Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется с ними столкнуться – вынужденно или по собственному желанию. Первое кажется делом грустным, а второе странным. Но мы вооружим знаниями и тех, и других, а заодно польстим бывалым.

От автора



Честно говоря, весь текст ниже написан одной рукой: второй я всё время утирал слёзы. Не мог их остановить, вспоминая, как ездил в студенческие времена на ГАЗ-24 и периодически загорал под этим шедевром автомобильного зодчества со шприцем в руках. Давно это было, продал я это чудо лет 18 назад, но «кто не был – тот будет, кто был – не забудет». Достаём ситцевые платочки, мужчины. Ну а владельцам УАЗов и старых ГАЗелей – моё глубочайшее почтение.

Ближе, чем кажется

Первый вопрос, который возникает при прочтении заголовка – зачем? Зачем в 2022 году знать, как шприцевать шкворни? Учитывая, что в России недавно разрешили снова выпускать новые автомобили стандарта Евро-0, ответов много, но главный звучит так: при всей архаичности конструкции шкворневая подвеска еще не ушла в архив технических решений, и по дорогам до сих пор ездят автомобили с ней. То есть, шкворни ближе, чем кажется. Например, их до сих пор используют в большинстве грузовых автомобилей и на некоторых внедорожниках. Например, классические шкворни есть и в ГАЗель Бизнес, и в ГАЗон Next, и в УАЗах – от 469 до Патриота. Впрочем, на полноприводных машинах в передней подвеске стоят по два шаровых шкворня с каждой стороны – цельный мешает поставить привод переднего колеса. Поэтому похожие на уазовские «разрезанные» шкворни стояли и на Toyota Land Cruiser 80, и на Nissan Patrol Y61, и на некоторых других классических внедорожниках. Но это немного не те шкворни, которые нас интересуют – слишком сложные. Наши родные шкворни – это цельные шкворни заднеприводных Волг и ГАЗелей, которые до сих пор бегают по нашим дорогам.

Шкворень или шаровая опора?

Открываем толковый словарь Ушакова (последний, четвёртый том которого был издан в 1940 году) и читаем: «Шкворень и шворень, шворня, м. Стержень (от задней части повозки), вставляемый в ось передка и позволяющий передку, вращаясь на этом стержне, производить повороты». В общем-то, даже отсюда можно понять, что шкворень не случайно стал той самой деталью, с помощью которой решили обеспечивать поворот колёс управляемой оси. Шкворень пришёл в автомобиль ещё из гужевого транспорта, был знаком задолго до первых железных чудес Готтлиба Даймлера и иже с ними, так что всё вполне логично.

В более современном понятии шкворень – это деталь подвески, которая соединяет поворотные механизмы, в частности – управляемое колесо и его балку. Ну а с точки зрения техники это простой шарнирный стержень, обычно – из легированной стали.

Да, жизнь шкворня тяжела и незавидна. Ему ведь приходится не только обеспечивать поворот колеса, но и принимать все его нагрузки, как продольные, так и поперечные. А это подразумевает и удары от ям, и боковые нагрузки в поворотах, и всё прочее, что выпадает на долю колеса. Кроме того, само расположение шкворня намекает на то, что легко ему быть не может: здесь постоянно есть и дорожная пыль, и грязь, и вода, если ездить по лужам и просто мокрым дорогам. Последнее особенно важно, потому что конструкция шкворня негерметична, и если вместо хорошей смазки вокруг стержня образуется абразив из песка, грязи и воды, он довольно быстро погибает. Впрочем, и без воды смазка в нём стареет довольно быстро, поэтому требует очень частой замены. А так как меняют её обычно с помощью шприца, то и процесс называют шприцеванием.

Однако стоит отметить, что поколение, выросшее в гармонии со шкворнями легковых и грузовых ГАЗов, очень скептически отнеслось к появлению первых шаровых опор. Мол, такого запаса прочности у шаровых нет, так что всё это – мракобесие и попытка сделать всё намного хуже. Действительно, сломать шкворень способен только феноменальный дурень, обладающий небывалой силой. Кроме того, шкворень можно было угробить огромным люфтом, при котором управляемое колесо начинало жить своей жизнью, но оно при этом не отваливалось от машины. А вот шаровые опоры вазовской «классики» действительно могли подкачать: бывало, их вырывало, отчего машина «подворачивала лапку» и теряла остатки репутации. Глядя на такие Жигули, суровые владельцы Волг ухмылялись и лезли шприцевать подвеску.

Добавлю, что со временем заводские шаровые опоры Жигулей стали лучше, но вместе с тем выросло количество «кооперативных» запчастей, которые на самом деле часто были старыми раздолбанными опорами, покрытыми кузбасслаком. Они могли разваливаться сразу после установки, при выезде «Жигуля» из гаража. Владельцы Волг ржали в голос и опять лезли со смазкой к шкворням. Что же они там такое делали?

Давить, пока не потечёт

Забавно, что когда я сам впервые столкнулся со шприцеванием передней подвески своей Волги, некоторые знакомые взрослые мужики не смогли доходчиво объяснить, как это делать. Пожимали плечами и говорили: «Да что там такого… Просто шприцуешь». Честно говоря, звучало это не совсем ясно. Тогда я понял, что некоторые конфликты поколений неизбежны: не всегда мы можем друг друга понять.

