Концепт «гибрида» SUV и хетчбэка С-класса, представленный в 2004 году на Женевском автосалоне, получил довольно прохладные отзывы журналистов. Да и самого сегмента «городской кроссовер» в те времена еще не было. Поэтому в Nissan откровенно рисковали, продолжая работу над машиной, которой суждено было стать родоначальником целого класса. Удивительно также то, что изначальные планы производства были довольно скромны – 120 тысяч автомобилей в год, а выбор производственной площадки в Сандерленде предполагал локальный характер продаж. Что ж, это тот редкий случай, когда упорство и интуиция, подстегнутые своевременными и точными исследованиями, были вознаграждены втройне – спустя 3 года после запуска продажи по всему миру составили более 1,2 миллиона.

То, что Nissan всерьез сделал ставку на развитие линейки кроссоверов, стало понятно, когда через пару лет Qashqai получил семиместное исполнение, а в 2010 году на рынке появилась рестайлинговая версия. Столь частое внимание производителя к модели предопределило стабильно высокий спрос, несмотря на все кризисы, которые пришлись на годы ее производства. Уже потом рецепт хороших продаж распробовали корейцы, выставив на ринг свой Kia Sportage, который теперь числится в лидерах сегмента. Но вторичный рынок прекрасно отражает огромную популярность, которую завоевал у покупателей первый во всех смыслах Qashqai.Владельцам и потенциальным покупателям также важно знать, что модель неплохо держит остаточную стоимость. Давайте посмотрим, какой бюджет надо закладывать на покупку и в каких регионах выше шансы на успех.

Сколько стоит нормальный вариант?​

Фактический дебют первого Qashqai состоялся в 2006 году, но массовые продажи начались с 2007-го, так что на вторичном рынке нашелся лишь один экземпляр первого года выпуска. Зато в 2007 году количество проданных экземпляров в России сразу перевалило за 15 тысяч штук и в будущем почти не снижалось, так что на вторичном рынке выбор тоже есть – здесь представлено более 3 тысяч вариантов. Итак, предложений много, серьезных технических изъянов у машины не было, в такси Qashqai, как ни странно, засветился, но мимолетно (лично помню, как пару лет назад нам предложили выкупить партию таких машин), к тому же в самых простых версиях и ограниченных годах выпуска. А значит, главным вопросом остается цена: сколько же нужно денег, чтобы купить подержанный Qashqai?

И вот тут анализ цен подкидывает любопытные данные: выбор есть практически за любые деньги, а адекватные предложения начинаются примерно с полумиллиона рублей. За самые дешевые кроссоверы до рестайлинга 2010 года просят 370-400 тысяч рублей, а за самые дорогие стабильно хотят 700. Рестайлинг сразу подбрасывает нижнюю планку почти на сотню тысяч: минимум до 460-480 за машины 2010-2011 годов и до 500 за экземпляры последних двух лет выпуска. Максимальные ценники, соответственно, поднимаются до 800-850 тысяч для 2010-2011 года и до 900-950 для 2012-2013. Учитывая, что речь идет о машине возрастом минимум в 7 лет, а за 1,2 миллиона можно купить новый рестайлинговый Qashqai второго поколения, на такие предложения можно смотреть с недоумением.

Для ранних машин 2007 года самая популярная ценовая категория еще более-менее очерчена: половина машин здесь стоит 450-500 тысяч рублей. Экземпляры 2008 года сразу оказываются подороже: предложений за 450-500 тысяч еще много, но средний ценник все же переползает за полмиллиона, и самой многочисленной становится категория 500-550 тысяч. Еще минус год – и еще плюс 50 тысяч: пусть основная масса объявлений и держится в пределах 500-550 тысяч, но вариантов за 550-600 уже много. Рестайлинг увеличивает средний ценник сразу на 100 тысяч, но он окончательно становится очень размазанным. Речь о том, что машин за 550-600 тысяч столько же, сколько за 600-650, а четверть автомобилей этого года еще дороже. Для экземпляров 2011-2012 года цена снова делает скачок почти на сотню: предложений за 650-700 тысяч чуть больше, чем за 600-650, а четверть машин еще дороже. Ну а последний год выпуска традиционно оказывается самым дорогим: здесь средний ценник доходит до 700-750 тысяч, хотя вариантов за 650-700 почти столько же. В общем, если обычно для модели можно вполне четко сформировать среднюю цену, исходя из числа предложений, то в случае с Qashqai ценовые категории сильно размыты, и речь идет о разбросе цен примерно в 100-150 тысяч вне зависимости от года выпуска. С одной стороны, это обещает шансы найти приличную машину посвежее и подешевле, но с другой, заставляет усилить бдительность при выборе таких «вкусных» вариантов. Ну а на покупку хорошего варианта, как следует из анализа рынка, стоит готовить тысяч 600-650 – это подтверждает и сервис оценки Autocheck.

