С момента введения санкций ситуация на рынке автозапчастей в России стала нестабильной: многие бренды, к которым привыкли автовладельцы, ушли или значительно сократили свой ассортимент. Конечно, поставщики традиционно стали искать нестандартные пути ввоза, которые получили название параллельного импорта. Однако в силу сложностей с логистикой цены, которые на предложения от именитых брендов и так были всегда значительными, стали еще выше. К тому же большой спрос на эти варианты увеличил количество подделок – соблазн получить еще больше за некачественную продукцию у нечестных поставщиков вышел за все разумные пределы.

Тем не менее положение не стало совсем безвыходным: неплохие варианты предложили бренды, продукция которых ранее не пользовалась особым спросом. При этом многие из них не просто обратили ситуацию в свою пользу, но и занялись улучшением качества продукции. По крайней мере хороших отзывов среди автомобилистов стало больше. Также в дело включились российские производители автозапчастей, которые не только расширили ассортимент продуктов для ТО, например, фильтров и тормозных колодок, но и ввели в линейку более дорогие детали, такие как рычаги и пружины подвески.

Фото: belmag.ru

К брендам первой категории можно отнести, например, Zekkert, Fenox, Patron и некоторые другие, названия которых на слуху, но сказать, что покупали их продукцию с радостью, нельзя. Многих из них объединяло одно – заявления о том, что это зарубежная фирма с многолетней историей, хотя фактически в лучшем случае где-то в Европе или Японии находился лишь ее номинальный офис. Да, в прежние годы они как-то особо не снискали славу поставщиков хороших запчастей, однако в последнее время, можно сказать, встали на путь исправления. Заняв место среди предложений запчастей для иномарок в возрасте, а также бюджетных моделей, эти компании выбрали политику хорошего качества со средним ресурсом в соответствии с их ценовой категорией.

Фото: fenox.ru 1 / 3 Фото: fenox.ru 2 / 3 Фото: fenox.ru 3 / 3

Взять, например, Zekkert: многие, даже если и видели в перечне предложений в подборе запчастей товары от этой марки, то серьезно к ним не относились. Продукция этой компании была лишь немного дешевле запчастей более известных брендов с репутацией, а ресурс вызывал вопросы. Да и желание выдать местную компанию за европейскую тоже многих настораживало. В последние же годы риск для потенциальных покупателей стал более оправдан: разница в цене теперь очень заметна в сравнении с ввезенными «серыми» путями деталями ушедших брендов. К тому же подделывать малоизвестную марку нет особого смысла. В итоге, судя по отзывам, качество оказалось вполне приемлемым для своей ценовой категории. Кроме того, оценив реальное положение вещей на рынке, руководство компании приняло решение о значительном расширении ассортимента, и теперь среди продукции уже есть и кузовные детали, и топливные насосы, и ШРУСы, причем и для относительно новых автомобилей тоже.

Фото: zekkert.de

Аналогично поступает и значительная часть других подобных компаний. К примеру, некогда вал негативных отзывов на продукцию Patron уже сменяется более выдержанными, когда владельцы автомобилей пишут, что цена приемлема, но и ресурс ей соответствует. То есть, запчасть полноценной заменой именитому бренду не будет, но и ресурс уже не исчисляется несколькими тысячами километров пробега. Однако надо иметь в виду, что остались и те компании, которые придерживаются прежней тенденции дешевых марок – предложить вариант как можно дешевле, а дальше уже ничего не важно. Так что перед покупкой надо трезво оценить всю информацию по каждому наименованию на определенную модель автомобиля.

Для понимания картины с предложениями можно рассмотреть вариант на примере некогда популярного автомобиля Hyundai Getz. Их и сейчас еще на дорогах встречается много, а владеют ими в основном люди, которые не будут переплачивать за имя и красивую упаковку. Если взять такую простую деталь, как стойка стабилизатора, то окажется, что на сайте одного очень известного интернет-магазина оригинальная деталь стоит под полторы тысячи рублей, предложение от известного бренда Lemforder оценивается в 1200, а за 500 рублей можно купить запчасть в коробке с надписью Patron. К тому же надо учитывать, что при заказе двух первых риск получить подделку гораздо выше.