На самом деле, конечно, в шприцевании действительно нет ничего сложного. Но при этом там есть очень много хитрого и какого-то неуловимо мифического. Казалось бы: дави шприцем масло в пресс-маслёнку (тавотницу, как её часто называют бывалые), пока оно не потечёт из всех щелей, коих в обычной ГАЗовской конструкции шкворня много. Ан нет, не всё так просто. Вот, например, каким шприцем давить?

Классика – это специальный плунжерный шприц, которым и положено давить смазку. Но покупать его хотели и могли не все, а те, что появились в огромном количестве в более позднее время, часто текли отовсюду при первой же попытке надавить на них посильнее. Кто-то пытался перейти на другую смазку, кто-то искал старый советский шприц, кто-то матерился и работал китайским шприцем.

Второй вариант – это так называемый шприц Жане. Это медицинской шприц большого объёма (150 мл), который обычно используют для катетеров. Ну и вдогонку третий вариант – обычный медицинский шприц любого объёма (хотя бы на 10 или 20 кубиков). Вот только с этими медицинскими шприцами есть сложность: у них в комплекте нет трубки, которую можно было бы надеть на пресс-маслёнку. Что делать?

Коллективный разум быстро нашёл выход: если выкрутить пресс-маслёнки (их в Волгах было три штуки на одном шкворне), то вместо них можно вкрутить шланг от велосипедного насоса – у него как раз такой же диаметр резьбы, которая вкручивается в насос. А ту сторону, которая накручивается на ниппель, просто обрезали и надевали на шприц. Получалось довольно надёжная, а главное – доступная система, с которой валяться под машиной было в радость. Понятно, что густую смазку (типа Литол-24) таким шприцем и шлангом выдавить трудно, но Литол сейчас используют только ортодоксальные технические староверы. Хотя…

Да, вопрос «чем шприцевать?» до сих пор стоит актуально. Вроде бы сейчас полно специальных смазок, которые выпускают и наши компании, и иностранные. Владельцы ГАЗелей со шкворнями в передней подвеске (напомню, что новые ГАЗель Next и NN отличаются независимой передней подвеской с шаровыми опорами, а вот у ГАЗель Бизнес с балкой стоят как раз шкворни) к выбору смазки подходят более рационально: читают какие-то форумы, делятся опытом, не боятся пробовать что-то новое. А вот владельцы Волг (напомню, что шаровые опоры появились только на ГАЗ-3102 в начале нулевых) по старинке использовали то, что завещали отцы. А отцы иногда завещали странные вещи.

ГАЗ ГАЗель Бизнес 2010–н.в.

Понятно, что для смазки использовались масла типа ТАП-15, ТАД-17 и священный нигрол (почему-то многие считали и считают до сих пор, что Волга без литола, нигрола и автола ездить не в состоянии). Кто-то верит, что для шкворней нет ничего лучше, чем смазка ШРУС-4. Кто-то идёт не от смазки, а от наличия шприца: мол, если медицинским шприцем работать проще, лучше подобрать смазку пожиже. То есть, взять трансмиссионное масло вместо литола. Но особо продвинутые люди не доверяют ничему магазинному и готовят собственные коктейли. Например, варят нигрол с графитовой смазкой в соотношении 1:1. Что сказать… Может быть, это имеет какой-то глубинный смысл, но наукой тут ничего не доказано. Главное, шприцевать регулярно, а чем именно – дело личное.

Не всё идёт по плану

Как я уже говорил, в шприцевании нет ничего сложного. Единственный практический совет – это немного поддомкрачивать колесо, с которым работаете. Так можно разгрузить шкворень, после чего его проще продавить смазкой. Однако работа может стать намного интереснее, если заниматься ей не регулярно, а от случая к случаю.

Любая смазка с годами впитывает грязь, густеет и напрочь забивает все каналы, после чего задавить туда порцию чистой смазки уже невозможно. Что делать в таком случае? Рецептов много, и все они могут помочь. Можно попытаться нагреть узел, можно постараться залить туда шприцем хотя бы немного керосина или всё забрызгать WD-40. Всё это иногда может сработать. Но в самых запущенных случаях узел, конечно, придётся разбирать.

Чтобы не довести дело до такого исхода, шприцевать шкворни нужно регулярно. Что понимать под словом «регулярно», единого мнения нет. Теоретически для ГАЗели регламент подразумевает делать это каждые 15 тысяч километров, но опытные «газелеводы» рекомендуют шприцевать каждые тысяч 5-8. А вот владельцы Волг зачастую делают это чаще – каждые тысячу-две километров летом и хотя бы один раз зимой. И на всякий случай – каждый раз после катания по глубоким лужам. А совсем идеально – каждый раз после дождя. Но это уже больше похоже на фанатизм. Хотя, наверное, такой фанатизм всё же лучше, чем менять шкворни каждый сезон.

А напоследок – лайфхак. Если лень регулярно ползать под Волгой, можно вместо пресс-маслёнок вкрутить шланги, вывести их под капот и там закрепить любым удобным способом. Тогда останется лишь периодически заливать в них шприцем какое-нибудь достаточно жидкое масло (например, тот же ТАД-17) и этого будет достаточно. Вот только подойдёт этот способ лишь тем, кто не боится вносить изменения в конструкцию автомобиля и предпочитает именно жидкое масло, а не консистентную смазку.