисунка обеспечила снижение уровня шума на твердом покрытии. Боковые блоки стали агрессивнее, как и грунтозацепы в плечевой зоне – это должно играть на руку при попытке выбраться из колеи. При этом беговая дорожка шины стала уже по сравнению с первым поколением, чтобы шина быстрее докапывалась до твердого грунта. А еще поработали над боковинами: они стали более эластичными, и новую шину при движении на бездорожье можно стравливать до 0,5 бара – прежнюю не рекомендовалось травить ниже 1.

А вот выбор типоразмеров хоть и расширится, но скромно. У первого поколения Off Road есть 2 размерности на 15 дюймов и 4 размерности на 16 – вот тебе и весь ассортимент. Хотя, в общем-то, это не так уж мало, как может показаться, ведь типовые колеса для внедорожников обычно и представлены как раз в этих диаметрах, да и нацеленность прежде всего на массовый сегмент никто не скрывает. В фаворе те покупатели, которые при покупке хотят травить шины, а не душу от цен на них. Но линейка размерностей у Off Road 2 выросла: на старте продаж модель вышла в пяти вариантах шириной 205-225 мм, а по ходу 2022 года появились еще три более широкие (и высокие) размерности на 235-245 мм. То есть, общее число доступных типоразмеров достигло восьми.

Как с поведением на асфальте?

Несмотря на название шины, явно намекающее на грязевые ванны, практически весь маршрут теста пролегал по дорогам с разной степенью твердости покрытия. С одной стороны, это нелогично – по сути, основные характеристики шины остались для нас нераскрытыми. С другой, все же вполне логично: Off Road 2 относится хоть и к грязевой, но не к экстремальной резине, автомобиль на которой нужно везти до места покатушек на прицепе. То есть, асфальтовый сценарий для нее хоть и не целевой, но все равно один из главных. И здесь она проявила себя с лучшей стороны.

Первое, что нужно отметить, это шумовой и вибрационный фон. В качестве «носителей» шин для теста были выбраны пикапы Isuzu D-Max с дизельными моторами на 2,5 и 3 литра – их очень кстати выпускают здесь же, в Узбекистане, на заводе СамАвто. И на фоне умеренного тарахтения дизеля шум от шин не выходит на первый план вплоть до максимума разрешенных скоростей. Дороги в Узбекистане разнятся по состоянию от «хорошо» до «не очень», и даже трасса, соединяющая Ташкент и Самарканд, не отличается однородностью: по большей части это вполне приличное шоссе, но местами встречаются участки с щербатым асфальтом, а то и откровенными ямами. Само собой, мягкие высокопрофильные шины не пасуют на выбоинах, но главным стало то, что они совершенно не раздражают в пути и не напоминают о себе на протяжении 200-300 километров. То же самое касается вибраций: число грузов на штампованных колесах намекает на то, что эти грязевые шины вполне поддаются балансировке, а в движении по ровному асфальту на руль не приходит тремор от крупных шашек протектора. Управляемость на асфальте тоже не вызывает никаких вопросов: шина вполне по-легковому цепляется в поворотах и не дает о себе знать визгом на привычных скоростях при маневрировании. Дизельный пикап с инертным рулем не провоцирует на активное вождение на асфальте, так что до предела возможностей шин мы, разумеется, не добрались – но не это ли говорит о том, что потребительские характеристики получились достаточными для шины с маркировкой M/T?

Съезжаем с асфальта на грунтовку – и отмечаем вполне ожидаемую для высоких шин плавность хода. На камнях сочетание легкой кормы пикапа и «вседозволенности» по возможностям шин (и наличию запасок) сподвигает на активную езду. Конечно, дизельный D-Max этому ребячеству сопротивляется, и даже с отключенной системой стабилизации в занос в повороте он уходит коротко и неохотно. Но на самом деле это вторично.

На оплаченных из своего кармана шинах изображать Ричарда Бернса на каменистой грунтовке никто не будет: интересно было именно взглянуть на износ и повреждения по итогам двух дней такой «журналистской» езды. И здесь Off Road 2 тоже оказался крепким парнем. На фото можно отметить, что шины на всех автомобилях сохранили целостность протектора, и даже визуальный износ шин после мойки отметить сложно. И пусть трехдневная поездка не претендует на ресурсный тест, определенные выводы из нее сделать можно.

А что на бездорожье?

А вот сделать полноценные выводы о внедорожных способностях шин в этом путешествии не удалось. Максимум, который может предложить осенний Узбекистан, – это горные дорожки с крупными камнями и пересекающими их изредка ручьями. Ни жидкой грязи, ни слабонесущих грунтов, ни глубокой колеи, чтобы проверить на практике заявленные характеристики разнесенных центральных блоков, суженной беговой дорожки и увеличенных боковых грунтозацепов.

Единственное, в чем довелось убедиться полноценно – это способность шин работать на заявленном минимальном давлении в 0,5 бара. Травятся колеса спокойно и так же спокойно на этом давлении едут, обнимая особо крупные камни. Цели разуться мы перед собой не ставили, так что без пробуксовок и резких маневров, которые противопоказаны в таких условиях, шины отработали штатно. На фото хорошо видно, как плющится боковина – при этом в Cordiant уверяют, что повышение ее эластичности не сказалось на прочности. Что ж, заочно верим: за время теста не было отмечено ни одного прокола.

Неужели все идеально?

Несмотря на несколько сотен пройденных километров, полноценным тестом грязевой шины это путешествие не назвать: грязи мы не видели. Соответственно, о реальных внедорожных возможностях можно судить только косвенно, хотя некоторые коллеги, тестировавшие эти шины в прошлом году на собственных машинах, отзывались о них вполне лестно.



Правда, ассортимент этих «собственных машин», как можно понять, не так велик, как хотелось бы некоторым. И дело не только в всего двух доступных посадочных диаметрах. Есть жалобы и на отсутствие более «взрослых» размерностей. По джиперским стандартам, где меряется внешний диаметр колеса в дюймах, максимально доступный размер Off Road 2 составляет всего 30,5 дюйма – для шины размерности 245/75 R16. Вот и сетуют владельцы внедорожников – мол, даже до 31 дюйма новые шины не дотянули, а уж о вариантах на 32-33 дюйма и больше даже мечтать не приходится. В Cordiant этот факт признают, но спокойно: мол, в первую очередь нужно было закрыть потребности целевой аудитории – а это, как мы уже помним, те, кто ищет обувку для своих Нив, УАЗов, полноприводных Соболей и прочей массовой отечественной техники. Например, недавно вернувшаяся на конвейер Niva Legend Bronto штатно комплектуется 29-дюймовыми колесами с шинами 235/75 R15, и этот типоразмер, конечно же, есть и у Off Road обоих поколений. В общем, ничего личного, только бизнес: прорабатывать новые типоразмеры с заведомо меньшим потребительским потенциалом завод пока не готов. В остальном же Cordiant Off Road 2 по итогам трехдневного теста проявил себя если не как идеальная, то как весьма сбалансированная шина для путешествий и активного отдыха.