Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба

Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба

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Совсем недавно русский бренд AdvoCam представил новинку, которая, по мнению ведущего эксперта российского рынка видеорегистраторов Александра Шуба, вполне может претендовать не только на звание флагмана линейки, но и вообще лучшего видеорегистратора середины 2018 года. Разработчики первыми на рынке показали весь потенциал передового американского процессора Ambarella A12 со съемкой в супервысоком разрешении Quad Full HD. Кроме того, AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) за 10 000 рублей может похвастаться поддержкой Wi-Fi и удобным креплением со встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS.

Здравствуйте, уважаемые читатели kolesa.ru! С вами белорус Александр Шуб, ведущий российский эксперт в тематике автомобильной электроники, прежде всего – видеорегистраторов. За почти пять лет я протестировал более трех сотен моделей, постоянно общаюсь с разработчиками данного вида устройств и в курсе всей «изнанки» индустрии авторегов. Поэтому в моих обзорах вы получаете по-настоящему экспертный взгляд на ту или иную модель, в отличие от 99% материалов российских журналистов, которые выдают под видом обзоров по сути подробный пересказ инструкции. На этот раз в мои руки попал новый топовый аппарат российского разработчика AdvoCam – модель FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС).

AdvoCam FD8 Gold-II

Комплектация

Коробка золотистого цвета пестрит всевозможной информацией. На торцах есть табличка соответствия объема карты памяти и времени записи при различном разрешении, на дне коробки – описание функционала каждой из кнопок управления. Получается, даже необязательно заглядывать в инструкцию.

AdvoCam FD8 Gold-II AdvoCam FD8 Gold-II

После распаковки, помимо регистратора, в коробке обнаруживаются:

  • адаптер питания с USB-разъемом для зарядки параллельно с камерой, например, смартфона;
  • кабель mini-USB;
  • крепление с вакуумной присоской;
  • диск с программным обеспечением;
  • набор крючков на скотче для аккуратной прокладки кабеля в салоне автомобиля;
  • руководство пользователя;
  • брошюра с юридическими советами известного радио- и телеведущего, президента некоммерческой организации «Коллегия правовой защиты автовладельцев» Виктора Травина.
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К сожалению, отсутствует карта памяти, хотя таким подарком теперь славятся главным образом корейские модели премиум-класса. Но зато есть крючки на 3М-скотче для прокладки кабеля питания в салоне автомобиля. Почему-то большинство производителей забывает про этот копеечный, но такой полезный аксессуар.

Корпус

Внешне AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) выглядит как типичный представитель «семейства» FD8 – это все тот же вытянутый по краям фирменный адвокамовский корпус с закругленными углами. Фронтальную часть устройства украшает ставшая уже привычной для моделей серии «Gold» золотистая вставка. Кроме декоративной функции, накладка выполняет важную роль – делать регистратор более заметным для окружающих. И сразу мотивировать к спокойному конструктивному общению ваших собеседников.

AdvoCam FD8 Gold-II

Регистратор выполнен из черного пластика с практичным и приятным на ощупь покрытием софт-тач – эффектом прорезиненного покрытия. Качество сборки говорит само за себя: никаких следов клея, смещенных разъемов, люфтов и заусенцев. Бренд AdvoCam строго следит за тем, чтобы каждая модель была собрана, что называется, на совесть, с учетом воздействия на корпус всех «прелестей» российских неидеальных дорог и сложного климата. Все устройства AdvoCam на собственном производстве разработчика в городе Александров Владимирской области специально адаптируются для готовности к серьезным перепадам температур и тряске на «ушатанных» российских дорогах.

AdvoCam FD8 Gold-II

По обе стороны от экрана располагаются сдвоенные клавиши управления. Пара слева отвечает за навигацию по меню, включение/отключение дисплея и микрофона, активацию режима WDR, а также переключение режимов радар-детектора. Две кнопки справа – «ОК», начало и остановка записи, переключение режимов запись/просмотр/меню, ручная блокировка текущего файла от перезаписи, включение/отключение Wi-Fi.

Экран довольно крупный – 2,7 дюйма, но за счет соотношения сторон 16:9 практически не увеличивает габариты регистратора. Особенно в сравнении с дисплеями 4:3, когда даже при диагонали 2,4 дюйма получается высокий корпус, да еще и при проигрывании видео часть экрана занимают черные полосы сверху и снизу.

AdvoCam FD8 Gold-II

Две клавиши на верхнем торце позволяют включить/выключить регистратор и светодиодную LED-подсветку, а также сделать мгновенное фото.

AdvoCam FD8 Gold-II

Расположенный на правом торце слот microSD поддерживает карты емкостью до 256 Гб (что крайне редко встречается даже в более дорогих регистраторах). Такого объема хватит на сутки непрерывной съемки. Правда, карточка на 256 Гб обойдется вам в половину цены героя обзора.

