Гаджеты от Neoline всегда считались одними из самых продвинутых в плане харда и софта устройств на российском рынке. И в этот раз на тесте «Колёс» – устройство в принципиально новом для Neoline формате, заявленное как рекордсмен по чувствительности радар-детектора и максимальной защищенности от ложных срабатываний!

«Рупор» или «патч»?

Еще лет пять назад практически все гибриды регистраторов и детекторов имели специфическую плоско-вытянутую форму и весьма приличные размеры, обусловленные самым крупным компонентом конструкции – рупорной приемной антенной. Именно подобные антенны наиболее эффективны в частотных диапазонах, на которых работают радары. И если не вдаваться глубоко в радиотехнику, то можно сказать просто: размеры рупорной антенны нельзя уменьшить без ощутимой потери эффективности.

Впрочем, конструкций антенн существует немало. Примерно с 2017 года производители все чаще стали предлагать гибриды с плоской вертикальной антенной типа «фазированная решетка». Такое решение, к слову, повсеместно применяется в различных корабельных, авиационных и космических системах радиолокации, радионавигации, радиоастрономии и т. д. В автогаджетах подобный компонент именуют «патч-антенной», которая позволяет делать гораздо более востребованные у покупателей компактные и плоские комбо-устройства.

За последние пару лет стройные и относительно компактные модели почти повсеместно вытеснили крупногабаритные приборы с «рупорами». Но вот беда: у «патч-антенн» в большинстве случаев коэффициент усиления ниже, чем у «рупоров», так что в итоге у радар-детектора падает дальность обнаружения. Проблема решаемая, однако возник неприятный казус…



Наиболее продвинутые производители автогаджетов компенсировали пониженное усиление патч-антенны путем введения в схему высокочувствительных малошумящих усилителей. Но большинство прочих брендов эту проблему просто по-тихому игнорирует, чтобы не повышать отпускные цены и не отпугивать покупателей! В итоге рынок наводнила масса комбо-устройств с несколькими камерами, сенсорными экранами, поддержкой мобильных приложений и прочими модными, хотя и второстепенными прибамбасами, но при этом с «дубовыми» нечувствительными приемниками! А ведь за этой характеристикой стоят потерянные деньги потребителя в чистом виде, ибо недостаточная чувствительность приборов приводит к штрафам… Детекторы, на которых производитель сэкономил, слишком поздно оповещают о радарах, спрятавшихся за поворотами, о радарах с импульсным характером и пониженным уровнем излучения и иных ситуациях, где нужна высокая чувствительность приемника.

Рупорные антенны Патч-антенны

В свою очередь один из лидеров отечественного рынка радар-детекторов и регистраторов, Neoline, изначально не пошел по этому сомнительному пути, выработав собственную стратегию. Во-первых, компания целенаправленно сохраняет традиционный форм-фактор детекторов и «комбо» с рупорными антеннами. Да, такие устройства крупнее и менее нравятся покупателям из числа тех, кто приобретает прибор бездумно и по внешним признакам вместо изучения матчасти. Однако игнорировать покупательские тренды тоже нельзя, и наконец, после долгого ожидания огромного коммьюнити поклонников марки производитель выпускает свой первый комбо-гаджет с «патч-антенной» и не имеющим аналогов на российском рынке высокоэффективным усилителем сигнала LNA (иное название EXD-модуль). Этой моделью стал компактный и плоский Neoline X-COP 9200c, ничуть не уступающий своим собратьям с традиционными рупорными антеннами. Прибор со значительным запасом по дистанции засекает абсолютно все сложные по сигналу и маломощные радары, не говоря уже об обычных, и позволяет даже при превышении до 60 км/ч снижать скорость без опасных резких торможений на большом расстоянии от полицейского комплекса.

Последнее заявление, впрочем, может показаться призывом к грубым нарушениям, но это не так. По сути, это чисто техническая характеристика детектора, конвертированная в понятную для водительского восприятия картину. Мы же не считаем «призывом к нарушению» шкалу спидометра, а ведь она сегодня у любого автомобиля размечена до цифр, более чем вдвое превышающих самый высокий допустимый предел скорости, разрешенный на отечественных дорогах!



Характеристики Neoline X-COP 9200c:



Тип устройства – гибридный прибор: эфирный радар-детектор + GPS/ГЛОНАСС-информер + видеорегистратор.

