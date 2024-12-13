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  • В России создадут систему кибербезопасности для автомобилей

В России создадут систему кибербезопасности для автомобилей

13.12.2024 38 0 0

Новости о создании Минпромторгом системы кибербезопасности для автомобилей вызывают как оптимизм, так и определенные опасения. Оптимизм связан с осознанием растущей угрозы кибератак на транспортные средства и необходимостью государственного регулирования в этой сфере. Опасения же вызваны масштабом проблемы и сложностью ее решения. О том, как обезопасить себя и свой автомобиль от рисков новой цифровой эпохи, рассказывает Станислав Козловский, эксперт по кибербезопасности.

Современный автомобиль – это, по сути, сложная компьютерная система, уязвимая на множестве уровней, от бортовой электроники до внешних интерфейсов. Инициатива, безусловно, важна, но ее эффективность напрямую зависит от ее масштаба, детализации и последующей реализации.

Автор фото: Станислав Козловский, эксперт по кибербезопасности.

Новость справедливо указывает на потенциальные катастрофические последствия успешной кибератаки. Управление тормозной системой, рулевым управлением, системой подачи топлива – все это находится под контролем электронных блоков, и компрометация даже одного из них может привести к трагическим последствиям.

Особую опасность представляет массовый взлом автомобилей одной модели, обладающих идентичными уязвимостями. Это сценарий, который может парализовать целые транспортные системы и привести к огромным экономическим и социальным издержкам.

Фото: mikdam, depositphotos.com

Вопрос о различиях в защищенности дорогих и дешевых автомобилей – многофакторный. Интуитивно кажется, что более дорогие автомобили должны быть лучше защищены. Это предположение частично верно, поскольку производители премиальных автомобилей, как правило, инвестируют больше средств в разработку и тестирование систем безопасности, включая кибербезопасность. Они могут использовать более совершенные аппаратные компоненты, более надежное программное обеспечение и иметь более строгие протоколы контроля доступа. Однако это не означает абсолютной защиты. Даже в самых дорогих автомобилях могут присутствовать уязвимости, которые могут быть обнаружены и задействованы злоумышленниками. Более того, стоимость автомобиля не всегда коррелирует с уровнем его киберзащиты. Критичнее качество кода, регулярность обновлений ПО, а также наличие эффективных систем обнаружения и предотвращения вторжений.

Что касается того, что может сделать сам автовладелец для защиты своего автомобиля, то здесь возможности, к сожалению, ограничены. Полный контроль над кибербезопасностью автомобиля находится в руках производителей. Однако ряд мер предосторожности снизит риски:

  • Регулярные обновления ПО. Это самый важный пункт. Производители постоянно выпускают обновления, устраняющие выявленные уязвимости. Необходимо следить за уведомлениями и устанавливать обновления оперативно.
  • Осторожность в обращении с внешними устройствами. Подключение неизвестных USB-накопителей или других внешних устройств – прямой путь для проникновения вредоносного ПО. Следует избегать этого.
  • Надежные пароли. Если автомобиль имеет системы с парольной защитой, необходимо использовать сильные и уникальные пароли.
  • Мониторинг подозрительной активности. Необычные сбои в работе, странные сообщения на дисплее – все это повод обратиться к специалистам.
  • Изучение информации о безопасности. Рекомендуется ознакомиться с информацией о безопасности конкретной модели автомобиля, чтобы понимать ее сильные и слабые стороны.
  • Избегание небезопасных Wi-Fi сетей. Подключение к незащищенным сетям Wi-Fi значительно увеличивает риски кибератаки.

Инициатива Минпромторга – это важный шаг в правильном направлении. Однако она должна быть подкреплена комплексными мерами, включающими строгие стандарты безопасности для производителей, регулярные аудиты и тестирование, а также прозрачную систему информирования автовладельцев об уязвимостях и обновлениях. Только системный подход, объединяющий усилия государства, производителей и самих автовладельцев, позволит обеспечить целесообразный уровень кибербезопасности для автомобилей и адекватный уровень кибербезопасности для автопарка. Это не просто вопрос комфорта и удобства, это вопрос безопасности жизни и здоровья людей.

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авто и общество безопасность
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