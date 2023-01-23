С наступлением зимнего сезона многие автовладельцы схватились за голову: часть импортных брендов, поставляющих зимние шины, ушла из России, а стоимость продукции оставшихся побила все мыслимые и немыслимые рекорды, поднялась до небес и улетела куда-то в сторону Сириуса. Особенно сильно сжали головы владельцы внедорожников и более-менее серьёзных кроссоверов, зимняя «обувь» для которых подорожала особенно сильно. Но, может, высокотехнологичные и доступные по цене шины всё-таки существуют? Сейчас мы попробуем разобраться, остались ли на российском рынке импортные шины со справедливым балансом цены и качества, что это за бренд и почему зимние шины под этим брендом не хуже премиальных марок, которые стали для многих недоступными или из-за цены, или из-за санкций.

180 стран мира, полвека роста и четыре миллиарда долларов



Наверняка многие слышали о компании Maxxis и даже видели в магазинах её продукцию. А знаете ли вы, с чего эта компания начинала свой путь и чем она имеет право гордиться сегодня?

Maxxis International, международное подразделение корпорации Ченг Шин Групп, была основана в 1967 на Тайване. Начинали довольно скромно – выпускали велосипедные шины. На тот период в Maxxis работало всего около 200 человек, но уже к 1974 году предприятие стало известным далеко за границами Тайваня: на нём стали выпускать не только велосипедные шины, но и шины для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, причём в таких масштабах, что компания стала крупнейшим экспортёром в этой отрасли на Тайване. В 1990-м году было открыто представительство компании в США, а сегодня производственные и технологические центры Maxxis есть не только на родине и в Китае, но также в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии и в Нидерландах.

Департамент научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в г. Куньшань, Китай

Впрочем, важнее другое: за это время Maxxis добился настолько высокого качества продукции, что стал поставщиком шин для заводской комплектации ведущих мировых производителей. Шины Maxxis ставят на заводах Ford, General Motors, Toyota, Nissan, Volkswagen, Mitsubishi и Hyundai в Азии, General Motors, Ford и Toyota в США и Peugeot CSA в Европе. И это – только автомобильные шины. Ещё есть и мотоциклы, и квадроциклы, и скутеры, и велосипеды. Но всех их перечислять не будем: получится слишком длинный список.



Maxxis шестой год подряд получила звание “Поставщик года” от Дженерал Моторс.



При этом нужно сказать, что такое сотрудничество радует не только Maxxis, но и партнёров компании. Иначе она не получила бы такое количество наград и премий. Например, на ежегодной церемонии награждения лучших поставщиков General Motors в 2021 году Maxxis шестой год подряд получила звание «Поставщик года». И в том же году в противоположной части света Nissan Motor отметил Maxxis премией за высокое качество работы поставщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А ведь эти конкурсы – это сотни участников с мировыми именами, не один десяток стран и жюри, которое состоит из профессионалов в этой области. И таких премий у Maxxis много.

Получается, что во всём мире эту компанию не просто знают, а считают одним из лучших производителей шин. Скорее всего, не просто так: заработать международное признание и столь высокую оценку мировых автогигантов – это очень трудно. И у Maxxis это получилось.

Впрочем, в России о Maxxis тоже можно было услышать кое-что интересное. Я говорю о чрезвычайно увлекательном зимнем путешествии в Арктику команды Экспедиционного центра РГО Экспо. В 2018 году два экипажа на двух стоковых Toyota Hilux зимой (!) по льдам Енисея и Карского моря проехали сотни километров (иногда при температуре до -70 градусов), из Норильска до самого северного населённого пункта материковой части России – Диксона. И обе машины были обуты в шины Maxxis: одна – в шипованную Premitra Ice Nord, вторая – во фрикционную SS-01 Presa SUV. И ведь прошли! Местами – со спущенными до 0,3 атм давлением, через льды и торосы. Не знаю, чем восхищаться больше – командой, машинами или шинами. Главное, что шины Maxxis выдержали это невероятно суровое испытание.

Экспедиция в Арктику команды Экспедиционного центра РГО Экспо на шинах MAXXIS

В общем, компании есть, чем заслуженно гордиться. Поэтому в поиске шин для кроссовера было бы интересно посмотреть на новинку Maxxis – фрикционные шины PREMITRA ICE 5 SUV. Особенно сильно подогревает интерес тот простой факт, что стоимость этих шин осталась вполне доступной, что сегодня особенно ценно.

