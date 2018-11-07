SsangYong Actyon New с пробегом: коррозия всего и гирлянда неисправностей на приборке

SsangYong Actyon New с пробегом: коррозия всего и гирлянда неисправностей на приборке

28 0 0
Дешевый кроссовер с автоматом, который наполовину собран из деталей Мерседеса — это мечта, а не автомобиль. Во всяком случае, так думали те, кто покупал эту машину, оглядываясь на Actyon первого поколения. Но как самогонка — не коньяк, так и Актион — не Мерседес. Что пошло не так? Многое. Сегодня расскажем о “болячках” кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетнего Actyon, а в следующей части обзора — о моторах и коробках.

Собственно, Actyon он только у нас, в мире его знают как Korando C. Кроссовер принадлежит именно к линейке Korando — небольших внедорожников с закрытым кузовом. Почему в России его назвали Actyon, не вполне понятно. Возможно, потому, что Korando у нас не продавали вовсе, а Actyon предыдущего поколения был даже популярным. Наверное, для самой компании SsangYong популярность этой машины стала сюрпризом.

Множество покупателей привлекло сочетание достаточно мощных моторов, наличие АКП в паре с дизельным мотором и неплохой дизайн кузова и салона. За кадром остались традиционные для производителя особенности работы с запчастями и сервисом, качество китайской сборки и инжиниринга, качество салона и проработка управляемости. А ведь как хороша была хороша об агрегатах Mercedes! SsangYong отыграл купленные немецкие лицензии на все 100% — да что там, на все 146. Все были уверены, что качество немецких агрегатов уже «не пропить». Но сильно измененная конструкция дизельного мотора в сочетании с китайской сборкой подготовила владельцам кучу неприятных сюрпризов. Впрочем, об этом позже.

SsangYong Korando '2011–13

SsangYong Korando ‘2011–13

Когда в 2010 году появился Actyon New, сразу было понятно, что машина станет популярной. Отзывы в прессе были неплохие, цена очень низкой, дизайн подновили, машинки покрасили поярче, и они быстро стали появляться на улицах.

Покупатели сразу оценили приятные бонусы в виде комфортной подвески и литых дисков даже в «босяцких» комплектациях. Но со временем стало понятно, что «литьё» и подогрев сидений — это в машине далеко не самое важное… Популярность довольно быстро схлынула на фоне быстро распространяющейся информации о неудачной китайской АКП, о невысоком качестве и тому подобных вещах. Самолетный свист турбин и пятна масла на машинах соседей отговаривали от покупки надежно.

SsangYong Actyon Concept '08.2010

SsangYong Actyon Concept ‘2010

Интерьер SsangYong Actyon Concept '2010 Интерьер SsangYong Actyon Concept '2010

После утери основного козыря в виде низкой цены после 2014 года продажи покатились вниз. «Локализация» от Sollers во Владивостоке оказалась не слишком эффективной с экономической точки зрения: по мнению многих обладателей машин, дальневосточная сборка оказалась хуже китайской, но снижения стоимости за её счет получить не удалось. Короткий ренессанс марки завершился, а на рынке осталось довольно большое количество машин — не старых, современных на вид, но со своими особенностями. Какими?

Novye-Zaglushki-Bu-1

Кузов

Actyon New отличается достаточно слабым ЛКП, которое сильно страдает от ударов, царапин и пескоструя. Места повреждений очень быстро расплываются пятнами подпленочной коррозии.

На многих машинах очень сильно корродируют повреждения в верхней части кузова, на кромке крыши, стойках и рамках дверей. Неоднократно владельцы высказывали подозрения, что там слой грунта тоньше, и адгезия его хуже.

SsangYong Actyon 2013 – н.в (2) белый сбоку

SsangYong Actyon ‘2013 – н.в.

SsangYong Actyon 2013 – н.в. белый спереди SsangYong Actyon 2013 – н.в белый сзади

Кузов оказался слишком «мягким» и при диагональных нагрузках «дышит», повреждая швы и ЛКП. Особенно часто страдает краска в проеме задней двери, а вот ниже поясной линии она держится лучше. Впрочем, качество окраски и металла в любом случае очень невысокое.

Бампер передний
цена за оригинал
13 793 рубля

Коррозия регулярно встречается на задней и боковых дверях. Внутри колесных арок много не прикрытого локерами металла, и кромки, кронштейны и другие места, куда попадает грязь, активно ржавеют даже на машинах, которым нет и пяти лет. Днище в целом выглядит лучше, но и там зачастую можно увидеть и вспухшие швы, и поверхностную коррозию.