AdvoCam FD8 Gold-II

Разъем mini-HDMI, который находится на левой грани устройства, пригодится для просмотра записанного регистратором видео- и фотоматериала на экране телевизора.

AdvoCam FD8 Gold-II

Крепление и установка

На лобовом стекле аппарат удерживает кронштейн с вакуумной присоской. В креплении предусмотрено сквозное питание – то есть, через кронштейн, а не в корпус регистратора. Помимо того, что такое решение значительно облегчает и ускоряет снятие и установку регистратора, оно еще и более надежно: если бы приходилось постоянно вставлять-выдергивать питание, то разъем на корпусе регистратора быстро разболтался бы. Кронштейн состоит из двух частей, соединенных шарниром. Шарнир позволяет оперативно поворачивать камеру в стороны или разворачивать в салон.

AdvoCam FD8 Gold-II AdvoCam FD8 Gold-II

AdvoCam FD8 Gold-II

Гибридная антенна GPS/ГЛОНАСС встроена в крепление, а не интегрирована в корпус регистратора. Подобная конструкция по максимуму удаляет радиочувствительную антенну от помех, создаваемых электроникой камеры. «Двойной» навигационный модуль гораздо быстрее «ловит» спутники и увереннее удерживает сигнал в сложных условиях (если сравнивать с одиночным GPS-модулем). Иными словами, при движении по кварталам с плотной высотной застройкой или в тоннеле, если по какой-то причине регистратор «увидит» мало спутников GPS, его всегда поддержит ГЛОНАСС.

AdvoCam FD8 Gold-II AdvoCam FD8 Gold-II

«Энергетическую подпитку» регистратор получает через трехметровый кабель. Такой длины провода с запасом хватит для того, чтобы аккуратно проложить «шнурок» в кабине автобуса или грузовика.

К слову, адаптер оснащен дополнительным USB-портом для зарядки смартфонов/планшетов. Аккумулятора емкостью 250 мАч хватит примерно на 15 минут автономной работы видеорегистратора, чего вполне достаточно, чтобы во всех деталях зафиксировать место происшествия.

У устройства есть еще одна очень важная функция, которая пока встречается только в русских регистраторах AdvoCam. Русские инженеры-разработчики отдельно позаботились о продлении срока службы батарейки: здесь есть редкая для регистраторов опция автоматической блокировки зарядки при отрицательной температуре окружающей среды. Особенно это актуально в холодное время года, когда салон прогревается после морозной ночи. В таком случае перепад температуры воздуха во время зарядки регистратора рано или поздно почти со 100% вероятностью приведет к выходу аккумулятора из строя.

Функции

AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) первым из линейки AdvoCam получил поддержку Wi-Fi и возможность удаленного доступа к видеозаписям. Для синхронизации с регистратором на смартфон/планшет нужно загрузить приложение WiFi-CarD (доступно в Google Play или App Store). Затем необходимо активировать в регистраторе функцию Wi-Fi и подключиться к сети «ADVOCAM-XXXX».

AdvoCam FD8 Gold-II

При помощи приложения можно дистанционно управлять съемкой, просматривать видео, копировать файлы на смартфон, а также производить основные настройки регистратора. Интерфейс приложения интуитивно понятен и удобен. Стоит отметить, что удаленный просмотр видеоматериала с SD-карты памяти регистратора начинается практически моментально.

Как правило, в регистраторах с Wi-Fi дистанционное воспроизведение видео невозможно, требуется сначала скачать ролик на смартфон. В модели AdvoCam применили новаторский подход – основной ролик в сверхвысоком разрешении 1440p дублируется дополнительным файлом в HD 720p. HD-разрешение позволяет получать видео, которое гарантированно и без задержек будет воспроизводиться даже на маломощных смартфонах в режиме реального времени.

AdvoCam FD8 Gold-II AdvoCam FD8 Gold-II

Помимо привычных функций вроде G-сенсора и автозапуска, в AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) есть не совсем стандартный спидкам – система оповещения о камерах контроля скорости, постах ДПС, лежачих полицейских, опасных перекрестках и прочих опасностях. И здесь русские инженеры AdvoCam тоже реализовали новаторское решение, впервые среди всех регистраторов. Пользователю доступны два режима «чувствительности» спидкама – «Трасса» и «Город». В зависимости от выбранного режима будет меняться дистанция начала оповещения о приближении к опасной точке. Так, при движении по городу предупреждение сработает за 300, 500 или 700 метров до объекта (расстояние пользователь определяет самостоятельно). На трассе дистанция логично увеличивается до 1 000, 1 200 и 1 500 метров.

Еще одна полезная функция рассматриваемой модели – система оповещения о покидании автомобилем текущей полосы (LDWS). Видеорегистратор просигнализирует, если вдруг водитель задремлет и потеряет бдительность, допустив съезд на соседнюю полосу. Стоит лишь учитывать, что LDWS работает только при перемещении по чистому дорожному полотну (без снега и грязи), на котором нанесена четкая и яркая разметка.

