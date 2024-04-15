X-Can – новое имя в сегменте автомобильных гаджетов. При этом комбо-устройство Condor COB 3 WiFi Duo показало себя на одном уровне с аппаратами от брендов, давно присутствующих на российском рынке. Гибрид видеорегистратора, радар-детектора и GPS-базы камер фиксации нарушений прокачан во всех компонентах.

Несмотря на сравнительно высокую цену, комбо-устройства становятся всё популярнее. Их выбирают за то, что они объединяют в себе три важные для российских водителей функции – радар-детектор, видеорегистратор и базу камер фиксации нарушений. Разумеется, каждая из функций должна работать на отлично, ведь отдельно ее уже не поменяешь. Отсюда и особое внимание при выборе гаджетов. К новым игрокам на рынке относятся с осторожностью. Мы протестировали гибрид X-Can Condor COB 3 WiFi Duo и убедились: продукция этой марка заслуживает доверия.

Строго говоря, X-Can новинка только для нашего рынка. В Китае бренд известен с 2009 года и входит в пятерку самых технологичных в своей сфере. И вот теперь он появился в России.

Знакомимся

В стильно оформленной коробке X-Can обнаружилась очень щедрая комплектация. Для улучшения качества изображения и нивелирования бликов в кадре предусмотрен съемный поляризационный фильтр. Не забыли о клипсах и лопатке для скрытой прокладки провода, USB-адаптере для чтения карты памяти microSD на ноутбуке или компьютере, двух запасных предохранителях (для замены того, что располагается в штекере прикуривателя). Есть и милые мелочи, показывающие заботу о покупателе: в коробке найдете чехол для переноски гаджета и тряпочку для протирания дисплея и объектива.

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Некоторые водители используют одно устройство в двух машинах. Например, переставляют из собственного в рабочий и обратно. Есть те, кто оставляет устройство в машине на ночь, и те, кто непременно уносит его домой. В данном случае попытались угодить всем и положили в коробку два крепления: одно фиксируется на стекле на двухсторонний скотч, второе многоразового использования, на присоске. Гаджет устанавливается в секунду благодаря магнитному креплению. Сила его притяжения сама направит руку водителя и совместит контакты правильным образом. Провод питания потребуется подключить только один раз – его разъем вставляется в сам кронштейн и снятию аппарата не препятствует.

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X-Can Condor COB 3 работает на процессоре NTK96675 и видеосенсоре Sony IMX335. Модель можно отнести к новому поколению комбо-устройств. Вместо классической горизонтальной рупорной антенны радар-детектора он использует плоскую патч-антенну. Такое решение позволило сделать корпус намного компактнее. По качеству распознавания радаров никакой разницы между двумя вариантами нет. На дорогу гибрид смотрит огромным оком объектива из шести стеклянных линз. К водителю обращен трехдюймовый дисплей. Кнопки управления расположены на боковинах корпуса, однако видеть их нет необходимости. Логика меню позволяет быстро привыкнуть и настраивать прибор вслепую. Так, название режима работы радар-детектора высвечивается в левом нижнем углу. Очевидно, что за его смену отвечает ближайшая клавиша.

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К «комбику» можно докупить вторую камеру – заднего вида. Она записывает видео в разрешении Full HD 1920 на 1080 пикселей. Еще несколько лет назад возможностей «железа» гибридов не хватало на обработку такого объема данных.

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Настраиваем

Любители тонкой настройки будут довольны: гаджет позволяет менять множество параметров. Основных режимов работы шесть. К стандартным трассовому и двум городским (с разными уровнями чувствительности) добавлены особо тихий, строго сигнатурный, в котором радары распознаются только по «почеркам»-сигнатурам, и адаптивный смарт-режим. И это еще не говоря о функции автоматического переключения между настройками в зависимости от скорости движения.

Максимальное разрешение основной камеры – на выбор владельца: 2304 на 1296 точек при скорости 30 кадров в секунду или 1920 на 1080 точек при 60 к/с. Последний параметр немаловажен. Допустим, вам необходимо распознать быстро мелькнувший в кадре номерной знак другой машины. Обычный регистратор разложит секундный фрагмент записи на 30 кадров. X-Can – на 60. Значит, у вас будет вдвое выше шанс идентифицировать нужное.

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Полезна возможность выставить допустимое превышение скорости с шагом 1 км/ч. Есть возможность включать и отключать оповещения об отдельных типах объектов из GPS-базы камер. Впрочем, сильно в настройки можно не погружаться. Значения по умолчанию выставлены производителем со знанием дела и устроят большинство водителей.

