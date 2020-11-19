Hyundai Matrix – машина не только не самая популярная, но и не до конца всеми понятая. Что это? Очень большой хетчбэк? Очень маленький минивэн? Почему у него сбоку можно увидеть шильду Pininfarina? Что в нём вообще хорошего? Вопросов больше, чем ответов. А если так, будем эти самые ответы искать.

Немного истории ​

Начнём всё-таки с определения кузова Матрикса. Конечно, на минивэн он не тянет. Не тянет и на компактвэн. Поэтому Матрикс называют субкомпактвэном. Одним из первых субкомпактвэнов называют Opel Meriva, а наиболее популярным, скорее всего, будет Nissan Note. Вот только утверждение о первичности Меривы немного несправедливо: Опель появился в 2003 году, а Матрикс – в 2001.

Теперь пару слов об итальянской шильде. Разрабатывали Матрикс в Турции, и корейцы очень хотели завоевать Матриксом европейский рынок. Чтобы сделать это наверняка, разработку дизайна доверили ателье Pininfarina. Кому-то, может быть, изломанная боковая линия покажется нелогичной, слишком дерзкой или неестественной, но надо признать, что взгляд цепляет. Для 2001 года – вообще бомба. Правда, позже Pininfarina стала скромнее, и в один из рестайлингов шильда с Матрикса пропала. На нашей машине 2009 года её нет.

Зато у нас есть стремление Hyundai не отставать от самих себя: в ходе рестайлинга 2008 года Матриксу нарисовали лицо, похожее на лицо Hyundai i10. Забавно, что один из специалистов сервиса, куда мы поехали смотреть эту машину, заметил, что спереди она очень похожа старую Kia. В общем, как бы ни старалась Pininfarina, Matrix всё-таки оставался «корейцем». А за что любят корейцев того времени? Правильно, за простоту и надёжность. И их в Матриксе выше крыши.

Моторов у Matrix было несколько: две бензиновых объёмом 1,6 (103 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.) и целых три дизеля (причём до рестайлинга 2005 года единственный дизель был трехцилиндровым). Дизелей у нас на вторичном рынке не найти, так что не удивительно, что мотор у нас бензиновый. Причём топовый – 1,8-литровый.

На Матриксе могли быть и автоматические коробки, и механические. У нас стоит МКП. Привод – передний, потому что другого тут просто не бывает.

Пробег нашего автомобиля – 140 тысяч километров. Давайте возьмём в руки наш хороший инструмент, заедем на подъёмник и посмотрим, что за эти километры пришлось менять, во сколько обойдётся обслуживание этой машины, на что нужно уделить особое внимание и на чём здесь можно сэкономить.

Мотор



1,8-литровый G4GB-G серии Beta II – штука неновая и хорошо проверенная временем. Не знаю, насколько это обрадует владельцев Матриксов, но скорее сгниёт кузов автомобиля, чем мотор полностью отработает свой ресурс. Тут ещё нет проблем с масложором из-за развалившегося катализатора или из-за пластилиновых стенок цилиндров. Некоторые характерные болячки он имеет, но о них чуть позже. Сначала – стандартное обслуживание.



Регламент предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Это много, и лучше сократить этот интервал до 10 тысяч. Какое выбрать масло – вопрос предпочтений владельца, любое «непалёное» масло со своей задачей справится. Конкретно на нашей машине не экономят и масло заливают не самое дешёвое – Chrono 10W40. Четыре литра обойдутся в 3300 рублей, но можно лить и что-то дешевле.

Масляный фильтр можно купить рублей за 300, и это несложно. А вот откручивать его придётся снизу, так что проще заниматься заменой масла либо из ямы, либо на подъёмнике. Если нет ни того, ни другого (и ещё нет желания лежать под машиной на земле), то в сервисе готовы заменить масло за 700-800 рублей (отдельно – 300 рублей за снятие и установку защиты картера).

Воздушный фильтр можно поменять самому. Тут нет ничего сложного, не понадобится даже отвёртка: откидываем защёлки, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Всё предельно просто, и даже в сервисе за эту работу просят всего 300 рублей. Сам фильтр обойдётся в 850 рублей.

