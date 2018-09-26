26 Сен Угадай животное: тест на знание автомобильной флоры и фауны

Какие только названия не придумывали за более чем столетнюю историю автомобильные производители и маркетологи! Точнее, не только придумывали, а использовали для «нейминга» названия городов, рек, явлений природы и даже... животных! Действительно, в «автозоопарке» числятся самые различные животные, птицы, пресмыкающиеся и даже рыбы с насекомыми! Попробуйте пройти наш тест, если сходу сможете отличить лошадь от крокодила, а гадюку от барана. Только не забывайте про четырехколёсность зверей!