Странно, но некоторые сколы ЛКП на машине годами не зацветают, а какие-то моментально расползаются ржавчиной на сантиметры. Судя по всему, от машины к машине и от элемента к элементу сильно «плавает» качество окраски.

Все элементы подвесок и крепеж ржавеют с пугающей быстротой. При покупке даже сравнительно новой машины (если решитесь, конечно) стоит проводить осмотр так, будто покупаете Жигули. Начинать нужно прямо с крыши, рассматривая ЛКП вблизи рейлингов, молдингов и на кромках.

Если нет сомнений в том, что машина не битая, внутренние швы и салон можно так подробно не разбирать: обычно тут все благополучно.

Ситуацию ухудшают автомобили, максимально дешево восстановленные по страховке после ДТП. Китайских запчастей на машину немного, но оригинал тут именно китайский и качеством не отличается. Особенно плох сам металл. Невысокая цена целого ряда компонентов пробуждала желание восстанавливать практически напрочь убитые экземпляры. Иногда можно найти целую боковую деталь — такую огромную штуку, включающую стойки кузова, элементы порогов, крыла и крыши — по цене менее 30 тысяч рублей. Они в таком виде продавались новыми.

SsangYong Actyon 2010 – 2013 (5)

SsangYong Actyon ‘2010 – 2013

Конечно, если машину восстанавливать только новыми запчастями, меняя все крупноузловым методом и качественно, то проблемы может и не быть. Но вы же в курсе, как ремонтируют у нас? Быстрее, быстрее и дешевле.

Статьи / Практика
Как 3D печать уничтожит традиционный рынок запчастей – наш прогноз

Не так давно компания Daimler-Benz запустила промышленную 3D печать металлических компонентов из легких сплавов. Например, корпуса термостатов делают именно таким образом. Причем деталь получается практически готовой, не...

7492 8 0

Какие-то простые мелочи, наоборот, могли стоить неадекватно дорого, требуя восстановления поврежденных элементов. Слабая пластмасса Актиона легко ломается даже на машинах в обычной эксплуатации, а после восстановления кривыми руками количество поломок становится просто чудовищным.

Учтите, что разборок на Actyon New почти нет, и если какие-то элементы отсутствуют в продаже новыми, то найти их будет той еще задачей. Хорошо, что есть надежда на дешевые 3D-принтеры и рукодельников, способных из миллиметровой стали сделать деталь по эскизу.

Бамперы на Actyon New довольно крепкие, хотя их конструкцию с разделением элемента на верхнюю и нижнюю часть на машинах после первого рестайлинга надо признать не самой удачной идеей. На морозе лучше не трогать подсветку заднего фонаря, камеру заднего вида и противотуманки: можно поломать их крепления.

Фары и лобовые стекла затираются быстро, но стоят недорого. Светят фары так себе, а оригинальные щетки дворников оставляют на стекле разводы, но зато лампы менять легко и удобно, а щетки самые ходовые — их можно поставить любые.

Светодиодный центральный стоп-сигнал на машинах до первого рестайлинга служит недолго, а меняется только в сборе. Поводом для замены могут стать не только погасшие элементы, но и простые трещины.

SsangYong Actyon 2010 – 2013 (3) SsangYong Actyon 2010 – 2013 (3)

Дверные петли пока провиснуть не успели: обычно это происходит при пробеге за 200 тысяч километров, а основная масса машин наездила только около 150 тысяч.

Внутри замков дверей слишком много слабых шестерен, а микропереключатели работают не очень хорошо. В итоге сбои замков дверей, особенно водительской, встречаются часто. И так же часто все заканчивается ремонтом, заменой элементов редукторов и моторчиков.

На поломки ограничителей дверей обычно не жалуются: они не работают с самого начала. Впрочем, на половине японских машин они тоже крайне недолговечны.

Novye-Zaglushki-Bu-1

Салон

Чего можно ждать от салона из дешевой пластмассы и неважного качества ткани и кожзама? Тут всё разбалтывается и расшатывается быстро, а год износа идёт за два, если не за три. Проседают подушки сидений, теряют вид швы на ткани, а пластмасса лоснится и царапается в местах контакта. Разумеется, быстро появляются посторонние шумы, постукивания и поскрипывания — они не переходят порог откровенного раздражения, но прислушиваться не рекомендуется. Однако каких-то серьезных недостатков нет. Как, впрочем, и ощущения качества. Грубое обращение противопоказано буквально всем элементам, и потому поломки замков и петель перчаточного ящика, подлокотника и козырьков — дело обычное. Ободранные ручки и царапины на дверных картах — тоже. Прошлые владельцы легко оставляют свой “автограф” на каждом элементе. И если владельцев было больше одного-двух, то шансов на хороший внешний вид и отсутствие мелких поломок немного. И даже самая тщательная химчистка ситуацию не исправит.

