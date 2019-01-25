Зачем осовременивать ретро: как и для чего появился ГАЗ 24-10

Зачем осовременивать ретро: как и для чего появился ГАЗ 24-10

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В Советском Союзе многие автомобили проживали длинную конвейерную жизнь, подвергаясь одной, а то и нескольким модернизациям. К примеру, именно таким образом из «копейки» сделали ВАЗ-21011 , из ВАЗ-2103«шестёрку», а из пятой модели – ВАЗ-2107. Не были исключением и заднеприводные Москвичи, да и горьковская Волга еще в первом поколении пережила три «апдейта». Появившаяся после «двадцать первой» Волга ГАЗ-24 не только стала основой для номенклатурно-чиновничьей «ноль второй», но и в середине восьмидесятых годов превратилась в ГАЗ-24-10 – модель, которая продержалась на конвейере вплоть до развала СССР и даже пережила ту страну, в которой её создали. Сегодня мы вспоминаем, как и для чего на ГАЗе модернизировали «двадцать четвёрку», превратив её в «десятку».
 

Веяние времени

К началу восьмидесятых ГАЗ-24 являлся единственной массовой легковушкой Горьковского автозавода, которая как работала в качестве служебного автомобиля в государственных учреждениях, так и ежедневно выходила на городские улицы в роли такси. «Ноль вторая», которую не без труда запустили таки в серийное производство в 1982 году, не являлась альтернативой или заменой «двадцать четвёрке», выпускавшейся к тому времени уже более 12 лет. Ведь ГАЗ-3102 не предназначался для работы в такси или продажи в частные руки, как это было возможно в случае с 24-й.

Но на фоне других отечественных легковушек Волга смотрелась этаким пришельцем из шестидесятых годов благодаря обилию хрома и отделке, отсылающей как минимум на десятилетие назад.

ГАЗ-24 Волга '11.1967–03.1968

ГАЗ-24 был современным автомобилем, но… по меркам конца шестидесятых годов

Особенно, если этот большой седан сравнить с новейшими достижениями Волжского автозавода – угловатыми пятой и (особенно!) седьмой моделями с прямоугольной оптикой и квадратными бамперами. Не менее устаревшим выглядел и салон ГАЗа – простоватая панель приборов и минималистичный дизайн рулевого колеса на фоне интерьеров последних Жигулей смотрелись, мягко говоря, немодно.

Торпедо ГАЗ-24 Волга '03.1968–85 Интерьер ГАЗ-24-02 Волга '1972–87

Интерьер «двадцать четвёрки» спустя 15 лет после начала выпуска смотрелся архаично

А ведь не будем забывать о том, что даже московский АЗЛК-2140 как раз был дополнен «люксовой» модификацией SL  – опять же, с осовремененным экстерьером и облагороженным салоном. Ну а старушка-Волга в сравнении с менее «статусными» Жигулями и Москвичами теперь казалась бедной родственницей, этакой провинциальной простушкой в немодном прикиде.

Не говоря уже о том, что технически Волга второй генерации являлась прямой наследницей «двадцать первой», разработанной еще в середине пятидесятых годов. Именно поэтому «омоложение» машины начали не с внешности, а с техники.

Новая начинка, старая внешность

Прежде всего на ГАЗе занялись «сердцем» — то есть, двигателем Волги. Агрегаты под индексом ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-24-01Д подверглись глубокой модернизации, получив в итоге обозначение ЗМЗ-402.10/4021.10/4027.10. Конструктивно они заметно отличались от прежних моторов блоком и гильзами цилиндров от двигателя ЗМЗ-4022.10 (ГАЗ-3102). Из других нововведений стоит отметить демпфер-гаситель крутильных колебаний коленчатого вала, новые впускные и выпускные клапаны увеличенного диаметра, двойные клапанные пружины, иной профиль кулачков чугунного распредвала с безвтулочными опорами, бесшиповые крышки коренных подшипников и доработанную систему охлаждения с новым водяным насосом.