По большому счету, из обязательных действий перед началом использования назовем только установку на смартфон мобильного приложения X-Can. Через него можно обновлять ПО и базу камер, просматривать видеофрагменты, сохранять и отправлять их, куда потребуется. Синхронизация двух гаджетов происходит по Wi-Fi. Возможность максимально оперативно посмотреть запись и обеспечить ее сохранность – вот главное преимущество приложения. Вдобавок дисплей современного телефона как минимум вдвое больше по диагонали, чем у комбо-устройства. Спорная ситуация будет видна на нём гораздо лучше.

Снимаем

Само по себе перечисление внушительных характеристик и именитых комплектующих на коробке аппарата ни о чём не говорит. Главное – всё профессионально настроить. Специалистам X-Can это явно удалось. Видеорегистратор не искажает цвета, выдает адекватную яркость картинки, обеспечивает читаемость номерных знаков и указателей даже в темноте.

Последнее проверили в статике. Все символы госномера на скриншоте видео читаются с расстояния 11 м днем и 10 м ночью. Тут важно не только хорошее расстояние, но и небольшое расхождение между качеством съемки на свету и в темноте. Кстати, для улучшения картинки не поленитесь в начале использования подобрать правильное положение поляризационного фильтра, при котором он уменьшит количество бликов в кадре. Ну а составить личное впечатление о видеоспособностях X-Can Condor COB 3 вам помогут примеры дневной и ночной записей.

Узнаем о камерах

Как уже написали выше, обновление прошивки и базы камер на X-Can возможно «по воздуху». Удобно и современно: не нужно уносить аппарат домой, возиться со скачиванием файлов на компьютер и перестановкой карты памяти.

Проверка на дорогах Москвы и Подмосковья показала, что знания у прибора практически идеальные. От его внимания ускользнули буквально одна-две камеры недавней установки. Но тут не вина конкретного устройства. Составлением базы данных занимаются сторонние компании. Кроме того, ездили мы по одним из самых насыщенных камерами регионам. Если в ваших краях радары плодятся небыстро, то, скорее всего, гаджет промашек вообще не допустит.

Как и в случае с видеорегистратором, гораздо важнее, как всё настроено производителем. И вот тут X-Can на высоте. Например, о камерах контроля неправильной остановки он предупредит, только если скорость упадет ниже 20 км/ч. Если ехать быстрее, это оповещение водителю и не нужно. Голос расскажет, на какие основные нарушения настроен комплекс. Причем сделает это похвально лаконично: каждое слово по делу.

Детектируем

Радар-детектор, пожалуй, наиболее сложная составная часть комбо-устройства. Измерители скорости становятся всё «тише». В том смысле, что их излучение сложно зафиксировать. На руку им играет и обилие помех. Лет десять назад это были фактически только автоматические двери. Теперь же дороги и автомобили кишат всевозможными сенсорами, датчиками, радарами и измерителями. Как тут детектору не сойти с ума?

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Применяемая в X-Can Condor COB 3 сигнатурная технология распознает «почерк» каждого пойманного излучения. В памяти прибора заложены две группы объектов. Первая – ложные тревоги. Если излучение соответствует какой-то сигнатуре из этой категории, прибор молчит и водителя не беспокоит. Вторая – полицейские радары. В этом случае при совпадении выводится не простое оповещение, а уже с указанием конкретной модели радара, который стоит впереди. Видит X-Can и лазерные радары (лидары). Впрочем, такие на российских дорогах встречаются в единичных экземплярах.

Гибрид удивил тем, что позволяет ездить по городу без отключения радарной части. Разумеется, при соответствующей настройке чувствительности. Аппарат при этом похвально молчалив, ложных срабатываний не допускает.

К сожалению, Московская и соседние с ней области не балуют разнообразием классических радаров. Для проверки нашли «Скат» и «Оскон», а также три «Кордона» разных поколений – М2, М4 и Про. Особо выделим успех в дуэли против «Кордона Про». Этот радар особенно труден для распознавания, и продемонстрированные X-Can 250 м являются очень хорошим результатом. Отметим и то, что все радары наш испытуемый назвал по имени, то есть четко распознал их сигнатуру.

«Кордон М2» «Кордон М4» «Кордон Про» «Скат» «Оскон» 1000 м 150 м 250 м 300 м 300 м

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X-Can Condor COB 3 WiFi Duo показал себя очень грамотно настроенным гаджетом с высокими характеристиками. За новым брендом стоят профессионалы своего дела, заслуживающие доверия. На этот гаджет можно положиться за рулем.