Теперь кое-что подороже: сервисный ремень (он же ремень допагрегатов) и ремень ГРМ. Начнём со второго. Ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тысяч километров. И затягивать замену не стоит: ремни довольно нежные, и перебегать свой отмеренный производителем ресурс они не всегда способны. 60 тысяч – без вопросов, а дальше уже не свой страх и риск. И риск тут довольно велик. Больше, чем страх. Стоимость замены не слишком высокая: работа потянет на 4500 рублей, комплект для замены … А вот интересно. Самый доступный стоит всего 2500 рублей, но качество у него очень и очень сомнительное. Оригинал – нереальные 8400. Ну и, как водится, где-то между ними расположились неплохие аналоги, которые можно купить за 3,5-4 тысячи. Выбор есть.

Комплект для замены сервисных ремней (на генератор и ГУР ремни отдельные) стоит около тысячи, замена – 400 рублей. Тут тоже всё просто.

Замена свечей на этом моторе – операция простая. Катушка одна, на свечах стоят только наконечники проводов. Единственная деталь, омрачающая этот любимый многими процесс, – это необходимость выкрутить болты декоративной крышки. Но это несложно, хуже, когда приходится снимать коллектор. Ну а в крайнем случае можно заплатить за эту работу 800 рублей.

Теперь перейдём к «болячкам» мотора. Больше всего владельцем Матриксов не нравится его вибрация. К сожалению, это особенность мотора, и ничего с этим сделать нельзя. Правда, иногда ситуацию усугубляют разрушенные опоры двигателя. Вот их иногда приходится менять. Замена обойдётся в 1200 рублей, сама опора – от 1500 до 3000. И вот тут тот случай, когда экономия может вылезти боком: дешёвые опоры обычно служат ещё меньше оригинальных. Лучше не пожалеть денег на хорошую деталь.

Ещё одна небольшая проблемка – это датчики, которые иногда сами по себе могут отказываться работать. На этой машине, например, меняли датчик детонации. Его стоимость – около 1500 рублей, замена – 1000.

В остальном это очень неплохой мотор, который при нормальном уходе отъездит и 300 тысяч, и 400. А может, и больше – смотря как за ним следить. Правда, перед зимой ещё будет неплохо обслужить аккумуляторную батарею. Проверить клеммы, плотность электролита и при необходимости зарядить её до нужного уровня. Если зимой планируются частые, но короткие поездки на работу, подзаряжать батарею придётся хотя бы раз в пару месяцев. Так что если у вас нет хорошего зарядного устройства, самое время подумать о его приобретении. Возникает вопрос: почему именно эти зарядки от Goodyear мы назвали хорошими? Вопрос справедливый, поэтому ответим. Эти зарядные устройства не просто так называются «умными»: в них предусмотрен многоэтапный процесс работы, благодаря которому зарядное устройство не просто заряжает АКБ, но и делает это бережно. И, кроме того, оно проверит способность аккумулятора удерживать заряд. Само собой, тут есть защита от переполюсовки и короткого замыкания. Угробить аккумулятор или устроить пожар с такой зарядкой невозможно, что в век гуманитариев, блогеров и менеджеров особенно ценно. Разумеется, разобраться с зарядкой просто: всё необходимое она покажет либо индикатором, либо выведет на ЖК-дисплей (если он есть). А когда она зарядит АКБ полностью, сама запустит режим хранения. Следить за работой ЗУ не надо, оно всё сделает само. На этом рекламную паузу закончим и поедем дальше – на подъёмник.

Трансмиссия и тормоза



К трансмиссии вопросов минимум. Механическая коробка, ШРУСы, валы работают долго и проблем не приносят. Само собой, с возрастом придётся заменить сцепление, но это тоже не слишком разорительно. Даже если придётся менять его полностью, то весь комплект Valeo можно купить за 5,5-6 тысяч. Можно, конечно, разориться и на Luk, но он обойдётся значительно дороже – от 12 тысяч. Замена стоит около шести тысяч.

А вот что тут требует внимания, так это пыльники ШРУСов. Они рвутся легко, а порванный пыльник, как вы прекрасно знаете, очень быстро приводит к вынужденной замене ШРУСа. Поэтому пыльники нужно проверять регулярно и при первых же признаках их повреждения менять. Пыльники наружных ШРУСов тут уже меняли. Но, если что, их замена стоит две тысячи за сторону, а сам пыльник – 900 рублей.