ZMZ-402 ZMZ-402

Двигатели семейства 402 были немного мощнее прежних 24-х

И это еще не всё: новый генератор 16.3701 мощностью 850 Вт, бесконтактная транзисторная система зажигания с коммутатором 13.3734 и другими свечами А14В1 и усовершенствованный карбюратор К-126ГМ (на части автомобилей – К-151 с системой ЭПХХ и рециркуляцией выхлопных газов). Базовым двигателем стал ЗМЗ-402.10 со степенью сжатия 8,2:1, рассчитанный на 93-й бензин и развивавший ровно 100 лошадиных сил. Для такси и универсалов (частично) предусмотрели дефорсированный вариант ЗМЗ-4021.10 мощностью 90 л.с., работавший на «семьдесят шестом» при степени сжатия 6,7:1. Наконец, существовала и 85-сильная «битопливная» версия ЗМЗ-4027.10, которая могла работать как на АИ-93, так и на сжиженном газе.

Обновление «двадцать четвёрки» началось именно с моторов, но окончательно на новые агрегаты ЗМЗ в Горьком перешли довольно поздно – только в апреле 1986-го, около года оснащая ГАЗ-24-10 старыми двигателями.

В погоне за увеличением мощности была не самым удачным образом модернизирована выпускная система, из-за чего «двадцать-четыре-десять» отличалась характерным «хрюкающим» звуком выхлопа, что было особенно удивительно на фоне тихого звука ГАЗ-24.

Звук оригинального выхлопа ГАЗ-24-10

По меркам восьмидесятых годов ГАЗ-24 отличался посредственными устойчивостью и управляемостью, причем не только в сравнении с зарубежными аналогами, но и с другими отечественными автомобилями, включая новейший ГАЗ-3102 собственной разработки завода. Именно поэтому после сравнительных испытаний с «ноль второй» было принято решение усовершенствовать ходовую часть Волги и установить на неё широкопрофильные радиальные шины размерности 205/70 R14.

Та же участь постигла и тормозную систему. «Ноль вторая» поделилась с предшественницей главным тормозным цилиндром и двухкамерным вакуумным усилителем вместо гидровакуумного, а в задних тормозах появился регулятор давления – так называемый «колдун». Со временем часть ГАЗ-24-10 получила и дисковые передние тормоза, и некоторые детали трансмиссии – в частности, усиленное сцепление и другую главную передачу с передаточным числом 3,9 вместо 4,1 – опять же, унифицированные с «ноль второй».

Модернизированную машину с привычной внешностью и новыми агрегатами показали на выставке «Автопром-84», а серийное производство ГАЗ-24-10 началось уже в 1985-м. При этом первые машины являлись переходными, причудливо сочетая в себе элементы обычного ГАЗ-24 с обновлённой техникой и новыми деталями кузова и салона.

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На выставке «Автопром-84» ГАЗ-24-10 «притаился» за электромобилем ВАЗ-2702
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На выставке «Автопром-84» ГАЗ-24-10 «притаился» за электромобилем ВАЗ-2702
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На выставке «Автопром-84» ГАЗ-24-10 «притаился» за электромобилем ВАЗ-2702

Avtoprom84-3

В сравнении с другими советскими автомобилями, выставленными на ВДНХ в 1984-м, обновленная Волга (на заднем плане) смотрелась скромно – тем более, со старой решеткой радиатора

Царство пластика

Для ГАЗ-24-10 был запланирован достаточно большой пакет изменений экстерьера, который должен был «актуализировать» внешность не самой современной машины. При этом абсолютно все кузовные штампы должны были остаться прежними – то есть, дизайнеры могли «играться» только с элементами отделки.
От популярной в то время прямоугольной оптики при модернизации «двадцать четвёрки» в Горьком отказались – уж слишком не сочеталась она с кузовными панелями, а переделка передней части превратила бы Волгу во «вторую ноль вторую», что было категорически запрещено по негласному указу из министерства.

gaz_24-10_volga_prototip_1

Изначально ГАЗ-24-10 должен был получить куда больше изменений в экстерьере. Увы, дальше одного прототипа дело не пошло

«Тридцать первая» Волга приобрела статус элитной, генеральской. Это значит, что и госаппарат на ней ездил. И тут нашему министру на самом высоком уровне было сказано буквально так: «Мы не позволим, чтобы автомобиль, на котором будут ездить чиновники и генералы, одновременно работал и в такси». И 31-ю модель придержали в количестве. А мощности-то уже развернуты, опыт накоплен, обороты набраны. И вот 24-10 родилась: начинка от 3102 под старый кузов.
Из интервью «История ГАЗ-24 Волга» Владимира Никитича Носакова – бывшего руководителя легкового производства ГАЗа

Зато от явно устаревшего «китового уса» на решетке с V-образным профилем отказались в пользу детали новой формы, выполненной из пластика черного цвета. Именно пластиковая решётка и создала «новое выражение лица» Волги, позволив «десятке» обрести вторую молодость. Это решение было не ново для ГАЗа – еще в семидесятые годы на экспортные модификации Волги для некоторых рынков ставили черную пластиковую решётку вместо хромированной.