Кроме упомянутых выше компаний, которые с одинаковой долей вероятности могут разместить заказ на запчасти как на своих, так и на сторонних производствах, расположенных и в России, и за рубежом, есть предприятия, которые выпускают свою продукцию только в нашей стране. И если изначально они были ориентированы лишь на отечественный автопром, то со временем они перешли к выпуску продукции для иномарок. Среди этих компаний есть как и хорошо известные бренды вроде Цитрона и БелМага, так и менее популярные МарКон, KMK Glass, VTR, СЭВИ, Итэлма, Резинотехника. Планы у этих компаний огромные. Так, например, МарКон приобрел новое оборудование в 2023 году за счет программы господдержки для увеличения объема выпускаемой продукции, а в Итэлма заявили, что планируют вложить в развитие производства автокомпонентов в 2024-2026 годах более двух миллиардов рублей. Часть продукции этой компании будет поступать на конвейер, а часть – в розничную сеть.

Фото: markon.ru

Согласно информации маркетингового исследования «Рынок автозапчастей в России, анализ развития с прогнозом по 2029», проведенного маркетинговым агентством «Роиф Эксперт», в первом квартале 2024 года основные тенденции рынка автозапчастей заключаются в том числе в увеличении на 30% объемов внутреннего производства. А по данным TK Solutions, производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в октябре 2024 года выросло на 28,8% к уровню октября прошлого года.

Иногда покупка деталей от вышеперечисленных компаний уже становится приемлемой альтернативой продукции более популярных брендов. Если брать рулевой наконечник для большого количества моделей концерна Volkswagen (например, для одноплатформенных Golf V и VI, Tiguan, Octavia A5 и некоторых других), то покупка может быть довольно выгодной. Например, наконечник от БелМаг стоит 600 рублей, аналогичная деталь от RTS уже около 1300, а оригинальная деталь – от 3000. И хотя, судя по отзывам, ресурс варианта от российской компании меньше, его приобретение все равно может быть оправдано ценой, особенно если автомобиль имеет небольшой пробег за год. Правда, нельзя забывать о том, что есть детали, стоимость которых заметно ниже стоимости их замены. И если не хочется переплачивать за установку углов схождения-развала после очередной замены недорогих наконечников тяг, иногда есть смысл немного переплатить за более качественную деталь.

Также несколько слов надо сказать о предприятиях, которые ранее принадлежали крупным зарубежным компаниям. Теперь их приобрели или госкорпорации, или российские бизнесмены. Так, например, хорошо известные свечи Bosch из Энгельса, которые ранее выпускались под одноименной маркой, с 2023 года выходят под брендом Meteor. То есть, по сути, это хорошо известная продукция, производимая по технологии немецкой компании. По заявлению владельца марки Meteor, на данный момент линейка ее ассортимента закрывает спрос на 82% автопарка России. Аналогичная ситуация произошла и с заводом Bosch в Самаре, который выпускал элементы рулевого управления и тормозной системы. Правда, в этом случае предприятие перешло к государству в лице НАМИ, а перезапуск производства под новым брендом еще не произошел.

Фото: Meteor

В целом, картина складывается в некотором роде оптимистичная. Нельзя сказать, что владельцы иномарок оказались брошенными на произвол судьбы с сильно подорожавшей продукцией именитых компаний, рискуя при этом получить за немалую сумму подделку. Помимо продолжающихся поставок от азиатских брендов (пожалуй, только кроме японских, которые все же стараются поддерживать санкции), расширился выбор запчастей по приемлемому соотношению цены и качества от ранее малопопулярных брендов, а также российских производителей. Особенно в этом плане повезло тем владельцам, чьи модели успели получить локализацию производства в той или иной степени в России. Прежде всего к ним можно отнести автомобили марок Renault, Nissan, Skoda и Volkswagen. Пока, конечно, ситуация на этом рынке в России нестабильна, но, судя по тенденции, многие из компаний отнеслись к ней серьезно и планируют делать ставку не на сиюминутную выгоду, а на долговременное сотрудничество с потребителем.