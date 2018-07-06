Новый взгляд на комбо-устройства: тест Fujida Karma Slim

Новый взгляд на комбо-устройства: тест Fujida Karma Slim

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Мы привыкли, что комбо-устройство – полезный, однако здоровенный и не слишком удобный гаджет… Но новое поколение «комбиков» – это компактные плоские приборы, которые не висят «гирей» над головой водителя и легко прячутся в карман или сумку при необходимости! Изучим современные сверхкомпактные «комбики» на примере Karma Slim – флагманского устройства от Fujida.

Fujida Karma Slim

Помните, как в старом советском анекдоте из 80-х японский турист в СССР задал нашему вопрос – «Что у меня в кулаке?» Тот решил пошутить – «Телевизор!» Японец же обрадовался – «Правильно, а сколько штук?».

Если же пару лет назад мы бы подошли к любому водителю, показали ему флагманский гаджет от Fujida – модель Karma Slim, и спросили «что это?», наверное, десять из десяти ответили – «конечно, видеорегистратор!» И вряд ли кто-то мог бы предположить, что в умещающемся в кулаке корпусе прибора скрываются:

  • Full-HD-видеорегистратор с мощным процессором, высококачественным стеклянным объективом и 3-дюймовым экраном;
  • Эфирный радар-детектор с сигнатурной технологией распознавания сигналов реальных радаров и отсекания помех;
  • GPS-информатор, оповещающий о радарах и камерах по еженедельно обновляемой базе координат;
  • Wi-Fi-модуль для работы с мобильным приложением, скачивания видео и беспроводного обновления баз данных камер и ПО гаджета.

Размеры устройства, корпус которого покрашен матовым и приятным на ощупь покрытием «софт-тач» – 95 х 55 х 30 миллиметров. Компактный и плоский прибор легко уносить домой из автомобиля, поставленного на парковку, во избежание кражи – важный фактор в наших реалиях…

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Трехдюймовый экран комбо-гаджета во время стоянки отображает поверх изображения с камеры крупными цифрами время, а в движении – скорость (при необходимости цифры можно отключить). Дисплей у Karma Slim яркий и сочный, с хорошими углами обзора, а автоматическая регулировка яркости по встроенному датчику освещенности позволяет не утомлять излишне зрение. Впрочем, в меню можно отрегулировать дисплей и на автоматическое гашение через определенный интервал времени.

Fujida Karma Slim

Штекер адаптера питания вставляется не в устройство непосредственно, а в держатель-присоску. А уже от нее Karma Slim получает свои пять вольт. Конструкция удобная, требует лишь установки прибора вместо двух действий – сперва поставить прибор, а затем воткнуть питание.

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Поворотный кронштейн позволяет одним движением перевернуть гаджет для съемки водителя, окна и салона – к примеру, для общения с инспектором.

Fujida Karma Slim

Меню и мобильное приложение

В тандеме с Karma Slim работает и мобильное приложение Fujida (для iOS и для Android). С его помощью можно не только скачать себе на телефон отснятые видеоролики и отправить их с социальные сети, мессенджеры или в виде электронной почты, но и обновить прошивку, если вышла свежая, а также скачать прямо из-за руля свежие базы данных координат стационарных камер и мобильных засад.

Fujida Karma Slim приложение

Основные настройки находятся в меню самого устройства и удобно разделены на две группы – видеозапись и предупреждения о радарах и камерах. Кнопки управления обеими группами настроек разделены и находятся на противоположных гранях устройства. «RD» – радар-детектор, «DVR» – видеозапись.

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За счет наличия в Fujida Karma Slim двух антирадаров (радиочастотного и GPS-оповещателя), пунктов в меню достаточно много. Но это не должно пугать – собственно, даже при терминальной стадии ненависти к копанию в меню гаджетов, Karma Slim будет исправно работать, что называется, «прямо из коробки» — все необходимое уже включено и активировано. Впрочем, полазить по меню невредно, тем более что оно безупречно русифицировано и систематизировано. В первую очередь это нужно для настройки индивидуального характера сигналов и оповещений, чтобы работа устройства была максимально комфортной для водителя.