Разрешение видео – Full HD 1920х1080 (30 к/с).

Процессор – Ambarella A12.

Матрица – Sony Exmor R, 2 МП IMX 323; угол обзора по диагонали 135 градусов.

Дисплей – 2,0 дюйма, 240х320, IPS.

Память – карта MicroSD до 256 ГБ.

Прочее – магнитное крепление, антибликовый CPL-фильтр в комплекте, еженедельное обновление баз данных камер.

Габариты – 117х52х28 мм, 108 г.

Устройство и конструкция​

Neoline X-COP 9200c комплектуется кронштейном с магнитным креплением и сквозным питанием. То есть, штекер питания подключен к кронштейну, и каждый раз вставлять его в сам гаджет при установке не нужно. Сегодня это норма для устройств классом выше среднего и далее. Жесткость и вибростойкость кронштейна безупречная: он очень туго двигается в шарнире настройки по высоте и четко фиксируется в магнитном разъеме. Стыковка, помимо силы магнитов, обеспечивается еще и вхождением выступающей части разъема прибора в «коробочку» на гнезде кронштейна, так что даже любые удары подвески на колдобинах не способны сотрясти «комбик».



Крепление кронштейна на стекло – на двустороннем скотче 3M. Оперативно перенести гаджет в другое авто при необходимости не получится, но зато такое крепление максимально вибростойкое. И не отвалится в том числе из-за перепада температур или установки на недостаточно чистое стекло. Тем не менее при смене автомобиля или неудачной установке переклеить кронштейн легко – в комплекте «комбика» идут два запасных кусочка скотча, вырезанных по форме посадочного места.



Одна из особенностей кронштейна – симметричная контактная группа и симметричные же магниты. То есть прибор можно вставить в кронштейн и объективом вперед, в сторону лобового стекла, и объективом назад, в салон, с переворотом на 180 градусов. Так что при необходимости допустимо перевернуть устройство и начать снимать происходящее внутри автомобиля. Например, чтобы «от и до» зафиксировать ваше общение с инспектором.



Кабель питания в прикуриватель тут в эконом-варианте: на его 12-вольтовом штекере нет ни USB-гнезда, ни кнопки включения, ни даже светодиода-индикатора, а разъем для подключения к кронштейну – простой штыревой. Но зато работает он и в бортсети на 12 вольт, и на 24 вольта. И это лучше китайских зарядок, когда при включении в их USB-разъем смартфона у регистратора из-за нехватки питания перестает работать GPS.



Экран тут небольшой, но очень яркий, сочный и с широкими углами обзора. Меню гаджета управляется типичной для таких приборов комбинацией из 4 клавиш – «меню», «ОК», «вверх» и «вниз». Для удобства управления настройками и функциями кнопки обладают минимальным усилием нажатия. Нажимать на них можно непосредственно при установленном в кронштейн устройстве, и его не придется придерживать пальцами спереди, а выставленное положение объектива не собьется. Интерфейс представляет собой четыре раздела: «Настройки видеорегистратора», «Настройки радар-детектора», «Просмотр записей» и «Обновление».



В Neoline X-COP 9200c весьма умно реализовано использование режима «парковка» – ведение записей в ваше отсутствие, когда автомобиль стоит на стоянке.



Обычно переключать видеорегистратор в парковочный режим водителю приходится вручную, и проделывать это регулярно и ежедневно многих напрягает. Часто парковочный режим включают только на ночь, завершив все поездки, и не делают этого, покидая машину при походе в магазин или по иным коротким делам. И если автомобиль стукнут или поцарапают в течение дня на стоянке магазина или во дворе, вы останетесь без видеопруфов…

А вот X-COP 9200c сам переходит в парковочный режим автоматически, без усилий со стороны водителя, поскольку умеет отличать заведенный двигатель от незаведенного по уровню питающего напряжения в бортсети. И если включить в меню соответствующую функцию, прибор автоматически будет переходить в парковочный режим всегда после глушения мотора и прекращения работы генератора. Главное, чтобы на разъеме прикуривателя сохранялось напряжение. Если же прикуриватель отрубается вместе с зажиганием, гаджет можно подключить к блоку предохранителей специальным опционным кабелем.