Снег кружится, летает, летает…

Спор о том, что лучше – фрикционные шины или шипованные, вечен. Подливать масла в огонь не будем: у обеих сторон есть свои доводы, часть которых вполне имеет право на жизнь. Однако важно сделать одно замечание: и те, и другие зимние шины своими характеристиками в первую очередь обязаны составу резиновой смеси и рисунку протектора. Для фрикционной шины (или, как её чаще называют, «липучки») эти параметры особенно важны – на помощь шипов ей рассчитывать не приходится. Правда, и потеря шипов ей тоже не грозит, что не может не внушать оптимизм. Каким должен быть оптимальный состав резиновой смеси?

Для фрикционной шины очень важно уметь сохранять эластичность в любую погоду. Или, как говорят чаще, «не дубеть» в мороз. Многие, наверное, сталкивались с ситуацией, когда в сильный мороз шина становится «стеклянной» – слишком твёрдой. Это очень опасно хотя бы потому, что «остекленевшая» шина практически теряет пятно контакта. Последнее образуется только в том случае, если шина достаточно проминается, а если она утратила эластичность, все идеи инженеров летят в пропасть: нормального пятна контакта нет, протектор шины работать не способен. А если учесть, что замёрзшее колесо никак не может быть абсолютно круглым, поездка превращается в увлекательный аттракцион: машина скачет на оквадараченных замёрзших шинах, разбивает как минимум ступичные подшипники и управляется, как чугунная ванна, летящая по ледяной горке. Ощущения неприятные. Поэтому правильный состав резиновой смеси – это одно из важнейших условий хорошего поведения шины на дороге. Что могут предложить шины PREMITRA ICE 5 SUV?

Новые нешипованные зимние шины PREMITRA ICE 5 SUV от Maxxis



Они могут предложить новый состав, который назвали SiRu. Его преимущество заключается в использовании кремниевого соединения, благодаря которому повышается однородность состава. Такая силика не только не замерзает, но и лучше цепляется за лёд. Это для нас лёд – нечто ровное и однородное, а для протектора шины он состоит из тысяч мелких впадин и выступов, за которые шина должна хвататься изо всех сил. SiRu это делать умеет, и чуть ниже попробуем доказать это цифрами.

Протектор PREMITRA ICE 5 более эластичный, благодаря чему глубже проникает в неровности дорожного полотно и обеспечивает лучшее сцепление на льду.

Как бы ни был хорош состав смеси, а протектор тоже очень важен. Наравне с резиновой смесью он должен обеспечивать зацеп, а также гарантировать стабильность поведения машины при продольных и поперечных нагрузках. То есть, при разгонах и торможении. Разумеется, инженеры всех шинных компаний годами ломают головы в поисках новых решений в рисунке протектора. Инженеры Maxxis – не исключение, и они придумали кое-что интересное. Давайте посмотрим на рисунок протектора PREMITRA ICE 5 SUV.

Расположение блоков протектора, направленное к центру беговой дорожки, образует букву V. Особенность такого расположения заключается в том, что она решает сразу три важные задачи. Центральная часть, уголок буквы V, обеспечивает курсовую устойчивость шины. Следующая часть плеча отвечает за боковой и прямой зацеп, а самые края, которые расположены наиболее близко к перпендикуляру (но всё же имеют небольшой угол), обеспечивают основную тягу шины.

Множество пересекающих букву V прорезей образуют целую сеть каналов, мгновенно отводящих снег и воду. Это помогает избежать и аквапланирования, и слэшпленинга – скольжения по снежной каше.

Блоки протектора тоже не так просты, как кажется. Они имеют необычные трёхмерные ламели. Они не только тоже очень быстро отводят воду, но и умеют раскрываться, разделяясь на множество сегментов. И каждый их этих сегментов цепляется за малейшие неровности льда, обеспечивая стабильность поведения шины на льду. И ещё одна особенность протектора – это прямой угол плечевой зоны. В итоге такая сложная конструкция протектора помогла заметно увеличить площадь пятна контакта, а значит, создать более равномерное давление шины на поверхность дороги.