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Радар-детектор

Как уже сказано, Fujida Karma Slim обладает двойным радар-детектором. Радиочастотный детектор принимает сигналы в диапазонах Х, К, Ka и Ku, отслеживая радары по эфирному излучению, а GPS-информатор параллельно сообщает о камерах и засадах из собственной базы данных. Однако при такой всеядности Karma Slim – очень «деликатный» гаджет. Мощный процессор Nuvoton второго поколения с технологией Extreme Sensivity Platform позволяет использовать одновременно целый комплекс средств программной фильтрации для того, чтобы максимально увеличить дистанцию отлова радаров, а также свести к минимуму количество ложных срабатываний от систем раздвижных дверей в магазинах, датчиков трафика, базовых станций сотовой связи, высоковольтных линий и тому подобного. Это технологии Intellect Alert, фильтр слабых сигналов, а также умный фильтр iSignature. Последний особенно интересен!

Fujida Karma Slim

Не секрет, что на дорогах становится все больше автомобилей с системами контроля мертвых (слепых) зон. Боковые радары в этих системах позволяют подать водителям световой и звуковой сигнал, когда в слепом секторе зеркала заднего вида оказывается машина-помеха, в которую можно въехать при перестроении. У Mazda это «Blind Spot Monitoring», у Volvo — «Spot Information System Blind»,  у Infiniti — «Blind-Spot Warning» и так далее. Эти системы способны доставить нешуточное раздражение, доведись долго ехать по трассе в соседстве с таким автомобилем. На трассе чувствительность радар-детектора максимальная, и радары слепых зон постоянно беспокоят детектор. Однако система iSignature в Karma Slim эффективно их «режет» – в памяти прибора заложены образцы (сигнатуры) характера сигналов радаров слепых зон, и прибор уверенно их игнорирует.

У фильтра iSignature есть два режима – максимальной и минимальной фильтрации. Переключаются они автоматически – первый работает на скоростях до 60 км/ч, второй – свыше 60 км/ч. Первый режим слегка уменьшает чувствительность прибора и к настоящим гаишным радарам, но на скорости до 60 км/ч это, собственно, и не актуально.

К слову, помимо продвинутых технологий фильтрации радиосигналов, в Karma Slim реализованы и простейшие, но очень здравые вещи, практически не требующие ресурсов процессора, но заметно влияющие на комфорт. К примеру, при движении в пробке, которую прибор распознает как езду со скоростью до 40 км/ч включительно, радиоприемная часть радар-детектора просто отключается, не беспокоя вас сообщениями о бесчисленных «Стрелках» и прорывающимися все же порой помехами.

GPS-оповещатель

Все больше дорожных камер не имеют в себе радиочастотных излучателей, и обнаружить их радар-детектором невозможно. Это системы, измеряющие среднюю скорость на протяженном участке дороги между двумя камерами (к таким уже давно относится не только «Автодория», но и целый ряд иных комплексов), системы слежения за выделенными полосами для общественного транспорта, перекрестками и другие «шпионы». Бороться с ними Karma Slim помогает GPS-оповещатель, который заранее подскажет о приближении к опасной точке.

Поддержка Fujida еженедельно обновляет актуальную базу данных камер, для чего больше не нужно подключать устройство кабелем к компьютеру – как только выходит апдейт, вы получаете на телефон всплывающее пуш-уведомление, подключаете смартфон к гаджету по Wi-Fi, и свежие базы данных камер заливаются за несколько секунд…

Fujida Karma Slim приложение (2)

Видеосъемка

Видеомодуль Karma Slim обеспечивает качественную видеосъемку в разрешении 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду. Объектив регистратора – шестилинзовый, с антибликовым просветлением стеклянных линз. Оптимизация качества видео WDR (автоматическое управление экспозицией) быстро реагирует на изменение условий освещенности и помогает обеспечить качество записи в сложных условиях небезупречного света. Если в меню настроек видеозаписи выбрать пункт «Госномер авто», можно ввести собственный номер, который будет наложен поверх видео, дополнительно идентифицируя запись.

День

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Fujida Karma Slim – представитель нового, компактного поколения комбо-устройств, и этот тренд сейчас подхватывается многими производителями. Едва ли в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего уменьшения габаритов этого класса гаджетов, но и нынешнее положение дел, несомненно, радует – особенно на фоне распространенных до недавнего времени огромных и неуклюжих «комбиков».

Теги: Видеорегистраторы , Практика , видеорегистраторы
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