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Черная пластиковая решётка появилась на Волге куда раньше, чем начался выпуск ГАЗ-24-10
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Черная пластиковая решётка появилась на Волге куда раньше, чем начался выпуск ГАЗ-24-10
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Черная пластиковая решётка появилась на Волге куда раньше, чем начался выпуск ГАЗ-24-10

Заодно машину лишили передних «подфарников», поскольку габаритные огни «переехали» внутрь головной оптики.  Исчезли и стояночные огни с хромированных накладок на задних стойках крыши, а еще Волга избавилась от хромированного молдинга на нижней кромке крышки багажника.

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ГАЗ-24-10 с полным пакетом обновлений выглядел явно современнее «чистого» ГАЗ-24
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ГАЗ-24-10 с полным пакетом обновлений выглядел явно современнее «чистого» ГАЗ-24

В погоне за лаконичностью и «осовремениванием» облика художники-дизайнеры отказались даже от «фирменных» шильдиков с названием модели на передних крыльях и задней панели.

Подобно новым Жигулям и Москвичам, на ГАЗ-24-10 упразднили передние поворотные «форточки», выполнив стёкла цельными. Однако наиболее заметным отличием модернизированной Волги стали…дверные ручки: вместо хромированных деталей «под естественный хват» двери украсили весьма необычными, но при этом крайне неудобными дверными ручками от ГАЗ-3102, которые были установлены заподлицо с плоскостью дверей.

gaz_24-10_volga_militsiya

На ранних ГАЗ-24-10 встречались даже колёсные колпаки от прежних Волг

Завершали образ новые колесные колпаки – вместо прежних деталей, закрывавших лишь ступицу колёсного диска, «десятка» получила крупные пластиковые колпаки, которые полностью закрывали колесный диск и крепились на шпильке с помощью центральной гайки. К слову, в то время такое решение не применяли ни в Тольятти, ни в Москве, ни в Ижевске.

koleso

Если снаружи новая модификация по приказу «сверху» сохранила сходство с обычной «двадцать четвёркой», то интерьер претерпел радикальные изменения. Приборная панель напоминала «торпедо» ГАЗ-3102, но сходство было обманчивым – деталь «десятки» отличалась профилем поперечного сечения, а также формой.

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Обновлённый интерьер напоминал салон «персоналки» ГАЗ-3102. Однако в мелочах «десятка» внутри была заметно проще «ноль второй»
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Обновлённый интерьер напоминал салон «персоналки» ГАЗ-3102. Однако в мелочах «десятка» внутри была заметно проще «ноль второй»
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Обновлённый интерьер напоминал салон «персоналки» ГАЗ-3102. Однако в мелочах «десятка» внутри была заметно проще «ноль второй»
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Обновлённый интерьер напоминал салон «персоналки» ГАЗ-3102. Однако в мелочах «десятка» внутри была заметно проще «ноль второй»
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Обновлённый интерьер напоминал салон «персоналки» ГАЗ-3102. Однако в мелочах «десятка» внутри была заметно проще «ноль второй»
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Размеченный до 200 км/ч спидометр здорово льстил самолюбию владельца. Напоминавшая «чайковскую» комбинация приборов была лишена тахометра
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Размеченный до 200 км/ч спидометр здорово льстил самолюбию владельца. Напоминавшая «чайковскую» комбинация приборов была лишена тахометра

Иным было и расположение органов управления – в частности, магнитолу на ГАЗ-24-10 установили там, где на «тридцать первой» стояли воздуховоды. Ну а проще всего панели различить было на ощупь: если на ГАЗ-3102 она была выполнена из упругого и «мягкого» полиуретана, то на более «плебейской» Волге 24-10 применили обычный жесткий пластик, из которого были сделаны и другие детали салона. Сиденья хоть по форме и напоминали кресла «ноль второй», но вместо велюра были обиты серой или бежевой тканью.