Помимо этого X-COP 9200с не разрядит в ноль ваш аккумулятор, если придется по какой-то причине незапланировано бросить автомобиль надолго, а регистратор остался в режиме парковки и нет возможности выключить эту функцию. В меню устройства есть функция контроля напряжения бортсети и автоматического отключения «комбика» при его просадке до выбранного предела. Предел можно выставить с дискретностью 0,1 вольта в диапазоне от 11 до 12,3 вольт. Подобная функция – весьма редкая в комбо-устройствах, и встречается она, как правило, лишь в виде дополнительных (и недешевых) опциональных кабелей для подключения со встроенными котроллерами напряжения. В X-COP 9200с же она уже интегрирована в схему самого гаджета.



Радарная часть X-COP 9200c​

Neoline был одним из пионеров сигнатурных технологий распознавания на российском рынке радар-детекторов и гибридных устройств и накопил колоссальный опыт, сперва создав собственный софт под названием «фильтр Z-сигнатур» и за непродолжительное время доработав его до максимальной эффективности. X-COP 9200c содержит в памяти сигнатуры абсолютно всех излучающих радаров, какие только могут встретиться на российских дорогах. Распознавание с высокой достоверностью реальных радаров позволяет практически полностью игнорировать любые помехи в рабочих диапазонах детектора – и в первую очередь помехи от датчиков мертвых зон и активных круиз-контролей, являющихся сегодня главным источником ложных срабатываний детекторов. И все это – без каких-либо компромиссов по дальности в сравнении с рупорными устройствами, о чем говорилось выше. По всем радарам дальность обнаружения у новинки от Neoline примерно вдвое выше, чем у бюджетных сигнатурников с «патч-антеннами» без усилителей. Что особенно важно для выявления так называемых малошумных радаров типа «Скат», «Оскон», «Кречет», «Арена», «Кордон» и других. Вдобавок у X-COP 9200c высокочувствительный усилитель имеется и в оптической части, что делает детектирование лазерных лидаров «Полискан» реальным, а не условным, как у многих конкурентов. Конкуренты же, в свою очередь, нередко используют разработанную Neoline технологию «фильтра Z-сигнатур», зачастую просто переняв термин и подразумевая под ней собственный софт.

Все тесты радар-детекторов мы проводим, тщательно проведя настройки в меню – отключая лишние диапазоны, выставляя оптимальные режимы чувствительности, оптимальные пределы скоростных и дистанционных оповещений. Это нормально, поскольку любой инструмент нуждается в регулировке «по руке». Пользоваться заводскими настройками по умолчанию допустимо, но если можно помочь работать железу и софту для того, чтобы выжать из устройства максимум, то это следует сделать.

Однако раз создатели Neoline X-COP 9200c заявляют о столь выдающихся характеристиках мозгов своего гаджета, было решено не создавать ему дополнительных удобств, а наоборот – всячески затруднить работу! Мы включили в настройках все режимы чувствительности на максимум и все диапазоны. И даже активировали диапазон X, который настоятельно советуют отключать все производители детекторов, поскольку радаров на этих частотах в России нет с 2012 года, а вот помех – полно!



После таких настроек мы погнали по самым «злачным местам»... Посетили все доступные АЗС и торговые центры в поисках источников помех, напоминающих радары, пристраивались в зад и вставали перед носом всех моделей авто, известных как знатные помехогенераторы за счет систем контроля слепых зон и активных круизов, а также, разумеется, объехали множество реальных радаров и засад.



Практически целый день езды – и ни одного ложного сигнала! Тишина при проезде заправок и крупных офисных и торговых зданий, тишина при соседстве на дороге с VW Touareg, Audi Q8, Mazda CX-5 и другими известными «эфирными мусорщиками» в самых разных позициях – сзади, при обгоне, впереди и параллельно. Притом что все реальные источники опасности обнаруживались безупречно и максимально заблаговременно. Надо признать, что Neoline X-COP 9200c – реально наиболее умный автогаджет из тех, что попадали к нам на тест! На данный момент его можно смело считать эталоном для оценки по нему других моделей сигнатурных радар-детекторов.



Отдельно следует отметить проработанную систему голосовых оповещений. Многие производители избыточно увлекаются речевыми интерфейсами, забывая о том, что излишняя разговорчивость радар-детектору вредна! В итоге иногда получается, что пока устройство неспешно разглагольствует об опасности, ту опасность уже можно проехать… X-COP 9200c же подает голос кратко, без лишней лирики и даже в самую малость ускоренном темпе. Ничего лишнего!