Зато в распределении объема машин по году выпуска можно четко отследить два пика: с дебюта до кризисного 2008 года, после которого продажи просели, и с 2010 по 2013, когда они последовательно росли. То есть, если вы будете искать дорестайлинговый Qashqai, то выбирать фактически придется из машин 2007-2008 годов, а 2/3 рынка – это более дорогие рестайлинговые кроссоверы. Кстати, в общей массе мы не учитывали семиместный Qashqai+2, появившийся в 2008 году: такие машины в среднем на 50 тысяч дороже пятиместных, но их в продаже немного – около 10% от числа обычных Qashqai.

Где искать машину?

Если ценовые границы на Qashqai размытые, то распределение по регионам вполне четкое и типичное – цифры очень похожи, к примеру, на Nissan Almera, который мы выбирали пару недель назад. Пятая часть всех предложений сконцентрирована в Москве, так что москвичам не придется ехать за машиной в регионы, как это было с той же Almera. В Санкт-Петербурге традиционно скудный выбор: около 5% объявлений, но учитывая, что здесь не придется отсеивать варианты после такси, юрлиц и директоров, шансы найти что-то хорошее вполне есть. На юге машин маловато, даже десяти процентов не наберется, но, учитывая благоприятный климат, это небольшая проблема. Как всегда много вариантов в Поволжье – тут их ровно та же пятая часть, что и в Москве. На Урале предложений вдвое меньше, около 10%, и в Сибири почти столько же. И только Дальний Восток традиционно игнорирует европейские бестселлеры и рыночные тренды – тут машин в продаже не нашлось.

С распределением цен по регионам все так же равномерно, как и по возрасту. Взять, к примеру, Москву: машин за 500-550 тысяч довольно много, за 550-600 – чуть больше, за 600-650 – чуть меньше, а за 650-700 – еще чуть меньше. Запутались? Сформулируем проще: машину можно купить за любую сумму в пределах от 500 до 750 тысяч, предложений одинаково много. Причем картина удивительно равномерная: обычно можно отследить, в каких областях машины дороже, а в каких дешевле, но тут разница практически отсутствует, можно уловить только чуть выделяющиеся ценовые группы. К примеру, в Санкт-Петербурге это 450-500 и 550-600 тысяч, на юге – 550-600, в Поволжье – 600-650, на Урале – 700-750… Но в конечном итоге это почти ни о чем не говорит, поскольку в любом из этих регионов можно найти множество машин как дешевле, так и дороже. Такой вот ценовой коммунизм…

На какой пробег рассчитывать?

Учитывая, что мы говорим о машинах возрастом от 7 до 14 лет, на пробег в 50 тысяч рассчитывать не стоит. С другой стороны, возможность доплатить и купить машину со сравнительно небольшим пробегом все же есть, главное – не обольщаться. Тем более, что продавцы Кашкаев, судя по всему, очень любят немного приукрасить пробег, особенно глядя на средние цифры. Напомним, что мы считаем среднегодовой пробег равным 15 тысячам километров – это показатель между умеренными 10 тысячами в мелких городах и 20 тысячами у тех, кто живет в столице или просто много ездит. Как мы уже знаем, машин в столице много – а вот статистика пробега намекает, что много и тех, кто мало ездит.

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Если начать с ранних машин, то даже среди кроссоверов 2007-2008 годов, пробег которых уже должен приближаться к 200 тысячам, почти половина якобы не прошла и 150 тысяч. Несомненно, доля правды в этом есть, но какова она, можно понять только на «очных ставках». Для десятилетних Qashqai, которые стоят на рубеже пробега в 150 тысяч, естественно, подавляющее большинство демонстрирует цифру менее 150 тысяч. Кроссоверы 2011 года по большей части попадают в те же самые 100-150 тысяч, хотя четверть объявлений с показателями более 150 тысяч недвусмысленно намекает, что за это время можно было проехать и больше. И чем моложе Qashqai, тем выше доля заниженных пробегов. К примеру, среди машин 2012 года при расчетном пробеге в 120 тысяч добрые 40% якобы не прошли и сотни. А уж для экземпляров 2013 года с «теоретическим» показателем одометра в 105 тысяч число автомобилей с пробегом меньше 100 тысяч и вовсе переваливает за половину.