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Тканевая обивка ГАЗ-24-10 была скромнее велюровой отделки «ноль второй»
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Тканевая обивка ГАЗ-24-10 была скромнее велюровой отделки «ноль второй»
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Тканевая обивка ГАЗ-24-10 была скромнее велюровой отделки «ноль второй»
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Тканевая обивка ГАЗ-24-10 была скромнее велюровой отделки «ноль второй»
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Простор на заднем сиденье «десятки» никуда не делся – Волга и после обновления оставалась весьма комфортабельным автомобилем для пассажиров
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Простор на заднем сиденье «десятки» никуда не делся – Волга и после обновления оставалась весьма комфортабельным автомобилем для пассажиров
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Простор на заднем сиденье «десятки» никуда не делся – Волга и после обновления оставалась весьма комфортабельным автомобилем для пассажиров

Словом, в мелочах ГАЗ-24-10 был явно попроще «элитной» Волги ГАЗ-3102. Зато на фоне прежней «двадцать четвёрки» интерьер смотрелся ультрасовременно, ведь практически без изменений сюда перекочевали такие знаковые элементы салона «ноль второй» как карты дверей с «жигулёвскими» подлокотниками, «пухлый» трехспицевый руль, подвесная педаль газа вместо напольной и «ручник», рычаг которого установили на тоннеле трансмиссии.

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Обивка дверей – под стать остальным деталям нового интерьера
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Обивка дверей – под стать остальным деталям нового интерьера
3 / 3
Обивка дверей – под стать остальным деталям нового интерьера
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Большой багажник седана по достоинству ценили таксисты
2 / 4
Большой багажник седана по достоинству ценили таксисты
3 / 4
Большой багажник седана по достоинству ценили таксисты
4 / 4
Большой багажник седана по достоинству ценили таксисты

По ряду причин названные отличия от ГАЗ-24 внедрялись на конвейер постепенно – именно поэтому в 1985 году многие ГАЗ-24 оснащались обычной решеткой радиатора и старыми двигателями.

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В февральском номере журнала «За Рулём» за 1985 год появилась обзорная статья, посвященная новой модели. Обратите внимание – обновленный седан на фото укомплектован старыми решёткой радиатора и бампером с «клыками»
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В февральском номере журнала «За Рулём» за 1985 год появилась обзорная статья, посвященная новой модели. Обратите внимание – обновленный седан на фото укомплектован старыми решёткой радиатора и бампером с «клыками»

Zarulem-1985

ГАЗ-24-10 еще несколько раз попадал на страницы главного автомобильного журнала СССР – но в основном в виде коротких заметок

gaz-24_volga_41

Такие машины носили неофициальный индекс ГАЗ-24М, а в народе их именовали «мутантами». Случайный набор старых и новых деталей на «переходных» автомобилях объяснялся просто: не всегда смежники поставляли требуемые комплектующие для ГАЗ-24-10, а на складах еще был запас запасных частей от обычной «двадцать четвёрки».

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ГАЗ-24-10 (слева) легко отличить от обычной «двадцать четвёрки» по пластиковой решетке радиатора и большим колёсным колпакам
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ГАЗ-24-10 (слева) легко отличить от обычной «двадцать четвёрки» по пластиковой решетке радиатора и большим колёсным колпакам
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ГАЗ-24-10 (слева) легко отличить от обычной «двадцать четвёрки» по пластиковой решетке радиатора и большим колёсным колпакам
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ГАЗ-24-10 (слева) легко отличить от обычной «двадцать четвёрки» по пластиковой решетке радиатора и большим колёсным колпакам
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ГАЗ-24-10 (слева) легко отличить от обычной «двадцать четвёрки» по пластиковой решетке радиатора и большим колёсным колпакам
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ГАЗ-24-10 (слева) легко отличить от обычной «двадцать четвёрки» по пластиковой решетке радиатора и большим колёсным колпакам

Существовала и так называемая «улучшенная» комплектация, обозначавшаяся как ГАЗ-24-10-051. Она отличалась от базового седана велюровой обшивкой и панелью приборов от «тридцать первой», дисковыми передними тормозами (опять же, от ГАЗ-3102) и карбюратором К-151.

