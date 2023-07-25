8-й автофестиваль Tuning Open Fest прошел в Подмосковье

22 июля 2023 года при поддержке Жара FM прошел 8-й сезон автофестиваля Tuning Open Fest (TOF-2023) на территории пляжного комплекса «Lake Beach» (Базе отдыха «Круглое Озеро») в Подмосковье.

В этом году на TOF-2023 было подано свыше 500 заявок и отобрано рекордное количество участников за всю историю фестиваля – более 200 эксклюзивных экспонатов, в том числе представителей известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье: культовые масл-кары, лоурайдеры, янг- и олдтаймеры, тюнинг-проекты на базе современных автомобилей, и советская классика.

Tuning Open Fest 2023 объединяет сообщества автолюбителей и участников тюнинговой культуры со всей страны. Это автофестиваль и выставка различных направлений тюнинга, отражение современных трендов в области стайлинга автомобилей: дерзкие обвесы, диски с широкими полками, пинстрайпинг, картун-карс, яркие виниловые проекты и автозвуковые «монстры».

Самой многочисленной по традиции стала экспозиция клуба Muscle_Gang_Moscow — современных американских Muscle-каров​. Затем стенды мустанг-клуба Mustang Russia Club, разноцветных «жуков» Little​ Beetle Club и Toaster Mafia с «кубиками» Toyota и Scion. Уникальные представители различных марок, в том числе единственный в России Autozam AZ-1, по решению судейской комиссии вошли в ТОП-10. Например, Mercedes-Benz C-Klasse w203, победитель в номинации «Автозвук» с впечатляющей звуковой инсталляцией, кузов которого полностью стилизован под дерево нанесением аквапечати.

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В ТОП-10 попали проекты разных стилей, классов и возрастов:

Музейный экспонат – коллекционный Mersedes SL190 w121; Autozam AZ-1 — единственный в России спортивный автомобиль-купе, разработанный корпорацией Suzuki в партнерстве с Mazda; Ford Mustang Mach 1 1973 г. – ограниченная заводская версия; Стильный BMW 518 E12 1981 г. на пневмоподвеске; Полностью отреставрированный микроавтобус Volkswagen T1 Samba 1963 г.; Volkswagen Passat Kafer с пневматической подвеской и на вайтволлах; Представитель отечественного автопрома ВАЗ 2101 1973 г. в идеальном состоянии; Ярко-зелёная BMW 3 e92 2010 года на мощном расширении; Стенс-проект на базе Volkswagen Passat CC 2014 года с карбоновыми элементами в подкапотном пространстве; Chevrolet Cruze 2010 – выдающиеся изменения по экстерьеру, интерьеру, доработки по подвеске, оптике, музыке – проект собран в своем уникальном стиле и назван владелицей «Purple Devil».

TOF-2023 — собрал более 2500 зрителей, участников, автомобильных дизайнеров и художников, автогонщиков и просто поклонников автомобильного тюнинга и шумных вечеринок. Ожидаются более сотни тысяч фотоотчетов от автовладельцев и блогеров.

Конкурсы, мастер-классы и соревнования с призами от партнеров, развлечения на воде вейк-базы и серф-школы, игры, фотографии с талисманом TOF — роботом Bumblebee от компании «АЭРОдизайн для Вас» добавили динамики событию.

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Организаторы самого ожидаемого «автомобильного движа» этого лета TOF-2023 – Студия Автостиля PremiumCaste.

В этом году наш автофестиваль уже 8-й сезон продолжает набирать обороты и масштабироваться. Бьем собственные рекорды, в этом году разместились более 200 участников экспозиции. Елизавета Рыбко автор и организатор TOF, Студия Автостиля PremiumCaste

Главная цель фестиваля — собрать в одном живописном месте самые яркие, ценные и уникальные автомобили. И дать возможность их владельцам поделиться опытом, историями друг с другом и зрителями. Зрителям — увидеть воочию эти шедевры на колесах. А также привить любовь к автомобилям и автомобильной культуре младшему поколению. Влад Корнев автор, организатор TOF, Студия Автостиля PremiumCaste

Автофестиваль состоялся при поддержке лучших DJ`s онлайн-радио клубной музыки SOULLIVE FM, музыканта Алекса Индиго, артистов лейбла FIDAI MUSIC: Eric, Na.Rec, Lery Key, Хам Соло, а также битбоксеров Alix_Mad и SLike. Хэдлайнером вечеринки впервые выступил рагга-джангл артист STEPPA STYLE.

Бессменные ведущие TOF: Алексей Шталенков и Алексей Летний.

Tuning Open Fest 2023 состоялся при поддержке официальных партнеров: Шумoff, Prology, Altezza Studio, LEDZILLA, Авто-Болт, Мой Детейлинг и Jerfood.

Сайт фестиваля Tuning Open Fest: http://www.tofest.org​

TOF в социальных сетях:

https://vk.com/tuningopenfest

https://www.instagram.com/tuningopenfest/



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