Видео

Видеочасть AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) представлена стеклянной оптикой, матрицей OmniVision OV4689 (США) и новейшим процессором Ambarella A12A55 (США). Выдающиеся видеовозможности нового продвинутого чипсета раскрыты в полной мере – новинка снимает в максимально доступном процессору (да и вообще регистраторам в принципе) разрешении Quad Full HD 1440p. Кстати, это почти в два раза четче в сравнении с Full HD 1080p, в котором снимает большинство регистраторов.

 

Если говорить о таком уже стандартном критерии оценки качества съемки как видимость госномеров, то новый регистратор AdvoCam определенно лидирует среди всех регистраторов любых производителей в ценовом сегменте до 20 000 рублей. Днем цифры на номерных знаках автомобилей различимы в записях русского регистратора по прямой от капота на расстоянии с 16-17 метров, ночью – около 10-12 метров, тогда как даже более дорогие импортные регистраторы «читают» номера с 12-14 метров в дневное время, и в лучшем случае с 7-9 метров в темное время суток.

AdvoCam FD8 Gold-II AdvoCam FD8 Gold-II (6)
AdvoCam FD8 Gold-II AdvoCam FD8 Gold-II

Не менее важно и то, как аппарат справляется с перепадами освещения, засветкой номеров и присутствием в кадре ярко освещенных и сильно затененных участков. Во всех этих ситуациях AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) обрабатывает картинку без потери качества и деталей.

Пользователю предлагается шесть вариантов разрешения. Благодаря новому чипсету выбирать между сверхчеткой съемкой 1296p или 1080p с HDR не придется, максимальное разрешение Quad Full HD 2560 х 1440 точек поддерживает HDR. Поэтому даже в условиях недостаточного освещения или при движении автомобиля против солнца картинка отличается высокой детализацией. Отметим, что функция Dewrap (коррекция оптических искажений) со своей задачей тоже справляется неплохо – эффект «рыбьего глаза» в кадре отсутствует.

Если суммировать сказанное, то новый AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) выдает, пожалуй, лучшее качество записи видео среди всех регистраторов не только своего ценового сегмента (около 10 000 рублей), но и вообще среди любых более моделей вплоть до топовых дорогих корейских видеорегистраторов за 20 000 рублей.

Вывод

Из минусов стоит отметить высокие требования к картам памяти (требуется «флэшка» с маркировкой Class 10 или выше), а также весьма скудный набор доступных по Wi-Fi настроек.

Несомненно, главный плюс AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) – это качество съемки в супервысоком разрешении Quad HD. Картинка четкая, с сочными цветами, без засветов и искажений по краям. Аппарат однозначно может быть рассмотрен к покупке как достойная и, что немаловажно, недорогая альтернатива регистраторам премиум-класса от корейских производителей.

При своем более чем адекватном ценнике в 10 тысяч рублей новинка без труда способна потягаться по качеству съемки видео даже с «корейцами» за 20 000 рублей, не говоря о более дешевых китайских аппаратах. В своем ценовом сегменте (около 10 тысяч рублей) у AdvoCam-FD8 Gold-II (GPS+ГЛОНАСС) вообще нет конкурентов – новый русский видеорег выдает видео самого высокого качества среди всех (даже более именитых!) импортных аналогов.

Также не забываем про поддержку Wi-Fi для просмотра и копирования снятых видеороликов, усовершенствованный двухрежимный спидкам (система оповещения о камерах контроля скорости и прочих опасностях), поддержку ГЛОНАСС/GPS (более быстрый и стабильный прием сигнала спутников в сравнении с одиночным GPS) и поддержку карт памяти microSD максимальным объемом до 256 Гб.

Похоже, что релиз столь любопытного устройства вполне может расцениваться как попытка бренда существенно укрепить свои позиции в среднем ценовом сегменте.

P.S. Уважаемые читатели kolesa.ru – по вопросам выбора или иным моментам тематики автомобильных регистраторов не стесняйтесь обращаться ко мне на мою личную электронную почту schub.alexandr@yandex.ru. Отвечаю каждому, кто мне пишет!

Теги: Видеорегистраторы , Практика , видеорегистраторы
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4 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
az55

Когда уже производители регистраторов поймут, что блок питания должен отсоединяться от шнура? Лучше бы в комплект просто положили обычный длинный USB-кабель - наверное уже у всех есть зарядки для прикуривателя с двумя гнездами, к которым кроме регистратора можно подлючить еще и телефон/навигатор.

aleks zz

Имею модель помладше "AdvoCam-FD8 Red-II (GPS+ГЛОНАСС)". Есть проблема с зарядным устройством для а/м. При включении в дополнительный разъем USB-кабеля для зарядки смартфона, регистратор теряет спутники. Вытаскиваешь кабель назад или отключаешь зарядку - спутники все на месте. Так что имейте запасную розетку в машине.

nosces12

А какая модель смартфона?

aleks zz

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