3D ламели моментально отводят воду из пятна контакта протектора и дорожного полотна

Труды инженеров-химиков и технологов не пропали даром: PREMITRA ICE 5 SUV хороши как в снегопад, так и на голом льду. При этом не стоит забывать, что они фрикционные, а значит, не докучают цокотом и гулом шипов. Ездить на них можно не только безопасно, но и комфортно. Но убедиться в этом можно только с помощью цифр.

Честное слово!

Понимаю, что верить на слово – задача трудная. Многим она вообще не по плечу, и понять скептиков можно. Поэтому будем оперировать данными, полученными в ходе испытаний новых шин.

Начнём с ускорения на льду. Испытывали эти шины в Ивало, в Финляндии. Ваш покорный слуга там бывал и должен сказать, что лучшего места для шинного полигона найти практически невозможно. Только представьте: Ивало находится километров на триста севернее границы Полярного круга, средняя температура с декабря по февраль – минус 15. Зимние шины тут можно тестировать с середины ноября до начала апреля – всё это время будут и снег, и лёд, и морозы. А ещё там поразительно красиво и… немного пусто. Что поделать: суровая природа не располагает к густой заселённости. Зато производители шин Ивало очень любят – тут есть где порезвиться. Поэтому нет ничего странного в том, что PREMITRA ICE 5 SUV проходили испытания и тут – в самом подходящем и, что немаловажно, уважаемом месте для подобных тестов.

Итак, ускорение на льду (или разгон – кому как удобнее). Сравнивать будем с фрикционными шинами Maxxis предыдущего поколения – SS-01 Presa. То есть, с той самой, что довезла один из Toyota Hilux до Диксона и получила огромное количество положительных отзывов. Её испытали на том же полигоне в Ивало, так что сравнительные числа будут и достоверными, и более наглядными, чем малоинформативные абсолютные. Ускорение на льду с 5 до 25 км/ч у SS-01 Presa заняло 3,95 с. У новой PREMITRA ICE 5 SUV – 3,38 с. Неплохо – около 15%. Но всё-таки недостаточно наглядно. Разница между шинами будет намного заметнее, если посмотреть длину тормозного пути со скорости 25 км/ч до 5 км/ч. И вот тут всё намного интереснее: предыдущие шины проезжали 18,37 м, а PREMITRA ICE 5 SUV – всего 15,05 м. Представляете разницу в 3,32 м? Это практически целый Daewoo Matiz – небольшой, но автомобиль. А ведь для предотвращения ДТП иногда не хватает 10-20 сантиметров. А тут – три с лишним метра. Это может быть ценой не железа, а здоровья или даже жизни.

Сравнение новинки PREMITRA ICE 5 SUV и шин предыдущего поколения

Сделаем такой вывод: и SS-01 Presa были весьма достойным выбором, но PREMITRA ICE 5 SUV оказались ещё лучшее. Как минимум – безопаснее, а безопасность от зимних шин требуется в первую очередь.

Берём?

Чем хороши PREMITRA ICE 5 SUV, так это своей универсальностью. Они одинаково прекрасно себя ведут как при передвижении по снегу, так и по льду. Кроме того, они оказались заметно безопаснее шин предыдущего поколения и по этому параметру ничем не уступают шипованным шинам. И вместе с тем PREMITRA ICE 5 SUV остаются фрикционными шинами и обладают всеми их преимуществами: они тише, они не дубеют на морозе, лучше ведут себя на мокром и замёрзшем асфальте. И, конечно же, не надо забывать про ещё одно большое преимущество этих шин, заключающееся в том, что покупатель платит только за хорошую шину, а не за раскрученный бренд, который за логотип на боковине просит денег больше, чем стоит сам продукт. Хотя, казалось бы, Maxxis с их мировым признанием, огромным опытом в автоспорте в различных дисциплинах, технологиями и возможностями давно мог бы последовать общепринятым путём и заняться зарабатыванием денег на имени. К счастью, этого не происходит. Так что если не знаете, во что «обуть» свой кроссовер, не разориться и при этом чувствовать себя за рулём уверенно, обратите внимание на PREMITRA ICE 5 SUV – найти что-то сбалансированнее трудно, а этим шинам доверять можно.

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