Верить в то, что владельцы Кашкаев настолько не любят ездить на своих машинах или так их берегут, можно не более чем на треть от того, что мы видим в графиках пробегов. Да, в такси эти кроссоверы практически не катались, но «дедушкам и девушкам» их тоже покупали не слишком-то часто, поэтому обольщаться не стоит. А еще многие продавцы наверняка знают, что у Qashqai есть одна техническая особенность, для которой «психологический предел» пробега довольно важен – это вариатор. Стоит ли его бояться?

На что обратить внимание при покупке

Несмотря на то, что возраст кроссоверов – 10 лет плюс-минус 3 года, состояние кузова у подавляющего большинства машин вполне достойное. Пороги еще не гниют, полы не перфорируются, а двери не идут бахромой понизу. Отчасти в этом есть заслуга приличной окраски и металла: сколы появляются нечасто, а ржаветь начинают не сразу. Возможные проблемы тут чисто возрастные: те самые нижние кромки дверей, колесные арки, особенно под пластиковыми накладками, швы порога в зоне пескоструя и задняя дверь в нише номерного знака. К пластику обычно нареканий чуть больше, но в целом это все те же поломки клипс крепления накладок арок, бамперов и кожухов боковых зеркал, а также облезание краски с бамперов. Снизу машину можно осмотреть пристальнее: некоторые владельцы полноприводных Кашкаев любят посоревноваться с Дастерами и прочими кроссоверами в проходимости, хотя днище от этого не в восторге, а выхлопная система – в ужасе.

В подвеске можно выделить приятный и не очень нюансы. Приятный – то, что здесь обошлось без «дастеровской» экономии и сзади даже на переднеприводных версиях будет многорычажка. Не очень приятный – то, что ресурс подвески в целом не входит в число сильных сторон Кашкая. Кроссовер не любит перегрузов и плохих дорог, так что чем больше их будет, тем раньше снизу донесутся требовательные стуки. Однако стоимость запчастей не так высока, а популярность модели обеспечивает большой выбор неоригинальных компонентов. Например, вместо оригинальных передних рычагов за 5 тысяч можно купить неоригинал за 2,5, фирменные стойки стабилизатора стоят 1,5 тысячи , а качественный заменитель – втрое дешевле. С тормозами все еще проще: нареканий на них мало, а цена запчастей позволяет поддерживать систему в порядке. Рулевое управление здесь с электроусилителем, и из минусов можно отметить только обратную связь. Оригинальная рейка очень дорога – под 60 тысяч, но неоригинальную можно купить в буквальном смысле на порядок дешевле, ведь здесь нет никакой гидравлики. Сам усилитель проблемы доставляет редко.

В числе основных коробок передач – ручные на 5 или 6 ступеней в зависимости от мотора, а также вариаторы Jatco JF015E/JF011E. К механическим коробкам претензий традиционно мало, а вот тем, кто не хочет переключать передачи, придется потрудиться с выбором вариатора. Его модель тоже зависит от мотора, и тот, что сочетается с 1,6-литровым двигателем, более капризен, чем JF011E, идущий в паре с двухлитровым. Вне зависимости от версии масло здесь нужно менять часто – не реже чем раз в 50 тысяч километров, а лучше раз в 30-40 тысяч. Еще одно обязательное условие долгой жизни коробки – хорошее охлаждение, так что стоит проверить целостность радиатора, который установлен в самом уязвимом месте, в нижней части бампера. Если говорить о ресурсе, то при пробеге около 150 тысяч километров вариатор JF015E, скорее всего, уже пережил вмешательство, а плохо обслуженный JF011E к нему близок, но в целом у второго есть шанс прослужить и 200 тысяч километров. В общем, именно с учетом ресурса вариаторов становится понятно, почему продавцы так не любят цифры в 150 и более тысяч километров пробега на одометрах. Тем не менее смысла бояться CVT нет: сам по себе JF011E вполне неплох, а при покупке лучше просто заложить 50-80 тысяч на будущую переборку коробки, чтобы точно смотреть в будущее без опаски.

Выбор мотора фактически сводится к выбору между бензиновыми HR16DE на 1,6 литра и 114 л.с. и MR20DE на 2 литра и 141 л.с. Оба мотора имеют алюминиевый блок с чугунными гильзами, цепной привод ГРМ и простой распределенный впрыск, а ресурс обычно легко переваливает за 200-250 тысяч километров. Учитывая популярность этих агрегатов на автомобилях концерна Renault-Nissan, можно рассчитывать на легкое обслуживание и даже сравнительно недорогой ремонт. Главное – не экономить на обслуживании ГРМ и следить за охлаждением.