1 / 2
Интерьер SsangYong Actyon '2013–н.в.
2 / 2
Багажник SsangYong Actyon '2013–н.в.

Климатическая система вполне надежная, и основные нарекания связаны с плохим прогревом у дизельных моторов. Компрессоры кондиционера при интенсивной эксплуатации могут не пройти и ста тысяч. Они клинят, а при поломке рвется еще и ремень привода дополнительных агрегатов.

SsangYong Actyon 2013 – н.в (4) SsangYong Actyon 2013 – н.в (3)

Интерьер SsangYong Actyon ‘2013–н.в.

Фиксация регулируемой колонки не очень надежна, руль чуть “играет”, но сломать её сложно. Если, конечно, вы не медведь. А вот с подрулевыми рычажками нужно вести себя деликатно. Они не только не очень хорошо фиксируются, но и не любят применения силы.

Novye-Zaglushki-Bu-2

Электрика и электроника

Для иномарки количество мелких и не очень мелких неприятностей в электрике довольно большое. Тут и невыдающийся ресурс генератора, и ресурс приводного ремня, который иногда и до 60 тысяч не доезжает. А конструкцию его натяжителя и вовсе можно назвать ужасом для сервиса. Особенно на дизельных моторах, где в сервисное положение его отжать часто вообще невозможно.

Проводка сравнительно проста и работает нормально, но клеммы аккумулятора можно было бы сделать получше — провода со временем просто отгорают.

Интерьер SsangYong Actyon '2013–н.в.

Интерьер SsangYong Actyon ‘2013–н.в.

Передняя фара
цена за оригинал (рестайлинг)
22 779 рублей

Часть поломок и горящей «гирлянды» неисправностей на приборной панели часто связаны с датчиком EGT у дизелей, сбоями датчиков системы ESP и датчиков ручного тормоза. А если есть ЭУР, то и с его ошибками. Иногда может подвести и блок управления полным приводом. Слишком дорогих неприятностей не бывает, но порой ремонт может затянуться из-за плохих сканеров и низкой квалификации сервиса.

Контактная группа замка зажигания уже после ста тысяч пробега начинает терять контакты, а разъемы проводки в моторном отсеке часто ломают в сервисах. Обогрев передних сидений прогорает в задней части, требуя восстановления проводников. Очень уж часто выходят из строя приводы замков и стекол.

Если у машины большой пробег, то перед покупкой надо проверить состояние вентиляторов салона и радиатора, тщательно осмотреть состояние подкапотной проводки, проверить работу стеклоочистителей и убедиться в том, что разъемы фар не греются.

Novye-Zaglushki-Bu-3

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Actyon New простая и надежная. Правда, многие владельцы жалуются на небольшой ресурс дисков и колодок, да и суппорты после езды по грязи закисают.

С датчиками ABS проблем нет, все детали стоят недорого и вполне доступны. Для тех, кому качество штатных элементов кажется неудовлетворительным, есть аналоги от топовых брендов. Кстати, установка неоригинальных тормозных дисков позволит избавиться от вибрации при торможении, которая часто досаждает с “родными” дисками.

SsangYong Actyon '2011–13ч

SsangYong Actyon ‘2011–13

Низкий ресурс тросов ручника несколько компенсируется его дешевизной. Но всё же многие справедливо полагают, что менять трос каждые три года — это перебор.

Шаровая опора
цена за оригинал
1 237 рублей

Подвеска машинам досталась мягкая, комфортная, но не особенно ресурсная. Уже после 60 тысяч пробега начинаются приключения «выбери нужную запчасть», тем более что молчаливостью подвеска тоже не отличается. Стуки преследовали владельцев с самого начала, причем найти точную причину затруднительно.

Опоры стоек часто меняли при 50-60 тысячах пробега, но помогало это не всегда. Ресурс оригинальных стоек стабилизатора еще меньше, тысяч 15-30 для них — максимум. К счастью, сюда подходят стойки от Mondeo III, такие же стоят на некоторых Toyota и Mazda. Качество будет заметно выше, как и ресурс. Шаровые опоры поперечных рычагов заменяют на сайлентблоки от “японцев”.