К тормозам тоже вопросов нет. Кто-то зачем-то тут погнул край защитного кожуха диска на левом переднем колесе, но на скорость это не влияет. И ещё похоже, что на этом колесе закисла направляющая суппорта – мы не смогли её пошевелить рукой, стоит намертво. Что ж, посмотрим, что там будет с износом колодок. На ходу пока ничего не заметно. Но вообще суппорты на Матриксе могут закисать быстро, поэтому при каждой замене колодок их нужно прочищать и по возможности обслуживать.

Замена колодок что спереди, что сзади – операция элементарная, никаких хитростей тут нет. Стоит она недорого (2200 за обе оси), а вот стоимость колодок может быть разной – от тысячи рублей до трёх с половиной. Впрочем, выбор есть, так что подобрать колодки легко.

То же самое относится к тормозным дискам. Оригинальные стоят вызывающе дерзко – до 10 500 рублей. При этом нормальный аналог можно купить за 3500-4000 рублей. Ищите и обрящете.

Ходовая часть

Вроде бы тут сюрпризов быть не должно. Но они есть. Во-первых, у этого не самого дорогого и – скажем честно – не самого нового Hyundai сзади стоит многорычажная подвеска. Во-вторых, эта подвеска не бессмертная. Сейчас диагностика показала, что с ней всё в порядке (почти всё, но об этом ниже). И это неудивительно: не так давно только в переднюю подвеску вложили неплохую кучу денег. Давайте смотреть, на что именно эта куча ушла.

Заменили передние ступичные подшипники (средняя цена – около двух тысяч рублей за каждый). За работу отдали 4200. Передние амортизаторы обошлись в 3750 каждый, замена – 6500 за оба. Сайлентблоки нижних рычагов меняли отдельно, не в сборе с рычагами. Передние сайлентблоки стоят по 300 рублей, задние – по 500. Вся работа – 5000. Шаровые опоры тут запрессованные, но их перепрессовали. Эта работа стоит по тысяче рублей за сторону, сама опора – по 600 рублей. Само собой, это аналог (оригинал – это рычаг в сборе). Ну и последнее – это стойки переднего стабилизатора. Они стоят 1200 за пару, и ровно столько же стоит их замена. Разумеется, после всего этого нужно делать ещё и установку углов схождения и развала.

А вот с задней подвеской пока всё нормально. Кроме одной, но большой детали – балки подвески, которой крепятся рычаги. Я ткнул в неё пальцем и нечаянно отломил кусок машины: эта балка насквозь проржавела. Печально, что ржавеет она у всех, и найти её на разборе трудно. Новая стоит 8400 рублей, что в принципе не так уж дорого. Пока балка держится, но её всё равно придётся менять.

Кузов и салон



К салону вопросов нет. Несмотря на пробег, он держится молодцом. Регулярная мойка, бережное отношение – и всё в порядке. Кузов – дело другое.



Честно говоря, я ожидал, что придётся смотреть машину с проблемным кузовом. Матрикс, к сожалению, ржаветь умеет. Но я ошибся в своих мрачных ожиданиях: забота действительно творит чудеса: кузов этого автомобиля сохранился очень хорошо. Есть, конечно, некоторые проблемные места (в первую очередь – пятая дверь и раки крыльев), но пока ситуацию можно исправить локальной подкраской.

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В общем, тут пока делать с кузовом нечего. Но что-то ведь сделать хочется, не правда ли? Поэтому перед наступающими морозами (они когда-нибудь обязательно наступят) можно обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Ещё стоит заменить щётки дворников, а само стекло обработать антидождём. И пачкаться будет меньше, и ресурс дворников сбережёт. Ну и чтобы окончательно убить уличных зевак красотой Матрикса, можно обработать шины чернителем. Кстати, кроме шуток: шины не только будут лучше выглядеть, но и получат вполне ощутимую защиту от дорожных реагентов и ультрафиолета. Так что совет очень даже практичный.

Что в итоге? ​

Немного жаль, что Matrix в России не смог завоевать популярность. Неплохая машина, и если бы не кузов, который тут иногда ржавеет слишком быстро, она была бы вообще хороша во всех отношениях. Впрочем, та цена, которую просят за Матрикс сегодня на вторичном рынке, не выглядит слишком высокой и позволяет смириться с некоторыми его недостатками. А недостатков не так уж и много.



Достоинств у Матрикса явно больше: неплохой по размерам салон, весьма приличная динамика с мотором 1,8 л и вполне бюджетная стоимость обслуживания. Главное, найти более-менее живую машину. Их становится сегодня всё меньше, и наш Matrix – приятное исключение из грустного правила.