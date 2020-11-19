В гараже ЛДПР появился прошлогодний Aurus Senat: а Жириновского прокатят?

Официальный сайт Московского городского отделения ЛДПР пестрит заметками о помощи бедным и неимущим. Вот сообщение о том, что партия помогла материально некоей пенсионерке из Митино, попутно вручив ей «партийные подарки». Вот активисты проводят раздачу продуктов и вместе с ними – партийную атрибутику. В публикации «Добро на передовой» сказано, что «активисты совместно с руководителями приёмных вышли на рейд, целью которого была раздача агитационного материала», а в заметке под названием «Нападки на ЛДПР не останутся безнаказанными» высказывается предположение, что неизвестные лица «целенаправленно разрисовали агитационный автобус ЛДПР, надеясь, что работа с населением будет прекращена».

Вся эта благотворительность – дело хорошее, однако она не вяжется с весьма интересным фактом. В июне ГИБДД зарегистрировало на Московское городское отделение ЛДПР автомобиль Aurus Senat. Это видно по базам ГИБДД: если владельцем становится юридическое лицо, то отображается его ИНН, который в свою очередь легко проверить по Единому государственному реестру юридических лиц. Кстати, мы намеренно не говорим, что в региональном отделении ЛДПР эту машину купили, поскольку согласно данным нескольких сайтов по проверке контрагентов у московского филиала ЛДПР просто-напросто нет на это денег, по крайней мере, собственных. Вероятно, автомобиль стал подарком некоего щедрого спонсора или верного партийца.

Мы попытались связаться с пресс-службой регионального отделения ЛДПР и выяснить, с какой целью был приобретён дорогостоящий транспорт. Напомним, что в августе прошлого года на открытии первого шоу-рума Aurus генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов говорил о базовой цене лимузина в 18 миллионов рублей. Другое дело, что либерал-демократы, по всей видимости, получили скидку. Дело в том, что в отличие частников, поставивших Aurus Senat на учёт в 2020 году, «лимузин для Жириновского» выпущен в 2019 году, а не в нынешнем. Напомним, что сейчас продаются машины не промышленной сборки, которую планируют наладить в Елабуге, а кустарной – от НАМИ. Первый сертификат действует с 31 августа прошлого года, второй – с 30 апреля 2020 года. По этим ОТТС можно реализовать не более 150 и 149 «Аурусов» соответственно.

На открытии шоу-рума Адиль Ширинов утверждал, что уже набрано 500 заказов. Однако с того времени, как получен первый ОТТС, прошло более года, но на учёт встало всего пять автомобилей: один – в октябре прошлого года, ещё четыре – в первом полугодии 2020 года, притом что в третьем квартале не было востребовано ни одного лимузина. Неужели НАМИ забросил сборку? Дело можно объяснить тем, что с этого года в общедоступных базах ГИБДД нельзя отследить машины, поступившие в силовые ведомства даже по косвенным признакам – по массе, рабочему объёму двигателя и т.д. Так что, вероятно, со времени получения первого ОТТС выпущено больше, чем пять машин. Кстати, по данным редакции Kolesa.ru, НАМИ начал передачу документации на «Аурус» военному ведомству. Не исключено, что заказ на лимузины разместит и Минобороны.



А что же ЛДПР? Как водится, мы послали запрос в пресс-службу на имя пресс-секретаря Алексея Пыхтина: сначала по электронной почте, затем, видя, что нет ответа, попытались дозвониться по указанному на сайте Московского отделения ЛДПР номеру телефона – безрезультатно. Наконец, мы предприняли попытку подружиться с г-ном Пыхтиным в Фейсбуке, оставив сообщение в личном чате, однако и здесь он нам не ответил, хотя за то время, что от нас пришёл запрос, г-н Пыхтин разместил на своей странице как минимум один пост. Короче говоря, мы так и не смогли узнать, с какой целью Московского отделение ЛДПР приобрело «Аурус», было ли это приобретение или подарок? Нанят ли для машины отдельный водитель и в каком гараже она стоит. Вполне вероятно, обретение «Ауруса» свершилось в рамках поддержки пенсионеров и неимущих, скажем, теперь вместе с подарками и продуктовыми наборами стариков будут катать по Москве в лимузине. А что, чем плохо…