Единственное мелкое нарекание и рекомендация для дальнейших обновлений – сделать «обратный отсчет» для камер, стреляющих в спину. Сейчас Neoline X-COP 9200c предупреждает о приближении к такой камере и сразу после ее проезда прекращает оповещение. Хотя неплохо было бы продолжать идентифицировать на экране уменьшающуюся дистанцию, на которой сохраняется опасность фиксации при увеличении скорости выше предела.



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В тандеме с эфирным детектором в X-COP 9200c работает GPS/ГЛОНАСС-информатор. Вроде бы такой же, как у всех, но не совсем! Его сильные стороны – быстрый старт и стабильное удержание спутников, что особенно важно при обработке длинных участков контроля средней скорости. Прибор стабильно работает, даже если дистанция контроля превышает 65 километров.



Плюс база данных Neoline по праву считается одной из самых полных и наиболее часто обновляемых – свежая база радаров «Россия+СНГ» выпускается каждую пятницу, а «Международная» – дважды в месяц, как правило, по вторникам. Поддержка не ограничена во времени и, разумеется, бесплатна.

Обновления данных координат камер и радаров для GPS/ГЛОНАСС-информатора производится классическим «контактным» методом, вручную. Он очень прост и не вызывает затруднений – достаточно извлечь из гнезда карту памяти, залить на нее дома файлик с разрешением .db (Database File) с сайта https://neoline.ru/obnovleniya/, а затем вернуть карту на место и запустить из меню функцию обновления. То же самое касается и обновленных прошивок, когда они выходят.



Кстати, отдельного внимания заслуживает мелкая, но полезная функция жестового управления Motion Control! Инженеры Neoline придали ей максимум смысла в рамках ее возможностей, тщательно продумав алгоритм работы.



Слева от дисплея на передней панели гаджета находятся два едва видных глазка – приемник и передатчик инфракрасного диапазона, которые реагируют на приближение ладони. В X-COP 9200c они отвечают за отключение звука. Этим удобно пользоваться, если вы проезжаете на разрешенной скорости мимо хорошо известного вам радара, ведя при этом беседу с пассажиром. Оповещение вам в этом случае не нужно, и поэтому достаточно взмахнуть ладонью, и прибор замолчит, не мешая разговаривать. Но, что важно, замолчит он только на один радар и автоматически вернет себе голос при следующей опасности!

К слову, управление функцией «временный MUTE» жестами, если использовать терминологию, принятую в интерфейсах автомагнитол, изобрели для радар-детекторов именно в Neoline – и далее ее уже подхватили и другие производители.



Видеосъемка​

Neoline X-COP 9200c включает в себя Full HD-видеорегистратор 1920х1080 (30 к/с). Модной тыловой камеры в нем нет, но все, что нужно для высококачественной фронтальной съемки, имеется. Производительный процессор от Ambarella и чувствительная матрица Sony ExmoR. Видеозапись идет в формате MP4.

Плюс, как и любое современное комбо-устройство высокого класса, Neoline X-COP 9200c комплектуется CPL-фильтром для устранения бликов и отражения приборной панели в кадрах видеозаписи, загрязняющих съемку ненужными артефактами. Вращение фильтра на объективе также добавляет изображению контрастности и сочности.



Качество записи на высоте в немалой степени благодаря софту обработки. Камера достойно справляется с лобовой засветкой, быстро реагирует коррекцией экспозиции в сложных ситуациях, когда стремительно меняются свет и тень – например, при езде вдоль лесополосы, когда солнце мигает, как стробоскоп. Или при выезде из тоннелей на яркий свет. Цветопередача естественная. Ночная съемка демонстрирует те же умения камеры максимально поднимать светочувствительность и при этом минимально ослепляться лучами собственных же фар, отражающихся от кормы и номера идущей впереди машины.



Пример видео — день

Пример видео – ночь.

Можно без преувеличения и пафоса сказать, что Neoline X-COP 9200c реально задает новые стандарты в вопросе помехоустойчивости и чувствительности детекторной части комбо-устройств. Будем надеяться, что за первой «ласточкой» пойдут и следующие модели гибридных приборов от Neoline в максимально востребованном у потребителей форм-факторе компактного и плоского корпуса с патч-антеннами.