Полностью модернизированные седаны начали выпускать в апреле 1986-го, ну а универсал ГАЗ-24-12 с аналогичным «пакетом обновлений» встал на конвейер и вовсе в 1987 году.

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После обновления у всех версий Волги в индексе прибавилась «десятка». Так, такси 24-01 превратилось в 24-11, универсал 24-02 – в 24-12, а «санитарка» 24-03 стала 24-13. Даже «догонялку» ГАЗ-24-24 переименовали в 24-34!
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После обновления у всех версий Волги в индексе прибавилась «десятка». Так, такси 24-01 превратилось в 24-11, универсал 24-02 – в 24-12, а «санитарка» 24-03 стала 24-13. Даже «догонялку» ГАЗ-24-24 переименовали в 24-34!
3 / 4
После обновления у всех версий Волги в индексе прибавилась «десятка». Так, такси 24-01 превратилось в 24-11, универсал 24-02 – в 24-12, а «санитарка» 24-03 стала 24-13. Даже «догонялку» ГАЗ-24-24 переименовали в 24-34!
4 / 4
После обновления у всех версий Волги в индексе прибавилась «десятка». Так, такси 24-01 превратилось в 24-11, универсал 24-02 – в 24-12, а «санитарка» 24-03 стала 24-13. Даже «догонялку» ГАЗ-24-24 переименовали в 24-34!

В конце восьмидесятых годов ГАЗ-24-10 стоил практически вдвое дороже Жигулей – 16 370 рублей, а версия с кузовом универсал оценивалась и вовсе в 19 570 рублей! Даже УАЗ-31512-01 стоил дешевле – около 14 500 рублей. Таким образом, обновлённая Волга была самой дорогой советской легковушкой, которую мог приобрести «частник», причем больше половины автомобилей прямо с конвейера попадало по распределению в различные государственные учреждения и таксопарки.

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Масштабная модель ГАЗ-24-10 производства De Agostini для журнальной серии «Автолегенды СССР»
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Масштабная модель ГАЗ-24-10 производства De Agostini для журнальной серии «Автолегенды СССР»
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Масштабная модель ГАЗ-24-10 производства De Agostini для журнальной серии «Автолегенды СССР»
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Масштабная модель ГАЗ-24-10 производства De Agostini для журнальной серии «Автолегенды СССР»
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Масштабная модель ГАЗ-24-10 производства De Agostini для журнальной серии «Автолегенды СССР»
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Масштабная модель ГАЗ-24-10 производства De Agostini для журнальной серии «Автолегенды СССР»

Тем не менее, ГАЗ-24-10 уходил и в частное пользование – например, специалистам «оборонки», заработавшим в длительной командировке «чеки» (инвалютные рубли). Впрочем, к концу восьмидесятых годов на новых Волгах ездили и «кооператоры», и торговцы мандаринами из южных республик… Любили приобрести эту модель «для себя любимого» и те, кто причислял себя к партийной элите местечкового масштаба и пользовался Волгой в качестве служебного автомобиля.

Без имени-4

Заводская документация к ГАЗ-24-10

Словом, вплоть до начала девяностых годов и резко начавшейся «иномарочной экспансии» осовремененная Волга по-прежнему занимала топовую позицию в негласной табели о рангах. Подвинуть её из отечественных машин смогла разве что «девяносто девятая» модель Самары

ГАЗ-24-10 в неизменном виде продержался на конвейере ровно шесть лет – с апреля 1986-го по апрель 1992-го.

К этому времени изрядно износились кузовные штампы, вследствие чего завод был вынужден в спешном порядке разработать так называемого «ослобыка» — модель ГАЗ-31029, которая отличалась от «десятки» задней частью от ГАЗ-3102 и новым решением передней части с прямоугольной оптикой. Технически же первые «двадцать девятые» не сильно отличались от ГАЗ-24-10, производство которого окончательно прекратили в апреле 1992 года, а последнюю «догонялку» с индексом 24-34 собрали в 1993-м. Таким образом, советский седан с кузовом «двадцать четвёрки» и трогательно-наивными круглыми фарами выпускался ровно четверть века, пережив создавшее его государство всего на полгода.

История советские автомобили ГАЗ
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С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

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История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

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Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

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Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

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