Изредка встречающиеся дизельные Qashqai можно упомянуть одной строкой: если под капотом 1,5-литровый K9K, встречающийся на Дастере и других массовых моделях, то любителям дизелей его можно не опасаться – только диагностика топливной аппаратуры входит в число обязательных мероприятий перед покупкой.

Ну а теперь, зная, сколько стоят Qashqai и почему их владельцы избегают упоминаний о большом пробеге, посмотрим на живые примеры из нашей практики – как хорошие, так и плохие.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Опыт и капелька удачи позволяют нам в Automama находить хорошие экземпляры Qashqai даже в Москве. Вот один из последних: серый кроссовер 2011 года с двухлитровым мотором и вариатором, объявление о продаже которого мы встретили в середине марта. На фото автомобиль выглядел достойно, а звонок собственнику утвердил нас в желании посмотреть машину живьем, хотя владелец честно предупредил, что у машины есть 4 перекрашенных элемента.

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При осмотре наш эксперт убедился в правдивости слов клиента: вторичная окраска была косметической, а кроме нее из внешних дефектов выявились только притертость и отсутствующая заглушка на переднем бампере. Тест-драйв подтвердил нормальное состояние вариатора, и мы сразу отправили автомобиль на комплексную диагностику, которая тоже не выявила технических проблем. По результатам всех проверок сделка состоялась в тот же день, и автомобиль отправился на ремонт переднего бампера и предпродажную подготовку. Ну а пару дней назад он появился на нашей площадке в Москве и ждет своего нового владельца.

Второй автомобиль – пример того, что можно найти хороший экземпляр Qashqai даже с 1,6-литровым мотором и вариатором. Сами мы такие машины обычно не ищем, так как двухлитровый двигатель предпочтительнее и ликвиднее, но Qashqai 2012 года, на котором приехала девушка в наш офис в Краснодаре, удивил. Прежде всего удивил он состоянием кузова: на автомобиле 2012 года не было ни одного перекрашенного элемента, что для повседневной машины в таком возрасте – большая редкость. Тем не менее на кузове удалось найти лишь пару незначительных царапин, никаких других дефектов у него не было.

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Мы с благодарностью приняли этот подарок судьбы и отправили автомобиль на комплексную диагностику, которая выявила лишь необходимость заменить сальник одного привода и втулки заднего стабилизатора. Разумеется, мы не раздумывали долго и в тот же день приобрели машину. Выполнив рекомендованный ремонт и предпродажную подготовку, мы уже через полторы недели нашли кроссоверу нового хозяина и очень надеемся, что он будет так же внимателен к машине, как и предыдущие.

Ну а третья история подтверждает, что вариатор на Qashqai все же может быть очень коварным. На осмотр двухлитрового кроссовера 2011 года с пробегом 132 тысячи наш эксперт выехал в начале марта. При первичном осмотре серьезных нареканий выявлено не было: перекрашенные дверь и крыло сзади по левой стороне, а также мелкие сколы и царапины. Комплексную диагностику автомобиль тоже прошел успешно: претензии возникли только к правой шаровой опоре и рулевым наконечникам, которые мы собирались поменять в ходе подготовки машины к продаже. В общем, машину мы приобрели без особых сомнений.



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Самое интересное началось уже на следующий день. Перед отправкой автомобиля на ремонт наш техник при перегоне машины ощутил толчок при переключении из режима Parking в Drive. А это, как известно, один из симптомов «кончающегося» вариатора. В ремонт автомобиль так и не уехал, поскольку при дальнейших проверках вариатор начал «пинаться» и при трогании с места. Сейчас Qashqai находится на экспертизе, по итогам которой будет принято решение либо о возврате машины, либо о капитальном ремонте вариатора: мы в Automama не перекладываем эти заботы на плечи будущих владельцев. В нашей практике это не первый случай, когда владелец перед продажей проводит минимальный ремонт или вовсе косметическое обслуживание КП. Причем это касается как собственников, так и перекупов. Отловить в ходе диагностики эту ситуацию на «неумных» коробках передач довольно сложно. Лучший способ – длительный тест-драйв в нескольких режимах и, желательно, в течение нескольких дней. К сожалению, подобные желания покупателя не находят отклика в сердце продавца, поэтому сюрпризы могут начаться буквально на следующий день. Именно поэтому мы не только диагностируем машину в день покупки, но и регулярно тестируем на площадках, чтобы наши покупатели были ограждены от подобных проблем. Если сквозь все проверки все же проскользнет неисправный агрегат, то на этот случай у нас действует 7-дневная гарантия возврата денег и 30-дневная техническая гарантия. В заключение, как и всегда, советуем покупать машины у надежных продавцов, которые готовы отвечать за качество своих автомобилей.