После 60 тысяч нужно прислушиваться к ШРУСам и ступичным подшипникам, а после 100-150 тысяч менять их придётся уже обязательно. Даже оригинальные они стоят недорого, а часто можно купить что-то качественнее оригинала.

SsangYong Korando '2011–13

SsangYong Korando ‘2011–13

В рулевом управлении дизельных машин чаще стоит ЭУР, особенно после первого рестайлинга, а бензиновым обычно полагается ГУР. Но это не точно: количество модификаций велико, поэтому лучше проверить, что стоит на вашей машине.

ЭУР к удачным отнести сложно. Стуки и скрипы — только половина беды, часто датчики ЭУР выдают ошибки системе ESP, порождая сразу кучу проблем в системе полного привода. Да и просто поломки с выходом из строя датчика момента и даже перегоранием мотора или проводки встречаются часто.

SsangYong Actyon 2013 – н.в (7)

SsangYong Actyon ‘2013 – н.в.

А вот ГУР в меру надежный. До 200 тысяч, если вовремя менять жидкость, можно за него не переживать. Он может немного люфтить и постукивать, но течёт редко.

На этом сегодняшний список безобразий закончим. Если он кажется вам коротким и недостаточным для того, чтобы выбрать себе другую машину мечты, ждите вторую часть нашего обзора, где мы расскажем о моторах и коробках этого кроссовера.

запчасти SsangYong Action II-Korando C

Теги: Подержанные авто , автомобили с пробегом , городские кроссоверы , иномарки с пробегом , корейские автомобили , корейские кроссоверы , кроссоверы , подержанные автомобили , Actyon , SsangYong
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
9 Статьи / Эксперт выбирает авто
Салон расскажет всё: покупаем 2-летнюю Hyundai Creta за миллион рублей
5 Тест-драйвы / Одиночные
В траве, в траве у дома: первый тест-драйв Zotye Coupa
4 Тест-драйвы / Подержанные авто
Отремонтировать невозможно, разлюбить тоже: опыт владения Alfa Romeo GTV
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Большой внедорожник на базе пикапа Ram: каким он может быть

Из «большой американской тройки» у двух компаний в модельном ряду есть большие полноразмерные внедорожники, а у Chrysler такой автомобиль на…

291 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Nissan Pathfinder R51

Их становится все меньше - настоящих, мощных, выносливых, готовых «и в пир, и в мир»… Вы, конечно, поняли, что я говорю о внедорожниках. Даже в линейке Land Rover появились модели, хотя и называющиеся внедорожниками, но…

41 0 0
Статьи / Авто Недели
Из игры в реальность: стоит ли покупать Nissan Skyline R34 за 800 тысяч рублей?

Буквально на днях исполнится ровно 15 лет с момента выхода игры из серии Need for Speed, которая положила начало новой концепции этих аркадных гонок: в конце 2003 года на консолях и ПК вышла Need for Speed: Underground.…

6180 3 0
Статьи / Популярные вопросы
Шум мотора и карбюратор под прицелом: изменения в техрегламенте с 11 ноября

С 11 ноября вступает в силу решение № 29 от 16 февраля 2018 года о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза. Среди прочих изменений есть и те, которые касаются транспортных средств, уже находящихся в…

14729 0 7
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Elantra XD с пробегом: под хруст гранат и стук клапанов

Elantra этого поколения получилась на редкость удачной. Настолько, что первая часть обзора, посвящённая кузову, салону, ходовой части и электрике этого автомобиля, даже кажется скучной. Что ж, вся надежда на моторы и…

1850 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Elantra XD с пробегом: антифриз в ногах и экономия на тормозах

Еще лет пятнадцать назад корейские автомобили не считались «настоящими» иномарками. Hyundai Elantra XD стала одной из тех машин, которая помогла корейским автомобилям изменить свой имидж в лучшую сторону. Она получилась…

1747 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Audi Q3 I с пробегом: неудачи крупных моторов и удивительно человечный DSG

Желание иметь кроссовер, а особенно премиальный, вполне понятно. Может, это и не очень практично, зато модно и престижно. Вот только денег на обслуживание F-Pace, GLA или Q7 нужно много… А что если купить не такой…

5401 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

175605 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

69220 37 4
Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

Сахару залили дожди, в Антарктиде проросли баклажаны, в заповеднике сдох здоровенный медведь: Ульяновский завод решил провести тест-драйв обновленного Патриота до того как сошедшие с заводского конвейера автомобили…

30344 23 2
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

26108 5 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

18240 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

14219 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

38206 15 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

12439 0 0
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

12251 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

400048 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

268942 20 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

81142 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?